



PulseTrader Pro ist ein Expert Advisor der nächsten Generation für Trader, die ein zuverlässiges, flexibles und anpassungsfähiges Handelssystem wünschen. Er wurde mit einem Gleichgewicht aus Scalping-Präzision und Swing-Trading-Stärke entwickelt, liest den "Puls" des Marktes und passt sich an veränderte Bedingungen an.

Im Gegensatz zu starren EAs, die in dynamischen Märkten versagen, kombiniert PulseTrader Pro fortschrittliche technische Filter, robustes Risikomanagement und intelligente Handelsausführung, um Konsistenz über verschiedene Symbole und Zeitrahmen hinweg zu gewährleisten. Ganz gleich, ob Sie mit kurzen Volatilitätsschüben handeln oder nach stabilen langfristigen Bewegungen suchen, PulseTrader Pro gibt Ihnen die Werkzeuge für Ihren Erfolg.

Kernstrategie

PulseTrader Pro basiert auf einem mehrschichtigen, adaptiven Rahmenwerk, das das Preisverhalten, die Volatilität und die Trendstruktur analysiert. Er integriert klassische Preisaktionen mit modernen Indikatorenbestätigungen und eignet sich daher sowohl für trendfolgende als auch für schwankende Märkte.

Scalping-Modus : Zielt auf schnelle Gelegenheiten in niedrigeren Zeitrahmen (M1-M15) mit strengen Einstiegs-/Ausstiegsbedingungen.

Swing-Modus : Erfasst ausgedehnte Bewegungen auf höheren Zeitskalen (H1+) mit trendfolgender Logik.

Adaptive Filterung: Stellt sicher, dass nur unter günstigen Bedingungen eingestiegen wird und filtert Störungen heraus.

Eingebautes Risiko- und Geldmanagement

Das Risikomanagement ist das Herzstück von PulseTrader Pro und eignet sich sowohl für den persönlichen als auch für den firmeninternen Handel:

Feste oder dynamische Losgröße basierend auf dem Saldo, dem Eigenkapital oder dem prozentualen Risiko.

Breakeven- und Trailing-Stop-Funktionen, um Gewinne automatisch zu sichern.

Partieller Take-Profit und Skalierungsfunktionen für flexible Ausstiegsstrategien.

Täglicher Eigenkapitalschutz: Stoppen Sie den Handel, sobald ein tägliches Verlust- oder Gewinnziel erreicht ist.

Einhaltung von Broker-Beschränkungen und MQL5-Marktanforderungen.

Erweiterte Filter & Handelslogik

Gleitender Durchschnittsfilter : Bestätigt die Marktrichtung.

Bollinger Bänder : Identifiziert Volatilitätsengpässe und -ausdehnungen.

RSI-Divergenz : Filtert überkaufte/überverkaufte Bedingungen heraus.

Sitzungssteuerung : Definieren Sie die Handelszeiten für die Londoner, New Yorker oder asiatischen Sitzungen.

Manuelle Übersteuerung: Optionaler "Force Entry"-Schalter zum Testen oder zur manuellen Bestätigung von Trades.

Benutzerfreundliches GUI Dashboard

PulseTrader Pro verfügt über ein integriertes On-Chart-Panel, das einen klaren Überblick über den Status des Systems bietet:

Aktuelles Symbol, Spread, Losgröße und Risikoniveau.

Aktiver Handelsmanagement-Status (Breakeven, Trailing, Session-Filter, etc.).

Einfacher Zugang zum Aktivieren/Deaktivieren von Filtern ohne Neuladen des EA.

Warum PulseTrader Pro wählen?

Anpassungsfähigkeit : Funktioniert für alle Paare, Gold und Indizes, sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten.

Skalierbarkeit : Geeignet für persönliche Konten, finanzierte Herausforderungen und professionelle Handelskonfigurationen.

Transparent : Keine versteckten Strategien, Martingale oder Gitterrisiken - reine adaptive Handelslogik.

Verlässlichkeit: Strukturiert für den Umgang mit Marktvolatilität bei gleichzeitiger Risikodisziplin.

Empfohlene Einstellungen

Paare : XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, und andere wichtige/flüssige Symbole.

Zeitrahmen : M1-M15 für Scalping, H1 und höher für Swing Trading.

Konten: ECN-, Standard- und Prop-Firm-Umgebungen.

Wichtiger Hinweis: Testen Sie den EA immer in einem Demokonto, bevor Sie live gehen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.



