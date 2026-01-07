🚀【発売記念】今だけ「特別価格」で解禁！

⚡ SHOGUN SCANNER MT4

v8.99への大型アップデートを記念して、現在「期間限定セール」を実施中です。 この最強の武器を最安値で手に入れられるのは今だけ。 通常価格に戻ってしまう前に、このチャンスを確実に掴んでください。

～チャート監視の「完全自動化」。たった1枚で、全市場を攻略せよ～

【Story】 まだ、チャート監視で消耗しているのですか？

「チャンスを待つ」のは、もう人間の仕事ではありません。

・複数モニターを行ったり来たり… ・目を離した隙にトレンド発生… ・後から消えるサインに翻弄される…

そんな**「アナログで非効率なトレード」**は今日で卒業です。 SHOGUN SCANNERは、あなたの代わりに24時間365日、全通貨ペアの動向を監視し続ける「自動追尾システム」。

あなたがすべきことは、アラートが鳴った時にチャートを開き、 **「勝てる確率の高い場所」**でエントリーボタンを押すだけ。 それ以外の時間は、人生を楽しむために使ってください。

導入すべきメリット「5つの決定的理由」

1️⃣ 稼げる通貨が「色」で分かる

チャートを何枚も開く必要はありません。パネルを見るだけで、今トレンドが出ている通貨が一目瞭然。**「一番おいしい相場」**だけをピンポイントで狙い撃ちできます。

2️⃣ 「リペイントなし」の絶対的安心感

一度出たサインは、絶対に消えません。動かないからこそ、過去検証通りの再現性がある。**「確定足」**での判断が可能になり、エントリーの迷いがゼロになります。

3️⃣ 環境認識スキルが「不要」になる

日足から1分足まで、すべてのトレンド方向をツールが自動判定。「今は買いか？売りか？」の判断を一瞬で行い、**「順張りの鉄板パターン」**を誰でも再現可能にします。

4️⃣ ワンクリックで戦場へ直行

スキャナーの通貨ペア名をクリックすれば、瞬時にチャート切り替え。「チャンス発見→エントリー」までのタイムラグを極限までゼロに。利益を取りこぼす隙を与えません。

5️⃣ プロ級のライン分析を全自動で

フィボナッチ、チャネルライン、ジグザグ。プロが引く複雑なラインを自動描画。**「どこで利確するか」**の答えがチャート上に表示されるため、出口戦略も完璧です。

チャートを見るな。市場を見ろ。

プロとアマチュアの違い。 それは**「情報の質」と「判断のスピード」**です。

SHOGUN SCANNERを手に入れるということは、 プロと同じ**「市場の全貌が見えるメガネ」**を手に入れることと同義です。

リペイントなしの真実のシグナル。 全通貨を支配する監視能力。 そして、迷いを消し去る明確な戦略。

さあ、モニターの前で悩み続けるのは終わりです。 SHOGUN SCANNERと共に、**「待つトレード」から「仕留めるトレード」**へ進化しましょう。

SHOGUN SCANNER ——市場を支配する準備は、できていますか？