Adaptive SR Zones Breakout
- Indikatoren
- Alex Amuyunzu Raymond
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Adaptive SR Zones ist ein MetaTrader 5-Indikator der nächsten Generation, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandszonen abbildet und Ausbruchsaktivitäten in Echtzeit verfolgt. Er wurde für Händler entwickelt, die sich auf die Marktstruktur und das Zusammentreffen von Zonen verlassen. Er kombiniert Multi-Timeframe-Analysen, eine Logik zur Bestätigung von Ausbrüchen und anpassbare Alarme in einem leistungsstarken Tool. Kein Neulackieren.
Hauptmerkmale
Dynamisches Mapping von Unterstützungen und Widerständen
-
Erkennt Zonen aus Swing-Hochs/Tiefs und Reaktionspunkten.
-
Farbcodierung der Zonen nach Stärke und Anzahl der Berührungen für mehr Klarheit.
Erkennung von Ausbrüchen und Wiederholungsversuchen
-
Warnungen bei bestätigten Ausbruchsereignissen.
-
Optionale Retest-Überwachung für Reaktionen nach Ausbrüchen.
Multi-Timeframe-Überlagerungen
-
Projizieren Sie Zonen mit höherem Zeitrahmen (H1, H4, D1) auf niedrigere Charts.
-
Einstellbare Deckkraft und Prioritätsfärbung für eine klarere Darstellung.
Tools zur Zonenverwaltung
-
Sperren und verfolgen Sie bestimmte Zonen.
-
Schwebende Etiketten mit Preis, Zeitrahmen und Anzahl der Ausbrüche.
Visualisierung & Heatmap
-
Automatisch angepasste Zonenbreiten für verschiedene Vermögenswerte.
-
Ausbruchs-"Heatmap" zur Messung von Intensitäts- und Volatilitätszonen.
Benutzerdefinierte Alarme
-
Popup, Push, E-Mail oder Ton.
-
Intelligente Drosselung zur Vermeidung von Überalarmen bei schnellen Bewegungen.
Eingabe-Parameter
-
Zonen-Einstellungen: Lookback-Tiefe, maximale Zonen, minimale Berührungen, Zonenbreitenmultiplikator.
-
Breakout-Erkennung: Umschalten von Alarmen, Bestätigung durch Kerzenschluss, optionaler Volumenfilter.
-
Mehrere Zeitrahmen: HTF-Overlays aktivieren, Zeitrahmen auswählen (H1-D1), Opazitätskontrolle.
-
Anzeige & GUI: Bedienfeld umschalten, Positionierung, Beschriftung und Schriftgröße anpassen.
-
Erweitert: Heatmap, Volatilitätsfilter, Zonensperre.
Kompatibilität
-
Jedes Instrument (Forex, Indizes, Gold, Krypto, Aktien).
-
Jeder Zeitrahmen, mit nahtloser MTF-Unterstützung.
-
Ideal für Breakout-Trader, Struktur-Trader und Nutzer zonenbasierter Strategien.
Das Paket umfasst
-
Adaptive SR Zones - Breakout Edition Indikator (.mq5).
-
Lebenslanger Zugang + kostenlose Updates.
-
Übersichtliche Dokumentation für die Installation und Einrichtung.