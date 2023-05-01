SMC Genesis
- Experten
- Alex Amuyunzu Raymond
- Version: 12.9
- Aktivierungen: 5
PRODUKTÜBERSICHT
SMC GENESIS ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das auf den Grundprinzipien vonSmart Money Concepts (SMC) aufbaut. Dieser Expert Advisor wurde für professionelle Händler und Prop-Firm-Herausforderungen entwickelt und integriert institutionelle Handelsmethoden mit fortschrittlichen Risikomanagement-Protokollen, um eine konsistente Performance auf den Devisenmärkten zu erzielen.
KERNPHILOSOPHIE
SMC GENESIS basiert auf der Prämisse, dass das Verstehen und Verfolgen von "Smart Money" (institutionellem Orderflow) einen bedeutenden Vorteil bei der Marktteilnahme darstellt. Im Gegensatz zu Einzelhandelsindikatoren, die dem Preis folgen, antizipiert SMC GENESIS Preisbewegungen durch Analyse der zugrunde liegenden Marktstruktur.
TECHNISCHE ARCHITEKTUR
Analyse der Marktstruktur
-
Multi-Timeframe Struktur-Scanning: Gleichzeitige Analyse von M5 (Struktur) und M1 (Ausführung) Zeitrahmen
-
Swing Point-Erkennung: Identifiziert gültige höhere Hochs/Tiefs und niedrigere Hochs/Tiefs mit konfigurierbaren Stärkeparametern
-
Erkennung von Strukturverschiebungen: Automatische Erkennung von Marktstrukturbrüchen (bullish/bearish)
-
Verschiebungsmessung: Quantifiziert Marktbewegungen, um zwischen Rauschen und sinnvollen Bewegungen zu unterscheiden
Identifizierung von Orderblöcken
-
Frische vs. entschärfte OB-Analyse: Unterscheidet zwischen unangetasteten und getesteten Orderblöcken
-
Validierung der Verdrängung: Erfordert eine Mindestpreisverschiebung für die Blockqualifizierung
-
Fallen-Filter-System: Identifiziert falsche Orderblöcke, die darauf ausgelegt sind, Kleinhändler in die Falle zu locken
-
Bewertung der Blockstärke: Klassifizierung von Orderblöcken basierend auf Verdrängung, Volumen und Zeitfaktoren
Fair Value Gap (FVG)-Maschine
-
Gap-Erkennung: Identifizierung von Ungleichgewichtsmustern bei drei Ständen
-
Konfluenz-Gewichtung: Priorisierung von FVGs, die mit der Marktstruktur übereinstimmen
-
Bewertung der Füllungswahrscheinlichkeit: Berechnet die Wahrscheinlichkeit einer Gap-Schließung basierend auf dem Kontext
-
Zonen-Management: Gruppiert verwandte FVGs in Handelszonen
Liquiditätsanalyse
-
Erkennung gleicher Hochs/Tiefs: Identifiziert Liquiditätspools
-
Sweep-Bestätigung: Validiert Liquiditätsgreifer vor der Handelsausführung
-
Auf-/Abschlag-Zonen: Zeichnet die Marktposition in Bezug auf die jüngsten Spannen auf
-
Institutionelle Niveaus: Verfolgt wichtige Preisniveaus, auf denen Institutionen wahrscheinlich Aufträge haben
HANDELSMODEN
1. Vollständiger SMC-Modus
-
Eingabe-Typen:
-
Orderblock + FVG-Konfluenz
-
Liquiditätssweep + Strukturelle Verschiebung
-
Premium/Discount Zone Ablehnungen
-
-
Filter-Stapel:
-
Marktstrukturanpassung
-
Verdrängungsanforderungen
-
Session-Timing-Filter
-
Volumenprofil-Bestätigung
-
2. Validierungsmodus
-
MQL5-Konformität: Spezieller Modus für die Plattformvalidierung
-
Garantierte Ausführung: Verwendet sichere Parameter, um die Handelsplatzierung zu gewährleisten
-
Minimale Logik: Konzentriert sich auf die Erfüllung der Validierungsanforderungen
-
Automatische Beendigung: Stoppt nach Erreichen der Validierungsziele
RISIKOMANAGEMENT-SUITE
Positionsgrößenbestimmung
-
Prozentuales Risiko: Konfigurierbares Risiko pro Handel (0,5% Standard)
-
Kontogröße adaptiv: Automatische Anpassung der Losgrößen basierend auf dem Kontostand
-
Symbol-spezifische Volumina: Unterscheidet zwischen Forex-Paaren, Gold und Kryptowährungen
-
Schrittweiser Abgleich: Stellt sicher, dass das Volumen den Anforderungen des Brokers entspricht
Stop-Loss-Protokolle
-
Strukturbasiertes SL: Platziert Stops über die aktuelle Struktur hinaus
-
Multiplikator-System: Konfigurierbarer SL-Abstand auf Basis der Volatilität
-
Durchsetzung des Mindestabstands: Respektiert Broker-Stop-Levels
-
Dynamische Anpassung: Bewegt sich zum Break-even auf Basis der Preisbewegung
Gewinnmitnahme-Strategie
-
Risiko-Belohnungs-Verhältnis: Konfigurierbar von 1,5:1 bis 3:1
-
Mehrere TP-Levels: Teilweise Gewinnmitnahme möglich
-
Strukturbasierter TP: Gewinnmitnahme beim nächsten strukturellen Level
-
Trailing-Stop-Option: Sichert Gewinne bei starken Trends
SESSION-MANAGEMENT
Optimierung der Handelszeiten
-
Schwerpunkt London Session: 07:00-10:00 GMT (höchste institutionelle Aktivität)
-
New Yorker Sitzung: 12:00-15:00 GMT (Überschneidungszeitraum)
-
Session Confluence: Priorisiert Trades während der sich überschneidenden Stunden
-
Freitagsschluss-Management: Optionaler früher Ausstieg am Freitag
Wochentag-Filter
-
Montag Vorsicht: Optionale reduzierte Aktivität am Montag öffnet
-
Freitag Management: Konfigurierbarer Freitagshandel mit Risikominderung
-
Gap-Schutz am Wochenende: Passt Positionen vor dem Wochenende an
AUSFÜHRUNGSENGINE
Auftragsarten
-
Markteinträge: Sofortige Ausführung zum aktuellen Preis
-
Limit-Einträge: Eingaben zu definierten Orderblockniveaus
-
Smart-Entry-Offsets: Konfigurierbarer Abstand zu identifizierten Levels
-
Spread-Überwachung: Ablehnung von Trades bei übermäßigen Spreads
Positionsmanagement
-
Kompatibel mit dem Netting-Modus: Entwickelt für moderne MT5-Netting-Konten
-
Einzelpositionspolitik: Maximal eine Position pro Symbol
-
Auto-Close-Protokoll: Schließt bestehende Positionen vor neuen Eingaben
-
Magisches Nummernsystem: Eindeutige Kennung für die Handelsverfolgung
LEISTUNGSVERBESSERUNGEN
Anpassung der Marktbedingungen
-
Erkennung von Trends: Anpassung der Strategie auf der Grundlage des Marktzustands
-
Volatilitäts-Skalierung: Ändert Parameter bei hoher Volatilität
-
Integration von Nachrichtenfiltern: Optionale Vermeidung von Nachrichtenereignissen
-
Korrelationsüberprüfungen: Vermeidet die Überbewertung korrelierter Paare
Drawdown-Kontrollen
-
Tägliche Verlustlimits: Konfigurierbarer maximaler Tagesverlust (Standardwert 5 %)
-
Total Drawdown Caps: Maximaler Gesamtabsenkungsschutz (Standardwert 10 %)
-
Konsekutive Verlustunterbrechungen: Pausiert nach einer definierten Verlustserie
-
Eigenkapital-Schutz: Notstopps bei signifikantem Drawdown
VALIDIERUNG & EINHALTUNG
MQL5-Zertifizierung bereit
-
Volumen-Konformität: Garantiert gültige Losgrößen für alle Symbole
-
Stop-Abstand-Sicherheit: Stellt sicher, dass Stopps die Anforderungen des Brokers erfüllen
-
Fehlerbehandlung: Umfassendes Trade-Fehler-Management
-
Optimierung der Protokollierung: Minimierte Protokollierung für Validierungstests
Prop-Firm-kompatibel
-
Herausforderungs-Modus: Optimierte Einstellungen für Prop-Firm-Regeln
-
Fokus auf Konsistenz: Vermeidet übermäßige Risikobereitschaft
-
Einhaltung von Regeln: Befolgt die Standardbeschränkungen für Wertpapierfirmen
-
Bereit zur Berichterstattung: Klare Handelskommentare und magische Zahlen
BENUTZEROBERFLÄCHE UND KONTROLLEN
Eingabeparameter-Gruppen
-
Validierungseinstellungen: MQL5-Testkonfiguration
-
Konto-Schutz: Demo-Sperre und Datumsbeschränkungen
-
Risiko-Management: Prozentuales Risiko und Drawdown-Limits
-
Session-Kontrollen: Handelszeiten und Tagesfilter
-
SMC-Kern: Struktur-, Verschiebungs- und Blockparameter
-
Zonen-Management: Prämie/Rabatt und strenge Durchsetzung
-
Fallen-Filter: Schwache Verdrängungs- und Ungültigkeitseinstellungen
-
Ausführung des Handels: Einstiegsarten, Offsets und Positionsmanagement
-
Symbol-Konfiguration: Multi-Symbol-Unterstützung und Zeitrahmenauswahl
-
Volumen-Kontrolle: Override- und Multiplikator-Optionen
Visuelles Feedback
-
Konsolenprotokollierung: Detaillierte Informationen zu Handelsentscheidungen
-
Fehlerberichterstattung: Klare Fehlermeldungen mit Lösungen
-
Leistungsverfolgung: Handelsstatistiken in Echtzeit
-
Status-Updates: Aktuelle Marktzustandsbewertungen
SICHERHEITSFUNKTIONEN
Konto-Schutz
-
Demo-Lock-System: Optionales Verfallsdatum für Demoversionen
-
Kontostand-Überwachung: Verhindert den Handel bei unzureichendem Guthaben
-
Broker-Kompatibilität: Überprüft Kontotyp und Konditionen
-
Notstopp: Manuelle Deaktivierungsmöglichkeit
Code-Sicherheit
-
Obfuscation bereit: Kompatibel mit MQL5-Codeschutz
-
Eingabe-Validierung: Verhindert ungültige Parameterkombinationen
-
Speicherverwaltung: Effiziente Ressourcennutzung
-
Update-Kompatibilität: Strukturiert für zukünftige Erweiterungen
ZIELMÄRKTE
Primäre Benutzer
-
Herausforderer von Prop-Firmen: Auf der Suche nach konsistenter, regelkonformer Performance
-
Professionelle Trader: Die Automatisierung institutioneller Methoden wünschen
-
Fondsmanager: Sie benötigen einen systematischen Ansatz mit Risikokontrolle
-
Bildungsinstitutionen: Vermittlung von SMC-Prinzipien durch Live-Beispiele
Ideale Bedingungen
-
Forex-Hauptpaare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY (Hauptaugenmerk)
-
Gold (XAUUSD): Geänderte Parameter für den Rohstoffhandel
-
Wichtige Indizes: SPX500, NAS100 mit angepassten Einstellungen
-
Zeitrahmen: M15-H4 für optimale SMC-Signalqualität
SYSTEMANFORDERUNGEN
Plattform
-
MetaTrader 5: Erforderlich (nicht kompatibel mit MT4)
-
Netting-Konten: Entwickelt für moderne Kontostrukturen
-
VPS empfohlen: Für 24/5-Betrieb
-
Stabiles Internet: Mindestens 1 Mbps Verbindung
Broker-Anforderungen
-
Standard-Symbole: Standard-Benennungskonventionen
-
Angemessene Spreads: Unter 20 Pips für die wichtigsten Paare
-
Angemessene Liquidität: Keine übermäßigen Requotes
-
Einhaltung der Stoppabstände: Realistische Stop-Levels
EINSATZMÖGLICHKEITEN
Schnellstart
-
Validierungsprüfung: Zuerst im MQL5-Validierungsmodus ausführen
-
Demo-Tests: 1-2 Wochen auf Demo mit realen Marktbedingungen
-
Live Small: Minimales Risiko auf dem Live-Konto
-
Vollständiger Einsatz: Schrittweise Skalierung auf Basis der Leistung
Anpassungspfade
-
Konservativ: Geringeres Risiko, weniger Trades, Fokus auf höhere Gewinnrate
-
Ausgewogen: Standardeinstellungen für Prop-Firm-Herausforderungen
-
Aggressiv: Höhere Handelsfrequenz mit verstärktem Risikomanagement
LEISTUNGSMETRIKEN
Wichtige Statistiken
-
Ziel für die Gewinnrate: 55-65% je nach Marktbedingungen
-
Risiko-Ertrags-Verhältnis: Minimum 1,5:1, Durchschnitt 2:1
-
Maximaler Drawdown: Ausgelegt auf unter 10% unter normalen Bedingungen
-
Monatliches Renditeziel: 5-15% je nach Risikoeinstellung
Erfolgsfaktoren
-
Marktauswahl: Funktioniert am besten in trendigen oder schwankenden Märkten
-
Zeitaufwand: Erfordert regelmäßige Überprüfung der Parameter
-
Broker-Qualität: Leistung variiert mit der Ausführungsqualität
-
Marktbedingungen: Passt sich an unterschiedliche Volatilitätsumgebungen an
UPDATE & UNTERSTÜTZUNG
Versionsverwaltung
-
Regelmäßige Updates: Vierteljährliche Funktions- und Optimierungsupdates
-
Fehlerbehebungen: Prompte Behebung von identifizierten Problemen
-
Marktanpassung: Anpassungen an die sich verändernde Marktdynamik
-
Benutzer-Feedback: Einbeziehung von Vorschlägen aus der Community
Unterstützungsstruktur
-
Dokumentation: Vollständiges Benutzerhandbuch und Einrichtungsanleitungen
-
Zugang zur Community: Benutzergruppe für Strategiediskussionen
-
Technische Unterstützung: Direkte Unterstützung bei Installationsproblemen
-
Bildungsressourcen: Schulungsmaterial zur SMC-Methodik
SMC GENESIS stellt den Höhepunkt der institutionellen Handelsmethodik dar , verpackt in ein robustes, getestetes und konformes algorithmisches System. Es überbrückt die Lücke zwischen Smart-Money-Konzepten und automatischer Ausführung und bietet Händlern ein professionelles Tool, um mit Vertrauen und Disziplin durch die modernen Devisenmärkte zu navigieren.