Green Man es un avanzado sistema de negociación algorítmica multi-estrategia diseñado para MetaTrader 5. Utiliza una arquitectura "Tri-Unit", que combina el impulso intradía, el seguimiento de tendencias y la lógica de ruptura en un único asesor experto cohesivo. Mediante la diversificación a través de tres "Unidades" de ejecución distintas, el sistema tiene como objetivo obtener beneficios en diversas condiciones de mercado, manteniendo estrictos controles de riesgo.

FIX SL TP , NO MARTINGALA

Las tres estrategias principales

1. Unidad Alfa: Momento intradía

  • Lógica: Utiliza un filtro de alta frecuencia para identificar fuertes ráfagas de impulso.

  • Ejecución: Se centra específicamente en las sesiones asiática y londinense.

  • Seguridad: Cuenta con un límite diario de operaciones (2 operaciones como máximo) para evitar el exceso de operaciones y una función Break-Even opcional para proteger el capital.

2. Unidad Bravo: Seguimiento de tendencias

  • Lógica: Opera sólo cuando la tendencia a largo plazo es alcista.

  • Activación: Ejecuta operaciones en función de la ruptura del Rango Máximo Asiático.

  • Gestión: Utiliza un sistema de salida "Basket Profit", cerrando grupos de operaciones una vez alcanzado un objetivo de puntos colectivo.

3. Unidad Charlie: Breakout Diario

  • Lógica: Una estrategia clásica de ruptura de volatilidad.

  • Disparador: Monitoriza el Máximo de Ayer; cuando el precio rompe este nivel desde abajo, el EA entra en una posición larga para capturar la expansión diaria.

Características principales

  • Tamaño de Lote Dinámico: Unit Alpha incluye una función opcional de "Lote Dinámico" que escala el tamaño de las posiciones en función del crecimiento del saldo de la cuenta.

  • Hard Friday Exit: Para evitar los gaps de fin de semana y la baja liquidez, el EA incluye una "Salida Dura" obligatoria a las 22:00 todos los viernes.

  • Panel Visual Premium: Una interfaz de usuario elegante y en tiempo real muestra el estado de las tres unidades, la dirección de la tendencia actual y el capital total de la cuenta directamente en el gráfico.

  • Protección de márgenes: Los controles de seguridad integrados garantizan que el EA nunca intente abrir una posición sin suficiente margen libre (incluido un colchón de seguridad del 15%).

Configuración recomendada

  • Saldo Mínimo: $500 USD O CÉNTIMOS DE CUENTA

  • Tipo de cuenta: Cuenta bruta de bajo spread (muy recomendada para Oro)

  • Plazo: M5 (Mejor balance para detección de Tendencia y Breakout)




