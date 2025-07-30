Engulfing Zone Sniper MT5
- Indikatoren
- Alex Amuyunzu Raymond
- Version: 2.5
- Aktualisiert: 30 Juli 2025
- Aktivierungen: 5
Engulfing Zone Sniper MT5 - Multi-Timeframe Signal & Zonen Indikator
Der Engulfing Zone Sniper MT5 ist ein technisches Analysewerkzeug, das Engulfing-Candlestick-Muster in Kombination mit adaptiven Unterstützungs-/Widerstandszonen aufzeigt. Er bietet visuelle Marker und optionale Alarme, um Händler bei der Identifizierung von Marktstrukturreaktionen über mehrere Zeitrahmen zu unterstützen.
Hauptmerkmale
-
Multi-Timeframe-Erkennung - Option zum Scannen von Engulfing-Setups auf höheren Zeitebenen mit Bestätigung auf niedrigeren Zeitebenen.
-
Unterstützungs- und Widerstandszonen - Zeichnet automatisch Zonen ein, die von Pivot-Strukturen und den jüngsten Marktschwankungen abgeleitet sind.
-
Signalanzeige - Zeigt Pfeile und Kursmarkierungen an, wenn Engulfing-Bedingungen erkannt werden.
-
Alarmsystem - Push-, E-Mail- und akustische Alarme bei Engulfing-Ereignissen mit optionaler Zonenbestätigung.
-
Leichtgewichtig & Optimiert - Nicht wiederholende Logik mit schneller Leistung für MT5.
Mögliche Anwendungsfälle
-
Überwachung von Engulfing-Setups mit Zonenbestätigung.
-
Verfolgung von Retests oder Durchbrüchen markierter Zonen.
-
Verwendung als zusätzlicher Filter neben anderen Handelssystemen.
-
Untersuchung der Candlestick-Struktur in einem Multi-Timeframe-Kontext.
Eingabe-Parameter
-
TimeframeHTF - Höherer Timeframe für die Engulfing-Erkennung.
-
TimeframeLTF - Unterer Timeframe für die Bestätigung.
-
ShowSupportResistanceZones - Schaltet die Visualisierung der Zonen ein.
-
ZoneLength - Anzahl der Kerzen, die für Pivots verwendet werden.
-
SignalConfirmation - Aktiviert die Dual-Timeframe-Logik.
-
ArrowOffset - Passt die Platzierung der Kauf-/Verkaufspfeile an.
-
EnableAlerts - Schaltet Alarme ein/aus.
-
AlertOnEngulfingOnly - Beschränkt die Alarme auf Engulfing-Muster.
-
RiskLabeling - Optionale Farbkodierung für konservative/aggressive Signale.
Hinweise
-
Kann auf jedes Symbol oder jeden Zeitrahmen angewendet werden.
-
Optimiert für Forex, aber auch für Indizes, Gold und Kryptowährungen verwendbar.
-
Konzipiert als visuelles und signalbasiertes Tool für die Analyse von Candlesticks und Marktstrukturen.