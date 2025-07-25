Quantum Scalper Engine

Quantum Scalper EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine mehrschichtige Filterung anwendet, um Scalping-Möglichkeiten während aktiver Marktphasen zu identifizieren.
Er kombiniert Marktstruktur, Volatilitätsbewusstsein und Risikokontrollmodule, um eine systematische Handelsausführung ohne Martingale oder Grid-Methoden zu ermöglichen.

Hauptmerkmale

  • Liquiditätszonenfilter - Vermeidet Einstiege in der Nähe von Ablehnungsbereichen, die häufig mit Stop Hunts verbunden sind.

  • Adaptive Risk Engine - Passt die Losgröße pro Handel auf der Grundlage von benutzerdefinierten Regeln und der Kontohistorie an.

  • Ausstiegsmanagement - Enthält Optionen für Trailing Stop, Breakeven und Teilausstieg.

  • Orderflow- und Volatilitätskontrolle - Erkennt Spread-Spitzen, große Kerzen oder hohe Volatilität, um neue Trades vorübergehend zu pausieren.

  • Sentiment- und Korrelationsfilter - Blockiert den Handel, wenn externe Bedingungen (z. B. Divergenz verwandter Symbole, Nachrichtenfenster) mit einem Setup in Konflikt stehen.

  • Session Control - Schränkt den Handel auf benutzerdefinierte Stunden ein (z. B. Überschneidung von London und New York).

  • On-Chart-GUI - Ermöglicht das Umschalten von Modulen und die Überwachung wichtiger Risiko-/Handelsstatistiken direkt im Chart.

Detaillierte Module

  1. Erkennung von Liquiditätszonen - Identifiziert Ablehnungsbereiche mit hohem Risiko, um Einträge von geringer Qualität herauszufiltern.

  2. Risiko-Engine - Unterstützt feste Lots, saldobasierte Prozentsätze oder dynamische Anpassungen in Verbindung mit den jüngsten Ergebnissen.

  3. Exit Grid & Breakeven - Verwendet stufenbasierte Trailing- und Breakeven-Trigger zur Risikokontrolle.

  4. Prädiktive Filter - Überwacht Volatilität und Orderflow-Anomalien, um risikoreiche Umgebungen zu vermeiden.

  5. Session Awareness - Nur für Handelszeiten mit hoher Liquidität konfigurierbar.

  6. Sentiment-Filter - Optionale nachrichten- und korrelationsbasierte Einschränkungen.

  7. GUI Dashboard - Zeigt Live-Metriken und Kontrollschalter an.

Eingabeparameter (Beispiele)

  • Risikomodus (Fixed Lot / % Risiko)

  • Maximale Spanne & Slippage

  • Handelssitzungen

  • Empfindlichkeit des Liquiditätsfilters

  • Trailing Stop Start & Abstand

  • Breakeven-Aktivierung

  • Maximal offene Trades

  • Magische Zahl & Orderkommentar

Hinweise zur Verwendung

  • Empfohlen für die wichtigsten FX-Paare und beliebte Indizes.

  • Funktioniert am besten mit ECN-Brokern mit geringer Streuung.

  • Geeignet für Intraday-Scalping auf niedrigeren Zeitskalen (M1-M15).

  • Demo- und Strategietester-Evaluierung vor dem Live-Einsatz empfohlen.


