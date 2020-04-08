Institutional Buy Sell Zones with Alerts

Zones d’Achat et de Vente Institutionnelles avec Alertes

Aperçu :

“Zones d’Achat et de Vente Institutionnelles avec Alertes” est un indicateur professionnel tout-en-un qui combine les lignes de tendance quotidiennes, les signaux de changement de caractère (CHoCH) et les zones d’offre/demande institutionnelles sur 7 jours, offrant aux traders une vue claire de la structure du marché, de la direction de la tendance et des points de retournement à haute probabilité.

Fonctionnalités principales :

Détection des lignes de tendance quotidiennes :

Trace automatiquement les lignes de tendance du plus haut/bas de la veille au plus haut/bas du jour actuel.

Détecte les cassures de ligne de tendance et signale les potentielles inversions CHoCH.

Alertes Changement de Caractère (CHoCH) :

Met en évidence les retournements du marché uniquement après que la ligne de tendance a été cassée et que le prix a clôturé au-delà.

Affiche des flèches d’achat/vente avec alertes optionnelles.

Zones de support et résistance quotidiennes :

Trace les plus hauts/bas de la veille, la ligne médiane, l’ouverture de la veille et la clôture du jour par des lignes verticales.

Largeur et épaisseur des zones ajustables pour une visualisation claire.

Zones institutionnelles sur 7 jours :

Met en évidence les principales zones d’achat (demande) et de vente (offre) institutionnelles basées sur les plus hauts et plus bas des 7 derniers jours.

Détecte les rejets de prix et les configurations “triple-touch” pour des retournements à haute probabilité.

Logique de confirmation des trades :

Les trades ne sont considérés que lorsqu’un CHoCH se produit et que la ligne de tendance est cassée avec une clôture au-delà.

Filtre les faux signaux et se concentre sur des configurations solides de retournement de tendance.

Alertes et notifications :

Alertes push, email et sonores pour les CHoCH, les cassures de lignes de tendance et les rejets d’offre/demande.

Garde les traders informés des configurations de trading à haute probabilité.

Haute personnalisation :

Ajustez les couleurs, les largeurs et la visibilité des lignes de tendance, des SR quotidiens et des zones sur 7 jours.

Affichage optionnel de la ligne de tendance pour un graphique plus épuré.

Pourquoi il est puissant :

Cet indicateur combine plusieurs outils de trading professionnels en un seul graphique, permettant aux traders d’identifier en un coup d’œil la direction de la tendance, les zones institutionnelles et les points de retournement confirmés. Idéal pour les swing traders, day traders et tous ceux qui recherchent des entrées basées sur des confirmations.