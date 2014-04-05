Trend Reversal Candles
- Indikatoren
- Alex Amuyunzu Raymond
- Version: 1.0
Trend Reversal Candles ist ein Indikator, der gängige Candlestick-Umkehr- und -Fortsetzungsmuster direkt auf dem Chart anzeigt.
Er markiert erkannte Setups mit Pfeilen und Beschriftungen, um die visuelle Erkennung zu erleichtern und die Notwendigkeit einer manuellen Mustersuche zu reduzieren.
Erkannte Muster
-
Bullish und Bearish Engulfing
-
Hammer und Hanging Man
-
Sternschnuppe
-
Doji-Variationen
-
Andere weit verbreitete Umkehrmuster
Merkmale
-
Zeigt Pfeile und Musternamen auf dem Chart an
-
Funktioniert mit jedem Symbol (Forex, Gold, Indizes, Krypto, Aktien)
-
Unterstützt mehrere Timeframes
-
Zeichnet keine Signale nach dem Schließen eines Balkens neu auf
Verwendung
-
Muster können zur Bestätigung mit Trendanalysen oder Unterstützung/Widerstand kombiniert werden
-
Anwendbar auf niedrigere Zeitrahmen (M1-H4) für den Intraday-Handel oder höhere Zeitrahmen (D1 und höher) für längerfristige Analysen
Dieser Indikator ist als visuelles Analyseinstrument gedacht. Er eröffnet, verwaltet oder schließt keine Trades automatisch.