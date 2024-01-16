Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und schützen Sie Ihr Kapital effektiv mit diesem leistungsstarken Dashboard.

Laden Sie die Metatrader 5-Version herunter.

Lesen Sie das Indikator-Handbuch hier.

Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen.

Indikator-Dashboards - Erhalten Sie Live-Signale der Volatilität von 28 Handelswerten für den ausgewählten Zeitrahmen auf einen Blick.

Anpassbare Symbole - Wechseln Sie ganz einfach zwischen den Assets im Dashboard, indem Sie die Symbole in der Market Watch-Liste verschieben und anpassen.

Mehrere Zeitrahmen - Analysieren Sie die Markttrends der Zeitrahmen M15, H1 (Standard), H4 und D1, um Scalping-, Intraday- oder Swing-Strategien zu unterstützen.

Verbesserte Volatilitätsberechnungen - Verbesserte Methoden liefern genaue und zuverlässige Volatilitätswerte für sicherere Handelsentscheidungen.

Anpassbare Volatilitätshervorhebung - Wählen Sie einen Volatilitätsschwellenwert von 20 % oder 30 % (Standard ist 30 %), um Ihrem Handelsstil zu entsprechen.

Dunkles und helles Thema mit vollständiger Farbanpassung - Wechseln Sie zwischen dunklen und hellen Modi und passen Sie Signal-, Volatilitäts-, Text- und Trendfarben für ein individuelles Erlebnis an.

Einstellbare Zellenbreite - Erhöhen Sie die Zellenbreite für bessere Lesbarkeit, insbesondere für Symbole mit längeren Namen.

Manuelle Symboleingabe - Geben Sie bis zu 28 bevorzugte Symbole manuell für die Anzeige im Dashboard ein.

Größenanpassung und Neupositionierung des Dashboards - Optimiert für SD-, HD-, Full HD- und 4K-Bildschirme und kann an jeder der 4 Ecken des Diagramms platziert werden.

Benutzerfreundliches Design - Hervorgehobene Symbole für eine schnelle Analyse mit einer Option zum Öffnen des Charts mit einem Klick.

Hover-to-Open Chart - Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Symbolnamen und klicken Sie darauf, um den Chart für eine schnellere Navigation sofort zu öffnen.

5 PC-Aktivierung - Verwenden Sie den Indikator auf 5 PCs mit mehreren Brokern für ein nahtloses Handelserlebnis.

Empfehlung: Verwenden Sie diesen Indikator in einem separaten Chart (nicht dort, wo Sie handeln), um eine optimale Leistung zu erzielen.

Identifiziert Märkte mit hoher Volatilität: Vermeiden Sie den Handel in Schwankungsbreiten und steigen Sie nur in Märkte mit starken Trends ein.

Volatility Master ist ideal für Händler, die Märkte mit geringer Volatilität meiden und sich auf Trendwerte konzentrieren möchten. Egal, ob Sie Scalper, Intraday-Händler oder Swing-Trader sind, dieses Tool hilft Ihnen, mit einem einzigen Blick hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu erkennen.

Das Dashboard zeigt jedes in der Market Watch-Liste verfügbare Symbol an. Es unterstützt alle wichtigen Handelsgüter wie Devisen (Haupt- und Nebenpaare), Metalle, Indizes, Kryptowährungen und Öl. Zu den Zeitrahmen gehören M15, H1, H4 und D1, die in den Eingabeeinstellungen ausgewählt werden können.

Sie können bis zu 2 Indikator-Dashboards in 2 separaten Charts gleichzeitig verwenden, um bis zu 56 Symbole gleichzeitig zu überwachen.

Öffnen Sie nach dem Kauf die MetaTrader Software, melden Sie sich bei Ihrem Konto an und öffnen Sie Toolbox - Market - Purchased. Installieren Sie den Indikator. Öffnen Sie den Navigator - Markt - Ziehen Sie den Indikator auf den Chart und legen Sie ihn dort ab. Folgen Sie dem Volatilitäts-Dashboard für Live-Marktsignale für sicheres Handeln.

Überwacht die Marktvolatilität: Analysiert Symbole in Echtzeit, um starke Trends zu erkennen.

Automatisch anpassbares Dashboard: Wechseln Sie zwischen Vermögenswerten durch Ziehen und Anpassen in der Marktbeobachtungsliste (die 28 wichtigsten Symbole), um sie sofort anzuzeigen.

Liefert umsetzbare Signale: Zeigt klar an, ob sich ein Markt in einem Trend oder einer Bandbreite befindet.

Zeigt bullische oder bearische Trends an: Hilft Ihnen, mit Zuversicht in den Handel einzusteigen.

Chart-Navigation mit einem Mausklick: Sofortiger Wechsel zu Anlagen mit hoher Volatilität.

Anpassbare Warnungen: Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn die Marktbedingungen Ihrer Strategie entsprechen.

Manuelle Symbolauswahl - Geben Sie bevorzugte Symbole manuell ein, um deren Volatilität schnell zu verfolgen.

Auswahl des Zeitrahmens - Wechseln Sie je nach Ihrer Handelsstrategie zwischen M15, H1, H4 und D1.

Volatilitätshervorhebung - Wählen Sie eine Volatilitätsschwelle von >=20% oder >=30%.

Thema und Farben - Wählen Sie ein dunkles oder helles Thema und passen Sie Signal-, Volatilitäts-, Text- und Trendfarben an.

Positionierung des Dashboards - Legen Sie die Standard-X/Y-Koordinaten für ein einheitliches Layout fest.

Einstellbare Zellenbreite - Ändern Sie die Größe der Zellen für eine bessere Lesbarkeit auf jedem Bildschirm.

Anpassbares Dashboard - Passen Sie die Größe für jede Bildschirmauflösung an (Optionen Standard und Groß).

Mobile Alerts - Aktivieren oder deaktivieren Sie mobile Alerts (Wahr/Falsch) für sofortige Handelsbenachrichtigungen.

Häufigkeit der Warnungen - Wählen Sie, wie oft Sie eine Warnung für Symbole erhalten möchten, die eine prozentuale Volatilität aufweisen (Option aus der von Ihnen gewählten Volatilitätsschwelle). Der Indikator prüft die Volatilität der Symbole in diesem bestimmten Zeitintervall.

Zum Beispiel: Wenn die Alarmfrequenz auf 4 Stunden eingestellt ist und der Benutzer >=30% Volatilität auswählt, dann wird der Indikator alle 4 Stunden alle Symbole aus dem Dashboard überprüfen, die eine Volatilität von über 30% aufweisen und einen Alarm für die Symbole senden, die die Bedingung erfüllen.

Hinweis: Der Indikator hat keinen Pufferausgang für die EA-Integration.

Um mobile Benachrichtigungen zu erhalten, aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen in MetaTrader 4, indem Sie Strg + O drücken (oder auf Optionen zugreifen) und zur Registerkarte Benachrichtigungen navigieren. Geben Sie Ihre MetaQuotes-ID aus der MetaTrader-App auf Ihrem mobilen Gerät ein, um es mit Ihrer Plattform zu verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, testen Sie die Einrichtung, um sicherzustellen, dass die Benachrichtigungen funktionieren. Sollten Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie unser Support-Team über den MQL5-Posteingang.

Das Benutzerhandbuch deckt alle Themen umfassend ab. Schicken Sie uns nach dem Kauf des Indikators eine E-Mail an MQL5, wenn Sie Hilfe benötigen.

Wenn Sie Hilfe benötigen, senden Sie uns eine direkte Nachricht auf MQL5.

Wenn Sie technische Probleme mit dem Indikator haben, kontaktieren Sie uns direkt auf MQL5.

Der Handel an den Finanzmärkten birgt Risiken und ist möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. Dieser Indikator ist als Hilfsmittel für Handelsentscheidungen gedacht, garantiert jedoch keine Gewinne und verhindert keine Verluste, die Ihre ursprüngliche Investition übersteigen könnten. Die Performance in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Nutzer sollten sich über die Risiken im Klaren sein und bei Bedarf unabhängigen finanziellen Rat einholen. Alle Handelsentscheidungen, die unter Verwendung dieses Indikators getroffen werden, liegen im Ermessen und in der Verantwortung des Nutzers.

