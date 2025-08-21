Gold swing dragon

5

Gold Swing Dragon ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) mit einem Swing-basierten Ansatz entwickelt wurde.
Der EA wendet eine Trendfolgelogik zusammen mit einem Swing-Entry-Timing an, um Chancen für Rücksetzer, Ausbrüche und Umkehrungen zu erkennen.
Er umfasst integrierte Handelsmanagement- und Risikokontrollfunktionen, die für unterschiedliche Marktbedingungen geeignet sind.

Hauptmerkmale

  • Swing-basiertes Einstiegssystem: Erkennt potenzielle Swing-Setups und platziert Trades an ausgewählten Umkehr- oder Ausbruchszonen.

  • Trend-Filter: Ein eingebauter Filter, der den Handel in Seitwärtsphasen oder bei schwachen Marktbedingungen verhindert.

  • Adaptiver Take-Profit und Stop-Loss: Verwendet vom Broker validierte Stops und Take-Profits, die sich an die Volatilität von Gold anpassen.

  • Risikomanagement: Konfigurierbare Losgröße und Eigenkapitalschutz. Es werden keine Martingale- oder Grid-Strategien verwendet.

  • Dynamisches Handelsmanagement: Optionen für Trailing-Stops und Breakeven-Anpassungen, sobald eine Position im Gewinn ist.

  • Swing & Hold Logik: Der EA ist so konzipiert, dass er Trades länger hält als typische Scalper und darauf abzielt, ausgedehnte Kursbewegungen zu erfassen.

  • Validierungssichere Kodierung: Strukturiert mit MQL5-Marktregeln, einschließlich strenger Auftragsprüfungen für Backtesting und Live-Konten.

Hinweise zur Verwendung

  • Optimiert für XAUUSD (Gold).

  • Empfohlene Zeitrahmen: H1 und H4 für klarere Swing-Strukturen.

  • Der EA garantiert keine Ergebnisse und sollte vor dem Live-Handel auf einem Demokonto getestet werden.

  • Dieses Tool ist als automatisches Handelssystem gedacht; die Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers, den Kontoeinstellungen und dem Marktverhalten ab.


Bewertungen 1
radhaykissoon
221
radhaykissoon 2025.12.21 09:51 
 

I highly recommend this The LEVEL of support exceeding my expectations I am completely impressed with the professionalism and customer service

