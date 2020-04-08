Institutional Buy Sell Zones with Alerts
- 指标
- Godwin Edward Enyali
- 版本: 1.0
- 激活: 5
机构买卖区及警报
概述：
“机构买卖区及警报”是一款专业的全能型指标，将每日趋势线、性格变化信号（CHoCH）以及过去7天的机构供需区结合在一起，为交易者提供清晰的市场结构、趋势方向和高概率反转点的可视化。
主要功能：
每日趋势线检测：
-
自动绘制从前一天高/低点到当天高/低点的趋势线。
-
识别趋势线突破，并发出潜在的CHoCH反转信号。
性格变化（CHoCH）警报：
-
仅在趋势线被突破且价格收盘穿过趋势线时显示市场反转信号。
-
显示买入/卖出箭头，并可选择触发警报。
每日支撑与阻力区：
-
绘制前一天高/低点、中线、前一天开盘价及当天收盘价的垂直线。
-
可调节区域宽度和厚度，确保可视化清晰。
7天机构区：
-
高亮过去7天的主要机构买入（需求）和卖出（供应）区域。
-
识别价格拒绝及三次触碰设置，用于高概率反转。
交易确认逻辑：
-
仅在发生CHoCH、趋势线被突破并且蜡烛收盘穿越趋势线时才考虑交易。
-
过滤掉虚假信号，专注于强趋势反转的交易设置。
警报与通知：
-
提供CHoCH、趋势线突破以及供需区拒绝的推送、邮件和声音警报。
-
随时提醒交易者高概率交易机会。
高度可定制：
-
可调整趋势线、每日支撑阻力区和7天区的颜色、宽度和可见性。
-
可选择隐藏趋势线以保持图表清洁。
为什么强大：
该指标将多个专业交易工具整合在一张图表中，使交易者能够一目了然地识别趋势方向、机构区及确认的反转点。非常适合波段交易者、日内交易者及任何希望基于确认进行入场的交易者。