Phoenix Support and Resistance Detector

Phoenix Destek ve Direnç Dedektörü (MT5)


MetaTrader 5 için profesyonel destek ve direnç algılama aracı. Daha yüksek zaman diliminden en güçlü S&R seviyelerini otomatik olarak algılar ve görsel bir kontrol paneli aracılığıyla kapsamlı güç analizi görüntüler.


Genel Bakış


Phoenix Destek ve Direnç Dedektörü, daha yüksek zaman dilimi pivot analizi (varsayılan H4, özelleştirilebilir) kullanarak en güçlü üç destek ve direnç seviyesini belirler. Sistem, seviyeleri test sayısı, konsolidasyon çubukları ve mevcut fiyata yakınlıklarına göre sıralar, ardından S1, S2, S3, R1, R2 ve R3'ü gösteren temiz 6 sütunlu bir gösterge paneli aracılığıyla ayrıntılı metrikleri görüntüler.


Her seviye beş temel metrik gösterir: mevcut fiyat, güç sınıflandırması (test sayısına göre Güçlü/Orta/Zayıf), mesafe sınıflandırması (Yakın/Orta/Uzak), konsolidasyon çubuğu sayısı ve polarite durumu. Polarite algılama sistemi, fiyat bu seviyeleri geçtiğinde direnç seviyelerinin desteğe dönüştüğünü ve tersini belirler.


Gösterge, grafikte otomatik fiyat etiketleriyle yatay fiyat çizgileri çizer ve net bir görsel referans için sonsuz olarak sola ve sağa uzanır. Bölge genişliği ATR kullanılarak otomatik olarak hesaplanır veya pip cinsinden manuel olarak ayarlanabilir. Tüm seviyeler, daha yüksek zaman diliminde yeni pivot noktaları oluştukça dinamik olarak güncellenir.


Uyarı seçenekleri arasında fiyat seviyelere yaklaştığında yakınlık uyarıları, polarite değişimi bildirimleri ve zaman dilimi doğrulama uyarıları bulunur. Sistem, açılır uyarıları, sesli bildirimleri ve mobil push bildirimlerini destekler. Yapılandırılabilir bir kısayol tuşu, panel görünürlüğünü, grafik çizgilerini veya her ikisini birden anında değiştirmeye olanak tanır.


Kurulum


MQL5 Market'ten indirin ve herhangi bir grafiğe ekleyin. Belirtilen daha yüksek zaman diliminden otomatik olarak algılanan seviyelerle birlikte kontrol paneli hemen görünür.


Gereksinimler


MetaTrader 5 build 3280 veya üstü. Bu, özel bir göstergedir. Tüm brokerlar ve sembol türleri ile çalışır. Optimum seviye keşfi için algılama zaman diliminden daha düşük bir zaman dilimi kullanmayı düşünün.


Geri Bildirim ve Yorumlar


Bu aracı yararlı bulursanız, lütfen MQL5'te bir yorum bırakmayı düşünün. Geri bildiriminiz, Phoenix'in gelecekteki güncellemelerini, iyileştirmelerini ve yeni araçlarını doğrudan şekillendirir — yatırımcıların gerçekten değer verdiği şeyleri daha fazla geliştiririz.


Destek


MQL5 Özel Mesajı aracılığıyla ömür boyu destek. 24 saat içinde yanıt.


Phoenix Global Investments Ltd tarafından geliştirilmiştir.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Tüm hakları saklıdır.


