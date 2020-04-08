Arrow Signal System

MV-Pfeil-Signalsystem

Indikator-Übersicht

Das MV Arrow Signal System ist ein umfassendes Multi-Indikator-Handelssystem für MetaTrader 4, das potenzielle Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage der Erkennung von Swing-Points in Kombination mit mehreren technischen Bestätigungsfiltern identifiziert.

Kernkonzept

Das System scannt Kurscharts, um Swing-Hochs und Swing-Tiefs zu identifizieren, und wendet dann ein auf mehreren technischen Indikatoren basierendes Scoring-System an, um diese potenziellen Umkehrpunkte zu validieren. Nur Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit, die strenge Kriterien erfüllen, werden als Pfeile auf dem Chart angezeigt.

Technische Komponenten

1. Engine zur Erkennung von Schwankungen

  • Tiefststand-Erkennung: Identifiziert Balken, die niedriger sind als eine bestimmte Anzahl von Balken nach links und rechts

  • Erkennung von hohen Schwankungen: Identifiziert Bars, die höher sind als eine bestimmte Anzahl von Bars nach links und rechts

  • Konfigurierbare Lookback-Perioden: Einstellbare Anzahl der linken/rechten Balken für die Schwankungsempfindlichkeit

2. Signalbestätigungssystem (Scoring)

Jeder Schwingungspunkt wird auf der Grundlage von 3 Hauptbedingungen bewertet:

Für KAUFEN-Signale:

  1. EMA-Überkreuzung: Der Fast EMA (8) ist größer oder gleich dem Slow EMA (21) = +1 Punkt

  2. RSI Bedingung: RSI ist kleiner als 40 = +1 Punkt

  3. Bollinger Band Position: Der Kurs ist kleiner oder gleich dem mittleren Bollinger Band = +1 Punkt

Für VERKAUFSSIGNALE:

  1. EMA-Überkreuzung: Fast EMA (8) ist kleiner als oder gleich Slow EMA (21) = +1 Punkt

  2. RSI Bedingung: RSI ist größer als 60 = +1 Punkt

  3. Bollinger Band Position: Der Kurs ist größer oder gleich dem mittleren Bollinger Band = +1 Punkt

3. Erweiterte Filter

Trend-Filter (optional):

  • Verwendet einen 50-Perioden-EMA zur Bestimmung der allgemeinen Trendrichtung

  • Für KAUFEN-Signale muss der Kurs größer als der Trend-EMA sein (Bestätigung des Aufwärtstrends)

  • VERKAUFSSIGNALE erfordern einen Preis, der unter dem Trend-EMA liegt (Bestätigung des Abwärtstrends)

Volumen-Bestätigung (optional):

  • Vergleicht das aktuelle Balkenvolumen mit dem 20-Balken-Durchschnitt

  • Erfordert ein Volumen größer oder gleich 120% des Durchschnitts (konfigurierbar)

  • Filtert unzuverlässige Signale mit geringem Volumen heraus.

Schwankungsgrößen-Filter:

  • Verwendet die Average True Range (ATR), um die Bedeutung des Schwungs zu messen

  • Minimale Swing-Größe: 0,3 mal ATR (konfigurierbar)

  • Filtert kleine, unbedeutende Kursbewegungen heraus

Kontrolle der Signalabstände:

  • Mindestens 25 Balken zwischen Signalen desselben Typs

  • Verhindert eine Überfüllung der Signale und reduziert Fehlsignale

Visuelle Merkmale

Pfeil-Anzeige:

  • Grüne Aufwärtspfeile (Code 233): Kaufsignale

  • Rote Abwärtspfeile (Code 234): Verkaufssignale

  • Konfigurierbare Farben und Breiten

  • Intelligente Positionierung: Pfeile oberhalb/unterhalb der Kursbalken für klare Sichtbarkeit

  • Score-Etiketten: Jeder Pfeil zeigt seinen Bestätigungswert an (B2, B3, S2, S3)

Anzeige von Informationen:

  • Textbeschriftung mit Signalstärke

  • Automatische Bereinigung von alten Signalen

  • Neuzeichnen der Karte für optimale Leistung

Anpassungsoptionen

Eingabe-Parameter:

Gleitender Durchschnitt Einstellungen:

  • Schneller gleitender Durchschnitt: Periode für schnellen EMA (Standard: 8)

  • Langsamer gleitender Durchschnitt: Periode für langsamen EMA (Standardwert: 21)

  • Trend-Filter-Periode: EMA-Periode für die Trendfilterung (Voreinstellung: 50)

RSI-Einstellungen:

  • RSIPeriode: Periode für die RSI-Berechnung (Standardwert: 14)

Bollinger Bands Einstellungen:

  • BolingerbandiPeriode: Zeitraum für Bollinger Bands (Standardwert: 20)

  • BolingerbandiAbweichung: Standardabweichungsmultiplikator (Standardwert: 2.0)

  • BolingerbandiShift: Horizontale Verschiebung der Bänder (Standardwert: 0)

Swing Detection Einstellungen:

  • SwingBarsLeft: Bars nach links für die Swing-Erkennung (Standardwert: 10)

  • SwingBarsRight: Bars nach rechts für die Swing-Erkennung (Standardwert: 5)

  • MinSwingSizeATR: Minimale Swinggröße in ATR-Multiplikatoren (Voreinstellung: 0,3)

  • ATRPeriode: Zeitraum für die ATR-Berechnung (Standardwert: 14)

Signal-Filterung:

  • MinBarsBetweenSignals: Mindestanzahl von Takten zwischen gleichartigen Signalen (Standardwert: 25)

  • RequireAllConditions: Erfordert alle 3 Bedingungen statt 2/3 (Standard: false)

  • Trend-Filter verwenden: Aktivieren/Deaktivieren des Trendfilters (Standardwert: true)

  • FilterNachVolumen: Volumenfilter aktivieren/deaktivieren (Standardwert: true)

  • MinVolumenVerhältnis: Minimales Volumenverhältnis zum Durchschnitt (Standardwert: 1.2)

Alert-Einstellungen:

  • Warnungen: Aktivieren/Deaktivieren von Popup-Warnungen (Standard: true)

Visuelle Einstellungen:

  • BuyArrowColor: Farbe für Kaufpfeile (Standard: Limone)

  • SellArrowColor: Farbe für Verkaufspfeile (Standard: Rot)

  • ArrowWidth: Breite der Pfeile (Standardwert: 3)

Signal-Logik

Kaufsignal-Erzeugung:

  1. Ein Swing Low wird erkannt (Bar ist niedriger als N Bars links und rechts)

  2. Die Swing-Größe entspricht der Mindestanforderung der ATR

  3. Das Volumen liegt über dem Durchschnitt (wenn der Volumenfilter aktiviert ist)

  4. Der Preis befindet sich in einem Aufwärtstrend relativ zum Trend-EMA (wenn der Trendfilter aktiviert ist)

  5. Erfüllen Sie mindestens 2 von 3 Bedingungen (oder 3/3, wenn RequireAllConditions wahr ist)

  6. Seit dem letzten Kaufsignal sind mindestens zwei Balken vergangen

Verkaufssignal-Generierung:

  1. Ein Swing-Hoch wird erkannt (Bar ist höher als N Bars links und rechts)

  2. Die Swinggröße entspricht der Mindestanforderung der ATR

  3. Das Volumen liegt über dem Durchschnitt (wenn der Volumenfilter aktiviert ist)

  4. Der Preis befindet sich in einem Abwärtstrend relativ zum Trend EMA (wenn der Trendfilter aktiviert ist)

  5. Erfüllen Sie mindestens 2 von 3 Bedingungen (oder 3/3, wenn RequireAllConditions wahr ist)

  6. Seit dem letzten Verkaufssignal sind mindestens zwei Balken vergangen

Technische Implementierung

Code-Struktur:

  • OnInit(): Initialisiert den Indikator und die Puffer

  • OnCalculate(): Hauptverarbeitungsfunktion, die bei jedem Tick aufgerufen wird

  • IsSwingLow()/IsSwingHigh(): Funktionen zur Erkennung von Schwankungen

  • ErheblicherSchwung(): ATR-basierte Validierung der Swing-Größe

  • CheckVolumeConfirmation(): Funktion zur Überprüfung des Volumens

  • OnDeinit(): Aufräumfunktion, die alle gezeichneten Objekte löscht

Speicherverwaltung:

  • Dynamische Erstellung und Löschung von Pfeilen

  • Automatische Bereinigung von alten Signalobjekten

  • Pufferverwaltung für ATR-Berechnungen

  • Effiziente Balkenverarbeitung mit konfigurierbarem Lookback

Fehlerbehandlung:

  • Typsichere Konvertierungen (keine Datenverlustwarnungen)

  • Boundary Checks für Balkenindizes

  • Validierung von Berechnungseingaben

  • Umfassende Protokollierung für die Fehlersuche

Leistungsmerkmale

Effizienz der Berechnung:

  • Verarbeitet bei jeder Aktualisierung nur die notwendigen Balken

  • Verwendet eingebaute MQL4 technische Indikatoren für Effizienz

  • Implementiert Signalabstände, um redundante Berechnungen zu reduzieren

  • Optimierte Schleifenstrukturen für die Swing-Erkennung

Verwendung von Ressourcen:

  • Minimaler Speicherbedarf

  • Effiziente Objektverwaltung

  • Konfigurierbare Berechnungstiefe

  • Automatische Bereinigung von grafischen Objekten

Anwendungsfälle

Handels-Szenarien:

  • Swing-Trading-Möglichkeiten

  • Identifizierung von Trendumkehrungen

  • Bestätigung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

  • Generierung von Einstiegs- und Ausstiegssignalen

Zeitrahmen:

  • Geeignet für alle Zeitrahmen (M1 bis MN)

  • Einstellbare Parameter für verschiedene Volatilitätsumgebungen

  • Konfigurierbar für verschiedene Handelsstile

Marktbedingungen:

  • Tendenzmärkte (mit Trendfilter)

  • Schwankende Märkte (mit RSI- und Bollinger Band-Filter)

  • Perioden hoher Volatilität (mit ATR-basierter Swing-Filterung)

  • Perioden mit geringer Volatilität (mit Volumenbestätigung)

Vorteile gegenüber dem Originalsystem

Reduzierte Fehlsignale:

  • Korrigierte Logik zur Erkennung von Schwankungen (korrigierte Balkenindexberechnungen)

  • ATR-basierte Filterung der Swing-Größe hinzugefügt

  • Anforderungen zur Volumenbestätigung

  • Filterung der Trendrichtung

  • Die Mindestanzahl der Takte zwischen den Signalen wurde erhöht.

Verbesserte Signalqualität:

  • Strengere RSI-Schwellenwerte (40/60 gegenüber ursprünglich 60/40)

  • Optionale Anforderung für alle 3 Bedingungen

  • Bessere visuelle Rückmeldung mit Score-Labels

  • Umfassende Protokollierung für die Signalanalyse

Technische Verbesserungen:

  • Typsicherer Code ohne Konvertierungswarnungen

  • Effiziente Speicherverwaltung

  • Bessere Fehlerbehandlung

  • Verbesserte Debugging-Funktionen

Installation und Einrichtung

Voraussetzungen:

  • MetaTrader 4-Plattform

  • MQL4-Compiler (in MT4 integriert)

  • Ausreichend historische Daten für die Berechnung des Indikators

Installations-Schritte:

  1. Kopieren Sie die .mq4-Datei in den Indikatoren-Ordner von MT4

  2. Starten Sie MT4 neu oder aktualisieren Sie das Navigator-Fenster

  3. Ziehen Sie den Indikator auf einen Chart

  4. Konfigurieren Sie die Parameter nach Bedarf

  5. Passen Sie die visuellen Einstellungen für die bevorzugte Anzeige an

Empfohlene Einstellungen für verschiedene Stile:

Konservativer Handel:

  • RequireAllConditions: true

  • MinBarsBetweenSignals: 30

  • MinSchwankungsgrößeATR: 0.5

  • UseTrendFilter: wahr

Aggressives Handeln:

  • RequireAllConditions: false

  • MinBarsBetweenSignals: 15

  • MinSchwingungsgrößeATR: 0.2

  • TrendFilter verwenden: false

Day Trading (untere Zeitrahmen):

  • SwingBarsLeft: 5

  • SchwingungsbalkenRechts: 2

  • FastMovingAverage: 5

  • SlowerMovingAverage: 12

Swing Trading (höhere Zeitrahmen):

  • SwingBarsLeft: 20

  • SchwungBarsRechts: 10

  • FastMovingAverage: 13

  • SlowerMovingAverage: 34

Beschränkungen und Überlegungen

Bekannte Einschränkungen:

  • Übermalen: Signale können sich ändern, wenn sich neue Balken bilden

  • Verzögerung: Verwendet historische Daten zur Swing-Bestätigung

  • Parameterempfindlichkeit: Ergebnisse variieren bei unterschiedlichen Einstellungen

  • Marktabhängigkeit: Die Leistung variiert mit den Marktbedingungen

Risikomanagement:

  • Es handelt sich nur um einen Signalgenerator, nicht um ein vollständiges Handelssystem

  • Sollte mit angemessenem Risikomanagement verwendet werden

  • Erfordert zusätzliche Bestätigung vor dem Handel

  • Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Bewährte Praktiken:

  • Immer Backtesting mit historischen Daten

  • Forward-Test in Demo-Konten

  • Verwenden Sie eine angemessene Positionsgröße

  • Kombinieren Sie mit anderen Analysemethoden

  • Anpassung der Parameter für bestimmte Instrumente

Unterstützung und Wartung

Fehlersuche:

  • Prüfen Sie die Registerkarte Experte auf Fehlermeldungen

  • Überprüfen Sie, ob genügend historische Daten geladen sind.

  • Sicherstellen, dass die Parameter richtig eingestellt sind

  • Überwachen Sie die Signalprotokollierung auf der Registerkarte Journal

Aktualisierungen:

  • Regelmäßige Parameteroptimierung empfohlen

  • Regelmäßige Überprüfung der Signalgenauigkeit

  • Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen

  • Berücksichtigung saisonaler oder zyklischer Schwankungen

Diese erweiterte Version des MV Arrow Signal Systems bietet einen robusten Rahmen für die Identifizierung von Handelsgelegenheiten mit mehreren Bestätigungsebenen und anpassbaren Filtern, um verschiedenen Handelsstilen und Marktbedingungen gerecht zu werden.


