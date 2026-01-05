Phoenix Support and Resistance Detector

Detector de soporte y resistencia Phoenix (MT5)





Herramienta profesional de detección de soporte y resistencia para MetaTrader 5. Detecta automáticamente los niveles de soporte y resistencia más fuertes a partir de un marco temporal superior y muestra un análisis exhaustivo de la fuerza a través de un panel visual.





Descripción general





El detector de soporte y resistencia Phoenix identifica los tres niveles de soporte y resistencia más fuertes utilizando un análisis de pivotes de un marco temporal superior (H4 por defecto, personalizable). El sistema clasifica los niveles por número de pruebas, barras de consolidación y proximidad al precio actual, y luego muestra métricas detalladas a través de un panel de control claro de 6 columnas que muestra S1, S2, S3, R1, R2 y R3.





Cada nivel muestra cinco métricas clave: precio actual, clasificación de fuerza (fuerte/media/débil según el recuento de pruebas), clasificación de distancia (cerca/moderada/lejana), recuento de barras de consolidación y estado de polaridad. El sistema de detección de polaridad identifica cuándo los niveles de resistencia se convierten en soporte y viceversa a medida que el precio los atraviesa.





El indicador dibuja líneas de precios horizontales en el gráfico con etiquetas de precios automáticas, que se extienden infinitamente hacia la izquierda y hacia la derecha para una referencia visual clara. El ancho de la zona se calcula automáticamente utilizando el ATR o se puede configurar manualmente en pips. Todos los niveles se actualizan dinámicamente a medida que se forman nuevos puntos de pivote en el marco temporal superior.





Las opciones de alerta incluyen advertencias de proximidad cuando el precio se acerca a los niveles, notificaciones de cambio de polaridad y alertas de validación del marco temporal. El sistema admite alertas emergentes, notificaciones sonoras y notificaciones push móviles. Una tecla de acceso rápido configurable permite alternar instantáneamente la visibilidad del panel, las líneas del gráfico o ambos.





Instalación





Descárguelo de MQL5 Market y adjúntelo a cualquier gráfico. El panel de control aparece inmediatamente con los niveles detectados automáticamente a partir del marco temporal superior especificado.





Requisitos





MetaTrader 5 build 3280 o superior. Se trata de un indicador personalizado. Funciona con todos los brókers y tipos de símbolos. Considere la posibilidad de utilizar un marco temporal actual inferior al marco temporal de detección para un descubrimiento óptimo del nivel.





Soporte





Soporte de por vida a través de mensajes privados de MQL5. Respuesta en un plazo de 24 horas.





Desarrollado por Phoenix Global Investments Ltd.

