Green Man
- Asesores Expertos
- Wendell Aganos
- Versión: 1.1
- Actualizado: 14 enero 2026
- Activaciones: 15
Green Man es un avanzado sistema de negociación algorítmica multi-estrategia diseñado para MetaTrader 5. Utiliza una arquitectura "Tri-Unit", que combina el impulso intradía, el seguimiento de tendencias y la lógica de ruptura en un único asesor experto cohesivo. Mediante la diversificación a través de tres "Unidades" de ejecución distintas, el sistema tiene como objetivo obtener beneficios en diversas condiciones de mercado, manteniendo estrictos controles de riesgo.
FIX SL TP , NO MARTINGALA
Las tres estrategias principales
1. Unidad Alfa: Momento intradía
Lógica: Utiliza un filtro de alta frecuencia para identificar fuertes ráfagas de impulso.
Ejecución: Se centra específicamente en las sesiones asiática y londinense.
Seguridad: Cuenta con un límite diario de operaciones (2 operaciones como máximo) para evitar el exceso de operaciones y una función Break-Even opcional para proteger el capital.
2. Unidad Bravo: Seguimiento de tendencias
Lógica: Opera sólo cuando la tendencia a largo plazo es alcista.
Activación: Ejecuta operaciones en función de la ruptura del Rango Máximo Asiático.
Gestión: Utiliza un sistema de salida "Basket Profit", cerrando grupos de operaciones una vez alcanzado un objetivo de puntos colectivo.
3. Unidad Charlie: Breakout Diario
Lógica: Una estrategia clásica de ruptura de volatilidad.
-
Disparador: Monitoriza el Máximo de Ayer; cuando el precio rompe este nivel desde abajo, el EA entra en una posición larga para capturar la expansión diaria.
Características principales
Tamaño de Lote Dinámico: Unit Alpha incluye una función opcional de "Lote Dinámico" que escala el tamaño de las posiciones en función del crecimiento del saldo de la cuenta.
Hard Friday Exit: Para evitar los gaps de fin de semana y la baja liquidez, el EA incluye una "Salida Dura" obligatoria a las 22:00 todos los viernes.
Panel Visual Premium: Una interfaz de usuario elegante y en tiempo real muestra el estado de las tres unidades, la dirección de la tendencia actual y el capital total de la cuenta directamente en el gráfico.
Protección de márgenes: Los controles de seguridad integrados garantizan que el EA nunca intente abrir una posición sin suficiente margen libre (incluido un colchón de seguridad del 15%).
Configuración recomendada
Saldo Mínimo: $500 USD O CÉNTIMOS DE CUENTA
Tipo de cuenta: Cuenta bruta de bajo spread (muy recomendada para Oro)
Plazo: M5 (Mejor balance para detección de Tendencia y Breakout)