Institutional Buy Sell Zones with Alerts
- Indicatori
- Godwin Edward Enyali
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Zone di Acquisto e Vendita Istituzionali con Avvisi
Panoramica:
“Zone di Acquisto e Vendita Istituzionali con Avvisi” è un indicatore professionale tutto-in-uno che combina linee di tendenza giornaliere, segnali di cambio di carattere (CHoCH) e zone istituzionali di domanda/offerta su 7 giorni, offrendo ai trader una visione chiara della struttura del mercato, della direzione del trend e dei punti di inversione ad alta probabilità.
Caratteristiche principali:
Rilevamento delle linee di tendenza giornaliere:
-
Traccia automaticamente le linee di tendenza dal massimo/minimo del giorno precedente al massimo/minimo del giorno corrente.
-
Rileva le rotture delle linee di tendenza e segnala potenziali inversioni CHoCH.
Avvisi di Cambio di Carattere (CHoCH):
-
Evidenzia le inversioni di mercato solo dopo che la linea di tendenza è stata rotta e il prezzo ha chiuso oltre di essa.
-
Mostra frecce di acquisto/vendita con avvisi opzionali.
Zone di supporto e resistenza giornaliere:
-
Traccia il massimo/minimo del giorno precedente, la linea mediana, l’apertura del giorno precedente e la chiusura del giorno corrente con linee verticali.
-
Larghezza ed spessore delle zone regolabili per una chiara visualizzazione.
Zone istituzionali su 7 giorni:
-
Evidenzia le principali zone di acquisto (domanda) e vendita (offerta) istituzionali basate sui massimi e minimi degli ultimi 7 giorni.
-
Rileva rifiuti di prezzo e configurazioni “triplo contatto” per inversioni ad alta probabilità.
Logica di conferma del trade:
-
Considera i trade solo quando si verifica un CHoCH e la linea di tendenza viene rotta con una chiusura oltre di essa.
-
Filtra falsi segnali e si concentra su solide configurazioni di inversione di trend.
Avvisi e notifiche:
-
Avvisi push, email e sonori per CHoCH, rotture di linee di tendenza e rifiuti di domanda/offerta.
-
Mantiene i trader informati sulle configurazioni di trading ad alta probabilità.
Altamente personalizzabile:
-
Regola colori, spessori e visibilità per linee di tendenza, SR giornalieri e zone su 7 giorni.
-
Visualizzazione opzionale delle linee di tendenza per un grafico più pulito.
Perché è potente:
Questo indicatore combina diversi strumenti di trading professionali in un unico grafico, permettendo ai trader di identificare rapidamente la direzione del trend, le zone istituzionali e i punti di inversione confermati. Perfetto per swing trader, day trader e chiunque desideri entrate basate su conferme.