SMC GENESIS - Smart Money Concept Handelssystem

PRODUKTÜBERSICHT

SMC GENESIS ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das auf den Grundprinzipien vonSmart Money Concepts (SMC) aufbaut. Dieser Expert Advisor wurde für professionelle Händler und Prop-Firm-Herausforderungen entwickelt und integriert institutionelle Handelsmethoden mit fortschrittlichen Risikomanagement-Protokollen, um eine konsistente Performance auf den Devisenmärkten zu erzielen.

KERNPHILOSOPHIE

SMC GENESIS basiert auf der Prämisse, dass das Verstehen und Verfolgen von "Smart Money" (institutionellem Orderflow) einen bedeutenden Vorteil bei der Marktteilnahme darstellt. Im Gegensatz zu Einzelhandelsindikatoren, die dem Preis folgen, antizipiert SMC GENESIS Preisbewegungen durch Analyse der zugrunde liegenden Marktstruktur.

TECHNISCHE ARCHITEKTUR

Analyse der Marktstruktur

Multi-Timeframe Struktur-Scanning : Gleichzeitige Analyse von M5 (Struktur) und M1 (Ausführung) Zeitrahmen

Swing Point-Erkennung : Identifiziert gültige höhere Hochs/Tiefs und niedrigere Hochs/Tiefs mit konfigurierbaren Stärkeparametern

Erkennung von Strukturverschiebungen : Automatische Erkennung von Marktstrukturbrüchen (bullish/bearish)

Verschiebungsmessung: Quantifiziert Marktbewegungen, um zwischen Rauschen und sinnvollen Bewegungen zu unterscheiden

Identifizierung von Orderblöcken

Frische vs. entschärfte OB-Analyse : Unterscheidet zwischen unangetasteten und getesteten Orderblöcken

Validierung der Verdrängung : Erfordert eine Mindestpreisverschiebung für die Blockqualifizierung

Fallen-Filter-System : Identifiziert falsche Orderblöcke, die darauf ausgelegt sind, Kleinhändler in die Falle zu locken

Bewertung der Blockstärke: Klassifizierung von Orderblöcken basierend auf Verdrängung, Volumen und Zeitfaktoren

Fair Value Gap (FVG)-Maschine

Gap-Erkennung : Identifizierung von Ungleichgewichtsmustern bei drei Ständen

Konfluenz-Gewichtung : Priorisierung von FVGs, die mit der Marktstruktur übereinstimmen

Bewertung der Füllungswahrscheinlichkeit : Berechnet die Wahrscheinlichkeit einer Gap-Schließung basierend auf dem Kontext

Zonen-Management: Gruppiert verwandte FVGs in Handelszonen

Liquiditätsanalyse

Erkennung gleicher Hochs/Tiefs : Identifiziert Liquiditätspools

Sweep-Bestätigung : Validiert Liquiditätsgreifer vor der Handelsausführung

Auf-/Abschlag-Zonen : Zeichnet die Marktposition in Bezug auf die jüngsten Spannen auf

Institutionelle Niveaus: Verfolgt wichtige Preisniveaus, auf denen Institutionen wahrscheinlich Aufträge haben

HANDELSMODEN

1. Vollständiger SMC-Modus

Eingabe-Typen : Orderblock + FVG-Konfluenz Liquiditätssweep + Strukturelle Verschiebung Premium/Discount Zone Ablehnungen

Filter-Stapel : Marktstrukturanpassung Verdrängungsanforderungen Session-Timing-Filter Volumenprofil-Bestätigung



2. Validierungsmodus

MQL5-Konformität : Spezieller Modus für die Plattformvalidierung

Garantierte Ausführung : Verwendet sichere Parameter, um die Handelsplatzierung zu gewährleisten

Minimale Logik : Konzentriert sich auf die Erfüllung der Validierungsanforderungen

Automatische Beendigung: Stoppt nach Erreichen der Validierungsziele

RISIKOMANAGEMENT-SUITE

Positionsgrößenbestimmung

Prozentuales Risiko : Konfigurierbares Risiko pro Handel (0,5% Standard)

Kontogröße adaptiv : Automatische Anpassung der Losgrößen basierend auf dem Kontostand

Symbol-spezifische Volumina : Unterscheidet zwischen Forex-Paaren, Gold und Kryptowährungen

Schrittweiser Abgleich: Stellt sicher, dass das Volumen den Anforderungen des Brokers entspricht

Stop-Loss-Protokolle

Strukturbasiertes SL : Platziert Stops über die aktuelle Struktur hinaus

Multiplikator-System : Konfigurierbarer SL-Abstand auf Basis der Volatilität

Durchsetzung des Mindestabstands : Respektiert Broker-Stop-Levels

Dynamische Anpassung: Bewegt sich zum Break-even auf Basis der Preisbewegung

Gewinnmitnahme-Strategie

Risiko-Belohnungs-Verhältnis : Konfigurierbar von 1,5:1 bis 3:1

Mehrere TP-Levels : Teilweise Gewinnmitnahme möglich

Strukturbasierter TP : Gewinnmitnahme beim nächsten strukturellen Level

Trailing-Stop-Option: Sichert Gewinne bei starken Trends

SESSION-MANAGEMENT

Optimierung der Handelszeiten

Schwerpunkt London Session : 07:00-10:00 GMT (höchste institutionelle Aktivität)

New Yorker Sitzung : 12:00-15:00 GMT (Überschneidungszeitraum)

Session Confluence : Priorisiert Trades während der sich überschneidenden Stunden

Freitagsschluss-Management: Optionaler früher Ausstieg am Freitag

Wochentag-Filter

Montag Vorsicht : Optionale reduzierte Aktivität am Montag öffnet

Freitag Management : Konfigurierbarer Freitagshandel mit Risikominderung

Gap-Schutz am Wochenende: Passt Positionen vor dem Wochenende an

AUSFÜHRUNGSENGINE

Auftragsarten

Markteinträge : Sofortige Ausführung zum aktuellen Preis

Limit-Einträge : Eingaben zu definierten Orderblockniveaus

Smart-Entry-Offsets : Konfigurierbarer Abstand zu identifizierten Levels

Spread-Überwachung: Ablehnung von Trades bei übermäßigen Spreads

Positionsmanagement

Kompatibel mit dem Netting-Modus : Entwickelt für moderne MT5-Netting-Konten

Einzelpositionspolitik : Maximal eine Position pro Symbol

Auto-Close-Protokoll : Schließt bestehende Positionen vor neuen Eingaben

Magisches Nummernsystem: Eindeutige Kennung für die Handelsverfolgung

LEISTUNGSVERBESSERUNGEN

Anpassung der Marktbedingungen

Erkennung von Trends : Anpassung der Strategie auf der Grundlage des Marktzustands

Volatilitäts-Skalierung : Ändert Parameter bei hoher Volatilität

Integration von Nachrichtenfiltern : Optionale Vermeidung von Nachrichtenereignissen

Korrelationsüberprüfungen: Vermeidet die Überbewertung korrelierter Paare

Drawdown-Kontrollen

Tägliche Verlustlimits : Konfigurierbarer maximaler Tagesverlust (Standardwert 5 %)

Total Drawdown Caps : Maximaler Gesamtabsenkungsschutz (Standardwert 10 %)

Konsekutive Verlustunterbrechungen : Pausiert nach einer definierten Verlustserie

Eigenkapital-Schutz: Notstopps bei signifikantem Drawdown

VALIDIERUNG & EINHALTUNG

MQL5-Zertifizierung bereit

Volumen-Konformität : Garantiert gültige Losgrößen für alle Symbole

Stop-Abstand-Sicherheit : Stellt sicher, dass Stopps die Anforderungen des Brokers erfüllen

Fehlerbehandlung : Umfassendes Trade-Fehler-Management

Optimierung der Protokollierung: Minimierte Protokollierung für Validierungstests

Prop-Firm-kompatibel

Herausforderungs-Modus : Optimierte Einstellungen für Prop-Firm-Regeln

Fokus auf Konsistenz : Vermeidet übermäßige Risikobereitschaft

Einhaltung von Regeln : Befolgt die Standardbeschränkungen für Wertpapierfirmen

Bereit zur Berichterstattung: Klare Handelskommentare und magische Zahlen

BENUTZEROBERFLÄCHE UND KONTROLLEN

Eingabeparameter-Gruppen

Validierungseinstellungen : MQL5-Testkonfiguration

Konto-Schutz : Demo-Sperre und Datumsbeschränkungen

Risiko-Management : Prozentuales Risiko und Drawdown-Limits

Session-Kontrollen : Handelszeiten und Tagesfilter

SMC-Kern : Struktur-, Verschiebungs- und Blockparameter

Zonen-Management : Prämie/Rabatt und strenge Durchsetzung

Fallen-Filter : Schwache Verdrängungs- und Ungültigkeitseinstellungen

Ausführung des Handels : Einstiegsarten, Offsets und Positionsmanagement

Symbol-Konfiguration : Multi-Symbol-Unterstützung und Zeitrahmenauswahl

Volumen-Kontrolle: Override- und Multiplikator-Optionen

Visuelles Feedback

Konsolenprotokollierung : Detaillierte Informationen zu Handelsentscheidungen

Fehlerberichterstattung : Klare Fehlermeldungen mit Lösungen

Leistungsverfolgung : Handelsstatistiken in Echtzeit

Status-Updates: Aktuelle Marktzustandsbewertungen

SICHERHEITSFUNKTIONEN

Konto-Schutz

Demo-Lock-System : Optionales Verfallsdatum für Demoversionen

Kontostand-Überwachung : Verhindert den Handel bei unzureichendem Guthaben

Broker-Kompatibilität : Überprüft Kontotyp und Konditionen

Notstopp: Manuelle Deaktivierungsmöglichkeit

Code-Sicherheit

Obfuscation bereit : Kompatibel mit MQL5-Codeschutz

Eingabe-Validierung : Verhindert ungültige Parameterkombinationen

Speicherverwaltung : Effiziente Ressourcennutzung

Update-Kompatibilität: Strukturiert für zukünftige Erweiterungen

ZIELMÄRKTE

Primäre Benutzer

Herausforderer von Prop-Firmen : Auf der Suche nach konsistenter, regelkonformer Performance

Professionelle Trader : Die Automatisierung institutioneller Methoden wünschen

Fondsmanager : Sie benötigen einen systematischen Ansatz mit Risikokontrolle

Bildungsinstitutionen: Vermittlung von SMC-Prinzipien durch Live-Beispiele

Ideale Bedingungen

Forex-Hauptpaare : EURUSD, GBPUSD, USDJPY (Hauptaugenmerk)

Gold (XAUUSD) : Geänderte Parameter für den Rohstoffhandel

Wichtige Indizes : SPX500, NAS100 mit angepassten Einstellungen

Zeitrahmen: M15-H4 für optimale SMC-Signalqualität

SYSTEMANFORDERUNGEN

Plattform

MetaTrader 5 : Erforderlich (nicht kompatibel mit MT4)

Netting-Konten : Entwickelt für moderne Kontostrukturen

VPS empfohlen : Für 24/5-Betrieb

Stabiles Internet: Mindestens 1 Mbps Verbindung

Broker-Anforderungen

Standard-Symbole : Standard-Benennungskonventionen

Angemessene Spreads : Unter 20 Pips für die wichtigsten Paare

Angemessene Liquidität : Keine übermäßigen Requotes

Einhaltung der Stoppabstände: Realistische Stop-Levels

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Schnellstart

Validierungsprüfung: Zuerst im MQL5-Validierungsmodus ausführen Demo-Tests: 1-2 Wochen auf Demo mit realen Marktbedingungen Live Small: Minimales Risiko auf dem Live-Konto Vollständiger Einsatz: Schrittweise Skalierung auf Basis der Leistung

Anpassungspfade

Konservativ : Geringeres Risiko, weniger Trades, Fokus auf höhere Gewinnrate

Ausgewogen : Standardeinstellungen für Prop-Firm-Herausforderungen

Aggressiv: Höhere Handelsfrequenz mit verstärktem Risikomanagement

LEISTUNGSMETRIKEN

Wichtige Statistiken

Ziel für die Gewinnrate : 55-65% je nach Marktbedingungen

Risiko-Ertrags-Verhältnis : Minimum 1,5:1, Durchschnitt 2:1

Maximaler Drawdown : Ausgelegt auf unter 10% unter normalen Bedingungen

Monatliches Renditeziel: 5-15% je nach Risikoeinstellung

Erfolgsfaktoren

Marktauswahl : Funktioniert am besten in trendigen oder schwankenden Märkten

Zeitaufwand : Erfordert regelmäßige Überprüfung der Parameter

Broker-Qualität : Leistung variiert mit der Ausführungsqualität

Marktbedingungen: Passt sich an unterschiedliche Volatilitätsumgebungen an

UPDATE & UNTERSTÜTZUNG

Versionsverwaltung

Regelmäßige Updates : Vierteljährliche Funktions- und Optimierungsupdates

Fehlerbehebungen : Prompte Behebung von identifizierten Problemen

Marktanpassung : Anpassungen an die sich verändernde Marktdynamik

Benutzer-Feedback: Einbeziehung von Vorschlägen aus der Community

Unterstützungsstruktur

Dokumentation : Vollständiges Benutzerhandbuch und Einrichtungsanleitungen

Zugang zur Community : Benutzergruppe für Strategiediskussionen

Technische Unterstützung : Direkte Unterstützung bei Installationsproblemen

Bildungsressourcen: Schulungsmaterial zur SMC-Methodik

SMC GENESIS stellt den Höhepunkt der institutionellen Handelsmethodik dar , verpackt in ein robustes, getestetes und konformes algorithmisches System. Es überbrückt die Lücke zwischen Smart-Money-Konzepten und automatischer Ausführung und bietet Händlern ein professionelles Tool, um mit Vertrauen und Disziplin durch die modernen Devisenmärkte zu navigieren.