DualGrid MT4

DualGrid-Expertenberater

DualGrid ist ein Grid-Expert Advisor mit mehreren Strategien, der flexibles Risikomanagement, fortschrittliche Grid-Logik und sorgfältig getestetes Ausführungsverhalten bietet. Der EA integriert zwei unabhängige Handelsstrategien, die jeweils mit einem eigenen Ansatz zur Marktinteraktion entwickelt wurden. Dadurch können Händler den EA an unterschiedliche Risikopräferenzen und Marktbedingungen anpassen.


Bitte senden Sie mir nach dem Kauf umgehend eine private Nachricht, um die Set-Dateien und die Anleitung zu erhalten.


Live-Signal: Hier klicken


Nach 5 Verkäufen steigt der Preis rapide! Unser Endpreis: 1800 $


Strategiearchitektur

  • EA One – Verzögertes Grid (Konfigurierbares Martingale)v

Die erste Strategie ist ein verzögertes Grid-System, das die volle Kontrolle über die Martingale-Strategie ermöglicht. Trader können Martingale direkt in den Eingaben aktivieren oder deaktivieren. Durch Setzen der Eingabe „Lots Multiply EA One“ auf 1 wird die Strategie automatisch in ein reines Grid-System ohne Martingale umgewandelt. Dies macht DualGrid zu einem der wenigen EAs, bei denen das Martingale-Verhalten durch eine einzige Eingabe vollständig neutralisiert werden kann und somit mehr Flexibilität für konservative Handelsansätze bietet. In den Eingaben können Sie den Live-Handel für Kauf- und Verkaufspositionen einzeln aktivieren oder deaktivieren. Wenn beispielsweise Kauf auf „true“ und Verkauf auf „false“ gesetzt ist, eröffnet der EA ausschließlich Kaufpositionen und keine Verkaufspositionen.

  • EA Two – Super Delayed Grid (Fixed Martingale Logic)

Die zweite Strategie ist ein stark verzögertes Grid-Trading mit einer internen Martingal-Logik, die nicht über die Eingabeeinstellungen angepasst werden kann. Diese Strategie ist bewusst aggressiver ausgelegt und wurde durch umfangreiche Tests, Optimierungen und Parameteranpassungen verfeinert. Interne Tests und historische Simulationen zeigten ein stabiles Verhalten mit kontrollierten Drawdown-Charakteristiken unter verschiedenen Marktbedingungen. In den Eingabeeinstellungen können Sie den Live-Handel für Kauf- und Verkaufspositionen einzeln aktivieren oder deaktivieren. Wenn beispielsweise „Kauf“ auf „true“ und „Verkauf“ auf „false“ gesetzt ist, eröffnet der Expert Advisor (EA) ausschließlich Kaufpositionen und keine Verkaufspositionen.


Backtesting- und Live-Trading-Logik

Um die MQL5-Verifizierungsanforderungen zu erfüllen, aktiviert der EA automatisch eine Strategie, wenn beide Strategien während des Backtests deaktiviert sind, um zu verhindern, dass das System den EA als nicht funktionsfähig einstuft.

Auf Live-Konten können Trader beide Strategien bei Bedarf deaktivieren. In diesem Fall werden keine Trades ausgeführt. Es wird jedoch nicht empfohlen, beide Strategien gleichzeitig auf Live-Konten zu nutzen, da dies zu einer hohen Anzahl paralleler Transaktionen führen und das Konto überlasten kann.


Zeitrahmen und Marktverhalten

DualGrid kann auf Zeitrahmen von M10 bis M30 getestet werden, wobei M30 sowohl für Backtests als auch für den Live-Handel empfohlen wird. Der Expert Advisor (EA) verwendet eine strenge Filterlogik, um Marktrauschen zu reduzieren. Dies kann zu weniger Trades pro Tag oder zu Perioden ohne Trades führen. Dieses Verhalten ist beabsichtigt und spiegelt das vorsichtige Ausführungsmodell des EA wider, nicht etwa eine Fehlfunktion.


Backtest-Kompatibilität

Sollten während des Backtests Probleme auftreten:

  • MetaQuotes-Demo nutzen
  • Führen Sie Tests mit 100 % realen Ticks durch.
Dieser Expert Advisor (EA) wurde hochgradig optimiert. Abhängig vom gewählten Zeitrahmen und den Backtesting-Bedingungen können in einigen Modi Verluste auftreten. Der Gesamtverlust bleibt jedoch kontrolliert und entspricht dem Verhalten der Live-Signale. Die finalen Parameter wurden durch Live-Handel über einen längeren Zeitraum validiert, wobei die Performance von den Risikoeinstellungen und der Positionsgröße beeinflusst wird. Eine Gewinnquote im Live-Handelskonto kann nicht zu 100 % garantiert werden.


Broker-Kompatibilitätshinweis

DualGrid ist nicht mit Exness kompatibel.


Risiko- und Losmanagementfunktionen

  • Funktion „Lots Per Balance“: Ermöglicht die automatische Skalierung der Losgröße basierend auf dem Kontowachstum und benutzerdefinierten Saldoschwellenwerten.
  • Automatische Lot-Risikokontrolle: Händler können zwischen automatischer risikobasierter Lotgrößenbestimmung und vollständig manueller Lotgrößenkontrolle wählen.
  • Manueller Lot-Modus: Die automatische Lotgröße kann vollständig deaktiviert werden, sodass der EA ausschließlich mit einer festen Lotgröße handelt.


Anpassung

  • Diagrammdesign und Farbanpassung
  • Unabhängige Steuerung beider Strategien
  • Flexible Risiko- und Losgrößenkonfiguration


Zusammenfassung

DualGrid wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Anpassungsfähigkeit, disziplinierte Ausführung und eine strukturierte Grid-Logik legen. Mit seinem Dual-Strategie-Framework, der konfigurierbaren Martingal-Steuerung und der sorgfältigen Marktfilterung konzentriert sich der Expert Advisor auf Stabilität und kontrolliertes Exposure anstatt auf aggressives Überhandeln.



Empfohlene Produkte
Forex Fighter 4
Jared Matthew Bryant
1 (1)
Experten
Forex Fighter ist ein fortschrittliches Mehrwährungssystem, das mit folgenden Symbolen handelt: EURJPY, GBPCHF, EURGBP, USDCAD, AUDNZD, USDJPY und AUDCAD. Die Strategie basiert auf eingebauten Indikatoren, die ich selbst entwickelt habe. Forex Fighter folgt einzigartigen Mustern, die sich wiederholen, aber sehr oft ist das menschliche Gehirn nicht in der Lage, sie zu erfassen. Der Entscheidungsträger sind hier zwei neuronale Netze, die sich einigen müssen, ob ein bestimmter Trade platziert wird
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Experten
Stepping-GBPUSD - arbeitet im vollautomatischen Modus! Keine Einstellungen erforderlich, Sie können die Standardeinstellungen verwenden. Der Expert Advisor arbeitet wie ein Skalpell bei starken Kursbewegungen. Der Bot wurde mit echten Tickdaten mit einem echten Spread für einen Zeitraum von 19 Jahren von 2004 bis 2023 getestet (so viel Tickhistorie ist auf den Servern der Schweizer Broker verfügbar). Er bestand auch den Monte-Carlo-Stabilitätstest mit 5.000 Simulationszyklen der zufälligen Hand
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experten
Dies ist ein universeller Berater, der in mehrere Richtungen wirkt. Die erste und wichtigste Sache ist die Unterstützung in verschiedenen Situationen, die während des Handels entstehen. Die zweite ist Scalping oder Positional Trading nach dem Trend, offene Aufträge, zur gleichen Zeit, mit Support-Aufträge mit dem Modell eines Quanten-Set von Algorithmen versichert. Wichtigste Vorteile Arbeit in mehreren Richtungen; Erhöhung des Kontostandes während des Drawdowns; Aufrechterhaltung von bereits o
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Bella EA
Calvin Andile Mahlangu
Experten
BELLA EA - Ausbruchshandelssystem für EURUSD Erfassen Sie Key Level Breakouts. Mit dem Trend mitgehen. Protect Profits. BELLA EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um Kursausbrüche auf den wichtigsten Niveaus (Höchst- und Tiefststände) auf dem Forex-Markt zu erfassen. Indem BELLA EA in den Handel einsteigt, wenn der Preis aus diesen kritischen Punkten ausbricht, zielt er darauf ab, von schnellen Preisbewegungen zu profitieren und Gewinne zu erzielen. Mit einem eingeb
ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategie-Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert. - Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da. - Nach dem Kauf, senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einen KOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten. ATR Bands Bounce EA - Eine anpassbare Strategie für Ihre Handelsbedürfnisse Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um eine flexible Handelsstrategie zu im
Algorithm Strategy
Fengbiao Dong
Experten
EA-Einstellungen： Sie müssen den EA für das zu handelnde Währungspaar laden (M15-Zeitbereich) Dieser EA ist nicht empfindlich auf Spread, Slip oder andere brokerbezogene Variablen. Sie können die Währungspaare verwenden, die ich empfehle, oder Sie können andere Währungspaare verwenden。. Ich habe 1000 0.01 Lot verwendet und empfehle 5000 0.01 Lot, um das Risiko zu reduzieren. Ein Hebel von 1:200 oder höher wird empfohlen. Link zum Herunterladen der Parameterdatei: https://www.mql5.com/zh/blogs/p
Currency PICSOU
Julien Jean Bernard Lajardie
Experten
CURRENCY PICSOU - Auto-Adaptive MA EA für EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD Wir stellen Ihnen CURRENCY PICSOU vor, einen hochmodernen Expert Advisor für den Handel mit den wichtigsten Währungspaaren wie EURUSD, USDJPY, USDCAD und AUDUSD . Dieser EA kombiniert eine ausgeklügelte Strategie des gleitenden Durchschnitts mit einem dynamischen, automatisch anpassenden Stop-Loss-System, das ein optimales Risikomanagement und eine optimale Handelsperformance gewährleistet. Hauptmerkmale: Auto-Ad
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experten
Handelssystem mit 1% Risiko je mehr Geld auf dem Konto ist, desto größer ist das Los, aber das Risiko ist 1% Erste Einzahlung 50.00 Spread 10 Nettogewinn 6.71 Gesamtgewinn 51.97 Gesamtverlust -45.26 Rentabilität 1.15 Erwartung des Gewinns 0.02 Absoluter Drawdown 26.79 Maximaler Drawdown 29.21 (55.47%) Relative Absenkung 55.47% (29.21) Gesamte Abschlüsse 427 Short-Positionen (% der Gewinner) 219 (72.60%) Long-Positionen (% der Gewinner) 208 (72.12%) Gewinnbringende Abschlüsse (% aller Absch
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
Clear Reversal Scalper EA Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um scharfe Marktumkehrgelegenheiten zu erkennen, indem er eine vordefinierte Anzahl von aufeinanderfolgenden bullischen oder bearischen Kerzen erkennt, die eine mögliche Erschöpfung des aktuellen Trends signalisieren. Sobald das Umkehrmuster erkannt wird, geht der EA einen Handel in Richtung der großen Umkehrkerze ein und nutzt das Momentum für einen schnellen Scalp. Diese Strategie funktioniert am besten in volatilen Sitzungen.
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
Dax Index Multitrader
Marek Kupka
5 (1)
Experten
Dieser EA wurde für den DAX (GER30) M15 Zeitrahmen entwickelt. Es funktioniert auch sehr gut auf dem gleichen Markt und TF M30 und M5. So erhalten Sie 3 Strategien für einen niedrigeren Preis, das bedeutet bessere Equity-Kurve, höhere Gewinne und geringere Drawdowns. Alles ist für den Zeitrahmen M15 getestet, Tests sind auch für M30 und M5 TF gemacht . Die Strategie basiert auf der Fortsetzung des TRENDs durch den HIGHEST-Kanal nach einer gewissen Konsolidierungsphase. Sie verwendet STOP pendin
EA Dynamic Pulsar MT4
Ruslan Pishun
Experten
Handelsstrategie: Scalping. Der Handel mit Impulsen im automatischen Handel wird schon seit langem genutzt, und das System ist für Händler nicht neu. Es ist schwierig, solche Momente manuell zu erfassen, aber der Berater meistert sie sofort. Der automatisierte Handel verwendet 2 Ansätze, um in solchen Fällen zu handeln: Suche nach Pullbacks nach Impulsen. Handel in Richtung des Momentums. Die Suche nach Einstiegspunkten läuft folgendermaßen ab: Wenn die Bedingungen für den Einstieg in den Markt
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Marktperioden handeln. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel erfolgt auf der Grundlage der Preisrendite in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. FUNKTIONEN Die Option Mehrere Symbole in ein
Boster
Langtha Prosanta Daudung
Experten
Der Boster ist ein vollautomatischer EA für den Handel mit dem EURUSD-Paar. Es ist Design entlang des Trends zu handeln und auch den Handel während der Umkehrung. Er verwendet eine adaptive Grid-Strategie. Bei der adaptiven Grid-Strategie ist der Abstand zwischen den Trades nicht festgelegt, der Einstieg in den nächsten Trade basiert auf den günstigsten Marktbedingungen, um den Trade mit Gewinn zu schließen. Das mit der normalen Grid/Martingale-Strategie verbundene Risiko wird also durch die ada
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Magic Win
Reni
4 (2)
Experten
EA MAGIC WIN ist ein fortschrittliches Handelssystem, das lange Zeit unter verschiedenen Marktbedingungen mit schweren Belastungstests getestet wurde. Basierend auf unserer benutzerdefinierten Indikator, der mit Mean Reversion Konzept zusammen mit einigen anderen Algorithmus unterstützt wird diese Produkte passt sich in den aktuellen Marktbedingungen und entsprechend handeln. Unterstützte Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Empfohlener TF: M15. Das Setfile kann von hier herunt
Two Kids
Natalya Sopina
Experten
Two Kids - Hochfrequenz-EA-Skalierer. Two Kids - verwendet nur zwei Standard-Indikatoren, um Signale für die Eröffnung zu erzeugen. Two Kids -Universell und einfach. Two Kids - handelt präzise und schnell. Two Kids - unabhängig von der TF. Two Kids - Funktioniert auf allen Währungspaaren. Two Kids - verwendet keine Martingale und kein Raster Two Kids - benötigt 20 Währungseinheiten für Lot 0.01 für jedes verwendete Währungspaar. Two Kids EA Parameter : Handelszeiten HH . ММ (Serverzeit) : Hande
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
Babylon
Sergey Ermolov
Experten
Babylon Expert Advisor handelt auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden auf der Grundlage eines auf künstlicher Intelligenz basierenden genetischen Algorithmus bestimmt. Dies ermöglicht es Ihnen, Trades nicht nur auf Niveaus zu eröffnen, die bereits in der Geschichte sichtbar sind, sondern auch auf den erwarteten Niveaus, die sich in der Zukunft bilden können. Darüber hinaus erhöht der Handel nur in Richtung des Trends die Zuverlässigkeit und
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
Experten
"RSI" bezieht sich in der Regel auf den Relative Strength Index, einen technischen Indikator, der auf den Finanzmärkten verwendet wird, um die Stärke oder Schwäche des Kurses eines Vermögenswertes zu analysieren. " Pending Grid" kann auf eine bestimmte Handelsstrategie hinweisen, die schwebende Aufträge mit Grid-Handelstechniken kombiniert. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) ist ein technischer Indikator, der beim Handel verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Vermögenswert überkauft oder ü
Audnzd Scalping Expert Advisor
Hao Jun Chong
Experten
ANSEA ist eine AUDNZD-Scalping-Strategie, mit der Sie den maximalen Gewinn auf flachen Währungspaaren erzielen können. Die Indikatoren des Autors werden verwendet, um den Markt genau zu betreten! Signal https://www.mql5.com/en/signals/2281563?source=Site+Signale+Seite *Backtest mit historischen Daten von Dukascopy Bester Fall: Mindestguthaben: $500 Hebelwirkung: 1 :100 Maximaler Rückzug: 27% Spread: 5 Pips Nettogewinn: 15% pro Jahr Geringes Risiko: $200 Guthaben pro 0,01 Losgröße Hohes Risiko:
Dynamic Swing EURUSD
Kenji Yamamura
Experten
Dieser Expert Advisor ist eine Handelsstrategie, die auf den EURUSD auf einem 1-Stunden-Chart abzielt. Indikatoren und führt trendfolgende Trades durch. Ich möchte mich nicht nur auf einen EA verlassen; ich möchte ein Portfolio aufbauen und meine Risiken diversifizieren..." Wenn das nach Ihnen klingt, ist dieser EA perfekt für Ihre Bedürfnisse. Dieser EA wurde mit Blick auf das Portfoliomanagement entwickelt und ist damit eine hervorragende Ergänzung zu anderen EAs, um eine stabile Performance z
Torn MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Ein Trendhandelsexperte verwendet eine Ausbruchsstrategie in Richtung des Haupttrends. Der EA verfügt über ein einzigartiges Einlagensicherungssystem, mit dem Sie im Falle einer Trendumkehr sicher aus dem Drawdown aussteigen können. Der Expert Advisor verwendet einen Indikator (in den Expert Advisor integriert): https: // www.mql5.com/en/market/product/64252 Handelsinstrumente (TF 5m): GBPUSD. Abgerissen für MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/64476/ Der Expert Advisor wurde seit 2003
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
ReversePro SmartSMA EA - Eine vollständig anpassbare gleitende Durchschnittsstrategie Der ReversePro SmartSMA EA ist ein fortschrittliches, vollständig anpassbares Trading-Tool, das für Trader entwickelt wurde, die eine Feinabstimmung ihrer Strategien bevorzugen. Dieser Expert Advisor (EA) ist nicht voroptimiert, so dass Sie die Flexibilität haben, seine Einstellungen an Ihren Handelsstil, Ihre Risikomanagementpräferenzen und die Marktbedingungen anzupassen. Wie er funktioniert Dieser EA basier
Benjan Expert
Profxtwins (Pty) LTD
Experten
Der Benjam ist ein vollautomatischer Handelsroboter. Der Roboter kauft einen Aufwärtstrend und verkauft einen Abwärtstrend. Der EA funktioniert nicht gut in einem Seitwärtsmarkt. Der Benutzer kann die Höhe des Stop Loss in Pips bestimmen. Der Benutzer kann die Höhe des Take Profit bestimmen. Der Benutzer kann die Menge des einzugebenden Volumens bestimmen. Der Benutzer kann die Anzahl der Trades festlegen, die der Roboter pro Trade öffnen soll.
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experten
Der Roboter nutzt die Handelsstrategie, die Linien des Bollinger-Band-Indikators zu durchbrechen. Der Kern dieser Strategie liegt in der ständigen Analyse der Indikatorlinien und der Suche nach den effektivsten Ausbruchspunkten für ihre Linien. Wenn der Preis die Indikatorlinie in einer der Richtungen durchbricht, eröffnet der Roboter einen Trade in diese Richtung und beginnt, ihm zu folgen. Der Roboter eröffnet jedoch nicht jedes Mal Trades, wenn die Indikatorlinien durchbrochen werden, sonder
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experten
Live-Signal - Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach dieser Woche erhöht werden. Willkommen, Gold GANN Expert öffnet automatisch Handel mit Highly Gewinn, Feste kleine Stop-Loss. Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) - Lebenslanges Update kostenlos Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug Ich bin darauf konzentriert, meinen Kunden zu helfen, nicht nur zu verdien
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Weitere Produkte dieses Autors
DualGrid
DRT Circle
5 (1)
Experten
DualGrid-Expertenberater DualGrid ist ein Grid-Expert Advisor mit mehreren Strategien, der flexibles Risikomanagement, fortschrittliche Grid-Logik und sorgfältig getestetes Ausführungsverhalten bietet. Der EA integriert zwei unabhängige Handelsstrategien, die jeweils mit einem eigenen Ansatz zur Marktinteraktion entwickelt wurden. Dadurch können Händler den EA an unterschiedliche Risikopräferenzen und Marktbedingungen anpassen. Bitte senden Sie mir nach dem Kauf umgehend eine private Nachricht,
GVolt
DRT Circle
4.27 (11)
Experten
GVolt — Präzisions-Goldgittermotor (Nicht-Martingal) GVolt ist ein fortschrittlicher Gold-Trading-Expert Advisor, der speziell für Trader entwickelt wurde, die im hochvolatilen XAUUSD-Markt Stabilität, Präzision und intelligentes Order-Handling benötigen. Basierend auf einer Grid-Architektur ohne Martingale bietet GVolt einen kontrollierten und strukturierten Umgang mit Volatilität bei gleichzeitig hoher Handelsaktivität und unabhängiger Strategieausführung. Dieser Expert Advisor wurde mit eine
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
Extractors
DRT Circle
5 (1)
Experten
Extraktoren für XAUUSD Extractors für XAUUSD ist ein professioneller Expert Advisor für Händler, die Wert auf Präzision, kontrolliertes Risiko und eine flexible Handelslogik beim Handel mit Gold (XAUUSD) legen. Er integriert zwei fortschrittliche integrierte Strategien und fünf flexible Marktansatzmodi und gibt Händlern die volle Kontrolle darüber, wie das System Trades unter verschiedenen Marktstrukturen interpretiert, eingibt und verwaltet. Extractors basiert auf umfangreichen Forschungs- und
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
Extractors MT4
DRT Circle
Experten
Extraktoren für XAUUSD Extractors für XAUUSD ist ein professioneller Expert Advisor für Händler, die Wert auf Präzision, kontrolliertes Risiko und eine flexible Handelslogik beim Handel mit Gold (XAUUSD) legen. Er integriert zwei fortschrittliche integrierte Strategien und fünf flexible Marktansatzmodi und gibt Händlern die volle Kontrolle darüber, wie das System Trades unter verschiedenen Marktstrukturen interpretiert, eingibt und verwaltet. Extractors basiert auf umfangreichen Forschungs- und
GVolt MT4
DRT Circle
Experten
GVolt — Präzisions-Goldgittermotor (Nicht-Martingal) GVolt ist ein fortschrittlicher Gold-Trading-Expert Advisor, der speziell für Trader entwickelt wurde, die im hochvolatilen XAUUSD-Markt Stabilität, Präzision und intelligentes Order-Handling benötigen. Basierend auf einer Grid-Architektur ohne Martingale bietet GVolt einen kontrollierten und strukturierten Umgang mit Volatilität bei gleichzeitig hoher Handelsaktivität und unabhängiger Strategieausführung. Dieser Expert Advisor wurde mit ein
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension