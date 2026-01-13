SMC GENESIS - Sistema de negociación Smart Money Concept

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SMC GENESIS es un sofisticado sistema de trading algorítmico basado en los principios fundamentales deSmart Money Concepts (SMC). Diseñado para los operadores profesionales y los retos de las empresas de capital riesgo, este Asesor Experto integra metodologías de negociación institucionales con protocolos avanzados de gestión de riesgos para ofrecer un rendimiento constante en los mercados de divisas.

FILOSOFÍA BÁSICA

SMC GENESIS opera bajo la premisa de que entender y seguir al "dinero inteligente" (flujo de órdenes institucionales) proporciona una ventaja significativa en la participación en el mercado. A diferencia de los indicadores minoristas que siguen el precio, SMC GENESIS anticipa los movimientos de precios analizando la estructura subyacente del mercado.

ARQUITECTURA TÉCNICA

Análisis de la estructura del mercado

Análisis de la estructura en múltiples marcos temporales : Analiza simultáneamente los marcos temporales M5 (estructura) y M1 (ejecución)

Detección de puntos de oscilación : Identifica máximos y mínimos válidos con parámetros de fuerza configurables.

Reconocimiento de cambios estructurales : Detecta automáticamente rupturas alcistas/bajistas de la estructura del mercado

Medición de desplazamientos: Cuantifica los movimientos del mercado para distinguir entre ruido y movimientos significativos

Identificación de bloques de órdenes

Análisis de OB frescas vs. mitigadas : Diferencia entre bloques de órdenes sin tocar y probados

Validación de desplazamiento : Exige un desplazamiento mínimo del precio para la calificación del bloque

Sistema de filtro de trampas : Identifica los bloques de órdenes falsos diseñados para atrapar a los operadores minoristas.

Puntuación de la fuerza del bloque: Clasifica los bloques de órdenes en función de los factores de desplazamiento, volumen y tiempo.

Motor de brecha de valor razonable (FVG)

Detección de brechas : Identifica patrones de desequilibrio de tres bandas

Ponderación de confluencia : Prioriza los FVG que se alinean con la estructura del mercado

Evaluación de la probabilidad de cierre : Calcula la probabilidad de cierre de la brecha en función del contexto.

Gestión de zonas: Agrupa las VFVG relacionadas en zonas de negociación

Análisis de liquidez

Detección de máximos y mínimos iguales : Identifica grupos de liquidez

Confirmación de barridos : Valida las agarradas de liquidez antes de la ejecución de la operación

Zonas de prima/descuento : Traza la posición del mercado en relación con los rangos recientes

Niveles institucionales: Rastrea los niveles de precios clave en los que es probable que las instituciones tengan órdenes

MODOS DE NEGOCIACIÓN

1. Modo SMC completo

Tipos de entrada : Bloque de órdenes + Confluencia FVG Barrido de Liquidez + Desplazamiento Estructural Rechazos de Zona Premium/Discount

Pila de Filtros : Alineación de la Estructura de Mercado Requisitos de Desplazamiento Filtros de Tiempo de Sesión Confirmación de Perfil de Volumen



2. Modo de validación

Conformidad MQL5 : Modo especializado para la validación de plataformas

Ejecución Garantizada : Utiliza parámetros seguros para garantizar la colocación de operaciones

Lógica mínima : Se centra en pasar los requisitos de validación

Auto-Terminación: Se detiene tras alcanzar los objetivos de validación

PAQUETE DE GESTIÓN DE RIESGOS

Dimensionamiento de posiciones

Riesgo porcentual : riesgo configurable por operación (0,5% por defecto)

Tamaño de cuenta adaptable : Ajusta automáticamente el tamaño de los lotes en función del saldo.

Volúmenes por símbolo : Diferencia entre pares de divisas, oro y criptomonedas.

Alineación de pasos: Garantiza el cumplimiento de los requisitos de volumen del corredor

Protocolos Stop Loss

SL basado en estructura : Coloca stops más allá de la estructura reciente

Sistema Multiplicador : Distancia SL configurable en función de la volatilidad

Cumplimiento de la distancia mínima : Respeta los niveles de stop del broker

Ajuste dinámico: Se mueve al punto de equilibrio en función de la acción del precio

Estrategia Take Profit

Relación riesgo-recompensa : Configurable de 1,5:1 a 3:1

Múltiples niveles de TP : Toma de beneficios parcial disponible

TP basado en la estructura: Toma de beneficios en el siguiente nivel estructural

Opción Trailing Stop: Bloquea los beneficios en tendencias fuertes

GESTIÓN DE SESIONES

Optimización del horario de negociación

Sesión de Londres : 07:00-10:00 GMT (mayor actividad institucional)

Sesión de Nueva York : 12:00-15:00 GMT (periodo de solapamiento)

Confluencia de sesiones : Prioriza las operaciones durante las horas de solapamiento

Gestión del cierre del viernes: Salida anticipada opcional del viernes

Filtros de día de la semana

Lunes Precaución : Opcional actividad reducida el lunes abre

Gestión del viernes : Negociación configurable del viernes con reducción del riesgo

Protección de brechas del fin de semana: Ajusta las posiciones antes del fin de semana

MOTOR DE EJECUCIÓN

Tipos de órdenes

Entradas a mercado : Ejecución inmediata al precio actual

Entradas limitadas : Entradas a niveles de bloque de órdenes definidos

Desplazamientos de entrada inteligentes : Distancia configurable desde los niveles identificados

Supervisión de diferenciales: Rechaza operaciones con diferenciales excesivos

Gestión de posiciones

Compatible con el modo de compensación : Diseñado para las modernas cuentas de compensación MT5

Política de posición única : Una posición por símbolo como máximo

Protocolo de cierre automático : Cierra las posiciones existentes antes de realizar nuevas entradas

Sistema de números mágicos: Identificador único para el seguimiento de las operaciones

MEJORAS DE RENDIMIENTO

Adaptación a las condiciones del mercado

Identificación de tendencias : Ajusta la estrategia en función del estado del mercado

Adaptación a la volatilidad : Modifica los parámetros en caso de volatilidad elevada

Integración del filtro de noticias : Evitación opcional de eventos noticiosos

Comprobación de correlaciones: Evita la sobreexposición de pares correlacionados

Controles de reducción

Límites de pérdida diaria : Pérdida máxima diaria configurable (5% por defecto)

Límites de detracción total : Máxima protección de detracción total (10% por defecto)

Interruptores de pérdidas consecutivas : Pausas tras una racha de pérdidas definida

Protección del capital: Paradas de emergencia en caso de reducción significativa

VALIDACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Listo para la certificación MQL5

Cumplimiento de volumen : Tamaños de lote válidos garantizados para todos los símbolos

Seguridad de distancia de parada : Garantiza que las paradas cumplen los requisitos del corredor

Gestión de errores : Gestión integral de errores en las operaciones

Optimización del registro: Registro minimizado para pruebas de validación

Compatible con Prop Firm

Modo Desafío : Ajustes optimizados para las reglas de las empresas de utilería

Enfoque de coherencia : Evita la asunción de riesgos excesivos

Cumplimiento de normas : Se adhiere a las restricciones estándar de las empresas prop

Preparación de informes: Comentarios claros sobre las operaciones y números mágicos

INTERFAZ DE USUARIO Y CONTROLES

Grupos de parámetros de entrada

Configuración de validación : Configuración de pruebas MQL5

Protección de cuenta : Bloqueo demo y restricciones de fecha

Gestión del riesgo : Porcentaje de riesgo y límites de detracción

Controles de sesión : Horas de negociación y filtros diarios

Núcleo SMC : Estructura, desplazamiento y parámetros de bloque

Gestión de zonas : Prima/descuento y aplicación estricta

Filtros trampa : Desplazamiento débil y parámetros de invalidación

Ejecución de operaciones : Tipos de entrada, compensaciones y gestión de posiciones

Configuración de símbolos : Soporte multisímbolo y selección del marco temporal

Control de volumen: Opciones de anulación y multiplicador

Feedback visual

Registro en consola : Información detallada sobre decisiones comerciales

Informe de errores : Mensajes de error claros con soluciones

Seguimiento del rendimiento : Estadísticas comerciales en tiempo real

Actualizaciones de estado: Evaluaciones del estado actual del mercado

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Protección de la cuenta

Sistema de bloqueo de versiones demo : Fecha de caducidad opcional para las versiones demo

Control de saldo : Evita operar con fondos insuficientes

Compatibilidad con brokers : Valida el tipo de cuenta y las condiciones

Parada de emergencia: Capacidad de desactivación manual

Código de seguridad

Preparado para ofuscación : Compatible con la protección de código MQL5

Validación de entrada : Evita combinaciones de parámetros no válidos

Gestión de memoria : Utilización eficiente de los recursos

Compatibilidad de actualizaciones: Estructurada para futuras mejoras

MERCADOS DE DESTINO

Usuarios principales

Retadores de empresas de capital riesgo : En busca de un rendimiento coherente y conforme a las normas

Operadores profesionales : Automatización de la metodología institucional

Gestores de fondos : Exigen un enfoque sistemático con controles de riesgo

Instituciones educativas: Enseñanza de los principios del SMR a través de ejemplos reales

Condiciones ideales

Principales pares de divisas : EURUSD, GBPUSD, USDJPY (enfoque principal)

Oro (XAUUSD) : Parámetros modificados para el comercio de materias primas

Principales índices : SPX500, NAS100 con parámetros ajustados

Marcos temporales: M15-H4 para una calidad óptima de la señal SMC

REQUISITOS DEL SISTEMA

Plataforma

MetaTrader 5 : Requerido (no compatible con MT4)

Cuentas de compensación : Diseñado para estructuras de cuenta modernas

VPS Recomendado : Para operar 24/5

Internet estable: Conexión mínima de 1 Mbps

Requisitos del broker

Símbolos estándar : Convenciones de nomenclatura estándar

Spreads razonables : Menos de 20 puntos para los principales pares

Liquidez adecuada : Sin recotizaciones excesivas

Cumplimiento de la Distancia Stop: Niveles de stop realistas

OPCIONES DE DESPLIEGUE

Inicio rápido

Pruebas de validación: Ejecutar primero en modo de validación MQL5 Pruebas de demostración: 1-2 semanas en demo con condiciones reales de mercado Live Small: Riesgo mínimo en cuenta real Despliegue completo: Escalado gradual en función del rendimiento

Vías de personalización

Conservador : Menor riesgo, menos operaciones, mayor tasa de ganancias

Equilibrada : Ajustes por defecto para los retos de las empresas de atrezzo

Agresivo: Mayor frecuencia con mayor gestión del riesgo

MÉTRICAS DE RENDIMIENTO

Estadísticas clave

Objetivo de porcentaje de victorias : 55-65% en función de las condiciones del mercado

Relación riesgo-recompensa : Mínimo 1,5:1, media 2:1

Reducción máxima : Diseñado por debajo del 10% en condiciones normales

Objetivo de rentabilidad mensual: 5-15% en función de la configuración del riesgo

Factores de éxito

Selección de mercados : Funciona mejor en mercados con tendencia o oscilantes

Compromiso de tiempo : Requiere revisiones periódicas de los parámetros

Calidad del corredor : El rendimiento varía en función de la calidad de ejecución

Condiciones del mercado: Se adapta a diferentes entornos de volatilidad

ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE

Gestión de versiones

Actualizaciones periódicas : Actualizaciones trimestrales de funciones y optimización

Corrección de errores : Resolución inmediata de los problemas detectados

Adaptación al mercado : Ajustes a la dinámica cambiante del mercado

Comentarios de los usuarios: Incorporación de las sugerencias de la comunidad

Estructura de apoyo

Documentación : Completo manual de usuario y guías de configuración

Acceso a la comunidad : Grupo de usuarios para debatir estrategias

Asistencia técnica : Asistencia directa para problemas de instalación

Recursos educativos: Materiales de formación sobre la metodología del SMR

SMC GENESIS representa la culminación de la metodología de negociación institucional empaquetada en un sistema algorítmico robusto, probado y conforme. Al tender un puente entre los conceptos de dinero inteligente y la ejecución automatizada, proporciona a los operadores una herramienta de nivel profesional para navegar por los mercados de divisas modernos con confianza y disciplina.