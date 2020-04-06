VoltArx Volatility

VoltArx Volatility Engine - Institutioneller Breakout-Algorithmus

Nutzen Sie die Kraft der Volatilitätskompression und explosive Marktausbrüche mit präzisem Timing

Die VoltArx Volatility Engine ist ein hochentwickeltes Multi-Market-Handelssystem, das entwickelt wurde, um Ereignisse mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Volatilitätsausweitung zu identifizieren und zu nutzen. VoltArx basiert auf institutionellem Research und fortschrittlicher Analyse der Marktmikrostruktur und erkennt, wann sich die Märkte für explosive Bewegungen "aufrollen" und positioniert Sie vor dem Ausbruch.

Was macht VoltArx anders?

Reine Volatilitätsprognose - kein Glücksspiel

  • KEIN Martingale - Kein Verdoppeln bei Verlusten
  • KEIN Rasterhandel - Keine Fallensysteme
  • KEINE Kurvenanpassung - Funktioniert unter allen Marktbedingungen
  • 100% datenbasiert - Wissenschaftliche Volatilitätsanalyse

Dreifach-Kompressions-Erkennungssystem

VoltArx rät nicht - es misst. Der Algorithmus überwacht gleichzeitig DREI Kompressionsindikatoren:

  1. ATR Compression Mapping - identifiziert, wenn die Average True Range unter die historischen Normen fällt
  2. Bollinger Band Squeeze Analysis - Erkennt sich verengende Preiskanäle, die eine bevorstehende Expansion signalisieren
  3. Range Contraction Detection - misst abnehmende Kerzenbereiche vor explosiven Bewegungen

Erfordert 2 von 3 Signalen zur Bestätigung - reduziert falsche Ausbrüche um über 60%

Wichtigste Merkmale

Multi-Asset-Optimierung

Vorkonfiguriert für die volatilsten und liquidesten Instrumente:

  • XAUUSD (Gold) - Erfassen Sie die Volatilität von Edelmetallen
  • NAS100 (NASDAQ) - Ausbrüche im Tech-Index
  • US30 (Dow Jones) - Momentum bei Bluechips
  • EURUSD - Wichtige Devisenpaare
  • GBPUSD - Volatilität des Kabels
  • USDJPY - Zuflüsse aus sicheren Häfen
  • DXY - Bewegungen des Dollar-Index

Funktioniert bei JEDEM Broker, JEDEM Symbol - einfach Parameter anpassen

Intelligentes Einstiegssystem

Berechnung der Ausbruchsstärke

  • Misst die Kerzengröße im Vergleich zum gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt
  • Die Mindestanforderung von 1,5x Stärke eliminiert schwache Signale
  • Filtert Rauschen und gefälschte Ausbrüche heraus

Volumen-Burst-Bestätigung

  • Erfordert 1,3-faches Durchschnittsvolumen für die Einstiegsvalidierung
  • Bestätigt die institutionelle Beteiligung
  • Erhöht die Gewinnrate durch Sicherstellung "echter" Ausbrüche

Vermögensübergreifender Korrelationsfilter

  • Überprüft die Ausrichtung über mehrere Währungspaare hinweg
  • Verringert das Risiko von isolierten Fehlbewegungen
  • Institutionelle Multimarkt-Analyse

Fortschrittliches Risikomanagement

Adaptives Stop-Loss-System

  • ATR-basierte Stops - Passt sich der aktuellen Marktvolatilität an
  • 2,0x ATR-Multiplikator (Standard) - Gibt Trades Raum zum Atmen
  • Niemals statisch - Passt sich den Eigenschaften jedes Symbols an

Dynamische Gewinnmitnahme

  • 3,0x ATR-Ziel (Standard) - Realistische Gewinnerwartungen
  • Partielle Gewinnmitnahme - Schließen Sie 50% beim ersten Ziel, lassen Sie Gewinner laufen
  • Risiko:Rendite-Optimierung - Minimum 1:1,5 bei jedem Handel

Intelligenter Trailing-Stop

  • ATR-basiertes Trailing - Sichert Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt
  • Aktivierungslevel - Trailt erst nach 1,0x ATR Gewinn gesichert
  • 1,5x ATR-Trail-Distanz - Verhindert vorzeitige Ausstiege aus dem Rauschen

Optionen zur Positionsgrößenbestimmung

  • Feste Losgröße - Konservativer Ansatz für konsistentes Risiko
  • % Risiko pro Trade - Professionelles Geldmanagement (Standard 2%)
  • Auto-Adjusted - Berücksichtigt die minimalen/maximalen Lotgrößen des Brokers

Session-Optimierung

Fokus London/New York

VoltArx ist für die Sitzungen mit der höchsten Liquidität optimiert, wenn institutionelle Händler aktiv sind:

  • London Session: 08:00 - 12:00 GMT (Fenster mit hoher Volatilität)
  • New York Session: 13:00 - 18:00 GMT (Überschneidung mit der höchsten Liquidität)

Die Sitzungsfilter können für den 24/7-Handel mit Kryptowährungen/Indizes deaktiviert werden.

Schutz der Spread-Stabilität

  • Maximaler Spread-Filter (Standard: 30 Punkte)
  • Schützt vor Slippage während Nachrichtenereignissen
  • Handelt nur unter optimalen Bedingungen

Strategie-Logik

Phase 1: Erkennung von Kompression

Der Markt gerät in einen "Squeeze" - die ATR sinkt, die Bollinger Bänder verengen sich, und die Handelsspannen ziehen sich zusammen. Dies ist die Akkumulationsphase, in der sich intelligentes Geld positioniert.

Phase 2: Ausbruchssignal

Es bildet sich eine starke Kerze (1,5-fache Durchschnittsgröße) mit einem Volumenanstieg (1,3-facher Durchschnitt). Dies signalisiert den Beginn der Expansion.

Phase 3: Bestätigung

Die wechselseitige Korrelation zwischen den Vermögenswerten wird überprüft. Wenn andere Paare übereinstimmen, wird der institutionelle Fluss bestätigt.

Phase 4: Ausführung

Die Position wird mit adaptivem SL/TP auf der Grundlage der aktuellen ATR eröffnet. Das Handelsmanagement beginnt sofort.

Phase 5: Verwaltung

  • Teilgewinnmitnahme bei 50% des ersten Ziels
  • Trailing-Stop wird nach 1x ATR-Gewinn aktiviert
  • Die Position durchläuft die Volatilitätswelle bis zum vollen Ziel oder bis zum Ausstieg mit dem Trailing-Stop

Für wen ist VoltArx geeignet?

Perfekt für:

  • Trader, die einen statistischen Vorteil gegenüber dem Markt suchen
  • Diejenigen, die Indikatoren leid sind, die sich wiederholen oder verzögern
  • Fachleute, die Algorithmen mit institutioneller Qualität suchen
  • Trader, die Wert auf kontrolliertes Risiko und Transparenz legen
  • Jeder, der mit Ausbrüchen, Volatilität oder Momentum handelt

Nicht geeignet für:

  • Trader, die Gewinnraten von über 90% erwarten (VoltArx strebt 55-65% an)
  • Diejenigen, die "einrichten und vergessen" wollen, ohne Überwachung
  • Konten unter $500 (empfohlenes Minimum: $1.000)
  • Trader, die nicht bereit sind, richtiges Risikomanagement zu lernen

Einfache Einrichtung

  1. An den Chart anhängen - Funktioniert auf jedem Zeitrahmen (H1 empfohlen)
  2. Legen Sie Ihr Risiko fest - Wählen Sie die Losgröße oder das prozentuale Risiko pro Handel
  3. Sessions konfigurieren - Aktivieren/Deaktivieren Sie London/NY-Filter
  4. Aktivieren - Aktivieren Sie AutoTrading und lassen Sie VoltArx arbeiten

Standardeinstellungen sind optimiert - Keine komplexe Konfiguration erforderlich!

Performance-Erwartungen

VoltArx ist für konsistente, realistische Erträge konzipiert:

  • Gewinnrate: 55-65% (nur bei Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit)
  • Risiko:Rendite: 1:1,5 bis 1:2,5 im Durchschnitt
  • Drawdown: Kontrolliert mit 2% Risiko pro Handel
  • Handelsfrequenz: 3-8 Signale pro Woche (H1-Zeitrahmen)

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Jeder Handel beinhaltet ein Risiko.

Technische Spezifikationen

  • Plattform: MetaTrader 4 und MetaTrader 5
  • Konto-Typ: Beliebig (ECN, Standard, Cent, Demo)
  • Mindesteinlage: $500 (empfohlen: $1,000+)
  • Hebelwirkung: Beliebig (1:100+ empfohlen für Flexibilität)
  • Absicherung: Nicht erforderlich
  • Symbole: Alle (optimiert für Forex, Indizes, Metalle)
  • Zeitrahmen: M15, M30, H1, H4 (H1 empfohlen)


Wichtiger Haftungsausschluss

Der Handel mit Forex, CFDs und Derivaten birgt ein hohes Risiko. Die VoltArx Volatility Engine ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung von Handelsentscheidungen, garantiert aber keine Gewinne. Sie sollten nur mit Geld handeln, dessen Verlust Sie sich leisten können. Frühere Backtests und Leistungen sagen nichts über zukünftige Ergebnisse aus. Testen Sie immer auf Demokonten, bevor Sie live handeln.

Risikowarnung: 70-80% der Kleinhändler verlieren Geld. Handeln Sie verantwortungsbewusst.


Warum VoltArx wählen?

"Die meisten EAs versuchen, den Markt vorherzusagen. VoltArx wartet, bis der Markt seine Hand zeigt und schlägt dann mit Präzision zu."

Der VoltArx-Vorteil:

  • Transparenter Algorithmus (keine Blackbox)
  • Keine gefährliche Geldverwaltung
  • Funktioniert bei jedem Broker
  • Multi-Asset Vielseitigkeit
  • Risikokontrollen auf professionellem Niveau
  • Regelmäßige Updates und Unterstützung

Beginnen Sie noch heute, intelligenter zu handeln

Schließen Sie sich professionellen Händlern an, die datengestützte Volatilitätsanalysen nutzen. Hören Sie auf, dem Markt hinterherzulaufen - lassen Sie VoltArx Sie vor explosiven Bewegungen positionieren.

Laden Sie jetzt herunter und transformieren Sie Ihr Trading mit institutioneller Breakout-Technologie.

Urheberrecht © 2024 Yunzuh Trading Systems. Alle Rechte vorbehalten.

VoltArx Volatility Engine ist ein eingetragenes Warenzeichen von Yunzuh Trading Systems.


