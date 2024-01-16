Volatility Master

5

Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und schützen Sie Ihr Kapital effektiv mit diesem leistungsstarken Dashboard.

Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen.

Haftungsausschluss:

  • Aufgrund regulatorischer Einschränkungen ist unser Service in bestimmten Ländern wie Indien, Pakistan und Bangladesch nicht verfügbar.
  • Unsere Produkte sind nur auf mql5.com erhältlich.
  • Wir verkaufen keine der Intraquotes-Produkte auf Telegram oder einer anderen Plattform oder Website.
  • Wir kontaktieren niemanden, verkaufen unsere Produkte nicht privat und geben keine persönliche Handelsberatung.
Hauptmerkmale
  • Indikator-Dashboards - Erhalten Sie Live-Signale der Volatilität von 28 Handelswerten für den ausgewählten Zeitrahmen auf einen Blick.
  • Anpassbare Symbole - Wechseln Sie ganz einfach zwischen den Assets im Dashboard, indem Sie die Symbole in der Market Watch-Liste verschieben und anpassen.
  • Mehrere Zeitrahmen - Analysieren Sie die Markttrends der Zeitrahmen M15, H1 (Standard), H4 und D1, um Scalping-, Intraday- oder Swing-Strategien zu unterstützen.
  • Verbesserte Volatilitätsberechnungen - Verbesserte Methoden liefern genaue und zuverlässige Volatilitätswerte für sicherere Handelsentscheidungen.
  • Anpassbare Volatilitätshervorhebung - Wählen Sie einen Volatilitätsschwellenwert von 20 % oder 30 % (Standard ist 30 %), um Ihrem Handelsstil zu entsprechen.
  • Dunkles und helles Thema mit vollständiger Farbanpassung - Wechseln Sie zwischen dunklen und hellen Modi und passen Sie Signal-, Volatilitäts-, Text- und Trendfarben für ein individuelles Erlebnis an.
  • Einstellbare Zellenbreite - Erhöhen Sie die Zellenbreite für bessere Lesbarkeit, insbesondere für Symbole mit längeren Namen.
  • Manuelle Symboleingabe - Geben Sie bis zu 28 bevorzugte Symbole manuell für die Anzeige im Dashboard ein.
  • Größenanpassung und Neupositionierung des Dashboards - Optimiert für SD-, HD-, Full HD- und 4K-Bildschirme und kann an jeder der 4 Ecken des Diagramms platziert werden.
  • Benutzerfreundliches Design - Hervorgehobene Symbole für eine schnelle Analyse mit einer Option zum Öffnen des Charts mit einem Klick.
  • Hover-to-Open Chart - Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Symbolnamen und klicken Sie darauf, um den Chart für eine schnellere Navigation sofort zu öffnen.
  • 5 PC-Aktivierung - Verwenden Sie den Indikator auf 5 PCs mit mehreren Brokern für ein nahtloses Handelserlebnis.

Empfehlung: Verwenden Sie diesen Indikator in einem separaten Chart (nicht dort, wo Sie handeln), um eine optimale Leistung zu erzielen.

1. Warum Volatility Master?
  • Identifiziert Märkte mit hoher Volatilität: Vermeiden Sie den Handel in Schwankungsbreiten und steigen Sie nur in Märkte mit starken Trends ein.
  • Sofortige Unterstützung bei Handelsentscheidungen: Erhalten Sie Echtzeitsignale, die anzeigen, ob der Markt bullisch, bearisch oder schwankend ist - und nicht nur, ob er volatil ist.
  • Spart Zeit und Mühe: Das Dashboard fasst wichtige Volatilitätsdaten zusammen und verkürzt so die Analysezeit.
2. Für wen ist dieser Indikator geeignet?

Volatility Master ist ideal für Händler, die Märkte mit geringer Volatilität meiden und sich auf Trendwerte konzentrieren möchten. Egal, ob Sie Scalper, Intraday-Händler oder Swing-Trader sind, dieses Tool hilft Ihnen, mit einem einzigen Blick hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu erkennen.

3. Unterstützte Symbole und Zeitrahmen

Das Dashboard zeigt jedes in der Market Watch-Liste verfügbare Symbol an. Es unterstützt alle wichtigen Handelsgüter wie Devisen (Haupt- und Nebenpaare), Metalle, Indizes, Kryptowährungen und Öl. Zu den Zeitrahmen gehören M15, H1, H4 und D1, die in den Eingabeeinstellungen ausgewählt werden können.

4. Geheime Tipps zur Verwendung des Dashboards

Sie können bis zu 2 Indikator-Dashboards in 2 separaten Charts gleichzeitig verwenden, um bis zu 56 Symbole gleichzeitig zu überwachen.

5. Wie man mit Volatility Master anfängt
  1. Öffnen Sie nach dem Kauf die MetaTrader Software, melden Sie sich bei Ihrem Konto an und öffnen Sie Toolbox - Market - Purchased.
  2. Installieren Sie den Indikator.
  3. Öffnen Sie den Navigator - Markt - Ziehen Sie den Indikator auf den Chart und legen Sie ihn dort ab.
  4. Folgen Sie dem Volatilitäts-Dashboard für Live-Marktsignale für sicheres Handeln.
6. Wie es funktioniert

  • Überwacht die Marktvolatilität: Analysiert Symbole in Echtzeit, um starke Trends zu erkennen.
  • Automatisch anpassbares Dashboard: Wechseln Sie zwischen Vermögenswerten durch Ziehen und Anpassen in der Marktbeobachtungsliste (die 28 wichtigsten Symbole), um sie sofort anzuzeigen.
  • Liefert umsetzbare Signale: Zeigt klar an, ob sich ein Markt in einem Trend oder einer Bandbreite befindet.
  • Zeigt bullische oder bearische Trends an: Hilft Ihnen, mit Zuversicht in den Handel einzusteigen.
  • Chart-Navigation mit einem Mausklick: Sofortiger Wechsel zu Anlagen mit hoher Volatilität.
  • Anpassbare Warnungen: Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn die Marktbedingungen Ihrer Strategie entsprechen.

7. Indikator-Einstellungen
  • Manuelle Symbolauswahl - Geben Sie bevorzugte Symbole manuell ein, um deren Volatilität schnell zu verfolgen.
  • Auswahl des Zeitrahmens - Wechseln Sie je nach Ihrer Handelsstrategie zwischen M15, H1, H4 und D1.
  • Volatilitätshervorhebung - Wählen Sie eine Volatilitätsschwelle von >=20% oder >=30%.
  • Thema und Farben - Wählen Sie ein dunkles oder helles Thema und passen Sie Signal-, Volatilitäts-, Text- und Trendfarben an.
  • Positionierung des Dashboards - Legen Sie die Standard-X/Y-Koordinaten für ein einheitliches Layout fest.
  • Einstellbare Zellenbreite - Ändern Sie die Größe der Zellen für eine bessere Lesbarkeit auf jedem Bildschirm.
  • Anpassbares Dashboard - Passen Sie die Größe für jede Bildschirmauflösung an (Optionen Standard und Groß).
  • Mobile Alerts - Aktivieren oder deaktivieren Sie mobile Alerts (Wahr/Falsch) für sofortige Handelsbenachrichtigungen.
  • Häufigkeit der Warnungen - Wählen Sie, wie oft Sie eine Warnung für Symbole erhalten möchten, die eine prozentuale Volatilität aufweisen (Option aus der von Ihnen gewählten Volatilitätsschwelle). Der Indikator prüft die Volatilität der Symbole in diesem bestimmten Zeitintervall.
    Zum Beispiel: Wenn die Alarmfrequenz auf 4 Stunden eingestellt ist und der Benutzer >=30% Volatilität auswählt, dann wird der Indikator alle 4 Stunden alle Symbole aus dem Dashboard überprüfen, die eine Volatilität von über 30% aufweisen und einen Alarm für die Symbole senden, die die Bedingung erfüllen.
  • Option "Verschieben & Minimieren" - Passen Sie die Anzeigeeinstellungen für eine optimierte Chartdarstellung an.

Hinweis: Der Indikator hat keinen Pufferausgang für die EA-Integration.

8. Mobile Alarme einrichten

Um mobile Benachrichtigungen zu erhalten, aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen in MetaTrader 4, indem Sie Strg + O drücken (oder auf Optionen zugreifen) und zur Registerkarte Benachrichtigungen navigieren. Geben Sie Ihre MetaQuotes-ID aus der MetaTrader-App auf Ihrem mobilen Gerät ein, um es mit Ihrer Plattform zu verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, testen Sie die Einrichtung, um sicherzustellen, dass die Benachrichtigungen funktionieren. Sollten Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie unser Support-Team über den MQL5-Posteingang.

9. Indikator-Fehlerbehebung

Das Benutzerhandbuch deckt alle Themen umfassend ab. Schicken Sie uns nach dem Kauf des Indikators eine E-Mail an MQL5, wenn Sie Hilfe benötigen.

10. Erfahren Sie mehr auf intraquotes MQL5 Channel

Erfahren Sie, wie unsere leistungsstarken Indikatoren Ihnen helfen, Charts zu analysieren, Ziele zu setzen und profitable Trades mit täglichen Markt-Updates und Analysen zu tätigen. Schaffen Sie Vertrauen und handeln Sie ohne Angst. Jetzt Mitglied werden.

11. Unterstützung & Updates
  • Wenn Sie Hilfe benötigen, senden Sie uns eine direkte Nachricht auf MQL5.
  • Folgen Sie unserem neuen Kanal für Updates und Markteinblicke.
  • Wenn Sie technische Probleme mit dem Indikator haben, kontaktieren Sie uns direkt auf MQL5.

Verschwenden Sie keine Zeit mehr in Märkten mit geringer Volatilität und handeln Sie mit Zuversicht in Trendmärkten. Volatility Master ist das ultimative Werkzeug zur Identifizierung von Gelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit und bewahrt Sie vor frustrierenden schwankenden Bedingungen. Mit Echtzeitsignalen, anpassbaren Einstellungen und einem benutzerfreundlichen Dashboard verschafft Ihnen dieser Indikator den Vorteil, intelligenter und effizienter zu handeln. Verbessern Sie Ihr Trading-Spiel noch heute - holen Sie sich jetzt Volatility Master.

Risiko-Hinweis:

Der Handel an den Finanzmärkten birgt Risiken und ist möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. Dieser Indikator ist als Hilfsmittel für Handelsentscheidungen gedacht, garantiert jedoch keine Gewinne und verhindert keine Verluste, die Ihre ursprüngliche Investition übersteigen könnten. Die Performance in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Nutzer sollten sich über die Risiken im Klaren sein und bei Bedarf unabhängigen finanziellen Rat einholen. Alle Handelsentscheidungen, die unter Verwendung dieses Indikators getroffen werden, liegen im Ermessen und in der Verantwortung des Nutzers.

Verwandte Themen: Trendanalyse, Average True Range-Strategie, Volatilitätshandel, Trendfolge, Forex, Multiwährungsanalyse, Volatilitäts-Dashboard, Volatilitäts-Scanner, Trend-Symbole, Bullish-Bearish-Signale, Volatilitätsprozentsatz, Marktvolatilitätsverfolgung.

Bewertungen 6
Frank Paetsch
7549
Frank Paetsch 2025.10.21 20:01 
 

Good Indicator.

cam028
6488
cam028 2025.10.08 07:42 
 

great product

MP_mpap
569
MP_mpap 2025.09.08 13:10 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ The indicator is excellent! I would personally prefer it to offer more adjustable parameters, especially for those who want the signals to appear with more or less delay — and to include filters such as RSI, MACD, or support/resistance levels. The developers are truly outstanding: polite, responsive, and always open to new ideas. Overall, it's a great tool — and if you're working with an MTF strategy, it can definitely help you catch solid entries. Highly recommended without reservation!

11/11/2025 Update: With the new additions, it has become even more focused and clearly better than before. Great job once again!

Empfohlene Produkte
Advanced Trend Regime
Shellard Securities (Pty) Ltd
Indikatoren
Der Indikator wurde so konzipiert, dass er auf jedem Zeitrahmen und jedem Paar funktioniert. Dieser Regime-Filter hilft dem Händler, besser einzuschätzen, ob und in welche Richtung der aktuelle Markt tendiert. Er reagiert schnell auf Veränderungen in der Marktdynamik, indem er eine Reihe von fortschrittlichen Berechnungen anwendet. Der Benutzer kann wählen, ob die Berechnung standardmäßig erfolgt oder ob eine weitere Filterbedingung zur Berechnung hinzugefügt wird. Ein gelber gleitender Durchsch
Shark Deal Book
Philip Pankaj Suthagar
4 (3)
Indikatoren
Der Begriff "Hai" bezeichnet in der Geschäftswelt einen Großinvestor, der gerade eine gute Investition in ein hochpotentes Geschäft getätigt hat, also diejenigen, die den Markt bewegen. In unserem Fall, wenn ein amerikanischer Hai ein japanisches Unternehmen kauft, muss er/sie amerikanische Dollar in japanische Yen umtauschen, um das Geschäft abzuschließen. Die Nachfrage nach dem japanischen Yen wird also stark ansteigen. Der USD/JPY wird also schnell short gehen, wenn das Geschäft von einem Hai
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indikatoren
Magischer Pfeil-Indikator - Klare & verlässliche Signale Der Magische Pfeil-Indikator ist ein trendfolgendes Werkzeug, das Ihnen kristallklare Kauf- und Verkaufssignale liefert. Er zeigt mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkehrungen und Einstiege an. Kein Rätselraten mehr - folgen Sie einfach den Pfeilen auf Ihrem Chart! Der Magische Pfeil-Indikator ist ein leistungsstarkes, einfach zu bedienendes Handelsinstrument, das Ihnen hilft, die profitabelsten Kauf- und Verkaufschancen auf dem Forex-Markt
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Intraday Levels Advanced
Expert Lims S.L
Indikatoren
Intraday Levels zeigt ein Raster für Intraday-Levels für den Intraday-Handel Zeigt ein Raster für die Tageslevels an, das Ihnen eine Orientierungshilfe bietet, um den Trend zu erkennen und Intraday-Trades zu messen (Stop-Loss und Take-Profit). Die Parameter sind: Levels Modus: Grundmodus: Zeigt das höchste, niedrigste und mittlere Niveau an. Erweiterter Modus: Zeigt das höchste, niedrigste, mittlere und mittlere Niveau an. Fibonacci-Modus: Zeigt die Fibonacci-Retracements der Sitzung an. Momen
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indikatoren
Der Point61-Indikator ist das Ergebnis langjähriger Beobachtung des Preisverhaltens von Währungspaaren und Metallen. Es ist kein Geheimnis, dass Händler in Zeiten der Unsicherheit nach möglichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus suchen - dem Punkt, an dem der Preis seine Bewegung stoppen sollte. An diesen Punkten gibt es 2 mögliche Szenarien: 1 . Umkehr (Korrektur) in die entgegengesetzte Richtung; 2 . Durchbruch zur Fortsetzung der Bewegung. Sehr oft werden diese Punkte genutzt, um
Market Shaver
Remi Passanello
Indikatoren
Markt Rasierer   Markt Scalper Dieser Indikator ist Teil der Systeme von RPTrade Pro Solutions. Market Scalper ist ein täglicher Trendindikator, der Price Action, Dynamic Support und Resistances verwendet. Es ist so konzipiert, dass es von jedem verwendet werden kann, selbst der absolute Anfänger im Handel kann es verwenden. NIEMALS neu lackieren. Indikationen werden von nah zu nah gegeben. Für den alleinigen Gebrauch konzipiert, es sind keine weiteren Indikatoren erforderlich. Gibt Ihnen klar
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Kerzenschlusszähler" vor, der Ihr unentbehrlicher Helfer in der Welt des Handels werden wird. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wann die Kerze geschlossen wird: Wenn Sie gerne mit Kerzenmustern handeln, werden Sie wissen, wann die Kerze geschlossen wird. Mit diesem Indikator können Sie überprüfen, ob sich ein bekanntes Muster gebildet hat und ob eine Möglichkeit zum Handeln besteht. Der Indikator hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf die Markteröffnung und de
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indikatoren
Diagramm-Muster Erkennung von 15 Mustern (Aufsteigendes Dreieck, Absteigendes Dreieck, Steigender Keil, Fallender Keil, Bullische Flagge, Bärische Flagge, Bullisches Rechteck, Bärisches Rechteck, Symmetrisches Dreieck, Kopf und Schultern, Umgekehrte Kopf und Schultern, Dreifaches Top, Dreifaches Bottom, Doppeltes Top, Doppeltes Bottom) Verwendung historischer Daten zur Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit jedes Musters (Möglichkeit, die Benachrichtigung nach der Erfolgswahrscheinlichkeit zu
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
Indikatoren
Der Sextet Scalper Pro ist ein MT4-Indikator, der Signale gibt, wenn neue Wellen in einem Trend beginnen. Die Trends werden mit der Originalmethode des Indikators " The Sextet " berechnet. Sie erhalten einen kostenlosen EA , um mit The Sextet Scalper Pro zu handeln: Kostenloser EA . Die Standardeinstellungen wurden auf GBPUSD H1 von 2017 optimiert. Der EA kann mit der kostenlosen Demoversion von The Sextet Scalper Pro getestet werden, bevor er gekauft wird. Key Features: Verwendet die Sextet-Tr
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indikatoren
KT Renko Patterns analysiert das Renko-Diagramm Stein für Stein, um bekannte Chartmuster zu finden, die häufig von Händlern an verschiedenen Finanzmärkten verwendet werden. Im Vergleich zu zeitbasierten Charts ist das Handeln mit Mustern auf Renko-Charts einfacher und deutlicher, da sie weniger überladen wirken. KT Renko Patterns enthält mehrere Renko-Muster, von denen viele ausführlich im Buch "Profitable Trading with Renko Charts" von Prashant Shah erklärt werden. Ein vollständig automatisie
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indikatoren
Der schrittweise Trendindikator Der Stepping-Trend-Indikator verwendet für seine Berechnung den Average True Range (ATR-Indikator). Damit können Sie den Zeitraum der durchschnittlichen wahren Spanne selbst festlegen, ich habe den Standardwert auf 10 gesetzt . Details zum Indikator. Grüner Pfeil nach oben: Dies bedeutet, dass Sie sich am Anfang eines neuen Aufwärtstrends befinden und es Zeit ist, zu kaufen . Roter Pfeil nach unten : Dies bedeutet, dass Sie sich am Beginn eines neuen Abwärtstre
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
GT Trend M1
Oleg Rodin
5 (6)
Indikatoren
GT Trend ist ein Trendindikator, der speziell für den Handel auf M1 und M5  Charts entwickelt wurde. Der Indikator ist ideal für Händler, die den Intraday-Handel bevorzugen. Sie können diesen Indikator als Grundlage für Ihr Handelssystem oder als eigenständige Handelslösung verwenden. Der Indikator ist einfach zu bedienen. Sie müssen nur den Signalen folgen. Ich werde allen Benutzern dieses Indikators auch zusätzliche Indikatoren kostenlos zur Verfügung stellen, die dazu beitragen, diese Methode
Gold Bricks FX Gold
Sayan Vandenhout
Experten
Gold Bricks FX VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN.
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indikatoren
Forex Gump ist ein vollendetes halbautomatisches Handelssystem. In Form von Pfeilen werden Signale für die Eröffnung und Schließung von Geschäften auf dem Bildschirm angezeigt. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Anweisungen des Indikators zu folgen. Wenn der Indikator einen blauen Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Kaufauftrag erteilen. Wenn der Indikator einen roten Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Verkaufsauftrag erteilen. Schließen Sie Aufträge, wenn der Indikator ein gelbes Kreuz anzeigt. Um da
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indikatoren
Der Th3Eng PipFinite Indikator basiert auf einer sehr guten Analyse der richtigen Trendrichtung mit perfekten benutzerdefinierten Algorithmen. Es zeigt die wahre Richtung und den besten Punkt, um den Handel zu starten. Mit StopLoss Punkt und drei Take Profit Punkte. Außerdem zeigt es den richtigen Drehpunkt des Preises und kleine Punkte, um den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandskanal zu ersetzen, der den Preis umgibt. Und schließlich zeichnet es eine sehr hilfreiche Box auf der linken S
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indikatoren
Power Renko ist ein Indikator, der mit Hilfe eines Histogramms Renko-Bausteine unterhalb des Charts anzeigt. Sie können die Ziegelgröße und den Zeitrahmen der Renko-Bausteine auswählen sowie festlegen, ob der Schlusskurs oder der Höchst-/Tiefstkurs der Kerzen verwendet werden soll oder nicht. Renko-Bausteine basieren ausschließlich auf dem Preis und nicht auf der Zeit, daher werden die Renko-Bausteine nicht mit der Zeit des Charts abgeglichen. Sie sind äußerst nützlich für den Trendhandel und vi
ProEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
4.5 (2)
Indikatoren
Vorstellung von ProEngulfing - Ihr professioneller Engulf-Muster-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft der Präzision mit ProEngulfing, einem innovativen Indikator, der entwickelt wurde, um qualifizierte Engulf-Muster auf dem Devisenmarkt zu identifizieren und hervorzuheben. Entwickelt für MetaTrader 4 bietet ProEngulfing einen akribischen Ansatz zur Erkennung von Engulf-Mustern und stellt sicher, dass Sie nur die zuverlässigsten Signale für Ihre Handelsentscheidungen erhalten. Wie ProEngul
Trend Master Chart MT4
Frederic Jacques Collomb
Indikatoren
Trend Master Chart ist der Trendindikator, den Sie brauchen. Es überlagert das Diagramm und verwendet Farbcodierung, um verschiedene Markttrends/-bewegungen zu definieren. Es verwendet einen Algorithmus, der zwei gleitende Durchschnitte und verschiedene Oszillatoren kombiniert. Die Perioden dieser drei Elemente sind veränderbar. Es funktioniert in jedem Zeitrahmen und bei jedem Paar. Auf einen Blick erkennen Sie einen Aufwärts- oder Abwärtstrend und die verschiedenen Einstiegspunkte in diesen T
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Quantum Balance ist ein moderner Pfeilindikator, der wichtige Kursumkehrpunkte auf dem Markt mit hoher Genauigkeit identifiziert. Er basiert auf einer Kombination aus WPR (Williams %R) und RSI (Relative Strength Index), die es Ihnen ermöglicht, überkaufte/überverkaufte Momente zu erkennen und an Punkten mit maximalem Potenzial zu handeln. Der Indikator analysiert die Preisdynamik und die Marktbedingungen und erzeugt nur dann Signale, wenn mehrere bestätigende Faktoren zusammentreffen. Dadurch w
The coated chart
Jin Wang
Indikatoren
Das Heiken Ashi-Kerzenchart ist eine verbesserte Version des japanischen Kerzencharts, die das "Marktrauschen" des japanischen Kerzencharts effektiv filtern kann. Er wird von vielen Händlern wegen seiner Einfachheit und Intuition bevorzugt. Für Trend-Trader ist das HA-Kerzenchart ein magisches Werkzeug. Im Gegensatz zum traditionellen japanischen Kerzenchart spiegelt Heikenashi nicht den Eröffnungskurs, den Höchstkurs, den Tiefstkurs und den Schlusskurs des Marktes wider. Stattdessen berechnet
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indikatoren
Delta Fusion Pro – Erweiterte Order-Flow-Analyse für den Intraday-Handel Delta Fusion Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der den aggressiven Orderfluss aufdeckt und die Intensität sowie die Richtung des institutionellen Drucks in Echtzeit anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren analysiert er die Delta-Differenz zwischen Ask- und Bid-Volumen, um Umkehrungen vorherzusagen, Trends zu bestätigen und professionelle Interessenzonen zu identifizieren. Hauptmerkm
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator ist ein Handelssystem für den kurzfristigen Handel. Scalper Assistant hilft, die Richtung der Transaktion zu bestimmen, und zeigt auch die Einstiegs- und Ausstiegspunkte an. Der Indikator zeichnet zwei Linien (mögliche Punkte für die Eröffnung von Positionen). Im Moment des Durchbruchs der oberen Linie nach oben (und wenn alle Handelsbedingungen erfüllt sind), erscheint ein Aufwärtspfeil (ein Kaufsignal), sowie 2 Ziele. Im Moment des Durchbruchs der unteren Linie nach unten (und w
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indikatoren
Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indikatoren
Der Nihilist 5.0 Indikator beinhaltet Forexalien und Nihilist Easy Trend Handelsstrategien und -systeme. Er besteht aus einem MTF Dashboard, wo Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten jeder Strategie auf einen Blick analysieren können. Es verfügt über ein Alarmsystem mit verschiedenen Arten von konfigurierbaren Filtern. Sie können auch konfigurieren, welche TF Sie auf Ihrer Metatrader 4-Plattform und Ihrer mobilen Anwendung benachrichtigt werden möchten. Der Indikator hat die Möglichkeit zu s
Trend Scalper Arrows Entry Exit
Eduard Bartashevich
Indikatoren
Der Trend_Scalper_Arrows_Entry&Exit-Trendindikator folgt perfekt dem Trend, zeigt Einstiegssuchzonen an, weist mit Pfeilen auf Einstiegssignale hin und zeigt mit vertikalen Linien auch Zonen für die Fixierung von Marktaufträgen an. Ein ausgezeichneter Indikator sowohl für Anfänger im Forex-Handel als auch für Profis. Alle Linien, Pfeile und Alarme können deaktiviert werden. Sehen Sie alle Parameter des Indikators auf dem Bildschirmfoto.
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indikatoren
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). Der nächste Preis wird auf 150 $ erhöht. Der endgültige Preis wird $250 sein . Sniper Delta Imbalance ist ein professionelles Tool für die tiefe Delta-Analyse - die Differenz zwischen Käufer- und Verkäufervolumen. Es hebt die Volumenanalyse auf die nächste Stufe und ermöglicht es Händlern, in Echtzeit zu sehen, wer den Preis kontrolliert - Käufer oder Verkäufer - un
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
SuperTrend AI Clustering by Lux
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der SuperTrend AI-Indikator ist ein neuartiger Ansatz, um die Lücke zwischen der maschinellen Lernmethode K-Means-Clustering und technischen Indikatoren zu schließen. In diesem Fall wenden wir K-Means-Clustering auf den berühmten SuperTrend-Indikator an. ANWENDUNG Benutzer können den SuperTrend AI Trailing Stop ähnlich wie den regulären SuperTrend-Indikator interpretieren. Die Verwendung höherer Minimum/Maximum-Faktoren führt zu längerfristigen Signalen. (Abbildung 1) Die für jedes Signal ang
Weitere Produkte dieses Autors
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
IQ Trade Status MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
IQ Trade Status - Ein professionelles Handels-Panel, um alle Ihre LIVE TRADES in einem übersichtlichen Dashboard zu verfolgen. IQ Trade Status ist nicht nur ein Handels-Panel, sondern ein professionelles Dashboard, das für MetaTrader entwickelt wurde. Es ersetzt das Standard-Terminal-Fenster durch eine saubere, strukturierte und umsetzbare Übersicht über Ihr Konto und Ihre offenen Trades. Das Dashboard ist so konzipiert, dass Sie drei wichtige Fragen sofort beantworten können: Wie viel habe ich
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Hydra Trend Rider ist ein nicht nachzeichnender Trendindikator für mehrere Zeitrahmen, der präzise Kauf-/Verkaufssignale und Echtzeitwarnungen für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert. Mit seiner farbkodierten Trendlinie, dem anpassbaren Dashboard und den mobilen Benachrichtigungen ist er perfekt für Händler, die Klarheit, Vertrauen und Konsistenz im Trendhandel suchen. Laden Sie die Metatrader 4-Version herunter Lesen Sie das Benutzerhandbuch des Indikators hier. HURRY! Preiserhö
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Indikatoren
Hydra Trend Rider ist ein nicht nachzeichnender Trendindikator für mehrere Zeitrahmen, der präzise Kauf-/Verkaufssignale und Echtzeitwarnungen für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert. Mit seiner farbkodierten Trendlinie, dem anpassbaren Dashboard und den mobilen Benachrichtigungen ist er perfekt für Händler, die Klarheit, Vertrauen und Konsistenz im Trendhandel suchen. Laden Sie die Metatrader 5-Version herunter Lesen Sie das Benutzerhandbuch hier. HURRY! Preiserhöhung in Kürze!
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Zum ersten Mal auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie. IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Ast rologie basiert, wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt a
IQ Gold Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Indikatoren
Erstmals auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie. IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Astrologie basiert , wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt auf Ihr
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
IQ FX Gann Levels ist ein Präzisionshandelsindikator, der auf den Quadratwurzelmethoden von W.D. Gann basiert. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalytiker, dessen Handelstechnik auf einer komplexen Mischung aus Mathematik, Geometrie, Astrologie und alter Mathematik basierte, die sich als äußerst präzise erwies. Laden Sie die Metatrader 4 Version herunter . Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen . Haftungsausschluss: Aufgrun
IQ FX Correlation Matrix
INTRAQUOTES
Indikatoren
FX Correlation Matrix ist ein leistungsstarkes Multi-Timeframe-Dashboard, das Händlern hilft, Echtzeit-Währungskorrelationen von bis zu 28 Symbolen auf einen Blick zu analysieren. Mit anpassbaren Einstellungen, schlankem Design und manueller Symbolauswahl erhöht es die Handelsgenauigkeit, reduziert das Risiko und identifiziert profitable korrelationsbasierte Chancen. Holen Sie sich die Metatrader 4-Version hier. Holen Sie sie SCHNELL! Der Preis wird bald steigen! Lesen Sie die Produktbeschreibun
FX Correlation Matrix
INTRAQUOTES
5 (1)
Indikatoren
FX Correlation Matrix ist ein leistungsstarkes Multi-Timeframe-Dashboard, das Händlern hilft, Echtzeit-Währungskorrelationen von bis zu 28 Symbolen auf einen Blick zu analysieren. Mit anpassbaren Einstellungen, schlankem Design und manueller Symbolauswahl erhöht es die Handelsgenauigkeit, reduziert das Risiko und identifiziert profitable korrelationsbasierte Chancen. Holen Sie sich die Metatrader 5-Version hier. Holen Sie sie SCHNELL! Der Preis wird bald steigen! Lesen Sie die Produktbeschreibun
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indikatoren
IQ FX Gann Levels ist ein Präzisionshandelsindikator, der auf den Quadratwurzelmethoden von W.D. Gann basiert. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalytiker, dessen Handelstechnik auf einer komplexen Mischung aus Mathematik, Geometrie, Astrologie und alter Mathematik basierte, die sich als äußerst präzise erwies. Laden Sie die Metatrader 5 Version herunter . Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen . Haftungsausschluss: Aufgrun
IQ Chart Cleaner
INTRAQUOTES
Utilitys
IQ Chart Cleaner - Ein frischer Chart in Sekunden. Ein unübersichtlicher Chart kann den Handel stressig und verwirrend machen. Zwischen Dutzenden von alten Indikatoren, übrig gebliebenen Linien, Pfeilen, Formen und Notizen kann man leicht den Fokus auf das verlieren, was wirklich wichtig ist - Ihre Trades. Hier kommt IQ Chart Cleaner ins Spiel. Mit einem einzigen Klick liefert IQ Chart Cleaner Ihnen ein frisches, ablenkungsfreies Diagramm, damit Sie die Märkte mit Klarheit und Vertrauen analysie
IQ Trade Status
INTRAQUOTES
Indikatoren
IQ Trade Status - Ein professionelles Handels-Panel, um alle Ihre LIVE TRADES in einem übersichtlichen Dashboard zu verfolgen. IQ Trade Status ist nicht nur ein Handels-Panel, sondern ein professionelles Dashboard, das für MetaTrader entwickelt wurde. Es ersetzt das Standard-Terminal-Fenster durch eine saubere, strukturierte und umsetzbare Übersicht über Ihr Konto und Ihre offenen Trades. Das Dashboard ist so konzipiert, dass Sie drei wichtige Fragen sofort beantworten können: Wie viel habe ich
Hydra Multi Trend Dashboard
INTRAQUOTES
Indikatoren
Das Hydra Multi Trend Dashboard ist ein leistungsstarkes Markt-Scanning-Tool für MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Es überwacht bis zu 25 Währungspaare oder Vermögenswerte gleichzeitig über alle 9 Standard-Zeitrahmen (M1 bis monatlich). Durch die Verwendung einer speziellen Trendformel filtert das Dashboard Marktstörungen heraus und liefert klare, visuelle Bullish- oder Bearish-Signale, die es Händlern ermöglichen, Trendausrichtungen auf einen Blick zu erkennen, ohne die Charts wechseln zu müssen.
IQ Chart Cleaner MT5
INTRAQUOTES
Utilitys
Dieses Skript ist äußerst hilfreich, um nicht nur alle grafischen Objekte aus dem Diagramm zu entfernen, sondern auch alle Indikatoren aus dem Diagramm. Holen Sie sich die MT4 Version hier . Eigenschaften: Bestätigungsdialog : Fragt vor dem Bereinigen des Charts nach einer Bestätigung. Vollständige Reinigung : Entfernt alle grafischen Objekte (Linien, Pfeile, Formen, etc.) Entfernt alle Indikatoren aus allen Chart-Fenstern (Haupt- und Unterfenster) Protokollierung : Druckt Informationen über
Hydra Multi Trend Dashboard MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Das Hydra Multi Trend Dashboard ist ein leistungsstarkes Markt-Scanning-Tool für MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Es überwacht bis zu 25 Währungspaare oder Vermögenswerte gleichzeitig über alle 9 Standard-Zeitrahmen (M1 bis monatlich). Durch die Verwendung einer speziellen Trendformel filtert das Dashboard Marktstörungen heraus und liefert klare, visuelle Bullish- oder Bearish-Signale, die es Händlern ermöglichen, Trendausrichtungen auf einen Blick zu erkennen, ohne die Charts wechseln zu müssen.
Auswahl:
Frank Paetsch
7549
Frank Paetsch 2025.10.21 20:01 
 

Good Indicator.

cam028
6488
cam028 2025.10.08 07:42 
 

great product

INTRAQUOTES
10829
Antwort vom Entwickler Somsri Sarkar 2025.10.10 17:59
Thank you so much. We are glad that you are enjoying this indicator. Happy Trading.
MP_mpap
569
MP_mpap 2025.09.08 13:10 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ The indicator is excellent! I would personally prefer it to offer more adjustable parameters, especially for those who want the signals to appear with more or less delay — and to include filters such as RSI, MACD, or support/resistance levels. The developers are truly outstanding: polite, responsive, and always open to new ideas. Overall, it's a great tool — and if you're working with an MTF strategy, it can definitely help you catch solid entries. Highly recommended without reservation!

11/11/2025 Update: With the new additions, it has become even more focused and clearly better than before. Great job once again!

INTRAQUOTES
10829
Antwort vom Entwickler Somsri Sarkar 2025.09.08 13:30
Thank you so much for your kind words and this wonderful review. Such honest feedback always motivates us to keep improving. Wish you nothing but success in life.
sweethomeboy2
554
sweethomeboy2 2025.06.05 20:33 
 

This indicator is incredibly helpful. You don’t need to watch the screen all day—it tells you exactly when to start trading. You can focus on other things in life without worrying about missing out. It saves both time and money

INTRAQUOTES
10829
Antwort vom Entwickler Somsri Sarkar 2025.06.06 02:32
Thank you so much for sharing your experience with everyone! It is a true pleasure for us to know that our indicators proved to be incredibly helpful! Thank you for trusting us and using our indicators. We wish you the greatest success ever!
Danny Tsang
288
Danny Tsang 2025.04.07 16:50 
 

I've been using this indicator for a week, this is a great tool that give your more insight for your trade decisions. Nice work.

INTRAQUOTES
10829
Antwort vom Entwickler Somsri Sarkar 2025.04.10 04:25
Hello Danny, thank you for your rating. Happy Trading
Phanny Ann
748
Phanny Ann 2025.02.13 06:09 
 

This is a great tool and a must have in your trading arsenal. It's great for beginners and experts. 5 stars!

INTRAQUOTES
10829
Antwort vom Entwickler Somsri Sarkar 2025.02.13 07:29
Thank you so much for the kind words and the 5-star review! I'm thrilled to hear the indicator is helpful for you. Wishing you continued success in your trading!
Antwort auf eine Rezension