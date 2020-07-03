Dsc Vwap Channel
- Indicators
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- Version: 1.1
- Updated: 3 July 2020
Acerte exatamente os pontos de entradas e saídas das suas operações.
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Просмотрел штук 40 VWAP в разных исполнениях. Но ни в одном не нашел коррекции по временной зоне по GMT – такое впечатление, что все брокеры работают в одной зоне. Странно!