Gold swing dragon
- Experten
- Alex Amuyunzu Raymond
- Version: 4.12
- Aktivierungen: 5
Gold Swing Dragon ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) mit einem Swing-basierten Ansatz entwickelt wurde.
Der EA wendet eine Trendfolgelogik zusammen mit einem Swing-Entry-Timing an, um Chancen für Rücksetzer, Ausbrüche und Umkehrungen zu erkennen.
Er umfasst integrierte Handelsmanagement- und Risikokontrollfunktionen, die für unterschiedliche Marktbedingungen geeignet sind.
Hauptmerkmale
Swing-basiertes Einstiegssystem: Erkennt potenzielle Swing-Setups und platziert Trades an ausgewählten Umkehr- oder Ausbruchszonen.
Trend-Filter: Ein eingebauter Filter, der den Handel in Seitwärtsphasen oder bei schwachen Marktbedingungen verhindert.
Adaptiver Take-Profit und Stop-Loss: Verwendet vom Broker validierte Stops und Take-Profits, die sich an die Volatilität von Gold anpassen.
Risikomanagement: Konfigurierbare Losgröße und Eigenkapitalschutz. Es werden keine Martingale- oder Grid-Strategien verwendet.
Dynamisches Handelsmanagement: Optionen für Trailing-Stops und Breakeven-Anpassungen, sobald eine Position im Gewinn ist.
Swing & Hold Logik: Der EA ist so konzipiert, dass er Trades länger hält als typische Scalper und darauf abzielt, ausgedehnte Kursbewegungen zu erfassen.
Validierungssichere Kodierung: Strukturiert mit MQL5-Marktregeln, einschließlich strenger Auftragsprüfungen für Backtesting und Live-Konten.
Hinweise zur Verwendung
Optimiert für XAUUSD (Gold).
Empfohlene Zeitrahmen: H1 und H4 für klarere Swing-Strukturen.
Der EA garantiert keine Ergebnisse und sollte vor dem Live-Handel auf einem Demokonto getestet werden.
Dieses Tool ist als automatisches Handelssystem gedacht; die Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers, den Kontoeinstellungen und dem Marktverhalten ab.
I highly recommend this The LEVEL of support exceeding my expectations I am completely impressed with the professionalism and customer service