Propulsion Block Indicator for MT5

Propulsion Block Indicator für MetaTrader 5





Der Propulsion Block Indicator (ICT Propulsion Block) für MetaTrader 5 ist ein fortschrittliches Marktanalysewerkzeug, das entwickelt wurde, um Preisübergänge und Liquiditätszonen zu identifizieren. Propulsion Blocks bilden sich, wenn die letzte Kerze einen etablierten Orderblock wieder aufnimmt und der Markt die verbleibende Liquidität nach einer starken Preisbewegung absorbieren kann.

Dieser Indikator hebt automatisch Schlüsselzonen hervor , in denen sich Orderblöcke mit Angebots- und Nachfragebereichen überschneiden, und aktualisiert das Diagramm in Echtzeit, sobald der Preis diese kritischen Ebenen erreicht.



Indikator Spezifikationen

Funktion Beschreibung Kategorie ICT - Angebot & Nachfrage - Smart Money Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Fortgeschrittene Indikator-Typ Umkehrung & Fortführung Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Daytrading Märkte Forex, Kryptowährungen, Aktien

Indikator-Übersicht





Der Propulsion Block Indicator konzentriert sich auf die letzte Preiskerze, die in eine Order-Block-Zone zurückkehrt, und zielt darauf ab, Liquiditätsineffizienzen abzuschwächen, bevor der Preis in die vorherrschende Marktrichtung weitergeht.

Die visuelle Identifikation umfasst:

- Grüne Zonen für bullische Orderblöcke

- Rote Zonen für bärische Auftragsblöcke

- Helle Zonen, die bestätigte Antriebsblöcke anzeigen

Diese Struktur hilft Händlern, institutionelle Aktivitäten und Marktabsichten klar zu erkennen.

Bullisches Marktszenario

Auf der 4-Stunden-Chart von CAD/JPY kommt es bei einem Kursrückgang in einen zinsbullischen Orderblock (grüne Zone) in der Regel zu einer Liquiditätsakkumulation, bevor eine erneute Aufwärtsbewegung einsetzt. Das Auftauchen eines hellgrünen Antriebsblocks bestätigt diese Liquiditätsabsorption und signalisiert einen möglichen Long-Einstieg und die Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Bärenmarkt-Szenario

Auf der 1-Stunden-Chart von USD/JPY kehrt der Kurs in einen rückläufigen Orderblock (rote Zone) zurück, um Liquidität zu sammeln. Die Bildung eines hellroten Antriebsblocks deutet auf eine Verschiebung des Momentums hin und bestätigt eine Leerverkaufsgelegenheit, die mit dem breiteren Abwärtstrend einhergeht.

- Anzeigeoptionen - Anpassen der Chartelemente und des Layouts

- Farb- und Themeneinstellungen - Anpassen von Objektfarben und Umschalten zwischen Anzeigemodi

- Allgemeine Parameter - Steuern Sie das Verhalten des Hauptindikators

- Trend-Visualisierung - Aktivieren oder Deaktivieren von Antriebsblock-Trendsignalen

Schlussbemerkungen

Der Propulsion Block Indicator für MT5 ist eine leistungsstarke Ressource für ICT- und Smart Money-Händler, die eine präzise Identifizierung von Orderblöcken, Liquiditätsabschwächungszonen und Trendfortsetzungspunkten über mehrere Zeitrahmen hinweg ermöglicht. Indem sie diesen Indikator in ihre Strategie einbeziehen, können Händler Ein- und Ausstiege besser timen und mit größerer Zuversicht durch die sich schnell bewegenden Finanzmärkte navigieren.