Institutional Buy Sell Zones with Alerts

Zonas Institucionais de Compra e Venda com Alertas

Visão Geral:

“Zonas Institucionais de Compra e Venda com Alertas” é um indicador profissional tudo-em-um que combina linhas de tendência diárias, sinais de mudança de caráter (CHoCH) e zonas institucionais de oferta/demanda de 7 dias, fornecendo aos traders uma visão clara da estrutura do mercado, direção da tendência e pontos de reversão de alta probabilidade.

Principais Recursos:

Detecção de Linhas de Tendência Diárias:

Desenha automaticamente linhas de tendência do máximo/mínimo do dia anterior até o máximo/mínimo do dia atual.

Detecta rompimentos de linhas de tendência e sinaliza potenciais reversões CHoCH.

Alertas de Mudança de Caráter (CHoCH):

Destaca reversões de mercado apenas depois que a linha de tendência é rompida e o preço fecha além dela.

Mostra setas de compra/venda com alertas opcionais.

Zonas de Suporte e Resistência Diárias:

Plota máximo/mínimo do dia anterior, linha média, abertura do dia anterior e linha vertical do fechamento do dia atual.

Largura e espessura das zonas ajustáveis para visualização clara.

Zonas Institucionais de 7 Dias:

Destaca principais zonas institucionais de compra (demanda) e venda (oferta) dos máximos e mínimos dos últimos 7 dias.

Detecta rejeições de preço e setups de toque triplo para reversões de alta probabilidade.

Lógica de Confirmação de Negócios:

Considera operações apenas quando ocorre um CHoCH e a linha de tendência é rompida com fechamento da vela além dela.

Filtra sinais falsos e foca em setups fortes de reversão de tendência.

Alertas e Notificações:

Alertas push, e-mail e sonoros para CHoCH, rompimentos de linha de tendência e rejeições de oferta/demanda.

Mantém o trader informado sobre setups de trading de alta probabilidade.

Altamente Personalizável:

Ajuste cores, larguras e visibilidade para linhas de tendência, SR diários e zonas de 7 dias.

Exibição opcional da linha de tendência para gráficos mais limpos.

Por Que É Poderoso:

Este indicador combina várias ferramentas profissionais de trading em um único gráfico, permitindo que os traders identifiquem a direção da tendência, zonas institucionais e pontos de reversão confirmados rapidamente. Perfeito para traders swing, day traders e qualquer pessoa que queira entradas baseadas em confirmação.