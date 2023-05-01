SMC Genesis

SMC GENESIS - Smart Money Concept Handelssystem

PRODUKTÜBERSICHT

SMC GENESIS ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das auf den Grundprinzipien vonSmart Money Concepts (SMC) aufbaut. Dieser Expert Advisor wurde für professionelle Händler und Prop-Firm-Herausforderungen entwickelt und integriert institutionelle Handelsmethoden mit fortschrittlichen Risikomanagement-Protokollen, um eine konsistente Performance auf den Devisenmärkten zu erzielen.

KERNPHILOSOPHIE

SMC GENESIS basiert auf der Prämisse, dass das Verstehen und Verfolgen von "Smart Money" (institutionellem Orderflow) einen bedeutenden Vorteil bei der Marktteilnahme darstellt. Im Gegensatz zu Einzelhandelsindikatoren, die dem Preis folgen, antizipiert SMC GENESIS Preisbewegungen durch Analyse der zugrunde liegenden Marktstruktur.

TECHNISCHE ARCHITEKTUR

Analyse der Marktstruktur

  • Multi-Timeframe Struktur-Scanning: Gleichzeitige Analyse von M5 (Struktur) und M1 (Ausführung) Zeitrahmen

  • Swing Point-Erkennung: Identifiziert gültige höhere Hochs/Tiefs und niedrigere Hochs/Tiefs mit konfigurierbaren Stärkeparametern

  • Erkennung von Strukturverschiebungen: Automatische Erkennung von Marktstrukturbrüchen (bullish/bearish)

  • Verschiebungsmessung: Quantifiziert Marktbewegungen, um zwischen Rauschen und sinnvollen Bewegungen zu unterscheiden

Identifizierung von Orderblöcken

  • Frische vs. entschärfte OB-Analyse: Unterscheidet zwischen unangetasteten und getesteten Orderblöcken

  • Validierung der Verdrängung: Erfordert eine Mindestpreisverschiebung für die Blockqualifizierung

  • Fallen-Filter-System: Identifiziert falsche Orderblöcke, die darauf ausgelegt sind, Kleinhändler in die Falle zu locken

  • Bewertung der Blockstärke: Klassifizierung von Orderblöcken basierend auf Verdrängung, Volumen und Zeitfaktoren

Fair Value Gap (FVG)-Maschine

  • Gap-Erkennung: Identifizierung von Ungleichgewichtsmustern bei drei Ständen

  • Konfluenz-Gewichtung: Priorisierung von FVGs, die mit der Marktstruktur übereinstimmen

  • Bewertung der Füllungswahrscheinlichkeit: Berechnet die Wahrscheinlichkeit einer Gap-Schließung basierend auf dem Kontext

  • Zonen-Management: Gruppiert verwandte FVGs in Handelszonen

Liquiditätsanalyse

  • Erkennung gleicher Hochs/Tiefs: Identifiziert Liquiditätspools

  • Sweep-Bestätigung: Validiert Liquiditätsgreifer vor der Handelsausführung

  • Auf-/Abschlag-Zonen: Zeichnet die Marktposition in Bezug auf die jüngsten Spannen auf

  • Institutionelle Niveaus: Verfolgt wichtige Preisniveaus, auf denen Institutionen wahrscheinlich Aufträge haben

HANDELSMODEN

1. Vollständiger SMC-Modus

  • Eingabe-Typen:

    • Orderblock + FVG-Konfluenz

    • Liquiditätssweep + Strukturelle Verschiebung

    • Premium/Discount Zone Ablehnungen

  • Filter-Stapel:

    • Marktstrukturanpassung

    • Verdrängungsanforderungen

    • Session-Timing-Filter

    • Volumenprofil-Bestätigung

2. Validierungsmodus

  • MQL5-Konformität: Spezieller Modus für die Plattformvalidierung

  • Garantierte Ausführung: Verwendet sichere Parameter, um die Handelsplatzierung zu gewährleisten

  • Minimale Logik: Konzentriert sich auf die Erfüllung der Validierungsanforderungen

  • Automatische Beendigung: Stoppt nach Erreichen der Validierungsziele

RISIKOMANAGEMENT-SUITE

Positionsgrößenbestimmung

  • Prozentuales Risiko: Konfigurierbares Risiko pro Handel (0,5% Standard)

  • Kontogröße adaptiv: Automatische Anpassung der Losgrößen basierend auf dem Kontostand

  • Symbol-spezifische Volumina: Unterscheidet zwischen Forex-Paaren, Gold und Kryptowährungen

  • Schrittweiser Abgleich: Stellt sicher, dass das Volumen den Anforderungen des Brokers entspricht

Stop-Loss-Protokolle

  • Strukturbasiertes SL: Platziert Stops über die aktuelle Struktur hinaus

  • Multiplikator-System: Konfigurierbarer SL-Abstand auf Basis der Volatilität

  • Durchsetzung des Mindestabstands: Respektiert Broker-Stop-Levels

  • Dynamische Anpassung: Bewegt sich zum Break-even auf Basis der Preisbewegung

Gewinnmitnahme-Strategie

  • Risiko-Belohnungs-Verhältnis: Konfigurierbar von 1,5:1 bis 3:1

  • Mehrere TP-Levels: Teilweise Gewinnmitnahme möglich

  • Strukturbasierter TP: Gewinnmitnahme beim nächsten strukturellen Level

  • Trailing-Stop-Option: Sichert Gewinne bei starken Trends

SESSION-MANAGEMENT

Optimierung der Handelszeiten

  • Schwerpunkt London Session: 07:00-10:00 GMT (höchste institutionelle Aktivität)

  • New Yorker Sitzung: 12:00-15:00 GMT (Überschneidungszeitraum)

  • Session Confluence: Priorisiert Trades während der sich überschneidenden Stunden

  • Freitagsschluss-Management: Optionaler früher Ausstieg am Freitag

Wochentag-Filter

  • Montag Vorsicht: Optionale reduzierte Aktivität am Montag öffnet

  • Freitag Management: Konfigurierbarer Freitagshandel mit Risikominderung

  • Gap-Schutz am Wochenende: Passt Positionen vor dem Wochenende an

AUSFÜHRUNGSENGINE

Auftragsarten

  • Markteinträge: Sofortige Ausführung zum aktuellen Preis

  • Limit-Einträge: Eingaben zu definierten Orderblockniveaus

  • Smart-Entry-Offsets: Konfigurierbarer Abstand zu identifizierten Levels

  • Spread-Überwachung: Ablehnung von Trades bei übermäßigen Spreads

Positionsmanagement

  • Kompatibel mit dem Netting-Modus: Entwickelt für moderne MT5-Netting-Konten

  • Einzelpositionspolitik: Maximal eine Position pro Symbol

  • Auto-Close-Protokoll: Schließt bestehende Positionen vor neuen Eingaben

  • Magisches Nummernsystem: Eindeutige Kennung für die Handelsverfolgung

LEISTUNGSVERBESSERUNGEN

Anpassung der Marktbedingungen

  • Erkennung von Trends: Anpassung der Strategie auf der Grundlage des Marktzustands

  • Volatilitäts-Skalierung: Ändert Parameter bei hoher Volatilität

  • Integration von Nachrichtenfiltern: Optionale Vermeidung von Nachrichtenereignissen

  • Korrelationsüberprüfungen: Vermeidet die Überbewertung korrelierter Paare

Drawdown-Kontrollen

  • Tägliche Verlustlimits: Konfigurierbarer maximaler Tagesverlust (Standardwert 5 %)

  • Total Drawdown Caps: Maximaler Gesamtabsenkungsschutz (Standardwert 10 %)

  • Konsekutive Verlustunterbrechungen: Pausiert nach einer definierten Verlustserie

  • Eigenkapital-Schutz: Notstopps bei signifikantem Drawdown

VALIDIERUNG & EINHALTUNG

MQL5-Zertifizierung bereit

  • Volumen-Konformität: Garantiert gültige Losgrößen für alle Symbole

  • Stop-Abstand-Sicherheit: Stellt sicher, dass Stopps die Anforderungen des Brokers erfüllen

  • Fehlerbehandlung: Umfassendes Trade-Fehler-Management

  • Optimierung der Protokollierung: Minimierte Protokollierung für Validierungstests

Prop-Firm-kompatibel

  • Herausforderungs-Modus: Optimierte Einstellungen für Prop-Firm-Regeln

  • Fokus auf Konsistenz: Vermeidet übermäßige Risikobereitschaft

  • Einhaltung von Regeln: Befolgt die Standardbeschränkungen für Wertpapierfirmen

  • Bereit zur Berichterstattung: Klare Handelskommentare und magische Zahlen

BENUTZEROBERFLÄCHE UND KONTROLLEN

Eingabeparameter-Gruppen

  • Validierungseinstellungen: MQL5-Testkonfiguration

  • Konto-Schutz: Demo-Sperre und Datumsbeschränkungen

  • Risiko-Management: Prozentuales Risiko und Drawdown-Limits

  • Session-Kontrollen: Handelszeiten und Tagesfilter

  • SMC-Kern: Struktur-, Verschiebungs- und Blockparameter

  • Zonen-Management: Prämie/Rabatt und strenge Durchsetzung

  • Fallen-Filter: Schwache Verdrängungs- und Ungültigkeitseinstellungen

  • Ausführung des Handels: Einstiegsarten, Offsets und Positionsmanagement

  • Symbol-Konfiguration: Multi-Symbol-Unterstützung und Zeitrahmenauswahl

  • Volumen-Kontrolle: Override- und Multiplikator-Optionen

Visuelles Feedback

  • Konsolenprotokollierung: Detaillierte Informationen zu Handelsentscheidungen

  • Fehlerberichterstattung: Klare Fehlermeldungen mit Lösungen

  • Leistungsverfolgung: Handelsstatistiken in Echtzeit

  • Status-Updates: Aktuelle Marktzustandsbewertungen

SICHERHEITSFUNKTIONEN

Konto-Schutz

  • Demo-Lock-System: Optionales Verfallsdatum für Demoversionen

  • Kontostand-Überwachung: Verhindert den Handel bei unzureichendem Guthaben

  • Broker-Kompatibilität: Überprüft Kontotyp und Konditionen

  • Notstopp: Manuelle Deaktivierungsmöglichkeit

Code-Sicherheit

  • Obfuscation bereit: Kompatibel mit MQL5-Codeschutz

  • Eingabe-Validierung: Verhindert ungültige Parameterkombinationen

  • Speicherverwaltung: Effiziente Ressourcennutzung

  • Update-Kompatibilität: Strukturiert für zukünftige Erweiterungen

ZIELMÄRKTE

Primäre Benutzer

  • Herausforderer von Prop-Firmen: Auf der Suche nach konsistenter, regelkonformer Performance

  • Professionelle Trader: Die Automatisierung institutioneller Methoden wünschen

  • Fondsmanager: Sie benötigen einen systematischen Ansatz mit Risikokontrolle

  • Bildungsinstitutionen: Vermittlung von SMC-Prinzipien durch Live-Beispiele

Ideale Bedingungen

  • Forex-Hauptpaare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY (Hauptaugenmerk)

  • Gold (XAUUSD): Geänderte Parameter für den Rohstoffhandel

  • Wichtige Indizes: SPX500, NAS100 mit angepassten Einstellungen

  • Zeitrahmen: M15-H4 für optimale SMC-Signalqualität

SYSTEMANFORDERUNGEN

Plattform

  • MetaTrader 5: Erforderlich (nicht kompatibel mit MT4)

  • Netting-Konten: Entwickelt für moderne Kontostrukturen

  • VPS empfohlen: Für 24/5-Betrieb

  • Stabiles Internet: Mindestens 1 Mbps Verbindung

Broker-Anforderungen

  • Standard-Symbole: Standard-Benennungskonventionen

  • Angemessene Spreads: Unter 20 Pips für die wichtigsten Paare

  • Angemessene Liquidität: Keine übermäßigen Requotes

  • Einhaltung der Stoppabstände: Realistische Stop-Levels

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Schnellstart

  1. Validierungsprüfung: Zuerst im MQL5-Validierungsmodus ausführen

  2. Demo-Tests: 1-2 Wochen auf Demo mit realen Marktbedingungen

  3. Live Small: Minimales Risiko auf dem Live-Konto

  4. Vollständiger Einsatz: Schrittweise Skalierung auf Basis der Leistung

Anpassungspfade

  • Konservativ: Geringeres Risiko, weniger Trades, Fokus auf höhere Gewinnrate

  • Ausgewogen: Standardeinstellungen für Prop-Firm-Herausforderungen

  • Aggressiv: Höhere Handelsfrequenz mit verstärktem Risikomanagement

LEISTUNGSMETRIKEN

Wichtige Statistiken

  • Ziel für die Gewinnrate: 55-65% je nach Marktbedingungen

  • Risiko-Ertrags-Verhältnis: Minimum 1,5:1, Durchschnitt 2:1

  • Maximaler Drawdown: Ausgelegt auf unter 10% unter normalen Bedingungen

  • Monatliches Renditeziel: 5-15% je nach Risikoeinstellung

Erfolgsfaktoren

  • Marktauswahl: Funktioniert am besten in trendigen oder schwankenden Märkten

  • Zeitaufwand: Erfordert regelmäßige Überprüfung der Parameter

  • Broker-Qualität: Leistung variiert mit der Ausführungsqualität

  • Marktbedingungen: Passt sich an unterschiedliche Volatilitätsumgebungen an

UPDATE & UNTERSTÜTZUNG

Versionsverwaltung

  • Regelmäßige Updates: Vierteljährliche Funktions- und Optimierungsupdates

  • Fehlerbehebungen: Prompte Behebung von identifizierten Problemen

  • Marktanpassung: Anpassungen an die sich verändernde Marktdynamik

  • Benutzer-Feedback: Einbeziehung von Vorschlägen aus der Community

Unterstützungsstruktur

  • Dokumentation: Vollständiges Benutzerhandbuch und Einrichtungsanleitungen

  • Zugang zur Community: Benutzergruppe für Strategiediskussionen

  • Technische Unterstützung: Direkte Unterstützung bei Installationsproblemen

  • Bildungsressourcen: Schulungsmaterial zur SMC-Methodik

SMC GENESIS stellt den Höhepunkt der institutionellen Handelsmethodik dar , verpackt in ein robustes, getestetes und konformes algorithmisches System. Es überbrückt die Lücke zwischen Smart-Money-Konzepten und automatischer Ausführung und bietet Händlern ein professionelles Tool, um mit Vertrauen und Disziplin durch die modernen Devisenmärkte zu navigieren.


