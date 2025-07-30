Engulfing Zone Sniper MT5

Engulfing Zone Sniper MT5 - Multi-Timeframe Signal & Zonen Indikator

Der Engulfing Zone Sniper MT5 ist ein technisches Analysewerkzeug, das Engulfing-Candlestick-Muster in Kombination mit adaptiven Unterstützungs-/Widerstandszonen aufzeigt. Er bietet visuelle Marker und optionale Alarme, um Händler bei der Identifizierung von Marktstrukturreaktionen über mehrere Zeitrahmen zu unterstützen.

Hauptmerkmale

  • Multi-Timeframe-Erkennung - Option zum Scannen von Engulfing-Setups auf höheren Zeitebenen mit Bestätigung auf niedrigeren Zeitebenen.

  • Unterstützungs- und Widerstandszonen - Zeichnet automatisch Zonen ein, die von Pivot-Strukturen und den jüngsten Marktschwankungen abgeleitet sind.

  • Signalanzeige - Zeigt Pfeile und Kursmarkierungen an, wenn Engulfing-Bedingungen erkannt werden.

  • Alarmsystem - Push-, E-Mail- und akustische Alarme bei Engulfing-Ereignissen mit optionaler Zonenbestätigung.

  • Leichtgewichtig & Optimiert - Nicht wiederholende Logik mit schneller Leistung für MT5.

Mögliche Anwendungsfälle

  • Überwachung von Engulfing-Setups mit Zonenbestätigung.

  • Verfolgung von Retests oder Durchbrüchen markierter Zonen.

  • Verwendung als zusätzlicher Filter neben anderen Handelssystemen.

  • Untersuchung der Candlestick-Struktur in einem Multi-Timeframe-Kontext.

Eingabe-Parameter

  • TimeframeHTF - Höherer Timeframe für die Engulfing-Erkennung.

  • TimeframeLTF - Unterer Timeframe für die Bestätigung.

  • ShowSupportResistanceZones - Schaltet die Visualisierung der Zonen ein.

  • ZoneLength - Anzahl der Kerzen, die für Pivots verwendet werden.

  • SignalConfirmation - Aktiviert die Dual-Timeframe-Logik.

  • ArrowOffset - Passt die Platzierung der Kauf-/Verkaufspfeile an.

  • EnableAlerts - Schaltet Alarme ein/aus.

  • AlertOnEngulfingOnly - Beschränkt die Alarme auf Engulfing-Muster.

  • RiskLabeling - Optionale Farbkodierung für konservative/aggressive Signale.

Hinweise

  • Kann auf jedes Symbol oder jeden Zeitrahmen angewendet werden.

  • Optimiert für Forex, aber auch für Indizes, Gold und Kryptowährungen verwendbar.

  • Konzipiert als visuelles und signalbasiertes Tool für die Analyse von Candlesticks und Marktstrukturen.



