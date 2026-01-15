Propulsion Block Indicator for MT5

Indicador Propulsion Block para MetaTrader 5





El Indicador de Bloque de Propulsión (ICT Propulsion Block) para MetaTrader 5 es una herramienta avanzada de análisis de mercado construida para identificar transiciones de precios y zonas de liquidez. Los bloques de propulsión se forman cuando la vela final revisa un bloque de órdenes establecido, permitiendo al mercado absorber la liquidez restante tras un fuerte movimiento de precios.

Este indicador destaca automáticamente las zonas clave donde los Bloques de Órdenes se solapan con las zonas de Oferta y Demanda, actualizando el gráfico en tiempo real en cuanto el precio entra en estos niveles críticos.



Especificaciones del indicador

Característica Descripción Categoría TIC - Oferta y demanda - Smart Money Plataforma MetaTrader 5 Nivel de habilidad Intermedio Tipo de Indicador Reversión y Continuación Marco temporal Multi-Tiempo Estilo de negociación Día de negociación Mercados Divisas, Criptodivisas, Acciones

Visión general del indicador





El Indicador de Bloqueo de Propulsión se centra en la última vela de precio que vuelve a una zona de Bloqueo de Órdenes, con el objetivo de mitigar las ineficiencias de liquidez antes de que el precio continúe en la dirección predominante del mercado.

La identificación visual incluye:

- Zonas verdes para Bloques de Órdenes alcistas

- Zonas rojas para los bloques de órdenes bajistas

- Zonas de color claro que indican Bloques de Propulsión confirmados

Esta estructura ayuda a los operadores a identificar claramente la actividad institucional y la intención del mercado.

Escenario de mercado alcista

En el gráfico de 4 horas del CAD/JPY, cuando el precio retrocede hacia un bloque de órdenes alcista (zona verde), suele producirse una acumulación de liquidez antes de un nuevo movimiento alcista. La aparición de un bloque de propulsión verde claro confirma esta absorción de liquidez, señalando una posible entrada larga y la continuación de la tendencia alcista.

Escenario de mercado bajista

En el gráfico de 1 hora del USD/JPY, el precio regresa a un bloque de órdenes bajistas (zona roja) para recolectar liquidez. La formación de un bloque de propulsión de color rojo claro indica un cambio en el impulso y confirma una oportunidad de venta en corto alineada con la tendencia bajista más amplia.

- Opciones de visualización - Personalice los elementos y el diseño del gráfico

- Configuración de colores y temas: ajuste los colores de los objetos y cambie de modo de visualización.

- Parámetros Generales - Controlar el comportamiento del indicador principal

- Visualización de tendencias - Activar o desactivar las señales de tendencia del bloque de propulsión

Observaciones finales

El Indicador de Bloqueo de Propulsión para MT5 es un poderoso recurso para los operadores de TIC y Smart Money, ya que permite identificar con precisión los bloqueos de órdenes, las zonas de mitigación de liquidez y los puntos de continuación de tendencias en múltiples marcos temporales. Al incorporar este indicador a su estrategia, los operadores pueden programar mejor las entradas y salidas mientras navegan por los mercados financieros en rápida evolución con mayor confianza.