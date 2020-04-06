VoltArx Volatility Engine - Institutioneller Breakout-Algorithmus

Nutzen Sie die Kraft der Volatilitätskompression und explosive Marktausbrüche mit präzisem Timing

Die VoltArx Volatility Engine ist ein hochentwickeltes Multi-Market-Handelssystem, das entwickelt wurde, um Ereignisse mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Volatilitätsausweitung zu identifizieren und zu nutzen. VoltArx basiert auf institutionellem Research und fortschrittlicher Analyse der Marktmikrostruktur und erkennt, wann sich die Märkte für explosive Bewegungen "aufrollen" und positioniert Sie vor dem Ausbruch.

Was macht VoltArx anders?

Reine Volatilitätsprognose - kein Glücksspiel

KEIN Martingale - Kein Verdoppeln bei Verlusten

- Kein Verdoppeln bei Verlusten KEIN Rasterhandel - Keine Fallensysteme

- Keine Fallensysteme KEINE Kurvenanpassung - Funktioniert unter allen Marktbedingungen

- Funktioniert unter allen Marktbedingungen 100% datenbasiert - Wissenschaftliche Volatilitätsanalyse

Dreifach-Kompressions-Erkennungssystem

VoltArx rät nicht - es misst. Der Algorithmus überwacht gleichzeitig DREI Kompressionsindikatoren:

ATR Compression Mapping - identifiziert, wenn die Average True Range unter die historischen Normen fällt Bollinger Band Squeeze Analysis - Erkennt sich verengende Preiskanäle, die eine bevorstehende Expansion signalisieren Range Contraction Detection - misst abnehmende Kerzenbereiche vor explosiven Bewegungen

Erfordert 2 von 3 Signalen zur Bestätigung - reduziert falsche Ausbrüche um über 60%

Wichtigste Merkmale

Multi-Asset-Optimierung

Vorkonfiguriert für die volatilsten und liquidesten Instrumente:

XAUUSD (Gold) - Erfassen Sie die Volatilität von Edelmetallen

(Gold) - Erfassen Sie die Volatilität von Edelmetallen NAS100 (NASDAQ) - Ausbrüche im Tech-Index

(NASDAQ) - Ausbrüche im Tech-Index US30 (Dow Jones) - Momentum bei Bluechips

(Dow Jones) - Momentum bei Bluechips EURUSD - Wichtige Devisenpaare

- Wichtige Devisenpaare GBPUSD - Volatilität des Kabels

- Volatilität des Kabels USDJPY - Zuflüsse aus sicheren Häfen

- Zuflüsse aus sicheren Häfen DXY - Bewegungen des Dollar-Index

Funktioniert bei JEDEM Broker, JEDEM Symbol - einfach Parameter anpassen

Intelligentes Einstiegssystem

Berechnung der Ausbruchsstärke

Misst die Kerzengröße im Vergleich zum gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt

Die Mindestanforderung von 1,5x Stärke eliminiert schwache Signale

Filtert Rauschen und gefälschte Ausbrüche heraus

Volumen-Burst-Bestätigung

Erfordert 1,3-faches Durchschnittsvolumen für die Einstiegsvalidierung

Bestätigt die institutionelle Beteiligung

Erhöht die Gewinnrate durch Sicherstellung "echter" Ausbrüche

Vermögensübergreifender Korrelationsfilter

Überprüft die Ausrichtung über mehrere Währungspaare hinweg

Verringert das Risiko von isolierten Fehlbewegungen

Institutionelle Multimarkt-Analyse

Fortschrittliches Risikomanagement

Adaptives Stop-Loss-System

ATR-basierte Stops - Passt sich der aktuellen Marktvolatilität an

- Passt sich der aktuellen Marktvolatilität an 2,0x ATR-Multiplikator (Standard) - Gibt Trades Raum zum Atmen

(Standard) - Gibt Trades Raum zum Atmen Niemals statisch - Passt sich den Eigenschaften jedes Symbols an

Dynamische Gewinnmitnahme

3,0x ATR-Ziel (Standard) - Realistische Gewinnerwartungen

(Standard) - Realistische Gewinnerwartungen Partielle Gewinnmitnahme - Schließen Sie 50% beim ersten Ziel, lassen Sie Gewinner laufen

- Schließen Sie 50% beim ersten Ziel, lassen Sie Gewinner laufen Risiko:Rendite-Optimierung - Minimum 1:1,5 bei jedem Handel

Intelligenter Trailing-Stop

ATR-basiertes Trailing - Sichert Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt

- Sichert Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt Aktivierungslevel - Trailt erst nach 1,0x ATR Gewinn gesichert

- Trailt erst nach 1,0x ATR Gewinn gesichert 1,5x ATR-Trail-Distanz - Verhindert vorzeitige Ausstiege aus dem Rauschen

Optionen zur Positionsgrößenbestimmung

Feste Losgröße - Konservativer Ansatz für konsistentes Risiko

- Konservativer Ansatz für konsistentes Risiko % Risiko pro Trade - Professionelles Geldmanagement (Standard 2%)

- Professionelles Geldmanagement (Standard 2%) Auto-Adjusted - Berücksichtigt die minimalen/maximalen Lotgrößen des Brokers

Session-Optimierung

Fokus London/New York

VoltArx ist für die Sitzungen mit der höchsten Liquidität optimiert, wenn institutionelle Händler aktiv sind:

London Session : 08:00 - 12:00 GMT (Fenster mit hoher Volatilität)

: 08:00 - 12:00 GMT (Fenster mit hoher Volatilität) New York Session: 13:00 - 18:00 GMT (Überschneidung mit der höchsten Liquidität)

Die Sitzungsfilter können für den 24/7-Handel mit Kryptowährungen/Indizes deaktiviert werden.

Schutz der Spread-Stabilität

Maximaler Spread-Filter (Standard: 30 Punkte)

Schützt vor Slippage während Nachrichtenereignissen

Handelt nur unter optimalen Bedingungen

Strategie-Logik

Phase 1: Erkennung von Kompression

Der Markt gerät in einen "Squeeze" - die ATR sinkt, die Bollinger Bänder verengen sich, und die Handelsspannen ziehen sich zusammen. Dies ist die Akkumulationsphase, in der sich intelligentes Geld positioniert.

Phase 2: Ausbruchssignal

Es bildet sich eine starke Kerze (1,5-fache Durchschnittsgröße) mit einem Volumenanstieg (1,3-facher Durchschnitt). Dies signalisiert den Beginn der Expansion.

Phase 3: Bestätigung

Die wechselseitige Korrelation zwischen den Vermögenswerten wird überprüft. Wenn andere Paare übereinstimmen, wird der institutionelle Fluss bestätigt.

Phase 4: Ausführung

Die Position wird mit adaptivem SL/TP auf der Grundlage der aktuellen ATR eröffnet. Das Handelsmanagement beginnt sofort.

Phase 5: Verwaltung

Teilgewinnmitnahme bei 50% des ersten Ziels

Trailing-Stop wird nach 1x ATR-Gewinn aktiviert

Die Position durchläuft die Volatilitätswelle bis zum vollen Ziel oder bis zum Ausstieg mit dem Trailing-Stop

Für wen ist VoltArx geeignet?

Perfekt für:

Trader, die einen statistischen Vorteil gegenüber dem Markt suchen

gegenüber dem Markt suchen Diejenigen, die Indikatoren leid sind, die sich wiederholen oder verzögern

Fachleute, die Algorithmen mit institutioneller Qualität suchen

suchen Trader, die Wert auf kontrolliertes Risiko und Transparenz legen

und Transparenz legen Jeder, der mit Ausbrüchen, Volatilität oder Momentum handelt

Nicht geeignet für:

Trader, die Gewinnraten von über 90% erwarten (VoltArx strebt 55-65% an)

Diejenigen, die "einrichten und vergessen" wollen, ohne Überwachung

Konten unter $500 (empfohlenes Minimum: $1.000)

Trader, die nicht bereit sind, richtiges Risikomanagement zu lernen

Einfache Einrichtung

An den Chart anhängen - Funktioniert auf jedem Zeitrahmen (H1 empfohlen) Legen Sie Ihr Risiko fest - Wählen Sie die Losgröße oder das prozentuale Risiko pro Handel Sessions konfigurieren - Aktivieren/Deaktivieren Sie London/NY-Filter Aktivieren - Aktivieren Sie AutoTrading und lassen Sie VoltArx arbeiten

Standardeinstellungen sind optimiert - Keine komplexe Konfiguration erforderlich!

Performance-Erwartungen

VoltArx ist für konsistente, realistische Erträge konzipiert:

Gewinnrate : 55-65% (nur bei Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit)

: 55-65% (nur bei Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit) Risiko:Rendite : 1:1,5 bis 1:2,5 im Durchschnitt

: 1:1,5 bis 1:2,5 im Durchschnitt Drawdown : Kontrolliert mit 2% Risiko pro Handel

: Kontrolliert mit 2% Risiko pro Handel Handelsfrequenz: 3-8 Signale pro Woche (H1-Zeitrahmen)

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Jeder Handel beinhaltet ein Risiko.

Technische Spezifikationen

Plattform : MetaTrader 4 und MetaTrader 5

: MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Konto-Typ : Beliebig (ECN, Standard, Cent, Demo)

: Beliebig (ECN, Standard, Cent, Demo) Mindesteinlage : $500 (empfohlen: $1,000+)

: $500 (empfohlen: $1,000+) Hebelwirkung : Beliebig (1:100+ empfohlen für Flexibilität)

: Beliebig (1:100+ empfohlen für Flexibilität) Absicherung : Nicht erforderlich

: Nicht erforderlich Symbole : Alle (optimiert für Forex, Indizes, Metalle)

: Alle (optimiert für Forex, Indizes, Metalle) Zeitrahmen: M15, M30, H1, H4 (H1 empfohlen)





Wichtiger Haftungsausschluss

Der Handel mit Forex, CFDs und Derivaten birgt ein hohes Risiko. Die VoltArx Volatility Engine ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung von Handelsentscheidungen, garantiert aber keine Gewinne. Sie sollten nur mit Geld handeln, dessen Verlust Sie sich leisten können. Frühere Backtests und Leistungen sagen nichts über zukünftige Ergebnisse aus. Testen Sie immer auf Demokonten, bevor Sie live handeln.

Risikowarnung: 70-80% der Kleinhändler verlieren Geld. Handeln Sie verantwortungsbewusst.





Warum VoltArx wählen?

"Die meisten EAs versuchen, den Markt vorherzusagen. VoltArx wartet, bis der Markt seine Hand zeigt und schlägt dann mit Präzision zu."

Der VoltArx-Vorteil:

Transparenter Algorithmus (keine Blackbox)

Keine gefährliche Geldverwaltung

Funktioniert bei jedem Broker

Multi-Asset Vielseitigkeit

Risikokontrollen auf professionellem Niveau

Regelmäßige Updates und Unterstützung

Beginnen Sie noch heute, intelligenter zu handeln

Schließen Sie sich professionellen Händlern an, die datengestützte Volatilitätsanalysen nutzen. Hören Sie auf, dem Markt hinterherzulaufen - lassen Sie VoltArx Sie vor explosiven Bewegungen positionieren.

Laden Sie jetzt herunter und transformieren Sie Ihr Trading mit institutioneller Breakout-Technologie.

