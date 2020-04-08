Institutional Buy Sell Zones with Alerts

Zone di Acquisto e Vendita Istituzionali con Avvisi

Panoramica:
“Zone di Acquisto e Vendita Istituzionali con Avvisi” è un indicatore professionale tutto-in-uno che combina linee di tendenza giornaliere, segnali di cambio di carattere (CHoCH) e zone istituzionali di domanda/offerta su 7 giorni, offrendo ai trader una visione chiara della struttura del mercato, della direzione del trend e dei punti di inversione ad alta probabilità.

Caratteristiche principali:

Rilevamento delle linee di tendenza giornaliere:

  • Traccia automaticamente le linee di tendenza dal massimo/minimo del giorno precedente al massimo/minimo del giorno corrente.

  • Rileva le rotture delle linee di tendenza e segnala potenziali inversioni CHoCH.

Avvisi di Cambio di Carattere (CHoCH):

  • Evidenzia le inversioni di mercato solo dopo che la linea di tendenza è stata rotta e il prezzo ha chiuso oltre di essa.

  • Mostra frecce di acquisto/vendita con avvisi opzionali.

Zone di supporto e resistenza giornaliere:

  • Traccia il massimo/minimo del giorno precedente, la linea mediana, l’apertura del giorno precedente e la chiusura del giorno corrente con linee verticali.

  • Larghezza ed spessore delle zone regolabili per una chiara visualizzazione.

Zone istituzionali su 7 giorni:

  • Evidenzia le principali zone di acquisto (domanda) e vendita (offerta) istituzionali basate sui massimi e minimi degli ultimi 7 giorni.

  • Rileva rifiuti di prezzo e configurazioni “triplo contatto” per inversioni ad alta probabilità.

Logica di conferma del trade:

  • Considera i trade solo quando si verifica un CHoCH e la linea di tendenza viene rotta con una chiusura oltre di essa.

  • Filtra falsi segnali e si concentra su solide configurazioni di inversione di trend.

Avvisi e notifiche:

  • Avvisi push, email e sonori per CHoCH, rotture di linee di tendenza e rifiuti di domanda/offerta.

  • Mantiene i trader informati sulle configurazioni di trading ad alta probabilità.

Altamente personalizzabile:

  • Regola colori, spessori e visibilità per linee di tendenza, SR giornalieri e zone su 7 giorni.

  • Visualizzazione opzionale delle linee di tendenza per un grafico più pulito.

Perché è potente:
Questo indicatore combina diversi strumenti di trading professionali in un unico grafico, permettendo ai trader di identificare rapidamente la direzione del trend, le zone istituzionali e i punti di inversione confermati. Perfetto per swing trader, day trader e chiunque desideri entrate basate su conferme.


