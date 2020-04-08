Institutional Buy Sell Zones with Alerts

기관 매수 및 매도 구역 및 알림

개요:
“기관 매수 및 매도 구역 및 알림”은 전문적인 올인원 지표로, 일간 추세선, 체인지 오브 캐릭터(CHoCH) 신호, 그리고 7일 기관 매수/매도 구역을 결합하여 트레이더에게 시장 구조, 추세 방향 및 높은 확률의 반전 포인트를 명확하게 보여줍니다.

주요 기능:

일간 추세선 감지:

  • 전일 고점/저점에서 당일 고점/저점까지 자동으로 추세선을 그림

  • 추세선 돌파를 감지하고 CHoCH 반전 가능성을 신호

체인지 오브 캐릭터(CHoCH) 알림:

  • 추세선이 돌파되고 가격이 그 위/아래에서 마감될 때만 시장 반전을 강조

  • 매수/매도 화살표 표시 및 선택적 알림 제공

일간 지지 및 저항 구역:

  • 전일 고점/저점, 중간선, 전일 시가, 당일 종가 수직선을 표시

  • 명확한 시각화를 위해 구역 폭과 두께 조정 가능

7일 기관 구역:

  • 최근 7일의 고점과 저점을 기반으로 주요 기관 매수(수요) 및 매도(공급) 구역 강조

  • 가격 반발 및 트리플 터치 설정을 감지하여 높은 확률의 반전 제공

거래 확인 로직:

  • CHoCH가 발생하고 촛불이 추세선을 돌파할 때만 거래 고려

  • 잘못된 신호를 필터링하고 강력한 추세 반전 설정에 집중

알림 및 통지:

  • CHoCH, 추세선 돌파 및 공급/수요 반발에 대한 푸시, 이메일 및 소리 알림

  • 높은 확률의 거래 설정을 트레이더에게 알림

높은 사용자 정의 가능성:

  • 추세선, 일간 SR, 7일 구역의 색상, 폭, 표시 여부 조정 가능

  • 차트를 더 깔끔하게 하기 위한 선택적 추세선 표시

강력한 이유:
이 지표는 여러 전문 거래 도구를 하나의 차트에 결합하여 트레이더가 추세 방향, 기관 구역 및 확인된 반전 포인트를 한눈에 식별할 수 있도록 합니다. 스윙 트레이더, 데이 트레이더 및 확인 기반 진입을 원하는 모든 사람에게 적합합니다.


추천 제품
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
지표
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Morning and Evening Star 4Umbrella
Santi Dankamjad
지표
For this set of indicators 1. General information     - Calculates with high performance mathematical algorithms.     - Calculated from the price of candles     - The entry point of this order is filtered by the train EMA and the oscillator.     - Calculate the integrity of the candle 2. How does it work?     - You can see two types of order entry points: the notification on the monitor and the arrow.     - You can trust 75-95 percent of this entry point. 3. Settings     - A complete candle i
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
지표
Classic Fractals indicator for MT4, with additional Trendlines connecting the latest couples of fractals ( fractals are showing highest high, and lowest low on each period) Rules for trendlines: -if new top fractal is below the last one = new resistance line -if new bot fractal is above the last one = new support line -Trendlines can be hidden -Fractals can be hidden Fractal Period = can be both even or uneven number, as it is setting for half (one side) of the bars sequence for findin
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
지표
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양한
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
지표
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Advanced Automatic Fibonacci Retracements
Ridha Benabdallah
지표
Fibonacci retracements can be used to draw support lines, identify resistance levels, place stop-loss orders and set target prices. The Advanced Automatic Fibonacci retracements draws automatically all the levels. You have a lot of options to choose. For exemple you can use the tracements of another time frame (MTF) in the current chart, you can also choose between the closest level or less close to draw the retracements. You can also add 2 levels of your choice. You can add levels extensions o
Morning Star flat indicator PRT
Irina Cherkashina
지표
Morning Star PRT 지표는 모닝 플랫 브레이크아웃 원리를 사용합니다. 이 지표는 모닝 플랫 레벨을 표시하고 가능한 타겟을 보여줍니다. 지표에 피보나치 레벨이 추가되었고, 설정에서 지정한 두 타겟 레벨과 나이트 플랫 레벨의 교차점에 대한 경고음이 울립니다. Morning Star PRT 지표는 나이트가 끝날 때 나이트 플랫 채널을 구축하고, 두 개의 피보나치 가격 레벨이 위아래로 움직입니다. 이러한 레벨은 타겟 레벨과 반전 레벨로 간주할 수 있습니다. Morning Star PRT 지표는 모든 타임프레임에서 작동하지만 M15 간격에서 사용하는 것이 가장 효과적입니다. The Morning Star PRT indicator uses the morning flat breakout principle. The indicator displays morning flat levels and shows possible targets. An additional Fibonacci le
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드:
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
지표
All Symbols   AND  All Time frames Scan                                                                                                                 Document Introduction   The ABCD is a basic harmonic pattern. The ABCD pattern is a visual, geometric chart pattern comprised of three consecutive price swings. It looks like a diagonal lightning bolt and can indicate an upcoming trading opportu
Reversal Pattern AI
Stanislav Konin
5 (1)
지표
Reversal Pattern AI is a groundbreaking advancement in indicator development, combining artificial intelligence algorithms, multi-level market analysis, and classical technical analysis methods. It not only detects reversal patterns but also evaluates market inefficiencies, generating highly accurate trading signals.Thanks to its hybrid model, which utilizes price action analysis, volume, volatility, VWAP, and Volume AVG %, the indicator easily adapts to any market conditions. Reversal Pattern A
FiboRec
Alfred Kamal
지표
This indicator depends on Fibonacci lines but there is a secret lines i used them, by using FiboRec indicator you will be able to know a lot of important information in the market such as: Features You can avoid entry during market turbulence. You can enter orders in general trend only. You will know if the trend is strong or weak. Signal Types and Frame used You can use this indicator just on H1 frame. Enter buy order in case Candle break out the square area and closed over it, at least 20 pi
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
지표
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
지표
우리의 Basic Support and Resistance 표시기는 기술 분석을 향상시키는 데 필요한 솔루션입니다.이 표시기는 차트/ MT5 버전 특징 피보나치 수준의 통합 : 지원 및 저항 수준과 함께 피보나치 수준을 표시하는 옵션과 함께, 우리의 지표는 시장 행동과 가능한 역전 영역에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다. 성능 최적화 : 각 막대의 개구부에서만 확장 라인을 업데이트하는 옵션을 사용하여, 우리의 지표는 지원 및 저항 수준의 정확도를 희생하지 않고 최적의 성능을 보장합니다. 입력 주요 설정 Timeframe:  이 입력을 통해 차트에 더 높은 기간의 지지선과 저항선을 표시하도록 선택할 수 있습니다. Support/Resistance Strength [Number of Bars]:  이 입력을 사용하면 지지대와 저항의 강도를 결정할 수 있습니다.숫자가 높을수록지지/저항이 더 강해집니다. Price mode: 이 매개 변수를 사용하면 지원 및 저항 수준을 계산하는
YK Fibo Pivot Indicator
Peechanat Chatsermsak
지표
YK-Fibo Pivot Indicator: Trade Smarter with Fibonacci Pivot Points The YK-Fibo Pivot Indicator is a powerful technical analysis tool that combines the precision of Fibonacci retracements with the insights of Pivot Points. Whether you're a novice or seasoned trader, this indicator empowers you to spot profitable opportunities in the market with ease. Why Choose YK-Fibo Pivot? Pinpoint Support & Resistance: By calculating Fibonacci levels based on the previous day's high, low, and close prices, y
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
지표
Crypto_Forex 지표 "Morning Star pattern" for MT4. - 지표 "Morning Star pattern"은 가격 액션 거래에 매우 강력한 지표입니다. 다시 칠할 필요 없고 지연도 없습니다. - 지표는 차트에서 강세 Morning Star 패턴을 감지합니다. 차트에 파란색 화살표 신호가 있습니다(그림 참조). - PC, 모바일 및 이메일 알림이 있습니다. - 또한 형제인 약세 "Evening Star pattern" 지표도 사용할 수 있습니다(아래 링크를 따라가세요). - 지표 "Morning Star pattern"은 지지/저항 수준과 결합하기에 매우 좋습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이것은 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Pi
Vasja Vrunc
지표
Professional Prediction Indicator Based on matching the history with selected pattern model and shows the most likely outcome. Pi indicator includes Pattern line, Scanned_Past line, Matching_Pattern line, Future_Predicted line, adjustable Model Band , and some other controls. This indicator is designed primarily for professional use and is very useful in the search for the probability of the results relating to the future. Note : The results depend on model_band and past_bars . They are approxim
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
지표
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
지표
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
지표
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
지표
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
JediScalper Candlestick Pattern Finder
Rene K Serulle
3 (1)
지표
This indicator is a must have tool that scans the active chart for candlestick patterns. It labels each bar according the candlestick pattern(s) that it finds enabling you to more easily analyze price action and be more informed about your trading decision. There are 103 common and uncommon possible patterns plus 6 new patterns based on research that the indicator can identify. If a candlestick(s) meets the requirements for multiple patterns, the bar will be labeled with up to 4 patterns names f
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
지표
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Automatic fibonacci with alerts
Tonny Obare
5 (1)
지표
Automatic fibonacci with alerts is an indicator that automatically plots a fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appear amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with d
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
지표
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
PinBar Pattern mk
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 PINBAR 패턴, 재도색 및 지연 없음. - "PINBAR 패턴" 지표는 가격 변동 거래에 매우 강력한 지표입니다. - 이 지표는 차트에서 다음과 같은 핀바를 감지합니다. - 상승 핀바 - 차트에 파란색 화살표 신호(그림 참조). - 하락 핀바 - 차트에 빨간색 화살표 신호(그림 참조). - PC, 모바일 및 이메일 알림 기능 제공. - "PINBAR 패턴" 지표는 지지/저항 레벨과 결합하기 매우 좋습니다. ................................................................................ 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 상품입니다.
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Captain Model Finder for MT4
Minh Truong Pham
지표
Created by imjesstwoone and mickey1984, this trade model attempts to capture the expansion from the 10:00-14:00 EST 4h candle using just 3 simple steps. All of the information presented in this description has been outlined by its creators, all I did was translate it to MQL4. All core settings of the trade model may be edited so that users can test several variations, however this description will cover its default, intended behavior using NQ 5m as an example. Step 1 is to identify our Price Ra
MovingFlatBreakout
Stanislav Korotky
지표
This indicator monitors the market for a flat state and possible breakout. The flat state is detected as a predefined number of consecutive bars during which price fluctuates inside a small range. If one of the next bars closes outside the range, breakout is signaled. The indicator shows 3 lines: blue - upper bound of flat ranges AND consecutive breakout areas; red - lower bound of flat ranges AND consecutive breakout areas; yellow - center of flat ranges (NOT including breakout areas). When a b
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
지표
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
지표
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
지표
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
지표
현재 20% 할인 ! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 대시보드 소프트웨어는 28개의 통화 쌍에서 작동합니다. 2가지 주요 지표(Advanced Currency Strength 28 및 Advanced Currency Impulse)를 기반으로 합니다. 전체 Forex 시장에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다. 고급 통화 강도 값, 통화 이동 속도 및 모든(9) 시간대의 28 Forex 쌍에 대한 신호를 보여줍니다. 추세 및/또는 스캘핑 기회를 정확히 파악하기 위해 차트의 단일 지표를 사용하여 전체 시장을 볼 수 있을 때 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오! 잠재적인 거래를 식별하고 확인하면서 강력한 통화와 약한 통화를 더욱 쉽게 식별할 수 있도록 이 지표에 기능을 내장했습니다. 이 표시기는 통화의 강세 또는 약세가 증가 또는 감소하는지 여부와 모든 시간대에서 수행되는 방식을 그래픽으로 보여줍니다. 추가된 새로운 기능은 현재 시장 조건 변화에 적응하는
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
지표
이 지표는 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  의 2가지 제품의 슈퍼 조합입니다. 그것은 모든 시간 프레임에 대해 작동하며 8개의 주요 통화와 하나의 기호에 대한 강약의 충동을 그래픽으로 보여줍니다! 이 표시기는 금, 이국적인 쌍, 상품, 지수 또는 선물과 같은 기호에 대한 통화 강도 가속을 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 오일, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도 가속(충동 또는 속도)을 표시하기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 구축되어 잠재적인 거래를 훨씬 더 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 이는 통화의 강세 또는 약세가 가속되는지 여부를 그래픽으로 표시하고 가속 속도를 측정하기 때문입니다. 자동차의 속도계처럼 생각하면 됩니다. 가속화할 때 Forex 시장에서 동일한 일이 분명히 더 빠르
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
지표
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
지표
Miraculous Indicator – Gann Square of Nine 기반 100% 비리페인트 Forex 및 바이너리 도구 이 영상은 Miraculous Indicator 를 소개합니다. 이 지표는 Forex 및 바이너리 옵션 트레이더를 위해 특별히 개발된 매우 정확하고 강력한 트레이딩 도구입니다. 이 지표가 독특한 이유는 전설적인 **Gann Square of Nine(Gann 9의 사각형)**과 **Gann's Law of Vibration(Gann 진동의 법칙)**에 기반을 두고 있기 때문입니다. 이는 현대 트레이딩에서 가장 정밀한 예측 도구 중 하나로 손꼽힙니다. Miraculous Indicator는 완전히 비리페인트(non-repaint) 됩니다. 즉, 캔들이 마감된 후에도 신호가 변경되거나 사라지지 않습니다. 보이는 것이 곧 결과입니다. 이는 트레이더가 자신감을 가지고 거래에 진입하고 청산할 수 있는 신뢰할 수 있고 일관된 기반을 제공합니다. 주요 특징: Gann
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
지표
현재 20% 할인! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 표시기는 Exotic Pairs Commodities, Indexes 또는 Futures와 같은 기호에 대한 통화 강도를 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 석유, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도를 보여주기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 이것은 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 우리는 많은 독점 기능과 새로운 공식을 통합했습니다. 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭 https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 모든 시간대에 작동합니다. TREND를 빠르게 확인할 수 있습니다! 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 설계되어 잠재적인 거래를 더욱 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 8개의
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
지표
Dynamic Forex28 Navigator - 차세대 외환 거래 도구. 현재 49% 할인. Dynamic Forex28 Navigator는 오랫동안 인기 있는 지표의 진화형으로, 세 가지의 힘을 하나로 결합했습니다. 고급 통화 Strength28 지표(695개 리뷰) + 고급 통화 IMPULSE with ALERT(520개 리뷰) + CS28 콤보 신호(보너스). 지표에 대한 자세한 정보 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 차세대 Strength 지표는 무엇을 제공합니까?  원래 지표에서 좋아했던 모든 것이 새로운 기능과 더 높은 정확도로 강화되었습니다. 주요 기능: 독점적인 통화 Strength 공식.  모든 시간대에 걸쳐 부드럽고 정확한 강도선. 추세와 정확한 진입을 식별하는 데 이상적입니다. 역동적인 시장 피보나치 수준(시장 피보나치).  이 지표에만 있는 고유한 기능. 가격 차트가 아닌 통화 강도에 피보나치가 적용됩니다.
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
지표
트렌드 라인즈 프로       이 지표는 시장이 실제로 어떤 방향으로 전환되는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 실제 추세 반전 지점과 주요 시장 참여자들이 다시 진입하는 지점을 보여줍니다. 보시다시피       BOS 라인       복잡한 설정이나 불필요한 노이즈 없이 더 높은 시간대의 추세 변화와 주요 레벨을 확인할 수 있습니다. 신호는 차트에 다시 그려지지 않고 캔들이 마감된 후에도 계속 표시됩니다. 지표가 보여주는 내용: 실제 변화       추세(BOS 라인) 한 번 신호가 나타나면 그 신호는 계속 유효합니다! 이는 신호를 발생시킨 후 변경될 수 있는 리페인팅 방식의 지표와 중요한 차이점입니다. 리페인팅 방식의 지표는 잠재적으로 자금 손실로 이어질 수 있습니다. 이제 더욱 높은 확률과 정확도로 시장에 진입할 수 있습니다. 또한 화살표가 나타난 후 목표가(익절)에 도달하거나 반전 신호가 나타날 때까지 캔들스틱 색상이 계속 바뀌는 기능도 있습니다. 반복 항목          
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
지표
현재 20% 할인! 이 대시보드는 여러 기호와 최대 9개의 타임프레임에서 작동하는 매우 강력한 소프트웨어입니다. 주요 지표(최상의 리뷰: 고급 공급 수요)를 기반으로 합니다.   Advanced Supply Demand 대시보드는 훌륭한 개요를 제공합니다. 다음과 같이 표시됩니다.  영역 강도 등급을 포함하여 필터링된 공급 및 수요 값, 영역에 대한/및 영역 내 Pips 거리, 중첩된 영역을 강조 표시하고 모든 (9) 시간 프레임에서 선택한 기호에 대해 4가지 종류의 경고를 제공합니다. 그것은 당신의 개인적인 필요에 맞게 고도로 구성 가능합니다! 당신의 혜택! 모든 트레이더에게 가장 중요한 질문: 시장에 진입하기에 가장 좋은 수준은 무엇입니까? 최고의 성공 기회와 위험/보상을 얻으려면 강력한 공급/수요 영역 내 또는 그 근처에서 거래를 시작하십시오. 손절매를 위한 최적의 장소는 어디입니까? 가장 안전하려면 강력한 수요/공급 구역 아래/위에 정류장을 두십시오.
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
지표
F-16 비행기 지표를 소개합니다. 이것은 귀하의 거래 경험을 혁신하도록 설계된 최첨단 MT4 도구입니다. F-16 전투기의 비할 데 없는 속도와 정밀성에 영감을 받아이 지표는 고급 알고리즘과 최첨단 기술을 결합하여 금융 시장에서 압도적인 성능을 제공합니다. F-16 비행기 지표를 사용하면 실시간 분석을 제공하고 매우 정확한 거래 신호를 생성하여 경쟁을 앞서갈 수 있습니다. 다양한 자산 클래스에서 수익 기회를 식별하는 데 필요한 동적 기능을 갖추고 있어 확신을 가지고 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 구성된 F-16 비행기 지표는 인기있는 MetaTrader 4 플랫폼과 완벽하게 통합되어 원활하고 효율적인 거래 과정을 보장합니다. 초보자 트레이더든 경험 많은 전문가든 이 지표를 쉽게 사용자 정의하여 고유한 거래 스타일과 선호도에 맞출 수 있습니다. F-16 비행기 지표의 강력함을 경험해 보세요. 이 지표는 시장 트렌드를 정확하고 민첩하게 탐색하며
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
지표
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
지표
현재 26% 할인 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 지표는 우리가 독점 기능과 새로운 공식을 통합했기 때문에 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 쌍의 통화 강도를 읽을 수 있습니다! 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 그것이 첫 번째, 원본입니다! 쓸모없는 지망생 클론을 사지 마십시오. 더 스페셜  강력한 통화 모멘텀을 보여주는 하위 창의 화살표 GAP가 거래를 안내합니다! 기본 또는 호가 통화가 과매도/과매도 영역(외부 시장 피보나치 수준)에 있을 때 개별 차트의 기본 창에 경고 표시가 나타납니다. 통화 강도가 외부 범위에서 떨어질 때 풀백/반전 경고. 교차 패턴의 특별 경고 추세를 빠르게 볼 수 있는 다중 시간
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
지표
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
지표
SHOGUN Trade - The Shocking Truth of 16 Years Unoptimized. Strategic Market Structure & The Art of Maximizing Gains. The Truth of "16 Years" That Even Stunned the Developer First, please take a look at the attached image (backtest results). This is the verification result for USDJPY H1 for a full 16 years, from January 1, 2010, to January 1, 2026. To be clear: This is NOT an EA (Expert Advisor) for sale. It is a manual trading indicator system. However, I dare to present this graph to you and
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
지표
Delta Fusion Pro – 인트라데이 트레이딩을 위한 고급 주문 흐름 분석 Delta Fusion Pro는 MetaTrader 4용 전문 지표로, 공격적인 주문 흐름을 드러내고 기관 압력의 강도와 방향을 실시간으로 보여줍니다. 기존의 거래량 지표와 달리, Ask와 Bid 거래량 간의 델타를 분석하여 반전 예측, 추세 확인 및 전문 관심 영역을 식별합니다. 주요 특징 지능형 자동 조정 시스템 다음 조건에 따라 모든 매개변수를 자동으로 조정합니다: 상품 유형 (외환, 암호화폐, 지수, 원자재, 주식) 운영 타임프레임 시장 변동성 (ATR) 최근 평균 거래량 초보 트레이더를 위한 수동 설정 없음 – 지표가 자동으로 보정됩니다! 기능 NetDelta 및 누적 델타 Ask/Bid 공격적 거래량 차이 계산, 사용자 지정 EMA 스무딩 실시간 방향 압력 시각화 히스토그램 색상 사용자 지정 (매수/매도) 가격/거래량 다이버전스 일반 및 숨겨진 다이버전스 자동 감지 강도 분류: 강/중/
RFI levels PRO
Roman Podpora
지표
사전 지표       시장 반전 수준과 영역을 파악하여   가격이 해당 수준으로 되돌아올 때까지 기다렸다가 새로운 추세의 시작점에서 진입할 수 있도록 해줍니다. 즉, 추세의 끝에서 진입하는 것이 아닙니다. 그는 보여준다       반전 수준       시장이 방향 전환을 확인하고 추가적인 움직임을 형성하는 지점입니다. 이 지표는 차트를 다시 그릴 필요 없이 작동하며, 모든 금융 상품에 최적화되어 있고, 특정 금융 상품과 함께 사용할 때 최대의 잠재력을 발휘합니다.       트렌드 라인즈 프로       지시자. 모든 계측기에 적용 가능한 가역 구조 스캐너 모든 거래 상품을 자동으로 추적하고 모든 R-반전 패턴을 즉시 식별하여 LOGIC AI 신호가 이미 존재하는 위치와 기타 유용한 정보를 표시합니다. 로직 AI – 진입점을 표시해주는 도우미 시장 진입에 가장 적합한 시점을 판단하는 지능형 신호입니다. TPSproSYSTEM 알고리즘을 사용하여 가격 변동, 추세 및 주요 시장 참
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
지표
현재 33% 할인! 초보자나 전문 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 보조지표는 우리가 다수의 독창적 기능과 새로운 공식을 통합한 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 이 업데이트를 통해 이중 시간대를 표시할 수 있습니다. 더 높은 TF를 표시할 수 있을 뿐만 아니라 차트 TF와 더 높은 TF 모두를 표시할 수 있습니다: 중첩 영역 표시. 모든 Supply Demand 트레이더들이 좋아할 것입니다. :) 중요한 정보 공개 Advanced Supply Demand의 잠재력을 극대화하려면 다음을 방문하십시오. https://www.mql5.com/ko/blogs/post/720245   진입 또는 목표의 명확한 트리거 포인트를 정확히 찾아냄으로 해서 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 새로운 알고리즘을 기반으로 매수자와 매도자 간의 잠재적인 불균형을 훨씬 더 쉽게 분간할 수 있습니다. 왜냐하면 가장 강한 공급영역과 가장 강한 수요 영역과 과거에 어떻게 진행 되었는지를(이전
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
지표
이 지표는 실제 거래에 완벽한 자동 파동 분석 지표입니다! 사례... 참고:   웨이브 그레이딩에 서양식 이름을 사용하는 데 익숙하지 않습니다. Tang Lun(Tang Zhong Shuo Zen)의 명명 규칙의 영향으로 기본 웨이브를   펜   으로 명명하고 2차 웨이브 밴드를   세그먼트   로 명명했습니다. 동시에, 세그먼트에는 추세 방향이 있습니다.   주요 추세 세그먼트에는   이름이 지정되지만(이 이름 지정 방법은 향후 노트에서 사용됩니다. 먼저 말씀드리겠습니다.) 알고리즘은 굴곡 이론과 거의 관련이 없으므로 그렇게 해서는 안 됩니다. 이는 나의 시장 분석을   통해 요약된 끊임없이 변화하고 복잡한 운영 규칙을   반영합니다. 밴드는 더 이상 사람마다 다르지 않도록 표준화되고 정의되었습니다. 인위적인 간섭의 드로잉 방법은 시장 진입을 엄격하게 분석하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이 지표를 사용하는 것은 거래 인터페이스의 미학을 개선하고 원래의 K-line 거래를
Break and Retest
Mohamed Hassan
4.24 (21)
지표
This Indicator only places quality trades when the market is really in your favor with a clear break and retest. Patience is key with this price action strategy! If you want more alert signals per day, you increase the number next to the parameter called: Support & Resistance Sensitivity.  After many months of hard work and dedication, we are extremely proud to present you our  Break and Retest price action indicator created from scratch. One of the most complex indicators that we made with over
Supply and Demand Multitimeframe MT4
Diego Arribas Lopez
지표
[ MT5 Version ] Supply and Demand Multitimeframe Supply and Demand Multitimeframe is the first indicator in the market that combines multiple aspects like trading volume, price structure and momentum to identify Supply and Demand zones for every asset. The Supply and Demand indicator analyzes simultaneously up to 4 different TFs and represents their information in the current graph. Its interactive UI highlights everytime the price enters a Supply or Demand zone even if the zones are not visibl
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
지표
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
지표
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.6 (173)
지표
다시 색을 칠하지 않고 거래에 진입할 수 있는 정확한 신호를 제공하는 MT4용 지표입니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다. 매우 정확한 추정값을 제공하고 매수와 매도의 가장 좋은 시점을 알려줍니다. 하나의 시그널로 수익을 내는 지표의 예와 함께 비디오 (6:22)시청하십시오! 대부분의 거래자는 Entry Points Pro 지표의 도움으로 첫 거래 주 동안 트레이딩 결과를 개선합니다. 저희의   Telegram Group 을 구독하세요! Entry Points Pro 지표의 좋은점. 재도색이 없는 진입 신호 신호가 나타나고 확인되면(시그널 캔들이 완성된 경우) 신호는 더 이상 사라지지 않습니다. 여타 보조지표의 경우 신호를 표시한 다음 제거되기 때문에 큰 재정적 손실로 이어집니다. 오류 없는 거래 게시 알고리즘을 통해 트레이드(진입 또는 청산)를 할 이상적인 순간을 찾을 수 있으며, 이를 통해 이를 사용하는 모든 거래자의 성공률이
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2247)
지표
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
지표
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
지표
The Only 100% Universal Tool! Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicators are based on a man-made formula. They often lag, fail over time, or need constant re-o
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
지표
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your trading decisions to the next level. Take advantage of the   alerts ,   push notifications   and   email messages   to keep informed from when an element is form
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
지표
소개       Quantum Trend Sniper Indicator는   추세 반전을 식별하고 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한       Quantum Trend Sniper 표시기       매우 높은 정확도로 추세 반전을 식별하는 혁신적인 방법으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. ***Quantum Trend Sniper Indicator를 구입하면 Quantum Breakout Indicator를 무료로 받을 수 있습니다!*** Quantum Trend Sniper Indicator는 추세 반전을 식별하고 세 가지 이익실현 수준을 제안할 때 경고, 신호 화살표를 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT5 버전:       여기를 클릭하세요 추천: 기간: 모든 기간
제작자의 제품 더 보기
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
지표
Trend Reversal Zone and Alert 다중 타임프레임 수요·공급 구역 + 정밀 트렌드 반전 신호 Trend Reversal Zone and Alert 는 리페인트 없는(Non-Repainting) 전문 마켓 구조 인디케이터로, 기관급 핵심 가격대에서 발생하는 고확률 트렌드 반전 을 명확하게 포착하도록 설계되었습니다. 본 인디케이터는 상위 타임프레임(H4, D1)의 수요/공급 구역 과 당일 고점/저점에서의 강력한 윅(Wick) 반전 신호 를 결합하여, M15, M30, H1 등 낮은 타임프레임에서 정확한 진입 포인트 를 제공합니다.  이 인디케이터가 강력한 이유 - 다중 타임프레임 기관급 구역 H4와 D1 수요/공급 구역 을 자동 탐지 하위 타임프레임에 명확히 투영 상위 타임프레임 방향과 일치하는 거래 가능 구역은 안정적이며 리페인트 없음 , 새 거래일에만 업데이트  정밀한 트렌드 반전 감지 당일 고점/저점 실시간 모니터링 강력한 윅 반전(Wick Rejection)
Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
4 (1)
지표
멀티타임프레임 수급 히스토그램 (Multi-Timeframe Supply Demand Histogram) 설명: 멀티타임프레임 수급 히스토그램은 강력하고 깔끔한 지표로, H4와 D1과 같은 여러 시간대에서 시장의 수요와 공급 강도를 보여줍니다. 이 지표는 매수자나 매도자가 우세할 때를 히스토그램으로 시각화하여, 트레이더가 주요 시장 압력 영역을 빠르게 식별할 수 있게 합니다. 주요 기능: H4 & D1 히스토그램: 상위 시간대의 시장 강도를 명확하게 시각화. 히스토그램 변화 알림: 수요나 공급이 변할 때 선택적 알림 제공. 차트 혼잡 최소화: 가장 중요한 신호에만 집중. 맞춤형 표시: 시간대별 히스토그램 켜기/끄기 가능, 알림 선택적. 추천 15분 차트: 일중 스윙 트레이딩에 최적. 최적 조합: Ultimate Scalpers Zone 지표와 함께 사용할 때 다중 확인 진입에 최적. 장점: 높은 확률의 지지 및 저항 구간을 빠르게 식별 가능. 여러 시간대에서 시장 모멘텀을 한눈에
FREE
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
지표
Scalpers Zone – 궁극의 공급/수요 + 스토캐스틱 반발 & 트리플 터치 지표 Scalpers Zone은 고확률 스캘핑 진입을 찾는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 일간 및 7일 공급/수요 구역을 감지하고, 이러한 구역이 완벽하게 일치하는 영역을 강조하여 가장 강력한 잠재적 반전 지점을 표시합니다. 암호화폐나 금과 같은 변동성이 큰 자산의 경우, 구역 두께를 늘려 가시성과 정확성을 높일 수 있습니다. 주요 기능: 정렬된 구역 감지: 일간 및 7일 공급/수요 구역이 겹침 → 고확률 진입 스토캐스틱 반발 알림: 주요 구역에서 과매수/과매도 반응 확인 트리플 터치 반전 감지: 강력한 레벨에서 반복 터치로 추가 확인 맞춤 알림 & 시각화: 색상 코딩된 화살표와 두꺼운 음영 구역, 소리/이메일/푸시 알림 지원 조정 가능한 구역 두께: 암호화폐 및 금과 같이 변동성이 큰 상품에 유용 Scalpers Zone의 장점: 구역이 겹치는 강력한 반전 지점에서 거래 스토캐스틱 및 트리플 터치
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
지표
TrendSeeker 대시보드 ― 고확률 트레이드를 위한 스마트 시장 필터 TrendSeeker 대시보드 는 횡보장을 피하고 H4 타임프레임 에서 고품질 트렌드 종목에만 집중할 수 있도록 설계된 강력한 다중 심볼 시장 분석 도구입니다. 대시보드는 사용 가능한 모든 심볼을 지속적으로 스캔하며, 각 종목을 다음과 같이 분류합니다: 상승 추세 (Trending UP) 하락 추세 (Trending DOWN) 횡보장 / 거래 비추천 (Ranging / No-Trade) EMA를 통한 추세 방향, ADX를 통한 추세 강도, ATR을 통한 변동성을 결합하여 TrendSeeker는 실제 모멘텀이 존재하는 시장과 거래를 피해야 하는 시장을 즉시 시각화합니다. TrendSeeker 사용법 단독 도구로 사용 TrendSeeker는 시장 스캐너이자 방향성 바이어스 대시보드로 단독 사용이 가능하며, 다음을 수행할 수 있습니다: 트렌드 종목을 한눈에 확인 낮은 확률의 횡보장 회피 거래 전 명확한 방향성 구축
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
지표
Ultimate Market Master Trend Master the Market’s Direction with Precision The Ultimate Market Master Trend indicator is an all-in-one market sentiment analyser designed for traders who demand clarity, accuracy, and confidence in every move. It combines smart trend detection , multi-timeframe stochastic momentum , and dynamic visual cues to help you identify high-probability entries and exits with ease.  Key Features  1. Smart Trend System (Main Chart) Uses a 200-period LWMA baseline to determin
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
지표
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks: ️ Sell Reje
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
지표
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows  Ultimate Daily SR Zones is a powerful price-action indicator that helps traders clearly identify the most important daily market levels — the previous day’s High , Low , Midline , and opening/closing reference points. It also detects wick rejection signals and plots automatic Buy and Sell arrows when the market rejects these zones. This tool is perfect for intraday and swing traders who use daily levels for breakout, reversal, or retest strategies.  Wh
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
지표
Buy & Sell Levels with Alerts is a comprehensive trading indicator that combines Stochastics, Previous Day Levels, Multi-Timeframe (MTF) Trend Meter , and rejection detection into one powerful tool. It helps traders quickly spot key support/resistance zones, trend direction, and high-probability reversal signals with visual arrows and automated alerts. Key Features: Stochastic Oscillator: Displays fast (%K) and slow (%D) lines in a separate window. Helps identify overbought and oversold conditio
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
지표
The Follow The Labels Indicator is a multi-functional MT4 indicator designed to give traders a comprehensive visual overview of market conditions across multiple dimensions. It combines trend analysis, previous day levels, stochastic momentum, and rejection signals in one easy-to-read interface. Key Features: Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15) Displays the alignment of the MA200 (LWMA) across three timeframes: H1, M30, M15. Shows an overall trend label: Bullish, Bearish, or Mixed. Optio
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
지표
H4 & M30 Turning Point PRO로 트렌드 기반 거래 극대화! 추측과 복잡한 차트는 이제 그만. 이 프리미엄 지표는 상위 시간대 트렌드 감지와 정밀한 단기 전환점 신호를 결합하여 명확한 매수 및 매도 기회를 제공합니다. 트레이더들이 사랑하는 이유: H4 EMA200 트렌드 바이어스: 우세한 트렌드를 한눈에 파악. 트렌드 방향으로만 거래. M30 실행 화살표: 트렌드, 구조, 변동성으로 확인된 고확률 전환점을 기다리세요. 스마트 라벨: 매수(BUY) 또는 매도(SELL) 화살표를 언제 예상해야 하는지 항상 확인 – 혼란과 신호 누락 없음. 선택적 알림: 팝업, 푸시 알림, 이메일은 설정당 한 번만 발생하여 알림 과부하 방지. 커스터마이징 가능한 라인 및 시각화: H4 & M30 EMA 라인 표시/숨김 가능, 전문적인 차트 레이아웃을 위한 깔끔한 라벨. 스윙 + ATR 필터: 강력한 시장 구조만 신호를 트리거 – 자신감 있는 거래! 적합 대상: 트렌드 기반 진입을 원하는
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
지표
Trade the Range – H4 레인지 마켓 감지기 & 일간 SR 존과 윅 반전 알림 개요: “Trade the Range”는 높은 확률의 레인지 시장 에 집중하고자 하는 트레이더를 위해 설계된 정밀 트레이딩 도구입니다. 모든 트렌드를 무작정 따라가기보다는, 이 지표는 H4 시간 프레임에서 시장이 조정(횡보) 중인지 자동으로 감지 하며, 레인지의 상단과 하단 구간에서 자신 있게 거래할 수 있도록 안내합니다. 주요 기능: H4 레인지 감지: H4 시간 프레임이 레인지 상태인지 트렌드 상태인지 자동으로 식별합니다. 좌측 상단에 명확한 라벨 표시 : H4가 레인지 → 부제목을 통해 레인지 상단과 하단에서 거래하도록 안내. H4가 트렌드 → 라벨이 트렌드 방향으로 업데이트되고, 레인지 거래 안내는 숨김 처리. 일간 지지/저항 존: 전일 고점과 저점 구간을 표시하며, 두께는 설정 가능. 중간선 , 전일 시가 , 현재 종가 를 강조하여 정밀도 향상. 색상으로 구분된 구간: 녹색 = 지지
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
지표
TrendSeeker Pro – 궁극의 트렌드 & 전환점 대시보드 + H4 레인지 감지기 Ultimate Trend & Turning Point Dashboard 는 트레이더가 항상 올바른 추세 방향 에 머물 수 있도록 돕고, 낮은 확률의 횡보 구간을 제거 하며, 정확한 전환점 진입 을 자신 있게 제공하는 완전한 멀티 타임프레임 시장 판단 시스템 입니다. 이것은 단순한 인디케이터가 아닙니다. 진입 전에 반드시 확인해야 할 모든 것을 명확히 알려주는 완성형 트레이딩 프레임워크 입니다. 이 도구는 거래 전에 다음의 세 가지 핵심 질문에 답합니다: 시장은 추세 인가, 횡보 인가? 상위 타임프레임( H4 )의 바이어스 는 무엇인가? 가장 안전하고 확률이 높은 전환점 진입 위치 는 어디인가? 1️⃣ 스마트 멀티 심볼 트렌드 대시보드 (H4 기반) 내장된 대시보드는 모든 사용 가능한 심볼을 자동으로 스캔하여 H4 타임프레임 에서 EMA, ADX, ATR 로직 을 사용해 각 종목을 즉시 분류합니
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
Experts
Trend Reversal Zone and Alert EA 공급 및 수요 구간 기반 스마트 트렌드 반전 거래 시스템 Trend Reversal Zone and Alert EA는 리페인트가 없는 전문 Expert Advisor 로, 기관 수준의 공급 및 수요 구간에서 높은 확률의 트렌드 반전 을 포착하도록 설계되었습니다. 일일 최고가 및 최저가에서의 윅 반전(Wick Rejection) 가격 행동 으로 확인됩니다. 이 EA는 다중 타임프레임 시장 구조 와 정확한 진입 타이밍 을 결합하여, 트레이더가 트렌드 반전 초기에 진입하면서도 엄격한 위험 관리를 유지할 수 있도록 합니다. 주요 거래 로직 EA는 3단계 확인 시스템 을 사용합니다. 상위 타임프레임의 공급 및 수요 구간 H4 및 일간 D1 차트에서 주요 스윙 고점과 저점을 자동으로 감지합니다. 이 구간은 기관 투자자의 의사결정 영역 으로 작용합니다. 거래는 유효한 공급 또는 수요 구간 내에서만 허용됩니다. 일일 최고가/최저가 반전 확
Premium Supply and Demand Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
지표
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS Premium Supply and Demand Zones with Alerts 는 스마트 머니(Smart Money) 트레이딩 지표 로, 기관급 공급 및 수요 구간 과 멀티 타임프레임 트렌드 히스토그램 을 결합하여 고신뢰 반전(리젝션) 진입 신호 를 제공합니다. 이 지표는 메인 차트에서 프리미엄 공급/수요 구간 을 자동으로 식별하며, 강력한 캔들 윅(꼬리) 리젝션 로직 으로 진입을 확인합니다. 신호는 우세 트렌드 방향에서만 발생 하며, 해당 트렌드는 공급/수요 히스토그램 에 의해 명확하게 결정됩니다. 핵심 강점 히스토그램은 트렌드 필터입니다. 고타임프레임에서 수요가 우세한지 공급이 우세한지 를 시각적으로 보여주며, 항상 시장 힘에 맞는 트레이딩 을 가능하게 합니다. 구간 품질 제어 (트레이더의 우위) SwingDepth 파라미터 를 조정하면 트레이더가 프리미엄 구간 을 정확하게 정의할 수 있습니다: Sw
Moving Average of Supply and Demand
Godwin Edward Enyali
지표
Moving Average of Supply and Demand는 강력하면서도 초보자 친화적인 추세 추종 지표로, 트레이더가 시장 방향을 명확히 파악하고 자신 있게 진입할 수 있도록 설계되었습니다. 고급 기술적 분석 지식이 없어도 사용할 수 있습니다. 기존의 가격 기반 이동평균과 달리, 이 지표는 수요와 공급 압력에 이동평균 평활화 기법을 적용하여 가격 차트 위에 동적 히스토그램 형태로 직접 표시합니다. 이를 통해 현재 시장을 지배하는 세력이 매수자인지 매도자인지를 시각적으로 쉽게 확인할 수 있으며, 초보자도 트렌드 변화를 직관적으로 파악할 수 있습니다. 지표 작동 방식 수요가 우세할 경우, 지표는 가격 아래에 강세 히스토그램을 표시합니다. 공급이 우세할 경우, 가격 위에 약세 히스토그램을 표시합니다. 히스토그램은 평활화되어 시장의 잡음을 줄이고 실제 추세를 강조합니다. 가격이 일시적으로 히스토그램 구간을 침범했다가 반등하면, 이는 높은 확률의 추세 지속 기회를 나타냅니다. 초보자는
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변