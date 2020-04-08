Institutional Buy Sell Zones with Alerts
- インディケータ
- Godwin Edward Enyali
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
アラート付きインスティテューショナル買い・売りゾーン
概要：
「アラート付きインスティテューショナル買い・売りゾーン」は、日次トレンドライン、キャラクター変化（CHoCH）シグナル、過去7日間の機関投資家の需給ゾーンを組み合わせたプロフェッショナルなオールインワンインジケーターです。トレーダーに、市場構造、トレンド方向、高確率の反転ポイントを明確に把握させます。
主な機能：
日次トレンドライン検出：
-
前日の高値/安値から当日の高値/安値まで自動的にトレンドラインを描画。
-
トレンドラインのブレイクを検出し、CHoCH反転の可能性を通知。
キャラクター変化（CHoCH）アラート：
-
トレンドラインがブレイクされ、価格がそのラインを超えてクローズした場合のみ市場反転を強調表示。
-
買い/売りの矢印を表示し、アラートをオプションで送信可能。
日次サポート＆レジスタンスゾーン：
-
前日の高値/安値、中央値、前日の始値、当日の終値の垂直線を表示。
-
ゾーン幅と厚みは調整可能で、視覚的に明確。
7日間のインスティテューショナルゾーン：
-
過去7日間の高値・安値から主要な機関投資家の買い（需要）・売り（供給）ゾーンをハイライト。
-
価格の反発やトリプルタッチ設定を検出し、高確率の反転を示す。
取引確認ロジック：
-
CHoCHが発生し、トレンドラインがブレイクされ、ローソク足がそのラインを超えてクローズした場合のみ取引を検討。
-
フェイクシグナルを除外し、強いトレンド反転セットアップにフォーカス。
アラート＆通知：
-
CHoCH、トレンドラインブレイク、需給反発に対するプッシュ通知、メール、サウンドアラート。
-
高確率取引セットアップを常にトレーダーに通知。
高度なカスタマイズ性：
-
トレンドライン、日次SR、7日間ゾーンの色、幅、表示/非表示を調整可能。
-
クリーンなチャートのためにトレンドライン表示はオプション。
強力な理由：
このインジケーターは複数のプロフェッショナルトレーディングツールを一つのチャートに統合しており、トレーダーはトレンド方向、機関ゾーン、確認済みの反転ポイントを一目で把握できます。スイングトレーダー、デイトレーダー、確認ベースのエントリーを好むトレーダーに最適です。