Phoenix Support and Resistance Detector

Детектор поддержки и сопротивления Phoenix (MT5)





Профессиональный инструмент для определения уровней поддержки и сопротивления для MetaTrader 5. Автоматически определяет самые сильные уровни S&R на более высоком таймфрейме и отображает комплексный анализ силы с помощью визуальной панели инструментов.





Обзор





Phoenix Support & Resistance Detector определяет три самых сильных уровня поддержки и сопротивления с помощью анализа пивотов более высокого таймфрейма (по умолчанию H4, настраиваемый). Система ранжирует уровни по количеству тестов, барам консолидации и близости к текущей цене, а затем отображает подробные метрики на наглядной панели из 6 столбцов, показывающей S1, S2, S3, R1, R2 и R3.





Каждый уровень отображает пять ключевых показателей: текущую цену, классификацию силы (сильная/средняя/слабая на основе количества тестов), классификацию расстояния (близкая/умеренная/далекая), количество баров консолидации и статус полярности. Система определения полярности определяет, когда уровни сопротивления переходят в поддержку и наоборот, когда цена пересекает их.





Индикатор рисует горизонтальные ценовые линии на графике с автоматическими ценовыми метками, простирающимися бесконечно влево и вправо для наглядной визуальной ориентации. Ширина зоны рассчитывается автоматически с помощью ATR или может быть установлена вручную в пунктах. Все уровни обновляются динамически по мере формирования новых точек разворота на более высоком таймфрейме.





Параметры оповещений включают предупреждения о приближении цены к уровням, уведомления об изменении полярности и оповещения о проверке таймфрейма. Система поддерживает всплывающие оповещения, звуковые уведомления и мобильные push-уведомления. Настраиваемая горячая клавиша позволяет мгновенно переключать видимость панели, линий графика или и того, и другого.





Установка





Скачайте с MQL5 Market и прикрепите к любому графику. Панель управления появляется сразу с уровнями, автоматически обнаруженными из указанного более высокого таймфрейма.





Требования





MetaTrader 5 build 3280 или выше. Это пользовательский индикатор. Работает со всеми брокерами и типами символов. Для оптимального обнаружения уровней рекомендуется использовать текущий таймфрейм ниже таймфрейма обнаружения.





Отзывы и рецензии





Если вы считаете этот инструмент полезным, пожалуйста, оставьте отзыв на MQL5. Ваши отзывы напрямую влияют на будущие обновления, улучшения и новые инструменты Phoenix — мы создаем то, что действительно ценится трейдерами.





Поддержка





Пожизненная поддержка через личные сообщения MQL5. Ответ в течение 24 часов.





Разработано Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Все права защищены.