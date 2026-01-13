SMC Genesis
- Asesores Expertos
- Alex Amuyunzu Raymond
- Versión: 12.9
- Activaciones: 5
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SMC GENESIS es un sofisticado sistema de trading algorítmico basado en los principios fundamentales deSmart Money Concepts (SMC). Diseñado para los operadores profesionales y los retos de las empresas de capital riesgo, este Asesor Experto integra metodologías de negociación institucionales con protocolos avanzados de gestión de riesgos para ofrecer un rendimiento constante en los mercados de divisas.
FILOSOFÍA BÁSICA
SMC GENESIS opera bajo la premisa de que entender y seguir al "dinero inteligente" (flujo de órdenes institucionales) proporciona una ventaja significativa en la participación en el mercado. A diferencia de los indicadores minoristas que siguen el precio, SMC GENESIS anticipa los movimientos de precios analizando la estructura subyacente del mercado.
ARQUITECTURA TÉCNICA
Análisis de la estructura del mercado
-
Análisis de la estructura en múltiples marcos temporales: Analiza simultáneamente los marcos temporales M5 (estructura) y M1 (ejecución)
-
Detección de puntos de oscilación: Identifica máximos y mínimos válidos con parámetros de fuerza configurables.
-
Reconocimiento de cambios estructurales: Detecta automáticamente rupturas alcistas/bajistas de la estructura del mercado
-
Medición de desplazamientos: Cuantifica los movimientos del mercado para distinguir entre ruido y movimientos significativos
Identificación de bloques de órdenes
-
Análisis de OB frescas vs. mitigadas: Diferencia entre bloques de órdenes sin tocar y probados
-
Validación de desplazamiento: Exige un desplazamiento mínimo del precio para la calificación del bloque
-
Sistema de filtro de trampas: Identifica los bloques de órdenes falsos diseñados para atrapar a los operadores minoristas.
-
Puntuación de la fuerza del bloque: Clasifica los bloques de órdenes en función de los factores de desplazamiento, volumen y tiempo.
Motor de brecha de valor razonable (FVG)
-
Detección de brechas: Identifica patrones de desequilibrio de tres bandas
-
Ponderación de confluencia: Prioriza los FVG que se alinean con la estructura del mercado
-
Evaluación de la probabilidad de cierre: Calcula la probabilidad de cierre de la brecha en función del contexto.
-
Gestión de zonas: Agrupa las VFVG relacionadas en zonas de negociación
Análisis de liquidez
-
Detección de máximos y mínimos iguales: Identifica grupos de liquidez
-
Confirmación de barridos: Valida las agarradas de liquidez antes de la ejecución de la operación
-
Zonas de prima/descuento: Traza la posición del mercado en relación con los rangos recientes
-
Niveles institucionales: Rastrea los niveles de precios clave en los que es probable que las instituciones tengan órdenes
MODOS DE NEGOCIACIÓN
1. Modo SMC completo
-
Tipos de entrada:
-
Bloque de órdenes + Confluencia FVG
-
Barrido de Liquidez + Desplazamiento Estructural
-
Rechazos de Zona Premium/Discount
-
-
Pila de Filtros:
-
Alineación de la Estructura de Mercado
-
Requisitos de Desplazamiento
-
Filtros de Tiempo de Sesión
-
Confirmación de Perfil de Volumen
-
2. Modo de validación
-
Conformidad MQL5: Modo especializado para la validación de plataformas
-
Ejecución Garantizada: Utiliza parámetros seguros para garantizar la colocación de operaciones
-
Lógica mínima: Se centra en pasar los requisitos de validación
-
Auto-Terminación: Se detiene tras alcanzar los objetivos de validación
PAQUETE DE GESTIÓN DE RIESGOS
Dimensionamiento de posiciones
-
Riesgo porcentual: riesgo configurable por operación (0,5% por defecto)
-
Tamaño de cuenta adaptable: Ajusta automáticamente el tamaño de los lotes en función del saldo.
-
Volúmenes por símbolo: Diferencia entre pares de divisas, oro y criptomonedas.
-
Alineación de pasos: Garantiza el cumplimiento de los requisitos de volumen del corredor
Protocolos Stop Loss
-
SL basado en estructura: Coloca stops más allá de la estructura reciente
-
Sistema Multiplicador: Distancia SL configurable en función de la volatilidad
-
Cumplimiento de la distancia mínima: Respeta los niveles de stop del broker
-
Ajuste dinámico: Se mueve al punto de equilibrio en función de la acción del precio
Estrategia Take Profit
-
Relación riesgo-recompensa: Configurable de 1,5:1 a 3:1
-
Múltiples niveles de TP: Toma de beneficios parcial disponible
-
TP basado en la estructura: Toma de beneficios en el siguiente nivel estructural
-
Opción Trailing Stop: Bloquea los beneficios en tendencias fuertes
GESTIÓN DE SESIONES
Optimización del horario de negociación
-
Sesión de Londres: 07:00-10:00 GMT (mayor actividad institucional)
-
Sesión de Nueva York: 12:00-15:00 GMT (periodo de solapamiento)
-
Confluencia de sesiones: Prioriza las operaciones durante las horas de solapamiento
-
Gestión del cierre del viernes: Salida anticipada opcional del viernes
Filtros de día de la semana
-
Lunes Precaución: Opcional actividad reducida el lunes abre
-
Gestión del viernes: Negociación configurable del viernes con reducción del riesgo
-
Protección de brechas del fin de semana: Ajusta las posiciones antes del fin de semana
MOTOR DE EJECUCIÓN
Tipos de órdenes
-
Entradas a mercado: Ejecución inmediata al precio actual
-
Entradas limitadas: Entradas a niveles de bloque de órdenes definidos
-
Desplazamientos de entrada inteligentes: Distancia configurable desde los niveles identificados
-
Supervisión de diferenciales: Rechaza operaciones con diferenciales excesivos
Gestión de posiciones
-
Compatible con el modo de compensación: Diseñado para las modernas cuentas de compensación MT5
-
Política de posición única: Una posición por símbolo como máximo
-
Protocolo de cierre automático: Cierra las posiciones existentes antes de realizar nuevas entradas
-
Sistema de números mágicos: Identificador único para el seguimiento de las operaciones
MEJORAS DE RENDIMIENTO
Adaptación a las condiciones del mercado
-
Identificación de tendencias: Ajusta la estrategia en función del estado del mercado
-
Adaptación a la volatilidad: Modifica los parámetros en caso de volatilidad elevada
-
Integración del filtro de noticias: Evitación opcional de eventos noticiosos
-
Comprobación de correlaciones: Evita la sobreexposición de pares correlacionados
Controles de reducción
-
Límites de pérdida diaria: Pérdida máxima diaria configurable (5% por defecto)
-
Límites de detracción total: Máxima protección de detracción total (10% por defecto)
-
Interruptores de pérdidas consecutivas: Pausas tras una racha de pérdidas definida
-
Protección del capital: Paradas de emergencia en caso de reducción significativa
VALIDACIÓN Y CUMPLIMIENTO
Listo para la certificación MQL5
-
Cumplimiento de volumen: Tamaños de lote válidos garantizados para todos los símbolos
-
Seguridad de distancia de parada: Garantiza que las paradas cumplen los requisitos del corredor
-
Gestión de errores: Gestión integral de errores en las operaciones
-
Optimización del registro: Registro minimizado para pruebas de validación
Compatible con Prop Firm
-
Modo Desafío: Ajustes optimizados para las reglas de las empresas de utilería
-
Enfoque de coherencia: Evita la asunción de riesgos excesivos
-
Cumplimiento de normas: Se adhiere a las restricciones estándar de las empresas prop
-
Preparación de informes: Comentarios claros sobre las operaciones y números mágicos
INTERFAZ DE USUARIO Y CONTROLES
Grupos de parámetros de entrada
-
Configuración de validación: Configuración de pruebas MQL5
-
Protección de cuenta: Bloqueo demo y restricciones de fecha
-
Gestión del riesgo: Porcentaje de riesgo y límites de detracción
-
Controles de sesión: Horas de negociación y filtros diarios
-
Núcleo SMC: Estructura, desplazamiento y parámetros de bloque
-
Gestión de zonas: Prima/descuento y aplicación estricta
-
Filtros trampa: Desplazamiento débil y parámetros de invalidación
-
Ejecución de operaciones: Tipos de entrada, compensaciones y gestión de posiciones
-
Configuración de símbolos: Soporte multisímbolo y selección del marco temporal
-
Control de volumen: Opciones de anulación y multiplicador
Feedback visual
-
Registro en consola: Información detallada sobre decisiones comerciales
-
Informe de errores: Mensajes de error claros con soluciones
-
Seguimiento del rendimiento: Estadísticas comerciales en tiempo real
-
Actualizaciones de estado: Evaluaciones del estado actual del mercado
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
Protección de la cuenta
-
Sistema de bloqueo de versiones demo: Fecha de caducidad opcional para las versiones demo
-
Control de saldo: Evita operar con fondos insuficientes
-
Compatibilidad con brokers: Valida el tipo de cuenta y las condiciones
-
Parada de emergencia: Capacidad de desactivación manual
Código de seguridad
-
Preparado para ofuscación: Compatible con la protección de código MQL5
-
Validación de entrada: Evita combinaciones de parámetros no válidos
-
Gestión de memoria: Utilización eficiente de los recursos
-
Compatibilidad de actualizaciones: Estructurada para futuras mejoras
MERCADOS DE DESTINO
Usuarios principales
-
Retadores de empresas de capital riesgo: En busca de un rendimiento coherente y conforme a las normas
-
Operadores profesionales: Automatización de la metodología institucional
-
Gestores de fondos: Exigen un enfoque sistemático con controles de riesgo
-
Instituciones educativas: Enseñanza de los principios del SMR a través de ejemplos reales
Condiciones ideales
-
Principales pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY (enfoque principal)
-
Oro (XAUUSD): Parámetros modificados para el comercio de materias primas
-
Principales índices: SPX500, NAS100 con parámetros ajustados
-
Marcos temporales: M15-H4 para una calidad óptima de la señal SMC
REQUISITOS DEL SISTEMA
Plataforma
-
MetaTrader 5: Requerido (no compatible con MT4)
-
Cuentas de compensación: Diseñado para estructuras de cuenta modernas
-
VPS Recomendado: Para operar 24/5
-
Internet estable: Conexión mínima de 1 Mbps
Requisitos del broker
-
Símbolos estándar: Convenciones de nomenclatura estándar
-
Spreads razonables: Menos de 20 puntos para los principales pares
-
Liquidez adecuada: Sin recotizaciones excesivas
-
Cumplimiento de la Distancia Stop: Niveles de stop realistas
OPCIONES DE DESPLIEGUE
Inicio rápido
-
Pruebas de validación: Ejecutar primero en modo de validación MQL5
-
Pruebas de demostración: 1-2 semanas en demo con condiciones reales de mercado
-
Live Small: Riesgo mínimo en cuenta real
-
Despliegue completo: Escalado gradual en función del rendimiento
Vías de personalización
-
Conservador: Menor riesgo, menos operaciones, mayor tasa de ganancias
-
Equilibrada: Ajustes por defecto para los retos de las empresas de atrezzo
-
Agresivo: Mayor frecuencia con mayor gestión del riesgo
MÉTRICAS DE RENDIMIENTO
Estadísticas clave
-
Objetivo de porcentaje de victorias: 55-65% en función de las condiciones del mercado
-
Relación riesgo-recompensa: Mínimo 1,5:1, media 2:1
-
Reducción máxima: Diseñado por debajo del 10% en condiciones normales
-
Objetivo de rentabilidad mensual: 5-15% en función de la configuración del riesgo
Factores de éxito
-
Selección de mercados: Funciona mejor en mercados con tendencia o oscilantes
-
Compromiso de tiempo: Requiere revisiones periódicas de los parámetros
-
Calidad del corredor: El rendimiento varía en función de la calidad de ejecución
-
Condiciones del mercado: Se adapta a diferentes entornos de volatilidad
ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE
Gestión de versiones
-
Actualizaciones periódicas: Actualizaciones trimestrales de funciones y optimización
-
Corrección de errores: Resolución inmediata de los problemas detectados
-
Adaptación al mercado: Ajustes a la dinámica cambiante del mercado
-
Comentarios de los usuarios: Incorporación de las sugerencias de la comunidad
Estructura de apoyo
-
Documentación: Completo manual de usuario y guías de configuración
-
Acceso a la comunidad: Grupo de usuarios para debatir estrategias
-
Asistencia técnica: Asistencia directa para problemas de instalación
-
Recursos educativos: Materiales de formación sobre la metodología del SMR
SMC GENESIS representa la culminación de la metodología de negociación institucional empaquetada en un sistema algorítmico robusto, probado y conforme. Al tender un puente entre los conceptos de dinero inteligente y la ejecución automatizada, proporciona a los operadores una herramienta de nivel profesional para navegar por los mercados de divisas modernos con confianza y disciplina.