Institutional Buy Sell Zones with Alerts

Zones d’Achat et de Vente Institutionnelles avec Alertes

Aperçu :
“Zones d’Achat et de Vente Institutionnelles avec Alertes” est un indicateur professionnel tout-en-un qui combine les lignes de tendance quotidiennes, les signaux de changement de caractère (CHoCH) et les zones d’offre/demande institutionnelles sur 7 jours, offrant aux traders une vue claire de la structure du marché, de la direction de la tendance et des points de retournement à haute probabilité.

Fonctionnalités principales :

Détection des lignes de tendance quotidiennes :

  • Trace automatiquement les lignes de tendance du plus haut/bas de la veille au plus haut/bas du jour actuel.

  • Détecte les cassures de ligne de tendance et signale les potentielles inversions CHoCH.

Alertes Changement de Caractère (CHoCH) :

  • Met en évidence les retournements du marché uniquement après que la ligne de tendance a été cassée et que le prix a clôturé au-delà.

  • Affiche des flèches d’achat/vente avec alertes optionnelles.

Zones de support et résistance quotidiennes :

  • Trace les plus hauts/bas de la veille, la ligne médiane, l’ouverture de la veille et la clôture du jour par des lignes verticales.

  • Largeur et épaisseur des zones ajustables pour une visualisation claire.

Zones institutionnelles sur 7 jours :

  • Met en évidence les principales zones d’achat (demande) et de vente (offre) institutionnelles basées sur les plus hauts et plus bas des 7 derniers jours.

  • Détecte les rejets de prix et les configurations “triple-touch” pour des retournements à haute probabilité.

Logique de confirmation des trades :

  • Les trades ne sont considérés que lorsqu’un CHoCH se produit et que la ligne de tendance est cassée avec une clôture au-delà.

  • Filtre les faux signaux et se concentre sur des configurations solides de retournement de tendance.

Alertes et notifications :

  • Alertes push, email et sonores pour les CHoCH, les cassures de lignes de tendance et les rejets d’offre/demande.

  • Garde les traders informés des configurations de trading à haute probabilité.

Haute personnalisation :

  • Ajustez les couleurs, les largeurs et la visibilité des lignes de tendance, des SR quotidiens et des zones sur 7 jours.

  • Affichage optionnel de la ligne de tendance pour un graphique plus épuré.

Pourquoi il est puissant :
Cet indicateur combine plusieurs outils de trading professionnels en un seul graphique, permettant aux traders d’identifier en un coup d’œil la direction de la tendance, les zones institutionnelles et les points de retournement confirmés. Idéal pour les swing traders, day traders et tous ceux qui recherchent des entrées basées sur des confirmations.


Produits recommandés
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicateurs
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Morning and Evening Star 4Umbrella
Santi Dankamjad
Indicateurs
For this set of indicators 1. General information     - Calculates with high performance mathematical algorithms.     - Calculated from the price of candles     - The entry point of this order is filtered by the train EMA and the oscillator.     - Calculate the integrity of the candle 2. How does it work?     - You can see two types of order entry points: the notification on the monitor and the arrow.     - You can trust 75-95 percent of this entry point. 3. Settings     - A complete candle i
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
Indicateurs
Classic Fractals indicator for MT4, with additional Trendlines connecting the latest couples of fractals ( fractals are showing highest high, and lowest low on each period) Rules for trendlines: -if new top fractal is below the last one = new resistance line -if new bot fractal is above the last one = new support line -Trendlines can be hidden -Fractals can be hidden Fractal Period = can be both even or uneven number, as it is setting for half (one side) of the bars sequence for findin
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Indicateurs
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et les
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicateurs
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Advanced Automatic Fibonacci Retracements
Ridha Benabdallah
Indicateurs
Fibonacci retracements can be used to draw support lines, identify resistance levels, place stop-loss orders and set target prices. The Advanced Automatic Fibonacci retracements draws automatically all the levels. You have a lot of options to choose. For exemple you can use the tracements of another time frame (MTF) in the current chart, you can also choose between the closest level or less close to draw the retracements. You can also add 2 levels of your choice. You can add levels extensions o
Morning Star flat indicator PRT
Irina Cherkashina
Indicateurs
L'indicateur Morning Star PRT utilise le principe de rupture plate du matin. L'indicateur affiche les niveaux plats du matin et indique les cibles possibles. Un niveau de Fibonacci supplémentaire a été ajouté à l'indicateur, ainsi que des alertes sonores sur l'intersection des deux niveaux cibles spécifiés dans les paramètres et du niveau plat de nuit. L'indicateur Morning Star PRT construit un canal plat de nuit à la fin de la nuit, ainsi que deux niveaux de prix de Fibonacci en hausse et en
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Indicateurs
All Symbols   AND  All Time frames Scan                                                                                                                 Document Introduction   The ABCD is a basic harmonic pattern. The ABCD pattern is a visual, geometric chart pattern comprised of three consecutive price swings. It looks like a diagonal lightning bolt and can indicate an upcoming trading opportu
Reversal Pattern AI
Stanislav Konin
5 (1)
Indicateurs
Reversal Pattern AI is a groundbreaking advancement in indicator development, combining artificial intelligence algorithms, multi-level market analysis, and classical technical analysis methods. It not only detects reversal patterns but also evaluates market inefficiencies, generating highly accurate trading signals.Thanks to its hybrid model, which utilizes price action analysis, volume, volatility, VWAP, and Volume AVG %, the indicator easily adapts to any market conditions. Reversal Pattern A
FiboRec
Alfred Kamal
Indicateurs
This indicator depends on Fibonacci lines but there is a secret lines i used them, by using FiboRec indicator you will be able to know a lot of important information in the market such as: Features You can avoid entry during market turbulence. You can enter orders in general trend only. You will know if the trend is strong or weak. Signal Types and Frame used You can use this indicator just on H1 frame. Enter buy order in case Candle break out the square area and closed over it, at least 20 pi
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Indicateurs
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Indicateurs
Notre indicateur Basic Support and Resistance est la solution dont vous avez besoin pour augmenter votre analyse technique.Cet indicateur vous permet de projeter les niveaux de support et de résistance sur le graphique / Version MT5 Caractéristiques Intégration des niveaux de Fibonacci: avec la possibilité d'afficher les niveaux de Fibonacci aux côtés des niveaux de support et de résistance, notre indicateur vous donne un aperçu encore plus profond du comportement du marché et des zones d'inve
YK Fibo Pivot Indicator
Peechanat Chatsermsak
Indicateurs
YK-Fibo Pivot Indicator: Trade Smarter with Fibonacci Pivot Points The YK-Fibo Pivot Indicator is a powerful technical analysis tool that combines the precision of Fibonacci retracements with the insights of Pivot Points. Whether you're a novice or seasoned trader, this indicator empowers you to spot profitable opportunities in the market with ease. Why Choose YK-Fibo Pivot? Pinpoint Support & Resistance: By calculating Fibonacci levels based on the previous day's high, low, and close prices, y
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Morning Star » pour MT4. - L'indicateur « Morning Star » est un indicateur très performant pour le trading Price Action : sans refonte, sans délai. - L'indicateur détecte les figures haussières Morning Star sur le graphique : signal de flèche bleue (voir images). - Alertes PC, mobile et e-mail. - Son homologue baissier « Evening Star » est également disponible (suivez le lien ci-dessous). - L'indicateur « Morning Star » est idéal pour combiner les niveaux de support e
Pi
Vasja Vrunc
Indicateurs
Professional Prediction Indicator Based on matching the history with selected pattern model and shows the most likely outcome. Pi indicator includes Pattern line, Scanned_Past line, Matching_Pattern line, Future_Predicted line, adjustable Model Band , and some other controls. This indicator is designed primarily for professional use and is very useful in the search for the probability of the results relating to the future. Note : The results depend on model_band and past_bars . They are approxim
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicateurs
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicateurs
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicateurs
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicateurs
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
JediScalper Candlestick Pattern Finder
Rene K Serulle
3 (1)
Indicateurs
This indicator is a must have tool that scans the active chart for candlestick patterns. It labels each bar according the candlestick pattern(s) that it finds enabling you to more easily analyze price action and be more informed about your trading decision. There are 103 common and uncommon possible patterns plus 6 new patterns based on research that the indicator can identify. If a candlestick(s) meets the requirements for multiple patterns, the bar will be labeled with up to 4 patterns names f
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicateurs
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Automatic fibonacci with alerts
Tonny Obare
5 (1)
Indicateurs
Automatic fibonacci with alerts is an indicator that automatically plots a fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appear amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with d
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicateurs
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
PinBar Pattern mk
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex Motif PINBAR pour MT4, sans refonte, sans délai. - L'indicateur « Motif PINBAR » est un indicateur très performant pour le trading Price Action. - L'indicateur détecte les PinBars sur le graphique : - PinBar haussière : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images). - PinBar baissière : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images). - Alertes PC, mobile et e-mail. - L'indicateur « Motif PINBAR » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résist
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Captain Model Finder for MT4
Minh Truong Pham
Indicateurs
Created by imjesstwoone and mickey1984, this trade model attempts to capture the expansion from the 10:00-14:00 EST 4h candle using just 3 simple steps. All of the information presented in this description has been outlined by its creators, all I did was translate it to MQL4. All core settings of the trade model may be edited so that users can test several variations, however this description will cover its default, intended behavior using NQ 5m as an example. Step 1 is to identify our Price Ra
MovingFlatBreakout
Stanislav Korotky
Indicateurs
This indicator monitors the market for a flat state and possible breakout. The flat state is detected as a predefined number of consecutive bars during which price fluctuates inside a small range. If one of the next bars closes outside the range, breakout is signaled. The indicator shows 3 lines: blue - upper bound of flat ranges AND consecutive breakout areas; red - lower bound of flat ranges AND consecutive breakout areas; yellow - center of flat ranges (NOT including breakout areas). When a b
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicateurs
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicateurs
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
Indicateur Miraculous – Outil Forex et Binaire 100% Non-Repaint Basé sur le Carré de Neuf de Gann Cette vidéo présente l' Indicateur Miraculous , un outil de trading très précis et puissant, spécifiquement développé pour les traders du Forex et des Options Binaires . Ce qui rend cet indicateur unique est sa fondation sur le légendaire Carré de Neuf de Gann et la Loi de Vibration de Gann , en faisant l'un des outils de prévision les plus précis disponibles dans le trading moderne. L'Indicateur Mi
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicateurs
TREND LINES PRO     Cet indicateur permet de comprendre les véritables changements de direction du marché. Il révèle les renversements de tendance et les points de retour des principaux acteurs. Tu vois     Lignes BOS     Détection des changements de tendance et des niveaux clés sur des unités de temps supérieures, sans paramètres complexes ni interférences inutiles. Les signaux restent affichés sur le graphique même après la fermeture de la bougie. Ce que l'indicateur montre : De véritables ch
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
Découvrez l'Indicateur d'Avion F-16, un outil de pointe pour MT4 conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Inspiré par la vitesse et la précision inégalées de l'avion de chasse F-16, cet indicateur combine des algorithmes avancés et une technologie de pointe pour offrir des performances inégalées sur les marchés financiers. Avec l'Indicateur d'Avion F-16, vous surplomberez la concurrence car il fournit une analyse en temps réel et génère des signaux de trading hautement précis. Ses f
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicateurs
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicateurs
SHOGUN Trade - The Shocking Truth of 16 Years Unoptimized. Strategic Market Structure & The Art of Maximizing Gains. The Truth of "16 Years" That Even Stunned the Developer First, please take a look at the attached image (backtest results). This is the verification result for USDJPY H1 for a full 16 years, from January 1, 2010, to January 1, 2026. To be clear: This is NOT an EA (Expert Advisor) for sale. It is a manual trading indicator system. However, I dare to present this graph to you and
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indicateurs
Delta Fusion Pro – Analyse Avancée du Flux d’Ordres pour le Trading Intraday Delta Fusion Pro est un indicateur professionnel pour MetaTrader 4 qui révèle le flux des ordres agressifs, en affichant l’intensité et la direction de la pression institutionnelle en temps réel. Contrairement aux indicateurs volumétriques traditionnels, il analyse la delta entre les volumes Ask et Bid afin d’anticiper les retournements, confirmer les tendances et identifier les zones d’intérêt professionnel. Caractér
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicateurs
Indicateur à l'avance   Elle détermine les niveaux et les zones de retournement du marché , vous permettant d'attendre que le prix revienne au niveau et d'entrer au début d'une nouvelle tendance, et non à sa fin. Il montre   niveaux d'inversion   lorsque le marché confirme un changement de direction et amorce un mouvement plus marqué. L'indicateur fonctionne sans redessinage, est optimisé pour tous les instruments et révèle tout son potentiel lorsqu'il est associé à   TREND LINES PRO   indicat
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximiz
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicateurs
Cet indicateur est un indicateur d'analyse automatique des vagues, parfait pour le trading pratique ! Cas... Remarque :   je n'ai pas l'habitude d'utiliser des noms occidentaux pour l'évaluation des vagues. En raison de l'influence de la convention de dénomination de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), j'ai nommé la vague de base comme   un stylo   et la bande d'onde secondaire comme   un segment   . en même temps, le segment a la direction de la tendance.Le   segment de tendance principal   est no
Break and Retest
Mohamed Hassan
4.24 (21)
Indicateurs
This Indicator only places quality trades when the market is really in your favor with a clear break and retest. Patience is key with this price action strategy! If you want more alert signals per day, you increase the number next to the parameter called: Support & Resistance Sensitivity.  After many months of hard work and dedication, we are extremely proud to present you our  Break and Retest price action indicator created from scratch. One of the most complex indicators that we made with over
Supply and Demand Multitimeframe MT4
Diego Arribas Lopez
Indicateurs
[ MT5 Version ] Supply and Demand Multitimeframe Supply and Demand Multitimeframe is the first indicator in the market that combines multiple aspects like trading volume, price structure and momentum to identify Supply and Demand zones for every asset. The Supply and Demand indicator analyzes simultaneously up to 4 different TFs and represents their information in the current graph. Its interactive UI highlights everytime the price enters a Supply or Demand zone even if the zones are not visibl
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicateurs
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.6 (173)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2247)
Indicateurs
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicateurs
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicateurs
The Only 100% Universal Tool! Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicators are based on a man-made formula. They often lag, fail over time, or need constant re-o
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicateurs
Disponible pour   MT4   et   MT5 . Rejoignez le canal Market Structure Patterns pour télécharger des documents d'étude et/ou des informations supplémentaires. Articles connexes : Market Structure Patterns - Introduction Obtenez-le maintenant avec 50 % de réduction | Prix précédent 90 $ | Offre valable jusqu’au 31 décembre | Une mise à jour majeure arrive bientôt et le prix d’origine sera ajusté. Market Structure Patterns   est un indicateur basé sur les   Smart Money Concepts   qui affiche le
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Plus de l'auteur
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Trend Reversal Zone and Alert Zones de Supply & Demand multi-timeframe + Signaux précis de retournement de tendance Trend Reversal Zone and Alert est un indicateur professionnel non-repaint , conçu pour les traders qui souhaitent détecter les renversements de tendance à haute probabilité sur des niveaux institutionnels clés . L’indicateur combine intelligemment les zones de supply et demand sur des timeframes supérieurs (H4 et D1) avec des signaux précis de rejet sur les plus hauts et les plus b
Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
4 (1)
Indicateurs
Histogramme Multi-Temps de l’Offre et de la Demande (Multi-Timeframe Supply Demand Histogram) Description : L’Histogramme Multi-Temps de l’Offre et de la Demande est un indicateur puissant et clair qui montre la force de la demande et de l’offre sur plusieurs unités de temps, spécifiquement H4 et D1. Il affiche des histogrammes mettant en évidence quand les acheteurs ou les vendeurs dominent, permettant aux traders d’identifier rapidement les zones de pression clés sur le marché. Fonctionnalit
FREE
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Scalpers Zone – Indicateur Ultime de Supply/Demand + Rejet Stochastique & Triple Touch Scalpers Zone est conçu pour les traders à la recherche d’entrées scalp à haute probabilité. Il détecte les zones de supply/demand journalières et sur 7 jours, et met en évidence les zones où celles-ci s’alignent parfaitement, marquant ainsi les points de retournement potentiels les plus puissants. Pour les actifs volatils comme les cryptomonnaies et l’or, l’épaisseur des zones peut être augmentée pour une mei
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Tableau de bord TrendSeeker ― Filtre de marché intelligent pour des trades à haute probabilité Le tableau de bord TrendSeeker est un outil puissant d’analyse multi-symboles conçu pour éviter les marchés en range et se concentrer uniquement sur des instruments de qualité avec tendance sur le timeframe H4 . Le tableau de bord scanne en continu tous les symboles disponibles et classe chaque paire comme suit : Tendance haussière (Trending UP) Tendance baissière (Trending DOWN) Marché en range / Pas
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Ultimate Market Master Trend Maîtrisez la direction du marché avec précision L’indicateur Ultimate Market Master Trend est un analyseur complet du sentiment de marché, conçu pour les traders exigeants qui recherchent clarté, précision et confiance dans chaque mouvement. Il combine une détection intelligente de la tendance , un Stochastique multi-unités de temps , et des repères visuels dynamiques pour vous aider à identifier facilement les points d’entrée et de sortie à forte probabilité.  Cara
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Ultimate Super Rejection Zones est un indicateur puissant conçu pour détecter automatiquement les zones critiques du marché — les plus hauts et les plus bas de la journée — et pour afficher des flèches de rejet ultra-précises lorsque le prix réagit fortement à ces niveaux. Il combine la lecture du prix (Price Action), l’analyse multi-timeframe et un système avancé de confirmations basées sur la double Stochastique (H1 + M5). Il est idéal pour les traders intradays, scalpers et swing traders rech
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones est un indicateur puissant d’action du prix qui identifie automatiquement les niveaux les plus importants du marché à partir des données de la journée précédente : plus haut , plus bas , ligne médiane , ainsi que les lignes d’ouverture et de clôture du jour. L’indicateur détecte également les rejets de mèche (wick rejections) et affiche automatiquement des flèches d’achat ou de vente lorsque le marché montre des signes de retourn
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Buy & Sell Levels with Alerts est un indicateur de trading complet qui combine Stochastique, Niveaux du Jour Précédent, Indicateur de Tendances Multi-Unités (MTF) et détection de bougies de rejet dans un seul outil puissant. Il aide les traders à identifier rapidement les zones clés de support/résistance, la direction de la tendance et les signaux de retournement à haute probabilité grâce à des flèches visuelles et des alertes automatiques. Caractéristiques principales : Oscillateur Stochastique
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Indicateur Follow The Labels — C’est un indicateur MT4 multifonction conçu pour fournir aux traders une vue d’ensemble complète des conditions du marché à plusieurs dimensions. Il combine l’analyse de tendance, les niveaux du jour précédent, le momentum stochastique et les signaux de rejet dans une interface facile à lire. Fonctionnalités principales : Filtre de tendance MA200 multi-timeframe (H1→M15) Affiche l’alignement de la MA200 (LWMA) sur trois timeframes : H1, M30, M15. Affiche une étique
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Maximisez votre trading aligné sur la tendance avec H4 & M30 Turning Point PRO ! Dites adieu aux suppositions et au désordre sur vos graphiques. Cet indicateur premium combine la détection de tendance sur des unités de temps supérieures avec des signaux précis de points de retournement à court terme, vous offrant des opportunités d’achat et de vente claires. Pourquoi les traders l’adorent : Biais de tendance H4 EMA200 : Identifiez la tendance dominante en un coup d’œil. Ne tradez que dans le sen
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Trade the Range – Détecteur de Marché en Range H4 & Zones SR Journalières avec Alertes de Rejet de Mèche Présentation : « Trade the Range » est un outil de trading de précision conçu pour les traders souhaitant se concentrer exclusivement sur les marchés en range à haute probabilité . Au lieu de suivre aveuglément chaque tendance, cet indicateur identifie automatiquement quand le marché se consolide sur le timeframe H4 et vous guide pour trader en toute confiance les zones haute et basse du ran
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
TrendSeeker Pro – Dashboard Ultime de Tendance & Points de Retour + Détecteur de Range H4 Ultimate Trend & Turning Point Dashboard est un système complet multi-timeframe conçu pour aider les traders à rester du bon côté de la tendance , éliminer les conditions de range à faible probabilité et fournir des entrées précises aux points de retournement avec confiance. Ce n’est pas seulement un indicateur. C’est un cadre de trading complet qui répond aux trois questions critiques avant même d’entrer e
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
Experts
Trend Reversal Zone and Alert EA Système de trading intelligent pour les zones d’offre et de demande Trend Reversal Zone and Alert EA est un Expert Advisor professionnel qui ne repeint pas les signaux , conçu pour capturer les renversements de tendance à haute probabilité dans les zones institutionnelles d’offre et de demande, confirmés par le rejet des mèches sur les plus hauts et plus bas journaliers . Cet EA combine la structure du marché multi-timeframe avec un timing d’entrée précis , perme
Premium Supply and Demand Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS Premium Supply and Demand Zones with Alerts est un indicateur professionnel Smart Money qui combine des zones institutionnelles de l’offre et de la demande avec un histogramme de tendance multi-timeframe , afin de fournir des signaux de rejet de prix très fiables . L’indicateur identifie automatiquement les zones premium d’offre et de demande sur le graphique principal et confirme les entrées grâce à une logique de rejet basée sur les mèches des bougi
Moving Average of Supply and Demand
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Moving Average of Supply and Demand est un indicateur de suivi de tendance puissant et convivial, conçu pour aider les traders à identifier clairement la direction du marché et à entrer en position en toute confiance, même sans connaissances techniques avancées. Contrairement aux moyennes mobiles traditionnelles basées sur le prix, cet indicateur applique une technique de lissage sur la pression de l’offre et de la demande, et l’affiche directement sur le graphique de prix sous forme d’un histog
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis