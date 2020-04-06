HedYang EA
- Experten
- Chatchai Chaiwichetkul
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Der Handel folgt dem Trend EMA_Fast und EMA_Slow, wenn der Kurs den EMA_Fast erneut testet. Der EA-Einstiegsauftrag Buy&Sell (Hedging) wartet dann auf den Ausbruch, um den Gewinn mitzunehmen.
Für empfohlene Einstellungen und Kapital
1. Handel mit XAUUSD
2. Zeitrahmen M5
3. Startkapital = 30000 Cent
4. Parameter einstellen
- Lots 0.01 (Wenn 30000cent)
- Multi 1.2
- Grid 100
- Target 50 (cent)
- EMA Fast 41
- EMA Slow 100
24 Std. laufen lassen keine Nachrichten vermeiden