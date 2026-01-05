Phoenix Support and Resistance Detector

凤凰支撑阻力检测器（MT5）





专为MetaTrader 5设计的专业支撑阻力检测工具。自动从更高周期识别最强支撑阻力位，并通过可视化仪表盘呈现全面强度分析。





概述





凤凰支撑阻力检测器运用更高周期枢轴点分析（默认H4周期，可自定义）识别三大最强支撑阻力位。系统依据测试次数、震荡柱数及距当前价格距离对各价位进行排序，通过简洁的六列仪表盘展示S1、S2、S3、R1、R2、R3的详细指标。





每个价位显示五项关键指标：当前价格、强度分类（基于测试次数划分为强/中/弱）、距离分类（近/中等/远）、震荡柱数量及极性状态。极性检测系统可识别阻力位转为支撑位或支撑位转为阻力位的情形（当价格穿越价位时）。





指标在图表上绘制带自动价格标签的水平线，无限延伸至左右两侧以提供清晰视觉参考。区域宽度可自动采用ATR计算或手动设置点差值。所有水平线将随更高周期形成新枢轴点动态更新。





警报选项包含：价格临近水平线时的接近预警、极性反转通知及周期验证警报。系统支持弹出提示、声音通知和移动推送通知。可配置热键实现面板可见性、图表线或两者同时的即时切换。





安装指南





从MQL5市场下载后附加至任意图表。仪表盘将立即显示，并自动检测指定更高时间周期的支撑阻力位。





系统要求





MetaTrader 5 3280版或更高版本。本工具为自定义指标，兼容所有经纪商及符号类型。建议使用低于检测时间周期的当前时间周期以获得最佳支撑阻力位识别效果。





反馈与评价





若您认为本工具实用，敬请在MQL5平台留下评价。您的反馈将直接影响凤凰工具的未来更新、优化及新功能开发——我们致力于打造交易者真正重视的工具。





技术支持





通过MQL5私信提供终身支持，24小时内响应。





开发方：凤凰环球投资有限公司

© 2025 凤凰环球投资有限公司。保留所有权利。