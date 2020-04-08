Institutional Buy Sell Zones with Alerts
- Godwin Edward Enyali
기관 매수 및 매도 구역 및 알림
개요:
“기관 매수 및 매도 구역 및 알림”은 전문적인 올인원 지표로, 일간 추세선, 체인지 오브 캐릭터(CHoCH) 신호, 그리고 7일 기관 매수/매도 구역을 결합하여 트레이더에게 시장 구조, 추세 방향 및 높은 확률의 반전 포인트를 명확하게 보여줍니다.
주요 기능:
일간 추세선 감지:
-
전일 고점/저점에서 당일 고점/저점까지 자동으로 추세선을 그림
-
추세선 돌파를 감지하고 CHoCH 반전 가능성을 신호
체인지 오브 캐릭터(CHoCH) 알림:
-
추세선이 돌파되고 가격이 그 위/아래에서 마감될 때만 시장 반전을 강조
-
매수/매도 화살표 표시 및 선택적 알림 제공
일간 지지 및 저항 구역:
-
전일 고점/저점, 중간선, 전일 시가, 당일 종가 수직선을 표시
-
명확한 시각화를 위해 구역 폭과 두께 조정 가능
7일 기관 구역:
-
최근 7일의 고점과 저점을 기반으로 주요 기관 매수(수요) 및 매도(공급) 구역 강조
-
가격 반발 및 트리플 터치 설정을 감지하여 높은 확률의 반전 제공
거래 확인 로직:
-
CHoCH가 발생하고 촛불이 추세선을 돌파할 때만 거래 고려
-
잘못된 신호를 필터링하고 강력한 추세 반전 설정에 집중
알림 및 통지:
-
CHoCH, 추세선 돌파 및 공급/수요 반발에 대한 푸시, 이메일 및 소리 알림
-
높은 확률의 거래 설정을 트레이더에게 알림
높은 사용자 정의 가능성:
-
추세선, 일간 SR, 7일 구역의 색상, 폭, 표시 여부 조정 가능
-
차트를 더 깔끔하게 하기 위한 선택적 추세선 표시
강력한 이유:
이 지표는 여러 전문 거래 도구를 하나의 차트에 결합하여 트레이더가 추세 방향, 기관 구역 및 확인된 반전 포인트를 한눈에 식별할 수 있도록 합니다. 스윙 트레이더, 데이 트레이더 및 확인 기반 진입을 원하는 모든 사람에게 적합합니다.