SecScaleMultiSymbol Viewer

🌐 SecScale Multi-Symbol-Viewer

Sekundengenaue Präzision × Multi-Asset Insight × Eine eigenständige Handelsoberfläche

Sehen Sie das wahre Momentum des Marktes für jedes Asset - sofort.

🔥 Was ist SecScale Multi-Symbol Viewer?

SecScale ist ein Indikator der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Devisen, Kryptowährungen, Indizes und CFDs auf einer einzigen, einheitlichen Skala zu vergleichen - etwas, das traditionelle Indikatoren einfach nicht können.

Eine sekundenbasierte Engine erfasst Mikrobewegungen in Echtzeit (auf M1)

Der Kursverlauf wird in einer klaren 0-100-Skala normalisiert

Bis zu 22 Symbole werden gleichzeitig angezeigt

Die Benutzeroberfläche läuft als völlig unabhängige visuelle Ebene, unbeeinflusst von Chartfarben oder Kerzen

Es verhält sich weniger wie ein "MetaTrader-Indikator" und mehr wie eine eigene Trading-App, die in Ihrem Chart läuft.

🚀 Hauptmerkmale

1️⃣ Seconds Engine (CSecondsEngine) - Echte Echtzeit-Präzision

Unabhängige sekundenbasierte Historie für jedes Symbol

Sekundenmodus exklusiv auf M1 verfügbar

Unterstützt ALMA / TMA / EMA / SMA-Glättung

Erfasst Mikrostruktur und Volatilitätsverschiebungen mit außergewöhnlicher Genauigkeit

2️⃣ 0-100 Rollierende Skala - mit Erhaltung des Rohpreisverhaltens

Im Gegensatz zu typischen Währungsstärkemessgeräten (CSI), die sich auf eine umfangreiche Formelverarbeitung stützen, bleibt bei

SecScale die rohe Persönlichkeit eines jeden Marktes erhalten.

✔ Bewahrt "Klebrigkeit", Volatilitätsausbrüche und einzigartiges Preisverhalten

✔ Keine künstliche Glättung des Marktcharakters

✔ Reine Preisaktion, normalisiert für den Vergleich

Unter Verwendung der letzten 200 Balken (anpassbar) extrahiert SecScale die lokale Hoch-/Tiefspanne und bildet den aktuellen Preis in einer sauberen 0-100-Skala ab.

Ob es sich um:

BTCUSD

USDJPY

NAS100

...jedes Asset wird direkt vergleichbar.

3️⃣ Sub-Window Vollbildmodus - Ein eigener visueller Arbeitsbereich

Um eine saubere, moderne Benutzeroberfläche zu schaffen, verkleinert SecScale:

Verkleinert den Hauptchart auf 1px

Erweitert das Unterfenster zu einer bildschirmfüllenden Arbeitsfläche

Das bedeutet:

Keine Hintergrundstörung

Keine Kerzen

Kein Raster

Keine Unordnung

Nur eine reine, zweckbestimmte Visualisierungsebene.

4️⃣ Multi-Asset-Unterstützung (bis zu 22 Symbole)

12 voreingestellte FX-Paare

10 anpassbare Slots

FX, Krypto, Indizes, CFDs - alle werden unterstützt

Alle werden gleichzeitig mit automatischer Farbzuweisung angezeigt

5️⃣ Dual Label UI-Modi

✔ Zeilenverfolgungsmodus

Die Etiketten verfolgen den letzten Wert jeder Zeile.

✔ Rechtsseitiger Listenmodus

Übersichtlich, organisiert und perfekt für den schnellen Vergleich von Stärken.

6️⃣ Interaktive Hervorhebung - Klicken zum Hervorheben

Klicken Sie auf ein Etikett → die Linienstärke wechselt (1 ↔ 3)

Blitzmodus → ausgewähltes Symbol blinkt 5 Sekunden lang

Ideal zum schnellen Isolieren eines Symbols während der Analyse.

🧩 Perfekt für Trader, die...

Eine klare Echtzeit-Ansicht der Multi-Asset-Stärke

FX und Kryptowährungen auf der gleichen Skala angezeigt werden

Eine saubere, moderne Benutzeroberfläche, die nicht mit dem Chart kämpft

Ein Tool, das sich eher wie eine App als ein Indikator anfühlt





