Hidden Cycles

5

Weihnachtsaktion! - Das einzige 100%ige Universalwerkzeug

Holen Sie sich Hidden Cycles für nur $129 (regulärer Preis $179).

Hören Sie auf, gegen die Natur zu handeln! Dies ist Ihre Chance, sich den einzigen Indikator zu sichern, der auf den absoluten Gesetzen beruht, die das gesamte Universum regieren. Die meisten Werkzeuge raten - dieses enthüllt die Wahrheit.

Das Angebot endet bald - Kaufen Sie ein anderes Spielzeug oder kaufen Sie die Wahrheit. Sie haben die Wahl...


Basierend auf universellen Gesetzen - NICHT auf dem Algorithmus irgendeines Typen:

Lassen Sie den Markt sich an die verborgene Geometrie der Zyklen anpassen - nicht umgekehrt.

Die meisten Indikatoren basieren auf einer künstlichen Formel. Sie hinken oft hinterher, versagen mit der Zeit oder müssen ständig neu optimiert werden.

Hidden Cycles ist anders. Es ist der erste und einzige MT4-Indikator, der auf universellen Proportionen und perfekten Relationen basiert - der unsichtbaren Struktur, die das gesamte Marktverhalten bestimmt.

Inspiriert von den Ideen von Fibonacci, Gann und Murrey - und als etwas völlig Neues entwickelt - zeigt Hidden Cycles automatisch die aktuelle, aktive Geometrie eines jeden Marktes auf, ohne dass eine Optimierung, Kurvenanpassung oder Parameteranpassung erforderlich ist.


Wozu es gut ist:

- Erkennen Sie Schwankungen und Umkehrungen mit Zuversicht
- Antizipieren Sie Trenderschöpfungen und Ausbrüche
- Enthüllen Sie den wahren Rhythmus und die verborgene Struktur eines jeden Marktes
- Kombinieren Sie kurz-, mittel- und langfristige Geometrie für unübertroffene Klarheit
- Funktioniert mit jedem Instrument und jedem Zeitrahmen (Hinweis: AUTO_Square_Modus nur bei M15, H1, H4, D1)

4 leistungsstarke Modi:

1. Rastermodus
Zeichnen Sie saubere horizontale Ebenen aus jeder benutzerdefinierten Schrittgröße (z. B. runde Zahlen, persönliche Zonen oder Forschungsmarker).

2. Auto-Grid-Modus
Ignoriert manuelle Eingaben - berechnet den Rhythmus auf der Grundlage des letzten Tagesschlusses. Zeigt Ihnen automatisch den natürlichen Abstand zwischen den Levels des aktuellen Marktes an.

3. Quadratischer Modus
Definieren Sie manuell sowohl Preis- als auch Zeitdimensionen. Hervorragend geeignet für die Analyse benutzerdefinierter Bereiche oder das Backtesting eines bestimmten Zeitraums.

4. AUTO_Square_Mode (Herzstück des Indikators)
Lassen Sie den Indikator automatisch die Preis- und Zeitgeometrie definieren - basierend auf einem von sechs Referenzbereichen:

Referenzbereich Verwendung am TF
Letzter Tag M15
Letzte Woche H1
Letzter Monat H4
Letztes Quartal D1
Letztes Halbjahr D1
Letztes Jahr D1

Wichtig: AUTO_Square_Mode funktioniert nur bei M15, H1, H4, D1.

Verdeckte Geometrie - Eingebaut:

Versteckte Zyklusebenen
Automatische Erkennung aller wichtigen horizontalen Ebenen - Haupt-, Neben- und Babyebene - zu jedem Zeitpunkt.

Trend Slope Lines
Sehen Sie dynamische schräge Linien. Ideal zum Erkennen von Umkehrungen, Schwankungen, Ausbrüchen und Wiederholungen.

Action Lanes
Visualisieren Sie das Trendmuster und diagonale Unterstützungs-/Widerstandszonen. Hilft auch beim Erkennen von Trend-Enden.

Hidden Cycles Triangle
Der Kurs tendiert dazu, in ~70% der Zeit innerhalb dieses Dreiecks zu bleiben. Achten Sie auf Umkehrungen des Dreiecks oder Ausbrüche durch das Dreieck.

Entscheidungsringe
Die Märkte ziehen es vor, zu fließen - nicht zu zögern.
Deshalb meidet der Kurs in 70 % der Fälle die mittelgroßen Ringe und die kleinsten inneren Ringe sogar noch mehr.
Nutzen Sie sie, um Schwankungen und Umkehrungen zu erkennen.

Zeitlinien
Leistungsstarke vertikale Linien, die helfen, Schwankungen und Umkehrungen vorherzusagen - mit ~70% Genauigkeit.

Volume Diff %
Vergleichen Sie das Volumen der letzten geschlossenen Kerze mit dem der vorhergehenden - live im Chart angezeigt. Ein Ausschlag von ±25% oder mehr? Ein Umschwung könnte bevorstehen.

"Balance"
Das Balance-Label markiert den Mittelpunkt des letzten Kerzenkörpers und dient als kurzfristige Unterstützung oder Widerstand - am besten auf den Zeitrahmen H4 und D1.

5 integrierte anpassbare gleitende Durchschnitte
Wählen Sie Methode, Preistyp, Stil, Farbe und mehr.

Anpassungsmöglichkeiten:

Alles kann nach Ihren Wünschen angepasst werden:

  • Farben

  • Linienstile und -breiten

  • Schriftgrößen

  • Positionen und Größen im Diagramm

  • usw.
Technische Details:

  • Funktioniert mit allen Instrumenten (Forex, Aktien, Krypto, Indizes...)

  • Funktioniert auf allen Zeitfenstern(AUTO_Square_Mode nur auf M15, H1, H4, D1)

  • Kein Neulackieren

  • Keine Verzögerung

  • Schnell und bequem

  • Schaltflächen auf dem Chart zum sofortigen Ein- und Ausblenden jedes Merkmals
    Erfahren Sie mehr:

    Besuchen Sie den offiziellen Hidden Cycles Blog auf MQL5 für tiefere Einblicke, Handels-Setups und eine vollständige Dokumentation.(https://www.mql5.com/en/blogs/post/762327)



    Bewertungen
    anjane201
    885
    anjane201 2025.06.14 17:02 
     

    I been using this indicator for a week and i am truly amazed with the effort and the knowledge that has been invested on this master piece. Lev is amazing to work with, trust me you he is always there to help you out with the smallest of things until you get everything in place , back to the indicator what caught my eye was the author saying " not someone's algorithm" there are no fancy arrows no great graphics just a scenic way of seeing markets, this is ahead of perhaps any other indicator i strongly recommend this to anyone who is happy to learn and earn cos this needs you to understand before you realize its potential, thank you Lev this indicator is here to stay for a long long time !

    
