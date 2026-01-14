Katana Price Action

[Produktname] (Bitte geben Sie den von Ihnen gewählten sicheren Namen ein, z. B. Katana Trade System)

■ Konzept: Zurück zu den Wurzeln - Das "Pure KATANA" Dieses Produkt ist das "Pure KATANA", das durch das Weglassen aller unnötigen Funktionen geschaffen wurde, um zum Kern der KATANA-Serie zurückzukehren. Während wir die Serie kontinuierlich weiterentwickelt haben, indem wir das Feedback von vielen Händlern einbezogen haben, wurde das System schließlich zu komplex. Neue Benutzer fanden die Einstellungen oft überwältigend und das wahre Potenzial der Logik wurde unter Komplikationen begraben.

Deshalb haben wir beschlossen, zu unseren Wurzeln zurückzukehren. Wir haben komplexe Einstellungen und dekorative Elemente entfernt, um nur die Kernstärken von KATANA herauszuarbeiten: "Sharp Logic" und "Statistical Advantage". Dieses vereinfachte Design ermöglicht es Händlern aller Stufen, vom Anfänger bis zum Experten, das System intuitiv für wichtige Handelsentscheidungen zu nutzen.

Produktübersicht [Produktname] ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der für die MetaTrader 4-Plattform optimiert wurde. Er wurde entwickelt, um gleichzeitig die beiden größten Herausforderungen im kurzfristigen Handel zu lösen: "Preisrauschen" und "Reaktionsverzögerung". Mithilfe eines proprietären Signalverarbeitungsalgorithmus filtert er oberflächliche Marktschwankungen heraus, um den statistisch signifikanten "Kern des Momentums" zu extrahieren. Es strukturiert komplexe Marktdaten in einer einfachen visuellen Schnittstelle, die es Händlern ermöglicht, präzise Urteile auf der Grundlage objektiver Daten zu treffen.

■ 5 Technische Vorteile

1. Rauschunterdrückung und geringe Verzögerung durch nicht-lineare Algorithmen Traditionelle gleitende Durchschnitte und Oszillatoren stehen vor einem mathematischen Dilemma: Je mehr Glättung angewendet wird, desto größer ist die Verzögerung. Dieses Tool nutzt eine proprietäre nicht-lineare Logik, um feines Rauschen effektiv herauszufiltern, ohne die Trenderkennung zu beeinträchtigen, und kann so plötzlichen Kursänderungen sofort folgen.

2. Umgebungserkennung mit adaptivem Volatilitätsfilter Das System analysiert die Marktliquidität und die Preisvolatilität in Echtzeit und erkennt automatisch Märkte, die sich in einer bestimmten Spanne befinden und keine Richtung aufweisen, oder Zeiten mit extrem niedrigem Handelsvolumen. Es unterdrückt Signale in Situationen mit geringer Wahrscheinlichkeit, um unnötige Einstiege zu vermeiden und den Kapitalerhalt zu priorisieren.

3. Multi-Horizont-Trägheitssynchronisation (MTF-Analyse) Sie analysiert nicht nur das Timing des aktuellen Zeitrahmens, sondern synchronisiert sich auch intern mit der Trägheit (Momentum) höherer Zeitrahmen. Durch die sofortige Extraktion von "High Probability Setups", bei denen mehrere Timeframes übereinstimmen, entfällt die Notwendigkeit einer manuellen Multi-Timeframe-Analyse und die Genauigkeit wird verbessert.

4. 100% No-Repaint Design (Standardmodus) Der "Standardmodus" dieses Produkts ist strikt No-Repaint. Sobald ein Signal erscheint und die Kerze schließt, wird es sich niemals verschieben oder verschwinden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Überprüfung der historischen Charts mit der realen Handelsleistung übereinstimmt, was einen zuverlässigen Betrieb auf der Grundlage von Statistiken ermöglicht.

5. Objektive Beurteilung durch dynamische Liquiditätsanalyse Das Tool berechnet statistisch die Rate der Preisverschiebung, um zu quantifizieren, ob sich der aktuelle Preis an einem "statistischen Limit" oder in einer "Liquiditätslücke" befindet. Dies bietet Händlern eine objektive, mathematisch untermauerte Perspektive, die Subjektivität und Emotionen ausschließt.

■ Betriebsmodi

  • Standard-Modus: Konzentriert sich auf die statistische Integrität. Er ist zu 100 % malerfrei und eignet sich für Händler, die vorsichtige Einstiegsentscheidungen bevorzugen und genaue Backtesting-Ergebnisse schätzen.

  • Schneller Modus: Legt den Schwerpunkt auf Reaktionsgeschwindigkeit. Er verfolgt Momentum-Veränderungen in Echtzeit, bevor die Kerze schließt, und liefert so frühes Beurteilungsmaterial für schnelles Handeln.

■ Empfohlener Handelsablauf

  1. Umfeld-Check: Bestätigen Sie das vorherrschende Momentum (Blau = Kaufen, Rot = Verkaufen) anhand der Farbe des Hauptindikators.

  2. Signal-Identifikation: Identifizieren Sie Punkte, an denen die Bedingungen des adaptiven Filters erfüllt sind und ein Signal erzeugt wird.

  3. Einstieg: Bestätigen Sie die Synchronisierung mit dem Trend im höheren Zeitrahmen und steigen Sie entsprechend Ihrer Risikotoleranz ein.

  4. Ausstieg: Ziehen Sie eine Gewinnmitnahme in Betracht, wenn ein entgegengesetztes Momentum auftritt oder wenn ein statistisches Ziel erreicht wird.

■ Technische Spezifikationen

  • Plattform: Nur MetaTrader 4 (MT4)

  • Empfohlene Timeframes: M1, M5, M15 (Optimiert für kurzfristigen und Tageshandel)

  • Unterstützte Symbole: Alle Währungspaare, Gold (XAUUSD), Indizes, Krypto

  • Benachrichtigungen: Push-Benachrichtigungen, E-Mail, Pop-up-Warnungen

  • Externe DLL: Nicht verwendet

■ Parameter-Einstellungen

  • Signal_Periode : Einstellung der Signalempfindlichkeit

  • Filter_Strength : Einstellung der Stärke der Rauschunterdrückung

  • Mode_Select : Auswahl von Standard (No-Repaint) oder Fast

  • Alert_Settings : Umschalten verschiedener Benachrichtigungen EIN/AUS

Risikohinweis Dieses Produkt ist ein Hilfsmittel für die technische Analyse und garantiert keine zukünftigen Gewinne. Der Devisenhandel (FX) und der Handel mit Finanzinstrumenten sind mit hohen Risiken verbunden und können zum Verlust des Kapitals führen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte vergewissern Sie sich anhand eines Demokontos, dass Sie die Eigenschaften dieses Tools vollständig verstehen, bevor Sie es für den tatsächlichen Handel verwenden. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr.


