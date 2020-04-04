Phoenix Support and Resistance Detector

피닉스 지지선 및 저항선 탐지기 (MT5)





메타트레이더 5용 전문 지지선 및 저항선 탐지 도구입니다. 상위 시간대에서 가장 강력한 지지선 및 저항선을 자동으로 탐지하고 시각적 대시보드를 통해 포괄적인 강도 분석을 표시합니다.





개요





피닉스 지지선 및 저항선 탐지기는 상위 시간대 피벗 분석(기본 H4, 사용자 정의 가능)을 통해 가장 강력한 세 가지 지지선 및 저항선을 식별합니다. 시스템은 테스트 횟수, 통합 바, 현재 가격과의 근접성에 따라 레벨을 순위화한 후, S1, S2, S3, R1, R2, R3을 보여주는 깔끔한 6열 대시보드를 통해 상세한 지표를 표시합니다.





각 레벨은 다섯 가지 핵심 지표를 표시합니다: 현재 가격, 강도 분류(테스트 횟수 기준 강함/중간/약함), 거리 분류(가까움/보통/멀음), 통합 바 수, 극성 상태. 극성 감지 시스템은 가격이 레벨을 통과할 때 저항 레벨이 지지 레벨로 전환되거나 그 반대의 경우를 식별합니다.





지표는 차트에 자동 가격 라벨이 표시된 수평 가격선을 그리며, 명확한 시각적 참조를 위해 좌우로 무한히 확장됩니다. 존 너비는 ATR을 사용하여 자동 계산되거나 핍 단위로 수동 설정 가능합니다. 모든 레벨은 상위 시간대에서 새로운 피벗 포인트가 형성될 때마다 동적으로 업데이트됩니다.





경고 옵션에는 가격이 레벨에 접근할 때의 근접 경고, 극성 전환 알림, 시간대 검증 경고가 포함됩니다. 시스템은 팝업 경고, 소리 알림, 모바일 푸시 알림을 지원합니다. 설정 가능한 핫키로 패널 표시, 차트 라인 또는 둘 다를 즉시 전환할 수 있습니다.





설치 방법





MQL5 마켓에서 다운로드하여 차트에 부착하세요. 지정된 상위 시간대에서 자동 감지된 레벨과 함께 대시보드가 즉시 표시됩니다.





요구 사항





MetaTrader 5 빌드 3280 이상. 커스텀 인디케이터입니다. 모든 브로커 및 심볼 유형에서 작동합니다. 최적의 레벨 탐지를 위해 감지 시간대보다 낮은 현재 시간대 사용을 고려하세요.





피드백 및 리뷰





본 도구가 유용하다고 생각되시면 MQL5에 리뷰를 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 피드백은 향후 Phoenix 업데이트, 개선 사항 및 신규 도구 개발에 직접 반영됩니다 — 트레이더가 진정으로 가치 있게 여기는 기능을 더 많이 구축하겠습니다.





지원





MQL5 비공개 메시지를 통한 평생 지원. 24시간 이내 응답 보장.





개발사: Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. 판권 소유.