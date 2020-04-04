Phoenix Support and Resistance Detector

Detector de Suporte e Resistência Phoenix (MT5)


Ferramenta profissional de detecção de suporte e resistência para MetaTrader 5. Detecta automaticamente os níveis mais fortes de S&R a partir de um intervalo de tempo superior e exibe uma análise abrangente da força através de um painel visual.


Visão geral


O Detector de Suporte e Resistência Phoenix identifica os três níveis mais fortes de suporte e resistência usando a análise de pivô de intervalo de tempo superior (padrão H4, personalizável). O sistema classifica os níveis por contagem de testes, barras de consolidação e proximidade do preço atual e, em seguida, exibe métricas detalhadas por meio de um painel de controle limpo de 6 colunas que mostra S1, S2, S3, R1, R2 e R3.


Cada nível exibe cinco métricas principais: preço atual, classificação de força (forte/média/fraca com base na contagem de testes), classificação de distância (próxima/moderada/distante), contagem de barras de consolidação e status de polaridade. O sistema de detecção de polaridade identifica quando os níveis de resistência mudam para suporte e vice-versa, à medida que o preço os atravessa.


O indicador traça linhas de preço horizontais no gráfico com rótulos de preço automáticos, estendendo-se infinitamente para a esquerda e para a direita para uma referência visual clara. A largura da zona é calculada automaticamente usando ATR ou pode ser definida manualmente em pips. Todos os níveis são atualizados dinamicamente à medida que novos pontos de pivô se formam no período de tempo superior.


As opções de alerta incluem avisos de proximidade quando o preço se aproxima dos níveis, notificações de inversão de polaridade e alertas de validação do período de tempo. O sistema suporta alertas pop-up, notificações sonoras e notificações push móveis. Uma tecla de atalho configurável permite alternar instantaneamente a visibilidade do painel, as linhas do gráfico ou ambos.


Instalação


Baixe do MQL5 Market e anexe a qualquer gráfico. O painel aparece imediatamente com os níveis detectados automaticamente a partir do intervalo de tempo superior especificado.


Requisitos


MetaTrader 5 build 3280 ou superior. Este é um indicador personalizado. Funciona com todas as corretoras e tipos de símbolos. Considere usar um intervalo de tempo atual inferior ao intervalo de tempo de detecção para uma descoberta ideal do nível.


Feedback e avaliações


Se você achar esta ferramenta útil, considere deixar uma avaliação no MQL5. Seu feedback molda diretamente as futuras atualizações, melhorias e novas ferramentas do Phoenix — criamos mais do que os traders realmente valorizam.


Suporte


Suporte vitalício via mensagem privada MQL5. Resposta em até 24 horas.


Desenvolvido pela Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos os direitos reservados.


