Quantum Scalper Engine
- Experten
- Alex Amuyunzu Raymond
- Version: 5.0
- Aktualisiert: 25 Juli 2025
- Aktivierungen: 5
Quantum Scalper EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine mehrschichtige Filterung anwendet, um Scalping-Möglichkeiten während aktiver Marktphasen zu identifizieren.
Er kombiniert Marktstruktur, Volatilitätsbewusstsein und Risikokontrollmodule, um eine systematische Handelsausführung ohne Martingale oder Grid-Methoden zu ermöglichen.
Hauptmerkmale
-
Liquiditätszonenfilter - Vermeidet Einstiege in der Nähe von Ablehnungsbereichen, die häufig mit Stop Hunts verbunden sind.
-
Adaptive Risk Engine - Passt die Losgröße pro Handel auf der Grundlage von benutzerdefinierten Regeln und der Kontohistorie an.
-
Ausstiegsmanagement - Enthält Optionen für Trailing Stop, Breakeven und Teilausstieg.
-
Orderflow- und Volatilitätskontrolle - Erkennt Spread-Spitzen, große Kerzen oder hohe Volatilität, um neue Trades vorübergehend zu pausieren.
-
Sentiment- und Korrelationsfilter - Blockiert den Handel, wenn externe Bedingungen (z. B. Divergenz verwandter Symbole, Nachrichtenfenster) mit einem Setup in Konflikt stehen.
-
Session Control - Schränkt den Handel auf benutzerdefinierte Stunden ein (z. B. Überschneidung von London und New York).
-
On-Chart-GUI - Ermöglicht das Umschalten von Modulen und die Überwachung wichtiger Risiko-/Handelsstatistiken direkt im Chart.
Detaillierte Module
-
Erkennung von Liquiditätszonen - Identifiziert Ablehnungsbereiche mit hohem Risiko, um Einträge von geringer Qualität herauszufiltern.
-
Risiko-Engine - Unterstützt feste Lots, saldobasierte Prozentsätze oder dynamische Anpassungen in Verbindung mit den jüngsten Ergebnissen.
-
Exit Grid & Breakeven - Verwendet stufenbasierte Trailing- und Breakeven-Trigger zur Risikokontrolle.
-
Prädiktive Filter - Überwacht Volatilität und Orderflow-Anomalien, um risikoreiche Umgebungen zu vermeiden.
-
Session Awareness - Nur für Handelszeiten mit hoher Liquidität konfigurierbar.
-
Sentiment-Filter - Optionale nachrichten- und korrelationsbasierte Einschränkungen.
-
GUI Dashboard - Zeigt Live-Metriken und Kontrollschalter an.
Eingabeparameter (Beispiele)
-
Risikomodus (Fixed Lot / % Risiko)
-
Maximale Spanne & Slippage
-
Handelssitzungen
-
Empfindlichkeit des Liquiditätsfilters
-
Trailing Stop Start & Abstand
-
Breakeven-Aktivierung
-
Maximal offene Trades
-
Magische Zahl & Orderkommentar
Hinweise zur Verwendung
-
Empfohlen für die wichtigsten FX-Paare und beliebte Indizes.
-
Funktioniert am besten mit ECN-Brokern mit geringer Streuung.
-
Geeignet für Intraday-Scalping auf niedrigeren Zeitskalen (M1-M15).
-
Demo- und Strategietester-Evaluierung vor dem Live-Einsatz empfohlen.