SMC GOLD MASTER - Institutionelle Smart Money Concept Engine für Gold und darüber hinaus

SMC GOLD MASTER ist eine professionelle Smart Money Concept (SMC) Trading Engine, die für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die die Marktstruktur mit institutioneller Klarheit lesen wollen.

Er erkennt automatisch Strukturbruch (BOS), Charakterwechsel (CHoCH), Orderblöcke (OB), Liquiditätszonen und Fair Value Gaps (FVG) und erstellt eine vollständige visuelle Karte der tatsächlichen Preisbewegungen.

SMC GOLD MASTER hilft Händlern, Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, in denen große Marktteilnehmer Positionen akkumulieren oder auflösen.

Er passt sich an Gold (XAUUSD) an und arbeitet mit der gleichen Präzision bei Forex, Indizes und Krypto-Instrumenten.

Hauptmerkmale

1. Logik der institutionellen Marktstruktur

Erkennt BOS und CHoCH in Echtzeit.

Visualisiert strukturelle Verschiebungen für eine klare Trendidentifikation.

Richtet Ihre Eingaben auf den echten institutionellen Auftragsfluss aus.

2. Abbildung von Liquidität und Ungleichgewichten

Markiert automatisch Fair Value Gaps (FVGs) und Liquiditätspools.

Hebt Zonen hervor, in denen institutionelle Aktivitäten wahrscheinlich sind.

Antizipiert Stop Hunts, Umkehrungen und Fortsetzungs-Setups.

3. Adaptive Orderblock-Erkennung

Lokalisiert bullische und bearische Orderblöcke mit hoher Genauigkeit.

Enthält benutzerdefinierte Filter für Dochtgröße, Kerzenkörperverhältnis und Bestätigungstyp.

Keine Neufärbung und kompatibel mit allen wichtigen Symbolen.

4. Multi-Timeframe-Konfluenz-Engine

Analysiert die Struktur höherer Zeitrahmen (HTF) beim Handel mit niedrigeren Zeitrahmen.

Zeigt synchronisierte Richtungsvorgaben von M1 bis D1 an.

Ideal für Scalper, Daytrader und Swingtrader, die Klarheit von oben nach unten suchen.

5. Visuelles Dashboard & Smart Alerts

Übersichtliches Dashboard mit Live-Marktstruktur und Handelszonen.

Warnungen für BOS , CHoCH , OB , FVG und Liquiditäts-Sweeps.

Unterstützt Popup-, Ton-, Handy- und E-Mail-Benachrichtigungen.

Präzision bei Gold (XAUUSD)

SMC GOLD MASTER ist für die schnellen Marktbedingungen von Gold optimiert.

Er verfolgt institutionelle Sweeps, Umkehrzonen und Fortsetzungsstrukturen mit Präzision über die Sitzungen in London und New York hinweg.

Selbst in Phasen hoher Volatilität erhalten Sie konsistente Struktur-Updates.

Auch kompatibel mit:

Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD

Indizes: NAS100, US30, GER40

Krypto: BTCUSD, ETHUSD

Empfohlener Handelsansatz

Identifizieren Sie einen CHoCH in der Nähe eines Liquiditätsgrabs. Bestätigen Sie die Ausrichtung mit höherem Zeitrahmen-Bias. Warten Sie auf einen sauberen Orderblock oder eine FVG-Minderungszone. Platzieren Sie den Einstieg mit einem Stop unterhalb der Struktur und einer teilweisen Gewinnmitnahme in der nächsten Liquiditätszone.

Dies spiegelt die institutionelle Logik wider und ist bei Gold aufgrund seiner liquiditätsgetriebenen Bewegung besonders effektiv.

Alarme und Benachrichtigungen

Bruch der Struktur (BOS)

Änderung des Charakters (CHoCH)

Bullish / Bearish Order Block

Fair-Value-Lücke (FVG)

Liquidity Sweep-Bestätigung

Alle Alarmtypen sind vollständig anpassbar und können über jeden beliebigen Benachrichtigungskanal gesendet werden.

Beste Einstellungen

Kategorie Empfohlen Symbol XAUUSD (Gold) Andere Märkte Forex, Indizes, Krypto Zeitrahmen M1-M15 (Scalping), M30-H1 (Intraday), H4-D1 (Swing) Sitzungen London, New York Chart-Typ Candlestick

Wer profitiert

SMC-Händler, die eine automatische Erkennung der Marktstruktur anstreben

Gold-Scalper und Swing-Trader

Händler, die es leid sind, dass SMC-Indikatoren nachgemalt werden oder ungenau sind

Lernende, die ein klares visuelles Verständnis des institutionellen Verhaltens wünschen

Technische Informationen

Plattform: MetaTrader 5

Typ: Indikator / SMC-Engine

Überarbeitung: Keine

Leistung: Leicht, schnell und stabil

Kompatibilität: Funktioniert mit allen Brokern und Kontotypen

Zusammenfassung

SMC GOLD MASTER ist nicht nur ein Indikator - es ist ein komplettes Smart-Money-Konzept, das die Struktur und die Liquiditätslogik hinter jeder Bewegung aufdeckt.

Es hilft Ihnen, mit Vertrauen, Präzision und der Perspektive institutioneller Akteure zu handeln - in den Bereichen Gold, Forex, Indizes und Kryptowährungen.

Handeln Sie mit Struktur. Handeln Sie mit Ziel. Handeln Sie mit SMC GOLD MASTER.