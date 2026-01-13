El mundo de los fractales es un ea que utiliza el poder de los fractales para detectar los giros del mercado en el algoritmo de recuperación del sistema. Este sistema detecta un punto para operar si ese punto no es correcto, utiliza los fractales para cerrar el ciclo con ganancias. Para que este algoritmo sea efectivo, cuenta con filtros que mejoran la eficiencia del sistema. Puedes descargarte la demo y probarlo tú mismo. Curva de crecimiento muy estable como resultado de técnicas inteligente