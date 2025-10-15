BullBear Strength Meter

BullBear-Stärkemesser

Der BullBear Strength Meter ist ein dynamischer Marktstimmungs- und Momentum-Indikator, der das tatsächliche Kräftegleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern quantifiziert. Anstatt sich auf eine einzige Formel zu verlassen, vereint er mehrere bewährte Analysemethoden in einem umfassenden Stärke-Modell, das Händlern eine genaue visuelle Anzeige der bullischen und bärischen Dominanz in Echtzeit bietet.

Dieses Tool misst, vergleicht und zeigt die Intensität der Marktkräfte mithilfe fortschrittlicher statistischer und trendbasierter Berechnungen an. Es zeichnet separate Bullen- und Bären-Stärkelinien zusammen mit Mittelwert- und Abweichungsbändern auf, so dass es einfach ist, überzogene Bedingungen, potenzielle Umkehrungen und echte Momentumverschiebungen zu erkennen, bevor sie auf dem Chart erscheinen.

Hauptmerkmale

  • Zwei Stärke-Linien: Visualisiert separate Bullen- und Bären-Stärken für klare Richtungsvorgaben.

  • Mehrschichtige Engine: Kombiniert mehrere analytische Komponenten, darunter MACD, ROC, ADX, ATR, EMA Supertrend, CCI und Ichimoku-Daten.

  • Statistische Präzision: Enthält Mittelwert- und Standardabweichungsbänder (+2σ und +3σ) zur Messung von Volatilität und Trendextremen.

  • Adaptive Multi-Timeframe-Logik: Funktioniert auf allen Zeitrahmen und kann für eine breitere Marktbestätigung auf höhere oder benutzerdefinierte Zeitrahmen verweisen.

  • Klare Visualisierung: Eindeutige farbkodierte Linien (grün für Bullen, orange für Bären) mit schattierten Abweichungszonen für Klarheit und schnelle Interpretation.

  • Erkennung von Trends und Volatilität: Erkennung von Expansions-, Erschöpfungs- und Konsolidierungsphasen auf der Grundlage der dynamischen Datenstreuung.

  • Kompatibilität zwischen Scalping und Swing: Effizient für jede Strategie - vom schnellen Intraday-Einstieg bis zur langfristigen Positionierung.

Wie es funktioniert

  1. Der Indikator berechnet kontinuierlich die Stärke der Hausse- und Baisse-Aktivitäten anhand mehrerer interner Komponenten wie Momentum (MACD, ROC), Trendstärke (ADX) und Volatilität (ATR).

  2. Jede Berechnung wird normalisiert und kombiniert, um eine einheitliche Bullen- und Bären-Bewertung zu erstellen.

  3. Statistische Funktionen berechnen dann den Mittelwert und die Standardabweichungen dieser Werte, um die "normalen" und "extremen" Bereiche des Marktverhaltens zu definieren.

  4. Das Ergebnis ist ein präzises, sich ständig aktualisierendes visuelles Modell, das zeigt, welche Seite - Bullen oder Bären - den Markt derzeit dominiert und ob diese Stärke nachhaltig oder überzogen ist.

Praktische Anwendungen

  • Bestätigen Sie die Markttendenz, bevor Sie Trades eingehen.

  • Frühzeitiges Erkennen von Anzeichen für Trendwenden, wenn die Bullen- oder Bärenmacht vom Preis abweicht.

  • Erkennen von überkauften oder überverkauften Regionen mit ±2σ- und ±3σ-Abweichungsniveaus.

  • Messen Sie die Nachhaltigkeit des Momentums nach Ausbrüchen oder Korrekturen.

  • Erstellen Sie einen direktionalen Filter für algorithmische oder diskretionäre Handelssysteme.

Eingaben und Anpassungen

  • Zeitrahmen: Wählen Sie den Analysezeitrahmen (Standard M15).

  • Interne Perioden: Einstellbare MACD-, ADX-, ATR-, CCI- und Ichimoku-Parameter für eine tiefere Optimierung.

  • Farb- und Stilkontrollen: Vollständige Anpassung der Linienfarben, -breiten und des visuellen Stils.

Zusammenfassung

Das BullBear Strength Meter verwandelt komplexe Daten mit mehreren Indikatoren in ein einheitliches, gut lesbares Stimmungsdiagramm. Es hilft Händlern zu verstehen, wer den Markt wirklich kontrolliert - die Bullen oder die Bären - und wann sich diese Kontrolle verschiebt.
Dieses auf Präzision, Klarheit und Anpassungsfähigkeit ausgelegte Tool bietet einen Vorteil für Händler, die mit dem Fluss der realen Marktstärke und nicht dagegen handeln wollen.


