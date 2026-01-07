Shogun Scanner MT4

⚡ SHOGUN SCANNER MT4

🚀 [Launch Special] Jetzt zum "Sonderpreis" freischalten!

Um das große Update auf v8.99 zu feiern, veranstalten wir derzeit einen "Limited Time Sale". Dies ist deine einzige Chance, diese ultimative Waffe zum niedrigsten Preis aller Zeiten zu bekommen. Sichern Sie sich diese Gelegenheit jetzt, bevor der Preis wieder normal wird.

~ "Vollständige Automatisierung" der Chartüberwachung. Erobern Sie den gesamten Markt mit nur einem Chart. ~

Starrst du immer noch gebannt auf Charts?

"Warten auf eine Chance" ist nicht länger ein Job für Menschen.

  • Zwischen mehreren Monitoren hin und her schalten...

  • Trends, die in dem Moment explodieren, in dem Sie wegschauen...

  • Sich von Signalen täuschen lassen, die später wieder verschwinden (Repainting)...

Heute beenden Sie diesen "analogen und ineffizienten Handel". SHOGUN SCANNER ist Ihr "Automatic Tracking System", das die Bewegungen aller Währungspaare 24/7/365 in Ihrem Namen überwacht.

Alles, was Sie tun müssen, ist, den Chart zu öffnen, wenn der Alarm ertönt, und den Einstiegsknopf an der "Stelle mit der höchsten Gewinnwahrscheinlichkeit" zu drücken . Nutzen Sie den Rest Ihrer Zeit, um Ihr Leben zu genießen.

【Merit】 5 ausschlaggebende Gründe für die Installation

1️⃣ Gewinnende Währungen sofort nach "Farbe" erkennen

Sie müssen nicht Dutzende von Charts öffnen. Schauen Sie einfach auf das Panel, und Währungen mit Trends sind auf einen Blick erkennbar. Sie können nur die "Most Delicious Markets" mit hoher Genauigkeit auswählen.

2️⃣ Absolutes Vertrauen mit "Non-Repaint"-Logik

Sobald ein Signal erscheint, verschwindet es nie wieder. Da es sich nicht bewegt, ist es genau so reproduzierbar wie in der Vergangenheit bestätigt. Sie können auf der Grundlage von "Bestätigten Kerzen" urteilen und so das Zögern beim Einstieg auf Null reduzieren.

3️⃣ Eliminiert die Notwendigkeit komplexer Marktanalysen

Das Tool bestimmt automatisch die Trendrichtung vom Tageskurs (D1) bis hinunter zum 1-Minuten-Kurs (M1). Es entscheidet sofort über "Kaufen oder Verkaufen" und macht es für jeden möglich, das "Ironclad Pattern of Trend Following" zu reproduzieren .

4️⃣ Mit einem Klick direkt auf das "Schlachtfeld"

Ein Klick auf den Namen eines Währungspaares im Scanner wechselt sofort zu Ihrem Chart. Die Zeitspanne zwischen "Opportunity Discovery → Entry" wird auf Null reduziert. So können Sie sich keine Gewinne entgehen lassen.

5️⃣ Vollautomatische Linienanalyse auf Profi-Niveau

Fibonacci, Kanal-Linien, ZigZag. Es zeichnet automatisch komplexe Linien, die von Profis verwendet werden. Die Antwort auf die Frage "Wo soll der Gewinn mitgenommen werden?" wird direkt auf dem Chart angezeigt, so dass Ihre Ausstiegsstrategie perfekt ist.

Schauen Sie nicht auf den Chart. Schauen Sie auf den Markt.

Der Unterschied zwischen einem Profi und einem Amateur. Es ist die "Qualität der Informationen" und die "Geschwindigkeit des Urteils".

Die Anschaffung von SHOGUN SCANNER ist gleichbedeutend mit dem Erwerb einer "Brille, die das gesamte Bild des Marktes sieht", genau wie ein Profi.

Wahrheitsgetreue Signale ohne Übermalung. Eine Überwachungsfähigkeit, die alle Währungen dominiert. Und eine klare Strategie, die Zweifel ausräumt.

Die Tage des Bangens vor dem Monitor sind vorbei. Mit SHOGUN SCANNER entwickeln wir uns vom "Wartenden Handel" zum "Jagenden Handel".

SHOGUN SCANNER -- Sind Sie bereit, den Markt zu dominieren?


