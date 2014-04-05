Adaptive SR Zones Breakout

Adaptive SR Zones - Ausbruch Edition

Adaptive SR Zones ist ein MetaTrader 5-Indikator der nächsten Generation, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandszonen abbildet und Ausbruchsaktivitäten in Echtzeit verfolgt. Er wurde für Händler entwickelt, die sich auf die Marktstruktur und das Zusammentreffen von Zonen verlassen. Er kombiniert Multi-Timeframe-Analysen, eine Logik zur Bestätigung von Ausbrüchen und anpassbare Alarme in einem leistungsstarken Tool. Kein Neulackieren.

Hauptmerkmale

Dynamisches Mapping von Unterstützungen und Widerständen

  • Erkennt Zonen aus Swing-Hochs/Tiefs und Reaktionspunkten.

  • Farbcodierung der Zonen nach Stärke und Anzahl der Berührungen für mehr Klarheit.

Erkennung von Ausbrüchen und Wiederholungsversuchen

  • Warnungen bei bestätigten Ausbruchsereignissen.

  • Optionale Retest-Überwachung für Reaktionen nach Ausbrüchen.

Multi-Timeframe-Überlagerungen

  • Projizieren Sie Zonen mit höherem Zeitrahmen (H1, H4, D1) auf niedrigere Charts.

  • Einstellbare Deckkraft und Prioritätsfärbung für eine klarere Darstellung.

Tools zur Zonenverwaltung

  • Sperren und verfolgen Sie bestimmte Zonen.

  • Schwebende Etiketten mit Preis, Zeitrahmen und Anzahl der Ausbrüche.

Visualisierung & Heatmap

  • Automatisch angepasste Zonenbreiten für verschiedene Vermögenswerte.

  • Ausbruchs-"Heatmap" zur Messung von Intensitäts- und Volatilitätszonen.

Benutzerdefinierte Alarme

  • Popup, Push, E-Mail oder Ton.

  • Intelligente Drosselung zur Vermeidung von Überalarmen bei schnellen Bewegungen.

Eingabe-Parameter

  • Zonen-Einstellungen: Lookback-Tiefe, maximale Zonen, minimale Berührungen, Zonenbreitenmultiplikator.

  • Breakout-Erkennung: Umschalten von Alarmen, Bestätigung durch Kerzenschluss, optionaler Volumenfilter.

  • Mehrere Zeitrahmen: HTF-Overlays aktivieren, Zeitrahmen auswählen (H1-D1), Opazitätskontrolle.

  • Anzeige & GUI: Bedienfeld umschalten, Positionierung, Beschriftung und Schriftgröße anpassen.

  • Erweitert: Heatmap, Volatilitätsfilter, Zonensperre.

Kompatibilität

  • Jedes Instrument (Forex, Indizes, Gold, Krypto, Aktien).

  • Jeder Zeitrahmen, mit nahtloser MTF-Unterstützung.

  • Ideal für Breakout-Trader, Struktur-Trader und Nutzer zonenbasierter Strategien.

Das Paket umfasst

  • Adaptive SR Zones - Breakout Edition Indikator (.mq5).

  • Lebenslanger Zugang + kostenlose Updates.

  • Übersichtliche Dokumentation für die Installation und Einrichtung.


