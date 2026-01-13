Grüner Mann

Green Man ist ein fortschrittliches algorithmisches Multi-Strategie-Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es nutzt eine "Tri-Unit"-Architektur, die Intraday-Momentum, Trendfolge und Breakout-Logik in einem einzigen, zusammenhängenden Expert Advisor kombiniert. Durch die Diversifizierung über drei verschiedene Ausführungseinheiten" zielt das System darauf ab, unter verschiedenen Marktbedingungen Gewinne zu erzielen und gleichzeitig strenge Risikokontrollen einzuhalten.

FIX SL TP , KEIN MARTINGALE

Die drei Kernstrategien

1. Einheit Alpha: Intraday-Momentum

Logik: Verwendet einen Hochfrequenzfilter, um starke Momentum-Ausbrüche zu identifizieren.

Ausführung: Speziell auf die asiatischen und Londoner Sitzungen ausgerichtet.

Sicherheit: Verfügt über ein tägliches Handelslimit (max. 2 Trades), um Over-Trading zu verhindern, und eine optionale Break-Even-Funktion zum Schutz des Kapitals.

2. Einheit Bravo: Trendfolge

Logik: Funktioniert nur, wenn der langfristige Trend bullisch ist .

Auslöser: Führt Trades auf der Grundlage eines Ausbruchs aus der Asian High Range aus.

Verwaltung: Verwendet ein "Basket Profit"-Ausstiegssystem, bei dem Gruppen von Trades geschlossen werden, sobald ein kollektives Punktziel erreicht ist.

3. Einheit Charlie: Täglicher Ausbruch

Logik: Eine klassische Volatilitätsausbruchsstrategie.

Auslöser: Er überwacht das gestrige Hoch; wenn der Kurs dieses Niveau von unten durchbricht, geht der EA eine Long-Position ein, um die tägliche Expansion zu erfassen.

Hauptmerkmale

Dynamische Lot-Größe: Unit Alpha enthält eine optionale "Dynamic Lot"-Funktion, die die Positionsgrößen auf der Grundlage des Kontostandwachstums skaliert.

Harter Freitagsexit: Um Wochenendlücken und geringe Liquidität zu vermeiden, bietet der EA jeden Freitag um 22:00 Uhr einen obligatorischen "Hard Exit".

Hochwertiges visuelles Dashboard: Ein schlankes Echtzeit-UI zeigt den Status aller drei Einheiten, die aktuelle Trendrichtung und das gesamte Kontoguthaben direkt im Chart an.

Margin-Schutz: Integrierte Sicherheitsprüfungen stellen sicher, dass der EA niemals versucht, eine Position ohne ausreichende freie Margin zu eröffnen (einschließlich eines Sicherheitspuffers von 15%).

Empfohlenes Setup Mindestguthaben: $500 USD ODER CENT ACCOUNT

Kontotyp: Low-Spread Raw-Konto (für Gold sehr empfohlen)

Zeitrahmen: M5 (beste Balance für Trend- und Breakout-Erkennung)

