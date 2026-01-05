Phoenix Support and Resistance Detector

Rilevatore di supporto e resistenza Phoenix (MT5)





Strumento professionale per il rilevamento di supporto e resistenza per MetaTrader 5. Rileva automaticamente i livelli di S&R più forti da un intervallo di tempo superiore e visualizza un'analisi completa della forza attraverso un pannello di controllo visivo.





Panoramica





Il rilevatore di supporto e resistenza Phoenix identifica i tre livelli di supporto e resistenza più forti utilizzando l'analisi pivot su un intervallo di tempo superiore (H4 predefinito, personalizzabile). Il sistema classifica i livelli in base al numero di test, alle barre di consolidamento e alla vicinanza al prezzo corrente, quindi visualizza metriche dettagliate attraverso un dashboard pulito a 6 colonne che mostra S1, S2, S3, R1, R2 e R3.





Ogni livello mostra cinque metriche chiave: prezzo corrente, classificazione di forza (forte/media/debole in base al numero di test), classificazione di distanza (vicina/moderata/lontana), numero di barre di consolidamento e stato di polarità. Il sistema di rilevamento della polarità identifica quando i livelli di resistenza si trasformano in supporto e viceversa quando il prezzo li attraversa.





L'indicatore traccia linee di prezzo orizzontali sul grafico con etichette di prezzo automatiche, estendendosi all'infinito a sinistra e a destra per un chiaro riferimento visivo. L'ampiezza della zona viene calcolata automaticamente utilizzando l'ATR o può essere impostata manualmente in pip. Tutti i livelli si aggiornano dinamicamente man mano che si formano nuovi punti pivot sul timeframe superiore.





Le opzioni di avviso includono avvisi di prossimità quando il prezzo si avvicina ai livelli, notifiche di inversione di polarità e avvisi di convalida del timeframe. Il sistema supporta avvisi popup, notifiche sonore e notifiche push mobili. Un tasto di scelta rapida configurabile consente di attivare/disattivare istantaneamente la visibilità del pannello, le linee del grafico o entrambi.





Installazione





Scaricare da MQL5 Market e allegare a qualsiasi grafico. Il pannello di controllo appare immediatamente con i livelli rilevati automaticamente dal timeframe superiore specificato.





Requisiti





MetaTrader 5 build 3280 o superiore. Si tratta di un indicatore personalizzato. Funziona con tutti i broker e tutti i tipi di simboli. Per un rilevamento ottimale dei livelli, si consiglia di utilizzare un timeframe corrente inferiore al timeframe di rilevamento.





