MV-Pfeil-Signalsystem

Indikator-Übersicht

Das MV Arrow Signal System ist ein umfassendes Multi-Indikator-Handelssystem für MetaTrader 4, das potenzielle Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage der Erkennung von Swing-Points in Kombination mit mehreren technischen Bestätigungsfiltern identifiziert.

Kernkonzept

Das System scannt Kurscharts, um Swing-Hochs und Swing-Tiefs zu identifizieren, und wendet dann ein auf mehreren technischen Indikatoren basierendes Scoring-System an, um diese potenziellen Umkehrpunkte zu validieren. Nur Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit, die strenge Kriterien erfüllen, werden als Pfeile auf dem Chart angezeigt.

Technische Komponenten

1. Engine zur Erkennung von Schwankungen

Tiefststand-Erkennung: Identifiziert Balken, die niedriger sind als eine bestimmte Anzahl von Balken nach links und rechts

Erkennung von hohen Schwankungen: Identifiziert Bars, die höher sind als eine bestimmte Anzahl von Bars nach links und rechts

Konfigurierbare Lookback-Perioden: Einstellbare Anzahl der linken/rechten Balken für die Schwankungsempfindlichkeit

2. Signalbestätigungssystem (Scoring)

Jeder Schwingungspunkt wird auf der Grundlage von 3 Hauptbedingungen bewertet:

Für KAUFEN-Signale:

EMA-Überkreuzung: Der Fast EMA (8) ist größer oder gleich dem Slow EMA (21) = +1 Punkt RSI Bedingung: RSI ist kleiner als 40 = +1 Punkt Bollinger Band Position: Der Kurs ist kleiner oder gleich dem mittleren Bollinger Band = +1 Punkt

Für VERKAUFSSIGNALE:

EMA-Überkreuzung: Fast EMA (8) ist kleiner als oder gleich Slow EMA (21) = +1 Punkt RSI Bedingung: RSI ist größer als 60 = +1 Punkt Bollinger Band Position: Der Kurs ist größer oder gleich dem mittleren Bollinger Band = +1 Punkt

3. Erweiterte Filter

Trend-Filter (optional):

Verwendet einen 50-Perioden-EMA zur Bestimmung der allgemeinen Trendrichtung

Für KAUFEN-Signale muss der Kurs größer als der Trend-EMA sein (Bestätigung des Aufwärtstrends)

VERKAUFSSIGNALE erfordern einen Preis, der unter dem Trend-EMA liegt (Bestätigung des Abwärtstrends)

Volumen-Bestätigung (optional):

Vergleicht das aktuelle Balkenvolumen mit dem 20-Balken-Durchschnitt

Erfordert ein Volumen größer oder gleich 120% des Durchschnitts (konfigurierbar)

Filtert unzuverlässige Signale mit geringem Volumen heraus.

Schwankungsgrößen-Filter:

Verwendet die Average True Range (ATR), um die Bedeutung des Schwungs zu messen

Minimale Swing-Größe: 0,3 mal ATR (konfigurierbar)

Filtert kleine, unbedeutende Kursbewegungen heraus

Kontrolle der Signalabstände:

Mindestens 25 Balken zwischen Signalen desselben Typs

Verhindert eine Überfüllung der Signale und reduziert Fehlsignale

Visuelle Merkmale

Pfeil-Anzeige:

Grüne Aufwärtspfeile (Code 233): Kaufsignale

Rote Abwärtspfeile (Code 234): Verkaufssignale

Konfigurierbare Farben und Breiten

Intelligente Positionierung: Pfeile oberhalb/unterhalb der Kursbalken für klare Sichtbarkeit

Score-Etiketten: Jeder Pfeil zeigt seinen Bestätigungswert an (B2, B3, S2, S3)

Anzeige von Informationen:

Textbeschriftung mit Signalstärke

Automatische Bereinigung von alten Signalen

Neuzeichnen der Karte für optimale Leistung

Anpassungsoptionen

Eingabe-Parameter:

Gleitender Durchschnitt Einstellungen:

Schneller gleitender Durchschnitt: Periode für schnellen EMA (Standard: 8)

Langsamer gleitender Durchschnitt: Periode für langsamen EMA (Standardwert: 21)

Trend-Filter-Periode: EMA-Periode für die Trendfilterung (Voreinstellung: 50)

RSI-Einstellungen:

RSIPeriode: Periode für die RSI-Berechnung (Standardwert: 14)

Bollinger Bands Einstellungen:

BolingerbandiPeriode: Zeitraum für Bollinger Bands (Standardwert: 20)

BolingerbandiAbweichung: Standardabweichungsmultiplikator (Standardwert: 2.0)

BolingerbandiShift: Horizontale Verschiebung der Bänder (Standardwert: 0)

Swing Detection Einstellungen:

SwingBarsLeft: Bars nach links für die Swing-Erkennung (Standardwert: 10)

SwingBarsRight: Bars nach rechts für die Swing-Erkennung (Standardwert: 5)

MinSwingSizeATR: Minimale Swinggröße in ATR-Multiplikatoren (Voreinstellung: 0,3)

ATRPeriode: Zeitraum für die ATR-Berechnung (Standardwert: 14)

Signal-Filterung:

MinBarsBetweenSignals: Mindestanzahl von Takten zwischen gleichartigen Signalen (Standardwert: 25)

RequireAllConditions: Erfordert alle 3 Bedingungen statt 2/3 (Standard: false)

Trend-Filter verwenden: Aktivieren/Deaktivieren des Trendfilters (Standardwert: true)

FilterNachVolumen: Volumenfilter aktivieren/deaktivieren (Standardwert: true)

MinVolumenVerhältnis: Minimales Volumenverhältnis zum Durchschnitt (Standardwert: 1.2)

Alert-Einstellungen:

Warnungen: Aktivieren/Deaktivieren von Popup-Warnungen (Standard: true)

Visuelle Einstellungen:

BuyArrowColor: Farbe für Kaufpfeile (Standard: Limone)

SellArrowColor: Farbe für Verkaufspfeile (Standard: Rot)

ArrowWidth: Breite der Pfeile (Standardwert: 3)

Signal-Logik

Kaufsignal-Erzeugung:

Ein Swing Low wird erkannt (Bar ist niedriger als N Bars links und rechts) Die Swing-Größe entspricht der Mindestanforderung der ATR Das Volumen liegt über dem Durchschnitt (wenn der Volumenfilter aktiviert ist) Der Preis befindet sich in einem Aufwärtstrend relativ zum Trend-EMA (wenn der Trendfilter aktiviert ist) Erfüllen Sie mindestens 2 von 3 Bedingungen (oder 3/3, wenn RequireAllConditions wahr ist) Seit dem letzten Kaufsignal sind mindestens zwei Balken vergangen

Verkaufssignal-Generierung:

Ein Swing-Hoch wird erkannt (Bar ist höher als N Bars links und rechts) Die Swinggröße entspricht der Mindestanforderung der ATR Das Volumen liegt über dem Durchschnitt (wenn der Volumenfilter aktiviert ist) Der Preis befindet sich in einem Abwärtstrend relativ zum Trend EMA (wenn der Trendfilter aktiviert ist) Erfüllen Sie mindestens 2 von 3 Bedingungen (oder 3/3, wenn RequireAllConditions wahr ist) Seit dem letzten Verkaufssignal sind mindestens zwei Balken vergangen

Technische Implementierung

Code-Struktur:

OnInit(): Initialisiert den Indikator und die Puffer

OnCalculate(): Hauptverarbeitungsfunktion, die bei jedem Tick aufgerufen wird

IsSwingLow()/IsSwingHigh(): Funktionen zur Erkennung von Schwankungen

ErheblicherSchwung(): ATR-basierte Validierung der Swing-Größe

CheckVolumeConfirmation(): Funktion zur Überprüfung des Volumens

OnDeinit(): Aufräumfunktion, die alle gezeichneten Objekte löscht

Speicherverwaltung:

Dynamische Erstellung und Löschung von Pfeilen

Automatische Bereinigung von alten Signalobjekten

Pufferverwaltung für ATR-Berechnungen

Effiziente Balkenverarbeitung mit konfigurierbarem Lookback

Fehlerbehandlung:

Typsichere Konvertierungen (keine Datenverlustwarnungen)

Boundary Checks für Balkenindizes

Validierung von Berechnungseingaben

Umfassende Protokollierung für die Fehlersuche

Leistungsmerkmale

Effizienz der Berechnung:

Verarbeitet bei jeder Aktualisierung nur die notwendigen Balken

Verwendet eingebaute MQL4 technische Indikatoren für Effizienz

Implementiert Signalabstände, um redundante Berechnungen zu reduzieren

Optimierte Schleifenstrukturen für die Swing-Erkennung

Verwendung von Ressourcen:

Minimaler Speicherbedarf

Effiziente Objektverwaltung

Konfigurierbare Berechnungstiefe

Automatische Bereinigung von grafischen Objekten

Anwendungsfälle

Handels-Szenarien:

Swing-Trading-Möglichkeiten

Identifizierung von Trendumkehrungen

Bestätigung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Generierung von Einstiegs- und Ausstiegssignalen

Zeitrahmen:

Geeignet für alle Zeitrahmen (M1 bis MN)

Einstellbare Parameter für verschiedene Volatilitätsumgebungen

Konfigurierbar für verschiedene Handelsstile

Marktbedingungen:

Tendenzmärkte (mit Trendfilter)

Schwankende Märkte (mit RSI- und Bollinger Band-Filter)

Perioden hoher Volatilität (mit ATR-basierter Swing-Filterung)

Perioden mit geringer Volatilität (mit Volumenbestätigung)

Vorteile gegenüber dem Originalsystem

Reduzierte Fehlsignale:

Korrigierte Logik zur Erkennung von Schwankungen (korrigierte Balkenindexberechnungen)

ATR-basierte Filterung der Swing-Größe hinzugefügt

Anforderungen zur Volumenbestätigung

Filterung der Trendrichtung

Die Mindestanzahl der Takte zwischen den Signalen wurde erhöht.

Verbesserte Signalqualität:

Strengere RSI-Schwellenwerte (40/60 gegenüber ursprünglich 60/40)

Optionale Anforderung für alle 3 Bedingungen

Bessere visuelle Rückmeldung mit Score-Labels

Umfassende Protokollierung für die Signalanalyse

Technische Verbesserungen:

Typsicherer Code ohne Konvertierungswarnungen

Effiziente Speicherverwaltung

Bessere Fehlerbehandlung

Verbesserte Debugging-Funktionen

Installation und Einrichtung

Voraussetzungen:

MetaTrader 4-Plattform

MQL4-Compiler (in MT4 integriert)

Ausreichend historische Daten für die Berechnung des Indikators

Installations-Schritte:

Kopieren Sie die .mq4-Datei in den Indikatoren-Ordner von MT4 Starten Sie MT4 neu oder aktualisieren Sie das Navigator-Fenster Ziehen Sie den Indikator auf einen Chart Konfigurieren Sie die Parameter nach Bedarf Passen Sie die visuellen Einstellungen für die bevorzugte Anzeige an

Empfohlene Einstellungen für verschiedene Stile:

Konservativer Handel:

RequireAllConditions: true

MinBarsBetweenSignals: 30

MinSchwankungsgrößeATR: 0.5

UseTrendFilter: wahr

Aggressives Handeln:

RequireAllConditions: false

MinBarsBetweenSignals: 15

MinSchwingungsgrößeATR: 0.2

TrendFilter verwenden: false

Day Trading (untere Zeitrahmen):

SwingBarsLeft: 5

SchwingungsbalkenRechts: 2

FastMovingAverage: 5

SlowerMovingAverage: 12

Swing Trading (höhere Zeitrahmen):

SwingBarsLeft: 20

SchwungBarsRechts: 10

FastMovingAverage: 13

SlowerMovingAverage: 34

Beschränkungen und Überlegungen

Bekannte Einschränkungen:

Übermalen: Signale können sich ändern, wenn sich neue Balken bilden

Verzögerung: Verwendet historische Daten zur Swing-Bestätigung

Parameterempfindlichkeit: Ergebnisse variieren bei unterschiedlichen Einstellungen

Marktabhängigkeit: Die Leistung variiert mit den Marktbedingungen

Risikomanagement:

Es handelt sich nur um einen Signalgenerator, nicht um ein vollständiges Handelssystem

Sollte mit angemessenem Risikomanagement verwendet werden

Erfordert zusätzliche Bestätigung vor dem Handel

Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Bewährte Praktiken:

Immer Backtesting mit historischen Daten

Forward-Test in Demo-Konten

Verwenden Sie eine angemessene Positionsgröße

Kombinieren Sie mit anderen Analysemethoden

Anpassung der Parameter für bestimmte Instrumente

Unterstützung und Wartung

Fehlersuche:

Prüfen Sie die Registerkarte Experte auf Fehlermeldungen

Überprüfen Sie, ob genügend historische Daten geladen sind.

Sicherstellen, dass die Parameter richtig eingestellt sind

Überwachen Sie die Signalprotokollierung auf der Registerkarte Journal

Aktualisierungen:

Regelmäßige Parameteroptimierung empfohlen

Regelmäßige Überprüfung der Signalgenauigkeit

Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen

Berücksichtigung saisonaler oder zyklischer Schwankungen

Diese erweiterte Version des MV Arrow Signal Systems bietet einen robusten Rahmen für die Identifizierung von Handelsgelegenheiten mit mehreren Bestätigungsebenen und anpassbaren Filtern, um verschiedenen Handelsstilen und Marktbedingungen gerecht zu werden.