Aureus Volatility
- Alex Amuyunzu Raymond
Universeller Multi-Asset Expert Advisor für Gold, Indizes & Forex
Aureus Volatility Matrix ist ein hochentwickelter, brokerunabhängiger Expert Advisor, der für professionelle Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit über mehrere Anlageklassen hinweg verlangen. Dieser EA wurde von Grund auf entwickelt, um die einzigartigen Herausforderungen des modernen algorithmischen Handels zu meistern. Er handelt nahtlos mit dem XAUUSD (Gold), den wichtigsten Indizes (NAS100, US30, US100) und allen wichtigen Devisenpaaren auf dem MetaTrader 4.
Hauptmerkmale
Universelle Broker-Kompatibilität
- Keine Konfiguration erforderlich - erkennt und passt sich automatisch an jeden MT4-Broker an
- Funktioniert mit ALLEN Zahlenformaten: 4-stellige, 5-stellige FX-Broker und 2/3-stellige CFD-Broker
- Intelligente Auto-Erkennung: Berechnet automatisch Pip-Werte, Tick-Größen, Lot-Schritte und Stop-Levels
- Keine fest kodierten Werte - Vollständig dynamisch für alle Instrumente und Broker
Erweiterte volatilitätsadaptive Strategie
- Dual-Timeframe-Trend-System: Trendfilter für den höheren Zeitrahmen (H1) mit Präzisionseinträgen für den niedrigeren Zeitrahmen (M15/M30)
- EMA-Crossover-Logik: HTF verwendet EMA 50/200 für Haupttrend; Einstieg verwendet EMA 20 für präzises Timing
- ATR-basierter Volatilitätsfilter: Handelt nur, wenn die Marktvolatilität den Schwellenwerten entspricht
- Nicht-nachzeichnende Indikatoren: Alle Signale basieren auf geschlossenen Kerzen - was Sie im Backtest sehen, erhalten Sie auch im Live-Handel
- Optionale Bestätigungsfilter: RSI- und ADX-Filter für zusätzliche Handelsvalidierung verfügbar
Professionelles Risikomanagement
- Eigenkapital-basierte Positionsgröße: Riskieren Sie einen festen Prozentsatz Ihres Kontos pro Handel
- ATR-abgeleiteter Stop Loss: Dynamische Stops, die sich an die aktuelle Marktvolatilität anpassen
- Flexible Gewinnmitnahme: Wählen Sie zwischen festen Risiko-Ertrags-Verhältnissen (1,5, 2,0, 3,0) oder ATR-basierten Zielen
- Automatische Lot-Normalisierung: Berücksichtigt die Mindest- und Maximalmengen des Brokers sowie die Anforderungen für Lot-Steps
- Broker Stop Level Schutz: Passt SL/TP automatisch an, wenn sie zu nahe am aktuellen Kurs liegen
Robuste Ausführungsengine
Im Gegensatz zu einfachen EAs, die unter realen Marktbedingungen versagen, enthält Aureus Volatility Matrix:
- Spread Guard: Blockiert Trades, wenn der Spread Ihr definiertes Maximum überschreitet
- 3-stufiges Wiederholungsversuchssystem: Behandelt Requotes und Slippage mit konfigurierbaren Wiederholungsversuchen und Verzögerungen
- Intelligentes Order-Routing: Passt sich der Ausführungsgeschwindigkeit des Brokers an und passt sich entsprechend an
- Vollständige Fehlerbehandlung: Jede Orderoperation ist mit Fehlererkennung und -protokollierung ausgestattet
- Schutz vor Slippage: Konfigurierbare maximale Abweichungstoleranz
Intelligentes Handelsmanagement
- Breakeven-Schutz: Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf den Breakeven plus konfigurierbare Lock-in-Pips nach Erreichen der Gewinnschwelle
- Dynamischer Trailing Stop: Wählen Sie zwischen festem Pip-Trailing oder ATR-basiertem adaptivem Trailing
- HTF Trendumkehr-Beendigung: Schließt Positionen automatisch, wenn sich der Trend im höheren Zeitrahmen umkehrt
- Isolierung der magischen Zahl: Handeln Sie mehrere Instanzen auf verschiedenen Symbolen ohne Beeinträchtigung
- Modus "Ein Handel pro Symbol": Optionale Einstellung, um ein Übermaß an Risiko zu vermeiden
Zeit- und Nachrichten-Filter
- Sitzungs-Filter: Vermeiden Sie den Handel während bestimmter Stunden (z. B. asiatische Sitzung mit geringer Liquidität)
- Eingebauter Nachrichtenblocker: Definieren Sie bis zu 2 tägliche Nachrichtenzeiten mit anpassbaren Pufferminuten vor/nach
- Keine DLL-Abhängigkeiten: Der Nachrichtenfilter funktioniert ohne externe Bibliotheken oder Internetverbindungen
Professionelle On-Chart-Anzeige
Echtzeit-Informationspanel mit Anzeige:
- Aktueller Spread in Pips
- Trendrichtung des höheren Zeitrahmens
- Aktueller ATR-Wert
- Anzahl der offenen Positionen (Käufe/Verkäufe)
- Letztes Handelsergebnis
- EA-Version und Status
Optimiert für mehrere Assets
Gold (XAUUSD)
- Bewältigt extreme Volatilität und breite Spreads
- Voroptimierte Einstellungen für die einzigartigen Eigenschaften von Gold
- Empfohlen: M30 Einstiegszeitrahmen, ATR SL Multiplikator 2.0
Indizes (NAS100, US30, US100)
- Passt sich den sich schnell bewegenden Technologie- und Industrieindizes an
- Kann nahtlos mit 2-3-stelligen Brokerschwankungen umgehen
- Empfohlen: M15-Einstiegszeitrahmen, ATR SL-Multiplikator 1,5
Forex-Majors (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
- Funktioniert bei allen Haupt- und Nebenpaaren
- Optimiert für Standard-FX-Volatilitätsmuster
- Empfohlen: M30 Einstiegszeitrahmen mit RSI-Bestätigung
Vollständig anpassbare Parameter
Risiko-Management
- Risiko pro Handel (% des Eigenkapitals)
- ATR-Multiplikator für Stop Loss
- Risiko:Rendite-Verhältnis oder ATR-basierter Take Profit
- Breakeven-Trigger und Lock-in-Abstand
- Trailing-Stop-Einstellungen (fest oder ATR-basiert)
Strategie-Einstellungen
- Höherer Zeitrahmen für den Trend (H1, H4, D1)
- Einstiegszeitrahmen (M5, M15, M30)
- EMA-Perioden (anpassbar für beide Timeframes)
- ATR-Periode und Mindestschwelle
- Optionale RSI/ADX-Filter mit einstellbaren Werten
Ausführungs-Kontrollen
- Maximale Streuungstoleranz
- Wiederholungsversuche und Verzögerung
- Slippage-Toleranz
- Ein Handel pro Symbolmodus
Zeit-Management
- Stunden der Handelssitzung
- Zeiten für Nachrichtenereignisse mit Pufferminuten
- Unabhängiges Aktivieren/Deaktivieren von Filtern
Leistung und Zuverlässigkeit
Entwickelt für den Live-Handel
Dieser EA wurde mit Blick auf die realen Handelsbedingungen entwickelt:
- Verarbeitet Requotes von Bucket Shop Brokern
- Arbeitet mit variablen Spreads während Nachrichtenereignissen
- Verwaltet Stop-Level-Einschränkungen automatisch
- Leichtgewichtiger Code - kein Einfrieren des Charts oder Verzögerung
- Minimale CPU-Auslastung auch auf VPS-Servern
Backtesting-fähig
- Besteht den Strategy Tester mit 99% Modellierungsqualität
- Keine Vorausschauverzerrung oder Neufärbung
- Ausgiebig getestet mit Daten aus den Jahren 2023-2025 bei mehreren Brokern
- Kompatibel mit jedem Tick-Modus
Institutional-Grade-Code
- Modulare Architektur für einfache Wartung
- Alle Konstanten mit #define definiert
- Umfassende Fehlerprotokollierung
- Sauberer, kommentierter Code
- Versionsverfolgung im Diagramm
Handelslogik erklärt
Schritt 1: Trendanalyse mit höherem Zeitrahmen Der EA bestimmt zunächst den Hauptmarkttrend anhand des EMA 50/200 Crossover auf H1 (oder dem von Ihnen gewählten HTF). Dies fungiert als leistungsstarker Filter, um sicherzustellen, dass wir nur Trades eingehen, die mit dem größeren Bild übereinstimmen.
Schritt 2: Einstiegszeitrahmen-Signal Auf dem Einstiegszeitrahmen (M15/M30) wartet der EA darauf, dass der Kurs den EMA 20 in Richtung des HTF-Trends über-/unterschreitet. Dies ermöglicht präzise und risikoarme Einstiegspunkte.
Schritt 3: Volatilitätsbestätigung Bevor der EA einsteigt, prüft er, ob die ATR über der Mindestschwelle liegt. Dadurch wird verhindert, dass in toten Märkten gehandelt wird, in denen selbst gute Setups scheitern.
Schritt 4: Optionale Filter Falls aktiviert, bieten RSI und ADX eine zusätzliche Bestätigung, dass Momentum und Trendstärke den Handel unterstützen.
Schritt 5: Ausführung & Management Der Handel wird mit einem ATR-basierten Stop-Loss und entweder einem festen RR oder einem ATR-basierten Take-Profit ausgeführt. Der EA verwaltet die Position dann mit Breakeven und Trailing Stops und steigt frühzeitig aus, wenn sich der HTF-Trend umkehrt.
Für wen ist dies geeignet?
Professionelle Trader, die ein zuverlässiges System suchen, das sich schnell einrichten lässt ✅ Portfoliomanager, die eine konsistente Performance über mehrere Vermögenswerte hinweg benötigen ✅ Algorithmische Trader, die eine robuste Ausführung über auffälliges Marketing stellen ✅ Goldspezialisten, die ein volatilitätsadaptives Risikomanagement benötigen ✅ Index-Trader, die mit schnellen Märkten und Requote-Problemen zu tun haben ✅ Forex-Trader, die ein bewährtes Trendfolgesystem suchen
Erste Schritte
- Installieren Sie den EA auf MT4
- Fügen Sie das von Ihnen gewählte Symbolhinzu (XAUUSD, NAS100, EURUSD, usw.)
- Konfigurieren Sie den Risikoprozentsatz und die Zeitrahmen
- Führen Sieeinen Backtest mit den historischen Daten Ihres Brokers durch, um die Parameter zu optimieren.
- Beginnen Sie mit einem geringen Risiko (0,5-1%) während der ersten Live-Tests
- Erhöhen Sie das Risiko, sobald Sie mit der Leistung zufrieden sind.
Anforderungen
- MetaTrader 4 (neueste Version empfohlen)
- Mindestkontostand: $500 (für ein angemessenes Risikomanagement)
- VPS empfohlen für 24/7 Betrieb (optional)
- Broker, der automatisierten Handel erlaubt (EA-freundlich)
Risiko-Haftungsausschluss
Der Handel mit Devisen, Differenzkontrakten (CFDs) und Gold auf Marge birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA ist ein Hilfsmittel für den Handel; er garantiert keine Gewinne. Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an und riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren. Führen Sie vor dem Live-Handel einen gründlichen Backtest bei Ihrem spezifischen Broker durch.
Unterstützung & Updates
- Lebenslange Updates: Alle zukünftigen Versionen beim Kauf enthalten
- Aktive Unterstützung: Beantwortung von Fragen innerhalb von 24-48 Stunden
- Dokumentation: Vollständiges Benutzerhandbuch enthalten
- Anleitung zur Optimierung: Unterstützung bei maklerspezifischen Einstellungen verfügbar
Warum Aureus Volatilitätsmatrix wählen?
Die meisten EAs scheitern im Live-Handel, weil sie:
- nicht mit broker-spezifischen Eigenheiten umgehen
- Repainting-Indikatoren für auffällige Backtests verwenden
- keinen Slippage- oder Requote-Schutz haben
- feste Pip-Werte verwenden, die bei verschiedenen Instrumenten nicht funktionieren
- Sie haben ein schlechtes Risikomanagement
Aureus Volatility Matrix löst all diese Probleme. Es geht nicht um perfekte Backtests mit unrealistischen Annahmen. Es geht um konsistente, verlässliche Leistung unter realen Handelsbedingungen mit realen Broker-Einschränkungen.
Dies ist eine professionelle Software, die von Händlern für Händler entwickelt wurde.
Kaufen Sie noch heute und erleben Sie den Unterschied, den professionelle Technik im algorithmischen Handel ausmacht.