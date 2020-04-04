Phoenix Support and Resistance Detector

フェニックス・サポート＆レジスタンス検出ツール (MT5)


MetaTrader 5向けプロフェッショナルな支持線・抵抗線検出ツール。上位時間足から最も強力なS&Rレベルを自動検出。視覚的なダッシュボードを通じて包括的な強度分析を表示します。


概要


フェニックス サポート＆レジスタンス検出ツールは、上位時間足ピボット分析（デフォルトH4、カスタマイズ可能）を用いて、最も強力な3つのサポート・レジスタンスレベルを特定します。システムはテスト回数、コンソリデーションバー数、現在価格への近接度でレベルをランク付けし、S1、S2、S3、R1、R2、R3を示す見やすい6列ダッシュボードを通じて詳細な指標を表示します。


各レベルには5つの主要指標が表示されます：現在の価格、強さ分類（テスト回数に基づく「強い」「中程度」「弱い」）、距離分類（「近い」「中程度」「遠い」）、コンソリデーションバー数、極性ステータス。極性検出システムは、価格がレベルを突破した際にレジスタンスレベルがサポートに反転するタイミング（逆も同様）を特定します。


インジケーターはチャート上に水平価格ラインを描画し、自動価格ラベルを付与。左右に無限に延長され、明確な視覚的参照を提供します。ゾーン幅はATRで自動計算されるか、ピップ単位で手動設定可能。上位時間軸で新たなピボットポイントが形成されるたびに全レベルが動的に更新される。


アラート機能には、価格がレベルに接近した際の近接警告、極性反転通知、時間軸検証アラートが含まれる。ポップアップ通知、サウンド通知、モバイルプッシュ通知に対応。設定可能なホットキーでパネル表示、チャートライン、または両方の即時切り替えが可能。


インストール


MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートにアタッチしてください。指定した上位時間枠からレベルが自動検出され、ダッシュボードが即時表示されます。


動作環境


MetaTrader 5 ビルド3280以降。カスタムインジケーターです。全ブローカー・全シンボルタイプに対応。最適なレベル検出のため、検出時間枠より低い現在の時間枠の使用をご検討ください。


フィードバックとレビュー


本ツールが有用とお感じになりましたら、MQL5でのレビュー投稿をご検討ください。皆様のフィードバックは、Phoenixの今後のアップデート、改善、新ツール開発に直接反映されます。トレーダーが真に価値を見出す機能を拡充してまいります。


サポート


MQL5プライベートメッセージによる生涯サポート。24時間以内に対応いたします。


開発元：Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. All rights reserved.


