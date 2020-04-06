DualGrid MT4

DualGrid ist ein Grid-Expert Advisor mit mehreren Strategien, der flexibles Risikomanagement, fortschrittliche Grid-Logik und sorgfältig getestetes Ausführungsverhalten bietet. Der EA integriert zwei unabhängige Handelsstrategien, die jeweils mit einem eigenen Ansatz zur Marktinteraktion entwickelt wurden. Dadurch können Händler den EA an unterschiedliche Risikopräferenzen und Marktbedingungen anpassen.





Strategiearchitektur

EA One – Verzögertes Grid (Konfigurierbares Martingale)v

Die erste Strategie ist ein verzögertes Grid-System, das die volle Kontrolle über die Martingale-Strategie ermöglicht. Trader können Martingale direkt in den Eingaben aktivieren oder deaktivieren. Durch Setzen der Eingabe „Lots Multiply EA One“ auf 1 wird die Strategie automatisch in ein reines Grid-System ohne Martingale umgewandelt. Dies macht DualGrid zu einem der wenigen EAs, bei denen das Martingale-Verhalten durch eine einzige Eingabe vollständig neutralisiert werden kann und somit mehr Flexibilität für konservative Handelsansätze bietet. In den Eingaben können Sie den Live-Handel für Kauf- und Verkaufspositionen einzeln aktivieren oder deaktivieren. Wenn beispielsweise Kauf auf „true“ und Verkauf auf „false“ gesetzt ist, eröffnet der EA ausschließlich Kaufpositionen und keine Verkaufspositionen.

EA Two – Super Delayed Grid (Fixed Martingale Logic)

Die zweite Strategie ist ein stark verzögertes Grid-Trading mit einer internen Martingal-Logik, die nicht über die Eingabeeinstellungen angepasst werden kann. Diese Strategie ist bewusst aggressiver ausgelegt und wurde durch umfangreiche Tests, Optimierungen und Parameteranpassungen verfeinert. Interne Tests und historische Simulationen zeigten ein stabiles Verhalten mit kontrollierten Drawdown-Charakteristiken unter verschiedenen Marktbedingungen. In den Eingabeeinstellungen können Sie den Live-Handel für Kauf- und Verkaufspositionen einzeln aktivieren oder deaktivieren. Wenn beispielsweise „Kauf“ auf „true“ und „Verkauf“ auf „false“ gesetzt ist, eröffnet der Expert Advisor (EA) ausschließlich Kaufpositionen und keine Verkaufspositionen.





Backtesting- und Live-Trading-Logik

Um die MQL5-Verifizierungsanforderungen zu erfüllen, aktiviert der EA automatisch eine Strategie, wenn beide Strategien während des Backtests deaktiviert sind, um zu verhindern, dass das System den EA als nicht funktionsfähig einstuft.

Auf Live-Konten können Trader beide Strategien bei Bedarf deaktivieren. In diesem Fall werden keine Trades ausgeführt. Es wird jedoch nicht empfohlen, beide Strategien gleichzeitig auf Live-Konten zu nutzen, da dies zu einer hohen Anzahl paralleler Transaktionen führen und das Konto überlasten kann.





Zeitrahmen und Marktverhalten

DualGrid kann auf Zeitrahmen von M10 bis M30 getestet werden, wobei M30 sowohl für Backtests als auch für den Live-Handel empfohlen wird. Der Expert Advisor (EA) verwendet eine strenge Filterlogik, um Marktrauschen zu reduzieren. Dies kann zu weniger Trades pro Tag oder zu Perioden ohne Trades führen. Dieses Verhalten ist beabsichtigt und spiegelt das vorsichtige Ausführungsmodell des EA wider, nicht etwa eine Fehlfunktion.





Backtest-Kompatibilität

Sollten während des Backtests Probleme auftreten:

MetaQuotes-Demo nutzen

Führen Sie Tests mit 100 % realen Ticks durch.

Dieser Expert Advisor (EA) wurde hochgradig optimiert. Abhängig vom gewählten Zeitrahmen und den Backtesting-Bedingungen können in einigen Modi Verluste auftreten. Der Gesamtverlust bleibt jedoch kontrolliert und entspricht dem Verhalten der Live-Signale. Die finalen Parameter wurden durch Live-Handel über einen längeren Zeitraum validiert, wobei die Performance von den Risikoeinstellungen und der Positionsgröße beeinflusst wird. Eine Gewinnquote im Live-Handelskonto kann nicht zu 100 % garantiert werden.





Broker-Kompatibilitätshinweis

DualGrid ist nicht mit Exness kompatibel.





Risiko- und Losmanagementfunktionen

Funktion „Lots Per Balance“: Ermöglicht die automatische Skalierung der Losgröße basierend auf dem Kontowachstum und benutzerdefinierten Saldoschwellenwerten.

Automatische Lot-Risikokontrolle: Händler können zwischen automatischer risikobasierter Lotgrößenbestimmung und vollständig manueller Lotgrößenkontrolle wählen.

Manueller Lot-Modus: Die automatische Lotgröße kann vollständig deaktiviert werden, sodass der EA ausschließlich mit einer festen Lotgröße handelt.





Anpassung

Diagrammdesign und Farbanpassung

Unabhängige Steuerung beider Strategien

Flexible Risiko- und Losgrößenkonfiguration





Zusammenfassung

DualGrid wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Anpassungsfähigkeit, disziplinierte Ausführung und eine strukturierte Grid-Logik legen. Mit seinem Dual-Strategie-Framework, der konfigurierbaren Martingal-Steuerung und der sorgfältigen Marktfilterung konzentriert sich der Expert Advisor auf Stabilität und kontrolliertes Exposure anstatt auf aggressives Überhandeln.



