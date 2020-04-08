Institutional Buy Sell Zones with Alerts
- Indicadores
- Godwin Edward Enyali
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Zonas Institucionais de Compra e Venda com Alertas
Visão Geral:
“Zonas Institucionais de Compra e Venda com Alertas” é um indicador profissional tudo-em-um que combina linhas de tendência diárias, sinais de mudança de caráter (CHoCH) e zonas institucionais de oferta/demanda de 7 dias, fornecendo aos traders uma visão clara da estrutura do mercado, direção da tendência e pontos de reversão de alta probabilidade.
Principais Recursos:
Detecção de Linhas de Tendência Diárias:
Desenha automaticamente linhas de tendência do máximo/mínimo do dia anterior até o máximo/mínimo do dia atual.
Detecta rompimentos de linhas de tendência e sinaliza potenciais reversões CHoCH.
Alertas de Mudança de Caráter (CHoCH):
Destaca reversões de mercado apenas depois que a linha de tendência é rompida e o preço fecha além dela.
Mostra setas de compra/venda com alertas opcionais.
Zonas de Suporte e Resistência Diárias:
Plota máximo/mínimo do dia anterior, linha média, abertura do dia anterior e linha vertical do fechamento do dia atual.
Largura e espessura das zonas ajustáveis para visualização clara.
Zonas Institucionais de 7 Dias:
Destaca principais zonas institucionais de compra (demanda) e venda (oferta) dos máximos e mínimos dos últimos 7 dias.
Detecta rejeições de preço e setups de toque triplo para reversões de alta probabilidade.
Lógica de Confirmação de Negócios:
Considera operações apenas quando ocorre um CHoCH e a linha de tendência é rompida com fechamento da vela além dela.
Filtra sinais falsos e foca em setups fortes de reversão de tendência.
Alertas e Notificações:
Alertas push, e-mail e sonoros para CHoCH, rompimentos de linha de tendência e rejeições de oferta/demanda.
Mantém o trader informado sobre setups de trading de alta probabilidade.
Altamente Personalizável:
Ajuste cores, larguras e visibilidade para linhas de tendência, SR diários e zonas de 7 dias.
Exibição opcional da linha de tendência para gráficos mais limpos.
Por Que É Poderoso:
Este indicador combina várias ferramentas profissionais de trading em um único gráfico, permitindo que os traders identifiquem a direção da tendência, zonas institucionais e pontos de reversão confirmados rapidamente. Perfeito para traders swing, day traders e qualquer pessoa que queira entradas baseadas em confirmação.