Rigonstructor

Dies ist ein Konstruktor. Das heißt, der Schöpfer von Strategien. Und nicht nur. Dies ist ein Signalindikator für die meisten standardmäßig in MetaTrader 5 integrierten Indikatoren. Kombinieren Sie Ihre Indikatoren zu einem Signalpfeil. Sie haben beispielsweise eine Strategie und müssen deren Rentabilität ermitteln, die erforderlichen Elemente in das Menü aufnehmen und Statistiken abrufen. Und wenn Sie keine Strategie haben, dann nutzen Sie sie im Internet oder erstellen Sie Ihre eigene. Rigonstruktor hilft Ihnen dabei. Das Kit enthält vorgefertigte Strategien für Forex, Scalping und binäre Optionen. Textanweisungen sind enthalten. Video-Schulungslektionen stehen bereits für Sie bereit. Für Support und Hilfe gibt es auch einen Telegram-Chat. Nehmen Sie die Blinker und schließen Sie sie an. Holen Sie sich einen Pfeil. Entdecken Sie Strategien. Schauen Sie sich die Statistiken an und ziehen Sie Schlussfolgerungen. Der Designer hat alles dafür. Und ein Zeitfilter und viele Variationen. Im Support- und Hilfe-Chat können Sie jederzeit nachfragen und weitere Informationen erhalten. Versionen des Konstruktors werden aktualisiert und immer mehr Indikatoren hinzugefügt.