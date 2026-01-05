Phoenix Support and Resistance Detector

Détecteur de support et de résistance Phoenix (MT5)





Outil professionnel de détection des supports et résistances pour MetaTrader 5. Détecte automatiquement les niveaux de S&R les plus forts à partir d'une période plus longue et affiche une analyse complète de la force via un tableau de bord visuel.





Présentation





Le détecteur de support et de résistance Phoenix identifie les trois niveaux de support et de résistance les plus forts à l'aide d'une analyse pivot sur une période plus longue (H4 par défaut, personnalisable). Le système classe les niveaux en fonction du nombre de tests, des barres de consolidation et de la proximité du prix actuel, puis affiche des mesures détaillées via un tableau de bord clair à 6 colonnes indiquant S1, S2, S3, R1, R2 et R3.





Chaque niveau affiche cinq mesures clés : le prix actuel, la classification de la force (forte/moyenne/faible en fonction du nombre de tests), la classification de la distance (proche/modérée/lointaine), le nombre de barres de consolidation et l'état de polarité. Le système de détection de polarité identifie le moment où les niveaux de résistance basculent vers le support et vice versa lorsque le prix les traverse.





L'indicateur trace des lignes de prix horizontales sur le graphique avec des étiquettes de prix automatiques, s'étendant à l'infini vers la gauche et vers la droite pour une référence visuelle claire. La largeur de la zone est calculée automatiquement à l'aide de l'ATR ou peut être définie manuellement en pips. Tous les niveaux sont mis à jour de manière dynamique à mesure que de nouveaux points pivots se forment sur la période supérieure.





Les options d'alerte comprennent des avertissements de proximité lorsque le prix s'approche des niveaux, des notifications de renversement de polarité et des alertes de validation de la période. Le système prend en charge les alertes contextuelles, les notifications sonores et les notifications push mobiles. Un raccourci clavier configurable permet d'activer ou de désactiver instantanément la visibilité du panneau, les lignes du graphique ou les deux.





Installation





Téléchargez-le depuis MQL5 Market et ajoutez-le à n'importe quel graphique. Le tableau de bord apparaît immédiatement avec les niveaux détectés automatiquement à partir de la période supérieure spécifiée.





Configuration requise





MetaTrader 5 build 3280 ou supérieur. Il s'agit d'un indicateur personnalisé. Fonctionne avec tous les courtiers et tous les types de symboles. Envisagez d'utiliser une période actuelle inférieure à la période de détection pour une découverte optimale des niveaux.





Commentaires et avis





Si vous trouvez cet outil utile, pensez à laisser un avis sur MQL5. Vos commentaires influencent directement les futures mises à jour, améliorations et nouveaux outils de Phoenix : nous développons davantage ce que les traders apprécient réellement.





Assistance





Assistance à vie via MQL5 Private Message. Réponse dans les 24 heures.





Développé par Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Tous droits réservés.