Goldilocks GG - Der ultimative Präzisions-Scalper

Goldilocks GG ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Gold (XAU/USD) und andere volatile Märkte mit präzisem Scalping, adaptiver Intelligenz und leistungsstarker Risikokontrolle zu dominieren. Er wurde für Händler entwickelt, die Geschwindigkeit, Konsistenz und Rentabilität verlangen, und kombiniert eine hochmoderne Einstiegslogik mit intelligenten Filtern, die sich an jede Marktbedingung anpassen.

Wichtigste Vorteile

Funktioniert auf Gold und darüber hinaus - Optimiert für XAU/USD , aber flexibel genug, um mit anpassbaren Einstellungen die wichtigsten Devisenpaare, Indizes und sogar Kryptowährungen zu handeln.

Blitzschnelles Scalping - Erfasst kleine, aber häufige Bewegungen auf niedrigen Zeitskalen (M1-M15) mit schneller Ausführung und minimaler Latenz.

Anpassungsfähig an die Marktbedingungen - Wechselt je nach Volatilität und Trend dynamisch zwischen Momentum-Bursts , Mean-Reversion und Breakout-Scalping .

Strenger Risikoschutz - Jeder Handel wird durch einen harten Stop-Loss, einen Eigenkapitalschutz, einen täglichen Drawdown-Schutz und ein Trailing-Profit-System abgesichert.

Maximiert Gewinne, minimiert Risiken - Verwendet Multi-Target-Take-Profits, Breakeven-Shifts und intelligente Trailing-Stops, um Gewinne zu sichern und gleichzeitig Verlustgeschäfte frühzeitig zu beenden.

Session- und Spread-Filter - Handelt nur zu den besten Marktbedingungen und vermeidet hohe Spreads, Nachrichtenspitzen und Stunden mit geringem Handelsvolumen.

Broker-Smart Execution - Passt sich automatisch an Broker-Kontraktgrößen, Lot-Schritte und Symbolvariationen (XAUUSD , GOLD , XAUUSD.a , etc.) an.

Funktionen auf einen Blick

Ausschließlicher Goldmodus mit optionaler Multi-Market-Unterstützung

Eingabebestätigung für mehrere Zeitrahmen (M1-H1)

Erweiterte Filter: Spread, Volatilität, Session, Trend, ADX, runde Zahlen

Risikobasierte oder feste Losgröße

Partielle Gewinnmitnahmen mit flexiblen TP-Levels

Trailing Stop & Breakeven-Engine

Eingebauter Eigenkapitalschutz & tägliche Handelsobergrenzen

Einfaches On-Chart-Dashboard mit Live-Statistiken

Warum Goldilocks GG?

Wie sein Name ist auch Goldilocks GG so konzipiert, dass er für jede Situation "genau richtig" ist. Er ist aggressiv genug, um auf schnellen Märkten wie Gold Gewinne zu erzielen, und dennoch diszipliniert mit einem eisernen Risikomanagement, um Ihr Konto zu schützen. Ob Sie nun mit Gold, Devisen, Indizes oder Kryptowährungen handeln, Goldilocks GG passt sich an, um Ihren Vorteil zu maximieren.



