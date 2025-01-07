Rigonstructor

5
Dies ist ein Konstruktor. Das heißt, der Schöpfer von Strategien. Und nicht nur. Dies ist ein Signalindikator für die meisten standardmäßig in MetaTrader 5 integrierten Indikatoren. Kombinieren Sie Ihre Indikatoren zu einem Signalpfeil. Sie haben beispielsweise eine Strategie und müssen deren Rentabilität ermitteln, die erforderlichen Elemente in das Menü aufnehmen und Statistiken abrufen. Und wenn Sie keine Strategie haben, dann nutzen Sie sie im Internet oder erstellen Sie Ihre eigene. Rigonstruktor hilft Ihnen dabei. Das Kit enthält vorgefertigte Strategien für Forex, Scalping und binäre Optionen. Textanweisungen sind enthalten. Video-Schulungslektionen stehen bereits für Sie bereit. Für Support und Hilfe gibt es auch einen Telegram-Chat. Nehmen Sie die Blinker und schließen Sie sie an. Holen Sie sich einen Pfeil. Entdecken Sie Strategien. Schauen Sie sich die Statistiken an und ziehen Sie Schlussfolgerungen. Der Designer hat alles dafür. Und ein Zeitfilter und viele Variationen. Im Support- und Hilfe-Chat können Sie jederzeit nachfragen und weitere Informationen erhalten. Versionen des Konstruktors werden aktualisiert und immer mehr Indikatoren hinzugefügt.
Bewertungen 1
Алексей
260
Алексей 2025.01.13 14:04 
 

Хороший продукт. Все работает, как заявлено. Автор всегда на связи и подсказывает, если что не понятно.

Empfohlene Produkte
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi geglättet Strategie ist ein sehr einfaches, aber leistungsfähiges System, um Forex-Markt Trend Richtung zu bekommen. Dieser Indikator ist eigentlich 2 Indikatoren in 1 Pack, Heiken Ashi und Heiken Ashi Smoothed Moving Average beide enthalten. Weil HA (Heiken Ashi) und HAS (Heiken Ashi Smoothed) in einem einzigen Systemereignis mit den notwendigen Puffern und einer Schleife berechnet werden, ist es der SCHNELLSTE, OPTIMIERTE und EFFIZIENTE HA, der den kombinierten Indikator von MetaTr
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Heiken Ashi Smoothed New
Hoang Ngoc Thach
Indikatoren
Dieser Indikator ist derselbe wie der beliebte Heiken Ashi Smoothed. Der Heikin Ashi-Indikator für MetaTrader 5 existiert bereits, aber er hat zwei Nachteile: Er malt die Kerzen nicht genau. Es ist nicht möglich, die Kerzenbreite zu ändern. Siehe auch Heikin Ashi in MQL5 Code Base . In dieser Version gibt es keine solchen Nachteile.
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indikatoren
Kumulativer Delta-Indikator Wie die meisten Händler glauben, bewegt sich der Kurs unter dem Druck von Marktkäufen oder -verkäufen. Wenn jemand ein in der Tasse stehendes Angebot einlöst, handelt es sich um einen "Kauf". Wenn jemand in das in der Tasse stehende Angebot einsteigt, geht das Geschäft in Richtung "Verkauf". Das Delta ist die Differenz zwischen Käufen und Verkäufen. Ein kumulatives Delta - die Differenz zwischen der kumulativen Summe der Käufe und Verkäufe für einen bestimmten Zeitrau
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Indikatoren
All-in-One Chart Patterns Professional Level: Das ultimative 36-Patterns-Handelssystem All-in-One Chart Patterns Professional Level ist ein umfassender 36-Pattern-Indikator, der bei Einzelhändlern gut bekannt ist, aber durch die integrierte Analyse des Einflusses von Nachrichten und die richtige Positionierung des Marktprofils erheblich an Genauigkeit gewinnt. Dieses professionelle Trading-Tool verändert die traditionelle Mustererkennung, indem es fortschrittliche algorithmische Erkennung mit Ec
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indikatoren
Lassen Sie sich über jeden Farbwechsel von Heiken Ashi (HA)-Kerzen informieren. Der Indikator löst jedes Mal, wenn die HA-Kerzen ihre Farbe ändern, alte und neue Signale aus. ( Hinweis Dieses Tool basiert auf dem Code des Heiken Ashi Indikators, der von MetaQuotes Software Corp. entwickelt wurde) Eigenschaften Die Signale werden beim Schließen des letzten Balkens/bei der Eröffnung eines neuen Balkens ausgelöst; Jede Art von Warnungen kann aktiviert werden: Dialogfeld, E-Mail-Nachricht, SMS-Bena
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der MT5-Indikator Trenddauerprognose wurde entwickelt, um die wahrscheinliche Dauer eines Aufwärts- oder Abwärtstrends abzuschätzen. Unter Verwendung eines gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) zur Erkennung von Richtungsänderungen verfolgt er die Dauer jedes historischen Trends und berechnet einen Durchschnitt, um vorherzusagen, wie lange der aktuelle Trend statistisch gesehen wahrscheinlich anhalten wird. Dadurch können Händler sowohl die Trendstärke in Echtzeit als auch potenzielle Erschöpfung
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft der fortschrittlichen Volumenanalyse mit dem Weis Wave Scouter, einem revolutionären Indikator für MetaTrader 5, der die bewährten Prinzipien der Wyckoff-Methode und der Volume Spread Analysis (VSA) vereint. Entwickelt für Trader, die Präzision und Tiefe in ihren Operationen suchen, bietet dieser Indikator eine taktische Marktlesung durch die Analyse von kumulierten Volumenwellen und hilft dabei, Schlüsselpunkte für Trendwenden und -fortsetzungen zu identifizieren. Weis W
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator RSI-Divergenz + FVG-Signal kombiniert die Divergenz des Relative-Stärke-Index (RSI) mit der Erkennung der Fair Value Gap (FVG) , um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren, die sowohl auf Momentum-Verschiebungen als auch auf institutionellen Ungleichgewichtszonen basieren. Hauptmerkmale: RSI-Divergenz-Erkennung : Identifiziert sowohl reguläre als auch versteckte bullische/bärische Divergenzen zwischen Preis und RSI. Divergenzen weisen auf mögliche Trend
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indikatoren
Dies ist eine erweiterte Multi-Timeframe-Version des beliebten Hull Moving Average (HMA) Merkmale Zwei Linien des Hull-Indikators in verschiedenen Zeitrahmen auf demselben Diagramm. Die HMA-Linie des höheren Zeitrahmens definiert den Trend, und die HMA-Linie des aktuellen Zeitrahmens definiert die kurzfristigen Preisbewegungen. Ein grafisches Panel mit den Daten des HMA-Indikators aus allen Zeitrahmen zur gleichen Zeit . Wenn der HMA in einem beliebigen Zeitrahmen seine Richtung geändert hat, ze
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indikatoren
Terra Infinity ist ein Flat-Indikator. Diese verbesserte Version des CalcFlat-Indikators verfügt über drei zusätzliche Linien, die seine Wirksamkeit deutlich erhöhen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit zwei statischen Ebenen fügt Terra Infinity drei dynamische Linien oberhalb des Haupthistogramms hinzu, die wie folgt interpretiert werden: Basissignallinie, minimale Signallinie, maximale Signallinie. Diese Linien werden mit Hilfe des zusätzlichen Parameters Avg gebildet, der der Durchschnitt
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator generiert Frühsignale auf der Grundlage von ADX-Messdaten in Kombination mit Elementen von Preismustern. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Sie sehen dasselbe in der Historie und in Echtzeit. Zur besseren visuellen Wahrnehmung werden die Signale als Pfeile angezeigt (um das Diagramm nicht zu überladen). Merkmale Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Indikator auf zwei Zeitrahmen arbeitet. Zum Beispiel: M30 - der
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Indikatoren
Magic Finger kann Ihnen helfen, Trends und Handelsmöglichkeiten klar zu erkennen. Der Finger zeigt auf das Signal der offenen Position, und die Verfärbungslinie wird durch den Trend bestätigt. Wenn Sie ein Daytrader sind, können Sie einen Zeitraum mit aktivem Handel wählen und die Verfärbungslinie als Grundlage für die nächste Order heranziehen, das Fingersignal als Filter. Wenn Sie ein Trendhändler sind, können Sie eine Periode oberhalb von H1 wählen, auf das Erscheinen des Fingersignals im Sc
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für das Muster #31 ("Long Island") aus der Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Eb
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow Momentum ist ein Standard-Momentum-Indikator, jedoch in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 4 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta . Delta = 0 - 100 Abweichungen vom 100er-Wert. Eine Änderung des Niveaus des 100er Indikators, plus und minus ist möglich. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 100 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem In
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indikatoren
Volality Index Scalper Indikator Geeignet für Volality-Paare wie Volality 10, 25, 50, 75 und 100 Der Indikator funktioniert auf allen Timeframes von 1 Minute bis zum monatlichen Timeframe der Indikator ist nicht repaint Der Indikator hat 3 Einstiegseinstellungen 1 Farbwechsel bei Nulldurchgang 2 Farbwechsel bei Steigungsänderung 3 Farbwechsel bei Überschreiten der Signallinie Die orangefarbene Linie ist Ihr Verkaufssignal Die blaue Linie ist Ihr Kaufsignal.
Cobra Arrow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Cobra Arrow-Indikator ist ein präzisionsgefertigtes Signalwerkzeug für MT5, das potenzielle Wendepunkte im Markt durch eine einzigartige Mischung aus Volatilität, Momentum und Erschöpfungsdynamik identifiziert. Er visualisiert Handelsmöglichkeiten direkt auf dem Chart durch klare orange- und magentafarbene Pfeile, die mit adaptiven ATR-basierten Offsets positioniert sind, um die Lesbarkeit und das Kontextbewusstsein zu verbessern. Intern verbindet es die Sensitivität kurzfristiger Oszillato
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Weitere Produkte dieses Autors
Managing Open Positions
Mark Lapukha
Utilitys
MOPs, Open Position Manager. Utility Expert Advisor für die Verwaltung offener Geschäfte. Die wichtigsten Funktionen sind das Senden von Benachrichtigungen an Telegram und die automatische Schließung aller Positionen , wenn Sie die virtuellen Niveaus von Take und Stop im Geld auf allen Paaren auf dem Konto, oder auf einem einzigen Paar, oder auf der Magie erreichen . Der Expert Advisor benachrichtigt Sie nicht nur mit akustischen Alarmen und Push-Benachrichtigungen, die an die mobile App gesende
Scalplight
Mark Lapukha
Indikatoren
Pfeil-Indikator für den Forex-Handel mit Scalping-Strategie auf beliebte Währungspaare, Bitcoin, Gold, auf m1-Zeitrahmen und andere. Der Indikator verfügt über Einstiegspunkt-Einstellungen, Trend-Einstellungen für höhere Zeitrahmen und verschiedene Indikator-Filter, es ist auch möglich, Zeit-Handelsintervalle für sich selbst einzurichten, in denen Sie Signalpfeile über den Kerzen erhalten, sowie Pop-up-Fenster mit Alarmen oder Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon über ID. Die Einstellungen sind
Auswahl:
Алексей
260
Алексей 2025.01.13 14:04 
 

Хороший продукт. Все работает, как заявлено. Автор всегда на связи и подсказывает, если что не понятно.

Mark Lapukha
403
Antwort vom Entwickler Mark Lapukha 2025.01.13 14:40
Спасибо! Следите за обновлениями.
Antwort auf eine Rezension