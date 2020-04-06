Universeller Multi-Asset Expert Advisor für Gold, Indizes & Forex

Aureus Volatilitätsmatrix - Professionelles adaptives Handelssystem

Aureus Volatility Matrix ist ein hochentwickelter, brokerunabhängiger Expert Advisor, der für professionelle Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit über mehrere Anlageklassen hinweg verlangen. Dieser EA wurde von Grund auf entwickelt, um die einzigartigen Herausforderungen des modernen algorithmischen Handels zu meistern. Er handelt nahtlos mit dem XAUUSD (Gold), den wichtigsten Indizes (NAS100, US30, US100) und allen wichtigen Devisenpaaren auf dem MetaTrader 4.

Hauptmerkmale

Universelle Broker-Kompatibilität

Keine Konfiguration erforderlich - erkennt und passt sich automatisch an jeden MT4-Broker an

- erkennt und passt sich automatisch an jeden MT4-Broker an Funktioniert mit ALLEN Zahlenformaten : 4-stellige, 5-stellige FX-Broker und 2/3-stellige CFD-Broker

: 4-stellige, 5-stellige FX-Broker und 2/3-stellige CFD-Broker Intelligente Auto-Erkennung : Berechnet automatisch Pip-Werte, Tick-Größen, Lot-Schritte und Stop-Levels

: Berechnet automatisch Pip-Werte, Tick-Größen, Lot-Schritte und Stop-Levels Keine fest kodierten Werte - Vollständig dynamisch für alle Instrumente und Broker

Erweiterte volatilitätsadaptive Strategie

Dual-Timeframe-Trend-System : Trendfilter für den höheren Zeitrahmen (H1) mit Präzisionseinträgen für den niedrigeren Zeitrahmen (M15/M30)

: Trendfilter für den höheren Zeitrahmen (H1) mit Präzisionseinträgen für den niedrigeren Zeitrahmen (M15/M30) EMA-Crossover-Logik : HTF verwendet EMA 50/200 für Haupttrend; Einstieg verwendet EMA 20 für präzises Timing

: HTF verwendet EMA 50/200 für Haupttrend; Einstieg verwendet EMA 20 für präzises Timing ATR-basierter Volatilitätsfilter : Handelt nur, wenn die Marktvolatilität den Schwellenwerten entspricht

: Handelt nur, wenn die Marktvolatilität den Schwellenwerten entspricht Nicht-nachzeichnende Indikatoren : Alle Signale basieren auf geschlossenen Kerzen - was Sie im Backtest sehen, erhalten Sie auch im Live-Handel

: Alle Signale basieren auf geschlossenen Kerzen - was Sie im Backtest sehen, erhalten Sie auch im Live-Handel Optionale Bestätigungsfilter: RSI- und ADX-Filter für zusätzliche Handelsvalidierung verfügbar

Professionelles Risikomanagement

Eigenkapital-basierte Positionsgröße : Riskieren Sie einen festen Prozentsatz Ihres Kontos pro Handel

: Riskieren Sie einen festen Prozentsatz Ihres Kontos pro Handel ATR-abgeleiteter Stop Loss : Dynamische Stops, die sich an die aktuelle Marktvolatilität anpassen

: Dynamische Stops, die sich an die aktuelle Marktvolatilität anpassen Flexible Gewinnmitnahme : Wählen Sie zwischen festen Risiko-Ertrags-Verhältnissen (1,5, 2,0, 3,0) oder ATR-basierten Zielen

: Wählen Sie zwischen festen Risiko-Ertrags-Verhältnissen (1,5, 2,0, 3,0) oder ATR-basierten Zielen Automatische Lot-Normalisierung : Berücksichtigt die Mindest- und Maximalmengen des Brokers sowie die Anforderungen für Lot-Steps

: Berücksichtigt die Mindest- und Maximalmengen des Brokers sowie die Anforderungen für Lot-Steps Broker Stop Level Schutz: Passt SL/TP automatisch an, wenn sie zu nahe am aktuellen Kurs liegen

Robuste Ausführungsengine

Im Gegensatz zu einfachen EAs, die unter realen Marktbedingungen versagen, enthält Aureus Volatility Matrix:

Spread Guard : Blockiert Trades, wenn der Spread Ihr definiertes Maximum überschreitet

: Blockiert Trades, wenn der Spread Ihr definiertes Maximum überschreitet 3-stufiges Wiederholungsversuchssystem : Behandelt Requotes und Slippage mit konfigurierbaren Wiederholungsversuchen und Verzögerungen

: Behandelt Requotes und Slippage mit konfigurierbaren Wiederholungsversuchen und Verzögerungen Intelligentes Order-Routing : Passt sich der Ausführungsgeschwindigkeit des Brokers an und passt sich entsprechend an

: Passt sich der Ausführungsgeschwindigkeit des Brokers an und passt sich entsprechend an Vollständige Fehlerbehandlung : Jede Orderoperation ist mit Fehlererkennung und -protokollierung ausgestattet

: Jede Orderoperation ist mit Fehlererkennung und -protokollierung ausgestattet Schutz vor Slippage: Konfigurierbare maximale Abweichungstoleranz

Intelligentes Handelsmanagement

Breakeven-Schutz : Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf den Breakeven plus konfigurierbare Lock-in-Pips nach Erreichen der Gewinnschwelle

: Verschiebt den Stop-Loss automatisch auf den Breakeven plus konfigurierbare Lock-in-Pips nach Erreichen der Gewinnschwelle Dynamischer Trailing Stop : Wählen Sie zwischen festem Pip-Trailing oder ATR-basiertem adaptivem Trailing

: Wählen Sie zwischen festem Pip-Trailing oder ATR-basiertem adaptivem Trailing HTF Trendumkehr-Beendigung : Schließt Positionen automatisch, wenn sich der Trend im höheren Zeitrahmen umkehrt

: Schließt Positionen automatisch, wenn sich der Trend im höheren Zeitrahmen umkehrt Isolierung der magischen Zahl : Handeln Sie mehrere Instanzen auf verschiedenen Symbolen ohne Beeinträchtigung

: Handeln Sie mehrere Instanzen auf verschiedenen Symbolen ohne Beeinträchtigung Modus "Ein Handel pro Symbol": Optionale Einstellung, um ein Übermaß an Risiko zu vermeiden

Zeit- und Nachrichten-Filter

Sitzungs-Filter : Vermeiden Sie den Handel während bestimmter Stunden (z. B. asiatische Sitzung mit geringer Liquidität)

: Vermeiden Sie den Handel während bestimmter Stunden (z. B. asiatische Sitzung mit geringer Liquidität) Eingebauter Nachrichtenblocker : Definieren Sie bis zu 2 tägliche Nachrichtenzeiten mit anpassbaren Pufferminuten vor/nach

: Definieren Sie bis zu 2 tägliche Nachrichtenzeiten mit anpassbaren Pufferminuten vor/nach Keine DLL-Abhängigkeiten: Der Nachrichtenfilter funktioniert ohne externe Bibliotheken oder Internetverbindungen

Professionelle On-Chart-Anzeige

Echtzeit-Informationspanel mit Anzeige:

Aktueller Spread in Pips

Trendrichtung des höheren Zeitrahmens

Aktueller ATR-Wert

Anzahl der offenen Positionen (Käufe/Verkäufe)

Letztes Handelsergebnis

EA-Version und Status

Optimiert für mehrere Assets

Gold (XAUUSD)

Bewältigt extreme Volatilität und breite Spreads

Voroptimierte Einstellungen für die einzigartigen Eigenschaften von Gold

Empfohlen: M30 Einstiegszeitrahmen, ATR SL Multiplikator 2.0

Indizes (NAS100, US30, US100)

Passt sich den sich schnell bewegenden Technologie- und Industrieindizes an

Kann nahtlos mit 2-3-stelligen Brokerschwankungen umgehen

Empfohlen: M15-Einstiegszeitrahmen, ATR SL-Multiplikator 1,5

Forex-Majors (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

Funktioniert bei allen Haupt- und Nebenpaaren

Optimiert für Standard-FX-Volatilitätsmuster

Empfohlen: M30 Einstiegszeitrahmen mit RSI-Bestätigung

Vollständig anpassbare Parameter

Risiko-Management

Risiko pro Handel (% des Eigenkapitals)

ATR-Multiplikator für Stop Loss

Risiko:Rendite-Verhältnis oder ATR-basierter Take Profit

Breakeven-Trigger und Lock-in-Abstand

Trailing-Stop-Einstellungen (fest oder ATR-basiert)

Strategie-Einstellungen

Höherer Zeitrahmen für den Trend (H1, H4, D1)

Einstiegszeitrahmen (M5, M15, M30)

EMA-Perioden (anpassbar für beide Timeframes)

ATR-Periode und Mindestschwelle

Optionale RSI/ADX-Filter mit einstellbaren Werten

Ausführungs-Kontrollen

Maximale Streuungstoleranz

Wiederholungsversuche und Verzögerung

Slippage-Toleranz

Ein Handel pro Symbolmodus

Zeit-Management

Stunden der Handelssitzung

Zeiten für Nachrichtenereignisse mit Pufferminuten

Unabhängiges Aktivieren/Deaktivieren von Filtern

Leistung und Zuverlässigkeit

Entwickelt für den Live-Handel

Dieser EA wurde mit Blick auf die realen Handelsbedingungen entwickelt:

Verarbeitet Requotes von Bucket Shop Brokern

Arbeitet mit variablen Spreads während Nachrichtenereignissen

Verwaltet Stop-Level-Einschränkungen automatisch

Leichtgewichtiger Code - kein Einfrieren des Charts oder Verzögerung

Minimale CPU-Auslastung auch auf VPS-Servern

Backtesting-fähig

Besteht den Strategy Tester mit 99% Modellierungsqualität

Keine Vorausschauverzerrung oder Neufärbung

Ausgiebig getestet mit Daten aus den Jahren 2023-2025 bei mehreren Brokern

Kompatibel mit jedem Tick-Modus

Institutional-Grade-Code

Modulare Architektur für einfache Wartung

Alle Konstanten mit #define definiert

Umfassende Fehlerprotokollierung

Sauberer, kommentierter Code

Versionsverfolgung im Diagramm

Handelslogik erklärt

Schritt 1: Trendanalyse mit höherem Zeitrahmen Der EA bestimmt zunächst den Hauptmarkttrend anhand des EMA 50/200 Crossover auf H1 (oder dem von Ihnen gewählten HTF). Dies fungiert als leistungsstarker Filter, um sicherzustellen, dass wir nur Trades eingehen, die mit dem größeren Bild übereinstimmen.

Schritt 2: Einstiegszeitrahmen-Signal Auf dem Einstiegszeitrahmen (M15/M30) wartet der EA darauf, dass der Kurs den EMA 20 in Richtung des HTF-Trends über-/unterschreitet. Dies ermöglicht präzise und risikoarme Einstiegspunkte.

Schritt 3: Volatilitätsbestätigung Bevor der EA einsteigt, prüft er, ob die ATR über der Mindestschwelle liegt. Dadurch wird verhindert, dass in toten Märkten gehandelt wird, in denen selbst gute Setups scheitern.

Schritt 4: Optionale Filter Falls aktiviert, bieten RSI und ADX eine zusätzliche Bestätigung, dass Momentum und Trendstärke den Handel unterstützen.

Schritt 5: Ausführung & Management Der Handel wird mit einem ATR-basierten Stop-Loss und entweder einem festen RR oder einem ATR-basierten Take-Profit ausgeführt. Der EA verwaltet die Position dann mit Breakeven und Trailing Stops und steigt frühzeitig aus, wenn sich der HTF-Trend umkehrt.

Für wen ist dies geeignet?

Professionelle Trader, die ein zuverlässiges System suchen, das sich schnell einrichten lässt ✅ Portfoliomanager, die eine konsistente Performance über mehrere Vermögenswerte hinweg benötigen ✅ Algorithmische Trader, die eine robuste Ausführung über auffälliges Marketing stellen ✅ Goldspezialisten, die ein volatilitätsadaptives Risikomanagement benötigen ✅ Index-Trader, die mit schnellen Märkten und Requote-Problemen zu tun haben ✅ Forex-Trader, die ein bewährtes Trendfolgesystem suchen

Erste Schritte

Installieren Sie den EA auf MT4 Fügen Sie das von Ihnen gewählte Symbolhinzu (XAUUSD, NAS100, EURUSD, usw.) Konfigurieren Sie den Risikoprozentsatz und die Zeitrahmen Führen Sieeinen Backtest mit den historischen Daten Ihres Brokers durch, um die Parameter zu optimieren. Beginnen Sie mit einem geringen Risiko (0,5-1%) während der ersten Live-Tests Erhöhen Sie das Risiko, sobald Sie mit der Leistung zufrieden sind.

Anforderungen

MetaTrader 4 (neueste Version empfohlen)

Mindestkontostand: $500 (für ein angemessenes Risikomanagement)

VPS empfohlen für 24/7 Betrieb (optional)

Broker, der automatisierten Handel erlaubt (EA-freundlich)

Risiko-Haftungsausschluss

Der Handel mit Devisen, Differenzkontrakten (CFDs) und Gold auf Marge birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA ist ein Hilfsmittel für den Handel; er garantiert keine Gewinne. Wenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement an und riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren. Führen Sie vor dem Live-Handel einen gründlichen Backtest bei Ihrem spezifischen Broker durch.

Unterstützung & Updates

Lebenslange Updates : Alle zukünftigen Versionen beim Kauf enthalten

: Alle zukünftigen Versionen beim Kauf enthalten Aktive Unterstützung : Beantwortung von Fragen innerhalb von 24-48 Stunden

: Beantwortung von Fragen innerhalb von 24-48 Stunden Dokumentation : Vollständiges Benutzerhandbuch enthalten

: Vollständiges Benutzerhandbuch enthalten Anleitung zur Optimierung: Unterstützung bei maklerspezifischen Einstellungen verfügbar

Warum Aureus Volatilitätsmatrix wählen?

Die meisten EAs scheitern im Live-Handel, weil sie:

nicht mit broker-spezifischen Eigenheiten umgehen

Repainting-Indikatoren für auffällige Backtests verwenden

keinen Slippage- oder Requote-Schutz haben

feste Pip-Werte verwenden, die bei verschiedenen Instrumenten nicht funktionieren

Sie haben ein schlechtes Risikomanagement

Aureus Volatility Matrix löst all diese Probleme. Es geht nicht um perfekte Backtests mit unrealistischen Annahmen. Es geht um konsistente, verlässliche Leistung unter realen Handelsbedingungen mit realen Broker-Einschränkungen.

Dies ist eine professionelle Software, die von Händlern für Händler entwickelt wurde.

Kaufen Sie noch heute und erleben Sie den Unterschied, den professionelle Technik im algorithmischen Handel ausmacht.