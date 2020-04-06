ReversionProX

Reversion Pro X ist ein intelligentes und effizientes automatisches Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert.

Es erfasst Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen und ermöglicht Ihnen, Überreaktionen des Marktes mit Präzision zu handeln.

Das System wurde für Forex, Gold und Indizes entwickelt, passt sich an unterschiedliche Marktbedingungen an und ist vollständig für feste Regeln, einen geringen Drawdown und eine konsistente Performance optimiert.

Hauptmerkmale

Impulserkennung - Erkennt, wenn der Preis stark von seinem Mittelwert abweicht.

Mean-Reversion-Entries - Handelt die Rückkehr zum Gleichgewicht unter Verwendung konfigurierbarer Filter.

Multi-Timeframe Confirmation - Richtet Einträge mit höherem Timeframe-Bias aus.

Dynamic Risk Management - Festes oder prozentuales Risiko pro Handel mit Eigenkapitalschutz.

Erweiterte Exits - Gewinnmitnahme am Mittelwert, partieller TP, Trailing-Stop oder Notausstieg.

Prop Firm Friendly - Tägliche Verlust-/Gewinnlimits und sichere Handelsabwicklung.

Smart Filter - RSI, ATR, Bollinger Bands, Volatilitätsregime und Sitzungskontrollen.

News Filter - Automatische Deaktivierung des Handels bei wichtigen Ereignissen.

Interaktives Dashboard - Echtzeitanzeige von Trades, Risiko und aktiven Signalen.

Warum Reversion Pro X wählen?

Anpassungsfähigkeit : Funktioniert in trendigen und schwankenden Märkten durch Anpassung der Parameter.

Sicherheit steht an erster Stelle : Eingebauter Aktienschutz, Tageslimits und risikobasierte Größenbestimmung.

Professionelles Design : Optimiert für Geschwindigkeit, saubere Kodierung und MQL5-Marktvalidierung.

Skalierbarkeit: Zukunftssicher mit modularen Upgrades und flexibler Optimierung.

Empfohlene Verwendung

Funktioniert am besten mit den wichtigsten Währungspaaren, XAUUSD und US30 .

Unterstützt die Zeitrahmen M1 bis H1 , je nach Ihrem Handelsstil.

Optimierbar für verschiedene Broker und Marktbedingungen.

Das Ziel

Mit Reversion Pro X führen Sie nicht nur einen EA aus - Sie nutzen ein professionelles Handelssystem, das Volatilität in Chancen umwandelt.

Haftungsausschluss:

Dies ist ein professionelles Trading-Tool. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie es immer in der Demoversion, bevor Sie es live einsetzen.



