Phoenix Support and Resistance Detector

Detector de soporte y resistencia Phoenix (MT5)


Herramienta profesional de detección de soporte y resistencia para MetaTrader 5. Detecta automáticamente los niveles de soporte y resistencia más fuertes a partir de un marco temporal superior y muestra un análisis exhaustivo de la fuerza a través de un panel visual.


Descripción general


El detector de soporte y resistencia Phoenix identifica los tres niveles de soporte y resistencia más fuertes utilizando un análisis de pivotes de un marco temporal superior (H4 por defecto, personalizable). El sistema clasifica los niveles por número de pruebas, barras de consolidación y proximidad al precio actual, y luego muestra métricas detalladas a través de un panel de control claro de 6 columnas que muestra S1, S2, S3, R1, R2 y R3.


Cada nivel muestra cinco métricas clave: precio actual, clasificación de fuerza (fuerte/media/débil según el recuento de pruebas), clasificación de distancia (cerca/moderada/lejana), recuento de barras de consolidación y estado de polaridad. El sistema de detección de polaridad identifica cuándo los niveles de resistencia se convierten en soporte y viceversa a medida que el precio los atraviesa.


El indicador dibuja líneas de precios horizontales en el gráfico con etiquetas de precios automáticas, que se extienden infinitamente hacia la izquierda y hacia la derecha para una referencia visual clara. El ancho de la zona se calcula automáticamente utilizando el ATR o se puede configurar manualmente en pips. Todos los niveles se actualizan dinámicamente a medida que se forman nuevos puntos de pivote en el marco temporal superior.


Las opciones de alerta incluyen advertencias de proximidad cuando el precio se acerca a los niveles, notificaciones de cambio de polaridad y alertas de validación del marco temporal. El sistema admite alertas emergentes, notificaciones sonoras y notificaciones push móviles. Una tecla de acceso rápido configurable permite alternar instantáneamente la visibilidad del panel, las líneas del gráfico o ambos.


Instalación


Descárguelo de MQL5 Market y adjúntelo a cualquier gráfico. El panel de control aparece inmediatamente con los niveles detectados automáticamente a partir del marco temporal superior especificado.


Requisitos


MetaTrader 5 build 3280 o superior. Se trata de un indicador personalizado. Funciona con todos los brókers y tipos de símbolos. Considere la posibilidad de utilizar un marco temporal actual inferior al marco temporal de detección para un descubrimiento óptimo del nivel.


Comentarios y reseñas


Si esta herramienta le resulta útil, considere dejar una reseña en MQL5. Sus comentarios influyen directamente en las futuras actualizaciones, mejoras y nuevas herramientas de Phoenix: creamos más de lo que los traders realmente valoran.


Soporte


Soporte de por vida a través de mensajes privados de MQL5. Respuesta en un plazo de 24 horas.


Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos los derechos reservados.


Otros productos de este autor
Phoenix ATR Volatility Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Medidor de volatilidad Phoenix ATR (MT5) Herramienta de monitoreo de volatilidad en tiempo real para MetaTrader 5. Utiliza el rango verdadero promedio (ATR) para mostrar la volatilidad actual del mercado en su gráfico. Propósito La volatilidad del mercado afecta directamente la colocación de stops, el tamaño de las posiciones, el deslizamiento y la eficacia de las estrategias. Operar sin ser consciente de la volatilidad a menudo conduce a un riesgo excesivo en mercados rápidos o a oportunidad
FREE
Phoenix Trend Strength Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Medidor de fuerza de tendencia Phoenix (MT5) Analizador del régimen del mercado y la fuerza de la tendencia para MetaTrader 5. Combina ADX, RSI y movimiento direccional en un solo panel para clasificar las condiciones del mercado en tiempo real. Objetivo La mayoría de los traders fracasan no por realizar entradas erróneas, sino porque aplican la estrategia equivocada al régimen de mercado incorrecto. El medidor de fuerza de tendencia Phoenix ayuda a los traders a determinar al instante si el
FREE
Phoenix News Countdown Calendar
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Calendario de cuenta atrás de noticias de Phoenix (MT5) Panel de cuenta atrás de noticias económicas en tiempo real para MetaTrader 5. Muestra los próximos eventos de alto impacto con temporizadores de cuenta atrás precisos para ayudar a los operadores a gestionar el riesgo en torno a los picos de volatilidad. Objetivo Las noticias económicas generan volatilidad, deslizamientos y caídas inesperadas. Operar a ciegas en eventos de alto impacto puede invalidar instantáneamente las configuracione
FREE
Phoenix Candle Timer Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Panel Phoenix Candle Timer (MT5) Temporizador de cuenta atrás en tiempo real para MetaTrader 5. Muestra el tiempo exacto que queda en la vela actual para mejorar el momento de ejecución y la disciplina comercial. Finalidad La precisión en el tiempo de las velas es fundamental para los operadores discrecionales y las estrategias algorítmicas. Entrar demasiado pronto o demasiado tarde en una vela puede afectar al riesgo, la exposición al spread y la validez de la señal. El panel temporizador d
FREE
Phoenix Breakeven Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilidades
Botón Phoenix Breakeven (MT5) Herramienta de ajuste de stop loss con un solo clic para MetaTrader 5. Mueve todas las posiciones abiertas al punto de equilibrio con solo pulsar un botón, eliminando el riesgo de pérdidas una vez que las operaciones son rentables. Finalidad Ajustar manualmente los stop loss en múltiples posiciones durante las operaciones activas supone una pérdida de tiempo y genera dudas. El botón Phoenix Breakeven proporciona protección instantánea contra el riesgo, lo que per
FREE
Phoenix Spread Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Panel Phoenix Spread (MT5) Panel de monitoreo de spreads en tiempo real para MetaTrader 5. Muestra el spread actual entre la oferta y la demanda en puntos en su gráfico. Propósito La expansión del spread es una de las fuentes de pérdidas comerciales más ignoradas. Durante la baja liquidez, los rollovers, los eventos noticiosos o las condiciones volátiles, los spreads pueden ampliarse drásticamente, convirtiendo operaciones que de otro modo serían válidas en pérdidas instantáneas. El panel de
FREE
Phoenix Drawdown Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilidades
Medidor de drawdown Phoenix (MT5) Herramienta de monitoreo de drawdown en tiempo real para MetaTrader 5. Muestra el porcentaje de drawdown de la cuenta en vivo en su gráfico para ayudar a los traders a gestionar el riesgo y evitar sobrepasar los límites de la cuenta. Finalidad El drawdown es la métrica de riesgo más importante para los traders que operan con cuentas de empresas de capital propio o carteras con una gestión de riesgo estricta. Superar los límites de drawdown puede invalidar las
FREE
Phoenix Magic Number Dashboard
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilidades
Panel de control Phoenix Magic Number (MT5) Panel de control en tiempo real para supervisar múltiples EA en MetaTrader 5. Realiza un seguimiento simultáneo de múltiples asesores expertos utilizando números mágicos y muestra las ganancias y pérdidas en tiempo real de cada estrategia. Finalidad Ejecutar múltiples asesores expertos sin una supervisión consolidada crea puntos ciegos en cuanto al riesgo, el rendimiento y la exposición. Supervisar los EA individualmente supone una pérdida de tiempo
FREE
Close All Trades Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilidades
Botón Cerrar todas las operaciones (MT5) Utilidad para cerrar posiciones con un solo clic en MetaTrader 5. Muestra un botón rojo en su gráfico que cierra todas las posiciones abiertas cuando se presiona, con manejo automático de rechazos y recotizaciones. Finalidad Cerrar varias posiciones individualmente en condiciones volátiles o con problemas en la plataforma supone una pérdida de tiempo y aumenta la exposición al deslizamiento. El botón Cerrar todas las operaciones permite liquidar
FREE
Currency Strength Suite
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Paquete de fortaleza de divisas (MT5) Panel de control profesional de 7 pestañas para el análisis en tiempo real de la fortaleza de las divisas, el seguimiento de la correlación y la inteligencia comercial basada en sesiones en 8 divisas más el oro. Descripción general El paquete de fortaleza de divisas proporciona un análisis multidivisa completo a través de siete paneles especializados: medidor de fortaleza, rendimiento de la sesión, escáner de pares, pestaña de análisis, matriz de correlac
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario