Institutional Buy Sell Zones with Alerts

Zonas Institucionais de Compra e Venda com Alertas

Visão Geral:
“Zonas Institucionais de Compra e Venda com Alertas” é um indicador profissional tudo-em-um que combina linhas de tendência diárias, sinais de mudança de caráter (CHoCH) e zonas institucionais de oferta/demanda de 7 dias, fornecendo aos traders uma visão clara da estrutura do mercado, direção da tendência e pontos de reversão de alta probabilidade.

Principais Recursos:

Detecção de Linhas de Tendência Diárias:

  • Desenha automaticamente linhas de tendência do máximo/mínimo do dia anterior até o máximo/mínimo do dia atual.

  • Detecta rompimentos de linhas de tendência e sinaliza potenciais reversões CHoCH.

Alertas de Mudança de Caráter (CHoCH):

  • Destaca reversões de mercado apenas depois que a linha de tendência é rompida e o preço fecha além dela.

  • Mostra setas de compra/venda com alertas opcionais.

Zonas de Suporte e Resistência Diárias:

  • Plota máximo/mínimo do dia anterior, linha média, abertura do dia anterior e linha vertical do fechamento do dia atual.

  • Largura e espessura das zonas ajustáveis para visualização clara.

Zonas Institucionais de 7 Dias:

  • Destaca principais zonas institucionais de compra (demanda) e venda (oferta) dos máximos e mínimos dos últimos 7 dias.

  • Detecta rejeições de preço e setups de toque triplo para reversões de alta probabilidade.

Lógica de Confirmação de Negócios:

  • Considera operações apenas quando ocorre um CHoCH e a linha de tendência é rompida com fechamento da vela além dela.

  • Filtra sinais falsos e foca em setups fortes de reversão de tendência.

Alertas e Notificações:

  • Alertas push, e-mail e sonoros para CHoCH, rompimentos de linha de tendência e rejeições de oferta/demanda.

  • Mantém o trader informado sobre setups de trading de alta probabilidade.

Altamente Personalizável:

  • Ajuste cores, larguras e visibilidade para linhas de tendência, SR diários e zonas de 7 dias.

  • Exibição opcional da linha de tendência para gráficos mais limpos.

Por Que É Poderoso:
Este indicador combina várias ferramentas profissionais de trading em um único gráfico, permitindo que os traders identifiquem a direção da tendência, zonas institucionais e pontos de reversão confirmados rapidamente. Perfeito para traders swing, day traders e qualquer pessoa que queira entradas baseadas em confirmação.


Produtos recomendados
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Morning and Evening Star 4Umbrella
Santi Dankamjad
Indicadores
For this set of indicators 1. General information     - Calculates with high performance mathematical algorithms.     - Calculated from the price of candles     - The entry point of this order is filtered by the train EMA and the oscillator.     - Calculate the integrity of the candle 2. How does it work?     - You can see two types of order entry points: the notification on the monitor and the arrow.     - You can trust 75-95 percent of this entry point. 3. Settings     - A complete candle i
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
Indicadores
Classic Fractals indicator for MT4, with additional Trendlines connecting the latest couples of fractals ( fractals are showing highest high, and lowest low on each period) Rules for trendlines: -if new top fractal is below the last one = new resistance line -if new bot fractal is above the last one = new support line -Trendlines can be hidden -Fractals can be hidden Fractal Period = can be both even or uneven number, as it is setting for half (one side) of the bars sequence for findin
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Indicadores
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno e
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Advanced Automatic Fibonacci Retracements
Ridha Benabdallah
Indicadores
Fibonacci retracements can be used to draw support lines, identify resistance levels, place stop-loss orders and set target prices. The Advanced Automatic Fibonacci retracements draws automatically all the levels. You have a lot of options to choose. For exemple you can use the tracements of another time frame (MTF) in the current chart, you can also choose between the closest level or less close to draw the retracements. You can also add 2 levels of your choice. You can add levels extensions o
Morning Star flat indicator PRT
Irina Cherkashina
Indicadores
O indicador Morning Star PRT utiliza o princípio do rompimento plano matinal. O indicador exibe os níveis planos matinais e mostra os possíveis objetivos. Foi adicionado um nível Fibonacci adicional ao indicador, bem como alertas sonoros sobre a interseção de ambos os níveis alvo especificados nas definições e o nível noturno plano. O indicador Morning Star PRT constrói um canal noturno plano no final da noite, bem como dois níveis de preços de Fibonacci para cima e para baixo. Estes níveis p
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma “
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Indicadores
All Symbols   AND  All Time frames Scan                                                                                                                 Document Introduction   The ABCD is a basic harmonic pattern. The ABCD pattern is a visual, geometric chart pattern comprised of three consecutive price swings. It looks like a diagonal lightning bolt and can indicate an upcoming trading opportu
Reversal Pattern AI
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Reversal Pattern AI is a groundbreaking advancement in indicator development, combining artificial intelligence algorithms, multi-level market analysis, and classical technical analysis methods. It not only detects reversal patterns but also evaluates market inefficiencies, generating highly accurate trading signals.Thanks to its hybrid model, which utilizes price action analysis, volume, volatility, VWAP, and Volume AVG %, the indicator easily adapts to any market conditions. Reversal Pattern A
FiboRec
Alfred Kamal
Indicadores
This indicator depends on Fibonacci lines but there is a secret lines i used them, by using FiboRec indicator you will be able to know a lot of important information in the market such as: Features You can avoid entry during market turbulence. You can enter orders in general trend only. You will know if the trend is strong or weak. Signal Types and Frame used You can use this indicator just on H1 frame. Enter buy order in case Candle break out the square area and closed over it, at least 20 pi
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Indicadores
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
Nosso indicador Basic Support and Resistance é a solução necessária para aumentar sua análise técnica.Este indicador permite que você forneça níveis de suporte e resistência no gráfico/ MT5 grátis Recursos Integração dos níveis de Fibonacci: Com a opção de exibir níveis de Fibonacci, juntamente com os níveis de suporte e resistência, nosso indicador fornece uma visão ainda mais profunda do comportamento do mercado e possíveis áreas de reversão. Otimização de desempenho: Com a opção de atualiz
YK Fibo Pivot Indicator
Peechanat Chatsermsak
Indicadores
YK-Fibo Pivot Indicator: Trade Smarter with Fibonacci Pivot Points The YK-Fibo Pivot Indicator is a powerful technical analysis tool that combines the precision of Fibonacci retracements with the insights of Pivot Points. Whether you're a novice or seasoned trader, this indicator empowers you to spot profitable opportunities in the market with ease. Why Choose YK-Fibo Pivot? Pinpoint Support & Resistance: By calculating Fibonacci levels based on the previous day's high, low, and close prices, y
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Morning Star pattern" para MT4. - O indicador "Morning Star pattern" é um indicador muito poderoso para negociação de Price Action: sem repintura, sem atraso. - O indicador detecta padrões Morning Star otimistas no gráfico: sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens). - Com alertas para PC, celular e e-mail. - Também seu irmão - o indicador bearish "Evening Star pattern" está disponível (siga o link abaixo). - O indicador "Morning Star pattern" é excelente para comb
Pi
Vasja Vrunc
Indicadores
Professional Prediction Indicator Based on matching the history with selected pattern model and shows the most likely outcome. Pi indicator includes Pattern line, Scanned_Past line, Matching_Pattern line, Future_Predicted line, adjustable Model Band , and some other controls. This indicator is designed primarily for professional use and is very useful in the search for the probability of the results relating to the future. Note : The results depend on model_band and past_bars . They are approxim
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicadores
Fibonacci recontratar e extensão linha de desenho ferramenta Fibonacci recontratar e estender a ferramenta de desenho de linha para a plataforma MT4 é adequado para comerciantes que usam método de negociação de pontos e negociação de secções douradas Vantagens: Não há linha extra, não há linhagem muito longa, e é fácil observar e encontrar oportunidades de negociação Versão experimental: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Principais funções: 1. Podem ser desenhados diretamente vári
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
JediScalper Candlestick Pattern Finder
Rene K Serulle
3 (1)
Indicadores
This indicator is a must have tool that scans the active chart for candlestick patterns. It labels each bar according the candlestick pattern(s) that it finds enabling you to more easily analyze price action and be more informed about your trading decision. There are 103 common and uncommon possible patterns plus 6 new patterns based on research that the indicator can identify. If a candlestick(s) meets the requirements for multiple patterns, the bar will be labeled with up to 4 patterns names f
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicadores
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Automatic fibonacci with alerts
Tonny Obare
5 (1)
Indicadores
Automatic fibonacci with alerts is an indicator that automatically plots a fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appear amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with d
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
PinBar Pattern mk
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Padrão PINBAR para MT4, sem repintura, sem atraso. - O indicador "Padrão PINBAR" é um indicador muito poderoso para negociação de Price Action. - O indicador detecta PinBars no gráfico: - PinBar de alta - Sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens). - PinBar de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens). - Com alertas para PC, celular e e-mail. - O indicador "Padrão PINBAR" é excelente para combinar com níveis de suporte/resistência. Clique aqui par
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Captain Model Finder for MT4
Minh Truong Pham
Indicadores
Created by imjesstwoone and mickey1984, this trade model attempts to capture the expansion from the 10:00-14:00 EST 4h candle using just 3 simple steps. All of the information presented in this description has been outlined by its creators, all I did was translate it to MQL4. All core settings of the trade model may be edited so that users can test several variations, however this description will cover its default, intended behavior using NQ 5m as an example. Step 1 is to identify our Price Ra
MovingFlatBreakout
Stanislav Korotky
Indicadores
This indicator monitors the market for a flat state and possible breakout. The flat state is detected as a predefined number of consecutive bars during which price fluctuates inside a small range. If one of the next bars closes outside the range, breakout is signaled. The indicator shows 3 lines: blue - upper bound of flat ranges AND consecutive breakout areas; red - lower bound of flat ranges AND consecutive breakout areas; yellow - center of flat ranges (NOT including breakout areas). When a b
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Os compradores deste produto também adquirem
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicadores
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador é uma super combinação dos nossos 2 produtos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funciona para todos os períodos de tempo e mostra graficamente impulso de força ou fraqueza para as 8 principais moedas mais um Símbolo! Este Indicador é especializado para mostrar a aceleração da força da moeda para quaisquer símbolos como Ouro, Pares Exóticos, Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Ferramenta 100% Não Repintável para Forex e Opções Binárias Baseada no Quadrado de Nove de Gann Este vídeo apresenta o Indicador Miraculous , uma ferramenta de negociação altamente precisa e poderosa, desenvolvida especificamente para traders de Forex e Opções Binárias . O que torna este indicador único é a sua base no lendário Quadrado de Nove de Gann e na Lei da Vibração de Gann , tornando-o uma das ferramentas de previsão mais precisas disponíveis na negociação moderna.
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Apresentamos o Indicador de Avião F-16, uma ferramenta de ponta para o MT4 projetada para revolucionar sua experiência de negociação. Inspirado na velocidade e precisão incomparáveis do caça F-16, este indicador combina algoritmos avançados e tecnologia de última geração para oferecer um desempenho sem igual nos mercados financeiros. Com o Indicador de Avião F-16, você vai decolar acima da concorrência, pois ele fornece análises em tempo real e gera sinais de negociação altamente precisos. Suas
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicadores
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE COM 26% DE DESCONTO A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é uma ferramenta comercial única, de alta qualidade e acessível, porque incorporámos uma série de características proprietárias e uma nova fórmula. Com apenas UM gráfico, pode ler a força da moeda para 28 pares de Forex! Imagine como a sua negociação irá melhorar porque é capaz de apontar o ponto exacto do gatilho de uma nova tendência ou oportunidade de escalada? Manual do util
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
Indicadores
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicadores
SHOGUN Trade - The Shocking Truth of 16 Years Unoptimized. Strategic Market Structure & The Art of Maximizing Gains. The Truth of "16 Years" That Even Stunned the Developer First, please take a look at the attached image (backtest results). This is the verification result for USDJPY H1 for a full 16 years, from January 1, 2010, to January 1, 2026. To be clear: This is NOT an EA (Expert Advisor) for sale. It is a manual trading indicator system. However, I dare to present this graph to you and
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indicadores
Delta Fusion Pro – Análise Avançada de Order Flow para Trading Intradiário Delta Fusion Pro é um indicador profissional para MetaTrader 4 que revela o fluxo de ordens agressivas, mostrando a intensidade e a direção da pressão institucional em tempo real. Diferente dos indicadores volumétricos tradicionais, ele analisa a delta entre volumes Ask e Bid para antecipar reversões, confirmar tendências e identificar zonas de interesse profissional. Características Principais Sistema Inteligente de Au
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Break and Retest
Mohamed Hassan
4.24 (21)
Indicadores
This Indicator only places quality trades when the market is really in your favor with a clear break and retest. Patience is key with this price action strategy! If you want more alert signals per day, you increase the number next to the parameter called: Support & Resistance Sensitivity.  After many months of hard work and dedication, we are extremely proud to present you our  Break and Retest price action indicator created from scratch. One of the most complex indicators that we made with over
Supply and Demand Multitimeframe MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
[ MT5 Version ] Supply and Demand Multitimeframe Supply and Demand Multitimeframe is the first indicator in the market that combines multiple aspects like trading volume, price structure and momentum to identify Supply and Demand zones for every asset. The Supply and Demand indicator analyzes simultaneously up to 4 different TFs and represents their information in the current graph. Its interactive UI highlights everytime the price enters a Supply or Demand zone even if the zones are not visibl
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel   é um indicador baseado na volatilidade, desenvolvido com um algoritmo de tempo especifico para o par XAUUSD que consiste em encontrar possíveis correções no mercado. Este indicador mostra duas linhas exteriores, uma interior (linha de retração) e um sinal de seta, onde a teoria do canal consiste em ajudar a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. O preço do mercado cairá geralmente entre os limites do canal. Se os preços tocarem ou se moverem para fora do can
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.6 (173)
Indicadores
Este é um indicador para MT4 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2247)
Indicadores
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicadores
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicadores
The Only 100% Universal Tool! Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicators are based on a man-made formula. They often lag, fail over time, or need constant re-o
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Mais do autor
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Trend Reversal Zone and Alert Zonas de Oferta e Demanda Multi-Timeframe + Sinais Precisos de Reversão Trend Reversal Zone and Alert é um indicador profissional de estrutura de mercado sem repaint , desenvolvido para traders que desejam identificar reversões de alta probabilidade em níveis institucionais importantes . O indicador combina de forma inteligente zonas de oferta e demanda dos timeframes superiores (H4 e D1) com sinais precisos de rejeição nos máximos e mínimos diários , permitindo ent
Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
4 (1)
Indicadores
Histograma de Oferta e Demanda Multitemporal Descrição: O Histograma de Oferta e Demanda Multitemporal é um indicador poderoso e limpo que mostra a força da oferta e demanda do mercado em múltiplos períodos de tempo, especificamente H4 e D1. Ele exibe histogramas que destacam quando os compradores ou vendedores dominam, permitindo que os traders identifiquem rapidamente as áreas-chave de pressão do mercado. Principais Recursos: Histogramas H4 e D1: Visualização clara da força do mercado em per
FREE
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Scalpers Zone – Indicador Ultimate de Oferta/Demanda + Rejeição Estocástica e Triple Touch O Scalpers Zone foi projetado para traders que buscam entradas de alta probabilidade em scalp trading. Ele detecta zonas de oferta e demanda diárias e de 7 dias, destacando áreas onde essas zonas se alinham perfeitamente, marcando os pontos de reversão mais fortes. Para ativos voláteis como criptomoedas e ouro, a espessura da zona pode ser aumentada para melhor visibilidade e precisão. Principais Recursos:
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Indicadores
TrendSeeker Dashboard – Filtro inteligente de mercado para operações de alta probabilidade O TrendSeeker Dashboard é uma poderosa ferramenta de inteligência de mercado multiativos, criada para ajudar os traders a evitar mercados laterais e focar apenas em pares com tendências de alta qualidade no timeframe H4. O painel analisa continuamente todos os símbolos disponíveis e classifica cada par em: Tendência de alta (Trending UP) Tendência de baixa (Trending DOWN) Mercado lateral / Sem condição de
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Market Master Trend Master the Market’s Direction with Precision The Ultimate Market Master Trend indicator is an all-in-one market sentiment analyser designed for traders who demand clarity, accuracy, and confidence in every move. It combines smart trend detection , multi-timeframe stochastic momentum , and dynamic visual cues to help you identify high-probability entries and exits with ease.  Key Features  1. Smart Trend System (Main Chart) Uses a 200-period LWMA baseline to determin
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Super Rejection Zones é um indicador avançado projetado para detectar automaticamente as zonas críticas do mercado , como o máximo e o mínimo do dia , exibindo setas de rejeição extremamente precisas quando o preço reage fortemente nesses níveis. Ele combina ação do preço, níveis diários e um sistema de confirmação baseado em dois Estocásticos (H1 + M5) para entregar sinais claros, confiáveis e de alta probabilidade. Ideal para traders intraday, scalpers e swing traders que buscam entra
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones é um indicador poderoso de ação do preço que identifica automaticamente os níveis mais importantes do mercado com base nos dados do dia anterior: máxima , mínima , linha média , além das linhas de abertura e fechamento do dia. O indicador também detecta rejeições de pavio (wick rejections) e desenha automaticamente setas de Compra e Venda quando o mercado mostra sinais de reversão nessas zonas. É ideal para traders que utilizam n
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Buy & Sell Levels with Alerts is a comprehensive trading indicator that combines Stochastics, Previous Day Levels, Multi-Timeframe (MTF) Trend Meter , and rejection detection into one powerful tool. It helps traders quickly spot key support/resistance zones, trend direction, and high-probability reversal signals with visual arrows and automated alerts. Key Features: Stochastic Oscillator: Displays fast (%K) and slow (%D) lines in a separate window. Helps identify overbought and oversold conditio
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Indicadores
The Follow The Labels Indicator is a multi-functional MT4 indicator designed to give traders a comprehensive visual overview of market conditions across multiple dimensions. It combines trend analysis, previous day levels, stochastic momentum, and rejection signals in one easy-to-read interface. Key Features: Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15) Displays the alignment of the MA200 (LWMA) across three timeframes: H1, M30, M15. Shows an overall trend label: Bullish, Bearish, or Mixed. Optio
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Maximize seu Trading Alinhado à Tendência com H4 & M30 Turning Point PRO! Diga adeus às suposições e à confusão nos gráficos. Este indicador premium combina a detecção de tendência em prazos maiores com sinais precisos de pontos de reversão de curto prazo, fornecendo oportunidades claras de compra e venda. Por que os traders adoram: H4 EMA200 Tendência: Saiba qual é a tendência dominante em um instante. Negocie apenas na direção da tendência. Setas de Execução M30: Aguarde pontos de reversão de
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Trade the Range – Detector de Mercado em Faixa H4 e Zonas Diárias de Suporte/Resistência com Alertas de Rejeição de Pavio Visão Geral: “Trade the Range” é uma ferramenta de trading de precisão, projetada para traders que desejam focar exclusivamente em mercados de faixa de alta probabilidade . Em vez de seguir cegamente cada tendência, este indicador identifica quando o mercado está se consolidando no timeframe H4 e guia você para operar com confiança nas zonas superior e inferior da faixa. Pri
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
Indicadores
TrendSeeker Pro – Painel Definitivo de Tendência e Ponto de Reversão + Detector de Range H4 O Ultimate Trend & Turning Point Dashboard é um sistema completo de decisão de mercado multi-timeframe, projetado para manter o trader sempre do lado correto da tendência, eliminar condições de range de baixa probabilidade e entregar entradas precisas em pontos de reversão com alta confiança. Isso não é apenas um indicador — é um framework completo de trading que responde três perguntas essenciais antes d
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
Experts
Trend Reversal Zone and Alert EA Sistema inteligente de reversão em zonas de oferta e demanda Trend Reversal Zone and Alert EA é um Expert Advisor profissional, que não redesenha sinais, projetado para capturar reversões de tendência de alta probabilidade em zonas institucionais de oferta e demanda, confirmadas pelo rejeição por pavios nos máximos e mínimos diários. Este EA combina a estrutura do mercado em múltiplos períodos de tempo com um momento de entrada preciso, permitindo que os traders
Premium Supply and Demand Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicadores
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS Premium Supply and Demand Zones with Alerts é um indicador profissional de Smart Money , que combina zonas institucionais de Oferta e Demanda com um histograma de tendência multi-timeframe , fornecendo entradas de rejeição de alta confiabilidade . O indicador identifica automaticamente zonas premium de Oferta e Demanda no gráfico principal e confirma as entradas através de uma forte lógica de rejeição baseada em sombras de velas . Os sinais são gerado
Moving Average of Supply and Demand
Godwin Edward Enyali
Indicadores
Moving Average of Supply and Demand é um indicador de tendência poderoso e fácil de usar, projetado para ajudar os traders a ver claramente a direção do mercado e entrar em operações com confiança, mesmo sem conhecimentos avançados de análise técnica. Ao contrário das médias móveis tradicionais baseadas no preço, este indicador aplica uma técnica de suavização à pressão de oferta e demanda, exibindo-a diretamente no gráfico de preços em forma de histograma dinâmico. Isso fornece uma representaçã
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário