SecScaleMultiSymbol Viewer

🌐 SecScale Multi-Symbol-Viewer

Sekundengenaue Präzision × Multi-Asset Insight × Eine eigenständige Handelsoberfläche

Sehen Sie das wahre Momentum des Marktes für jedes Asset - sofort.

🔥 Was ist SecScale Multi-Symbol Viewer?

SecScale ist ein Indikator der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Devisen, Kryptowährungen, Indizes und CFDs auf einer einzigen, einheitlichen Skala zu vergleichen - etwas, das traditionelle Indikatoren einfach nicht können.

  • Eine sekundenbasierte Engine erfasst Mikrobewegungen in Echtzeit (auf M1)
  • Der Kursverlauf wird in einer klaren 0-100-Skala normalisiert
  • Bis zu 22 Symbole werden gleichzeitig angezeigt
  • Die Benutzeroberfläche läuft als völlig unabhängige visuelle Ebene, unbeeinflusst von Chartfarben oder Kerzen

Es verhält sich weniger wie ein "MetaTrader-Indikator" und mehr wie eine eigene Trading-App, die in Ihrem Chart läuft.

🚀 Hauptmerkmale

1️⃣ Seconds Engine (CSecondsEngine) - Echte Echtzeit-Präzision

  • Unabhängige sekundenbasierte Historie für jedes Symbol
  • Sekundenmodus exklusiv auf M1 verfügbar
  • Unterstützt ALMA / TMA / EMA / SMA-Glättung
  • Erfasst Mikrostruktur und Volatilitätsverschiebungen mit außergewöhnlicher Genauigkeit

2️⃣ 0-100 Rollierende Skala - mit Erhaltung des Rohpreisverhaltens

Im Gegensatz zu typischen Währungsstärkemessgeräten (CSI), die sich auf eine umfangreiche Formelverarbeitung stützen, bleibt bei
SecScale die rohe Persönlichkeit eines jeden Marktes erhalten.

✔ Bewahrt "Klebrigkeit", Volatilitätsausbrüche und einzigartiges Preisverhalten

✔ Keine künstliche Glättung des Marktcharakters

✔ Reine Preisaktion, normalisiert für den Vergleich

Unter Verwendung der letzten 200 Balken (anpassbar) extrahiert SecScale die lokale Hoch-/Tiefspanne und bildet den aktuellen Preis in einer sauberen 0-100-Skala ab.

Ob es sich um:

  • BTCUSD
  • USDJPY
  • NAS100

...jedes Asset wird direkt vergleichbar.

3️⃣ Sub-Window Vollbildmodus - Ein eigener visueller Arbeitsbereich

Um eine saubere, moderne Benutzeroberfläche zu schaffen, verkleinert SecScale:

  • Verkleinert den Hauptchart auf 1px
  • Erweitert das Unterfenster zu einer bildschirmfüllenden Arbeitsfläche

Das bedeutet:

  • Keine Hintergrundstörung
  • Keine Kerzen
  • Kein Raster
  • Keine Unordnung

Nur eine reine, zweckbestimmte Visualisierungsebene.

4️⃣ Multi-Asset-Unterstützung (bis zu 22 Symbole)

  • 12 voreingestellte FX-Paare
  • 10 anpassbare Slots
  • FX, Krypto, Indizes, CFDs - alle werden unterstützt
  • Alle werden gleichzeitig mit automatischer Farbzuweisung angezeigt

5️⃣ Dual Label UI-Modi

Zeilenverfolgungsmodus

Die Etiketten verfolgen den letzten Wert jeder Zeile.

Rechtsseitiger Listenmodus

Übersichtlich, organisiert und perfekt für den schnellen Vergleich von Stärken.

6️⃣ Interaktive Hervorhebung - Klicken zum Hervorheben

  • Klicken Sie auf ein Etikett → die Linienstärke wechselt (1 ↔ 3)
  • Blitzmodus → ausgewähltes Symbol blinkt 5 Sekunden lang

Ideal zum schnellen Isolieren eines Symbols während der Analyse.

🧩 Perfekt für Trader, die...

  • Eine klare Echtzeit-Ansicht der Multi-Asset-Stärke
  • FX und Kryptowährungen auf der gleichen Skala angezeigt werden
  • Eine saubere, moderne Benutzeroberfläche, die nicht mit dem Chart kämpft
  • Ein Tool, das sich eher wie eine App als ein Indikator anfühlt


🆓 Kostenlose Nutzung bis zum 31. Januar 2026

Weitere Produkte dieses Autors
TrendCompass ALMA
Kazutaka Okuno
Indikatoren
TrendCompass ALMA - MT5 Marktbeschreibung (Englisch) TrendCompass ALMA ist ein hochpräziser Trendindikator, der die Sanftheit von ALMA, die Volatilitätseinsicht von Bollinger Bands und die dynamische Bandbreite von ATR-Kanälen kombiniert. Er zeigt sofort die Trendrichtung und -stärke durch ein sauberes, 5-stufiges Farbsystem. 5-Farben-Trendvisualisierung Ultra-glatter ALMA-Kern mit reduziertem Rauschen Erkennung von BB-Kompression/Expansion Dynamische ATR-Bänder für echte Marktspanne Voreinstell
FREE
Seconds Chart Generator FullVer
Kazutaka Okuno
Utilitys
MetaTrader 5 unterstützt standardmäßig nur Zeitrahmen von einer Minute oder höher. Ultrakurzfristige Charts, wie z.B. 1-Sekunden- oder 5-Sekunden-Zeitrahmen, sind in der Standardplattform nicht verfügbar. Seconds Chart Generator ist ein Utility-EA, der sekundenbasierte Charts in Echtzeit auf Basis von Tick-Daten generiert und es Händlern ermöglicht, ultrakurzfristige Kursbewegungen präzise zu beobachten. Hängen Sie ihn einfach an einen beliebigen Standard-Chart an, und er erstellt automatisch ei
Seconds Chart Generator SimpleVer
Kazutaka Okuno
Utilitys
MT5 unterstützt von Haus aus nur minutenbasierte und höhere Zeitrahmen und bietet keine ultrakurzfristigen Charts wie 1-Sekunden- oder 5-Sekunden-Intervalle. Das Tool "Seconds Chart Generator SimpleVer" generiert aus Tick-Daten sekundenbasierte Charts in Echtzeit, die es Händlern ermöglichen, ultrakurzfristige Kursbewegungen präzise zu beobachten. Um das Tool zu nutzen, muss es nur an einen beliebigen Standard-Chart angehängt werden. Die generierten Sekundencharts werden automatisch als benutze
FREE
TrendScanner ALMA
Kazutaka Okuno
Indikatoren
TrendScanner ALMA - Ein leichtgewichtiger Trendbeobachter, der geräuschlos arbeitet TrendScanner ALMA überwacht unauffällig den Trendstatus der von Ihnen ausgewählten Symbole und Zeitrahmen und scannt in regelmäßigen Abständen, um subtile Verschiebungen zu erkennen und Sie zu benachrichtigen - ohne Ihren Chart zu überladen. Merkmale ALMA-basierte Trenderkennung Basierend auf dem Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) liefert dieser Scanner sanfte, reaktionsschnelle Trendsignale und filtert gl
FREE
Multi Trendline Channel With Regression Bands
Kazutaka Okuno
5 (1)
Indikatoren
**"Multi Trendline Channel With Regression Bands" - Linearer Regressionskanal + Standardabweichungsband-Indikator (MT5)** Dieser Indikator stellt automatisch mehrperiodige lineare Regressionskanäle zusammen mit Standardabweichungsbändern dar und bietet Händlern sofortige Klarheit über Trendrichtung, Preisstreuung und wichtige Unterstützungs-/Widerstandszonen. Durch die Umwandlung komplexer Analysen in einfache, intuitive Visualisierungen bietet er diskretionären Händlern einen klaren Marktkont
FREE
TrendBoard ALMA
Kazutaka Okuno
Indikatoren
TrendBoard ALMA - Multi-Timeframe-Trends sofort auf einen Blick sehen TrendBoard ALMA ist ein leistungsstarkes und dennoch leichtgewichtiges Trendvisualisierungspanel, das den Trendstatus mehrerer Währungspaare über mehrere Zeitrahmen hinweg anzeigt - konzipiert für maximale Klarheit, Kontrolle und Entscheidungseffizienz. Merkmale ALMA-basierte Trenderkennung Basierend auf dem Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) liefert dieses Tool reibungslose und reaktionsschnelle Trendsignale und minimi
FREE
FutureSight CCI Simple ver
Kazutaka Okuno
Indikatoren
## FutureSight CCI - Über den Tellerrand hinausschauen, vorausschauend handeln ### Was es ist FutureSight CCI ist ein Oszillator der nächsten Generation, der den klassischen CCI aufwertet. Er kombiniert Trenderkennung, Cross-Signale, Bollinger Bands, Alarme und Protokolle in einem leistungsstarken Tool. In Verbindung mit dem **Sekundenchart-Generator** gibt er Ihnen die totale Kontrolle über den ultrakurzfristigen Markt. Perfekt für Scalping und binäre Optionen, wo Geschwindigkeit und Präz
FREE
MultiTF Candle Delta Monitor
Kazutaka Okuno
Indikatoren
MultiTF-Kerzen-Delta-Monitor - Multi-Timeframe-Differenz-Panel (Visualisierung von Kerzenänderungen als numerische Werte) Überblick: Überwachen Sie Kerzenunterschiede über mehrere Zeitrahmen in einem kompakten numerischen Panel. Jede Zeile steht für einen Zeitrahmen, und jede Zelle zeigt die jüngste Close-to-Close-Differenz (Pips/Ticks). Blau = aufwärts, Rot = abwärts, Grau = keine Veränderung. Da es nur das Rendering von Beschriftungen verwendet, ist es leichtgewichtig und beeinträchtigt das
FREE
SecModeRSI
Kazutaka Okuno
Indikatoren
【SecMode Serie】SecModeRSI - Optimiert für globale Märkte Überblick SecModeRSI ist Teil der SecMode Series , einer neuen Generation von Indikatoren, die entwickelt wurden, um die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-Sekunden-Ebene aufzuzeigen - eine Detailgenauigkeit, die traditionelle 1-Minuten-Indikatoren einfach nicht erfassen können. Während Standardindikatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeRSI eine proprietäre Second-Level-Engine, um: Aktualisierung
FREE
SecModeCCI
Kazutaka Okuno
Indikatoren
【SecMode Series】SecModeCCI - Hochauflösender CCI-Indikator auf Tick-Basis Überblick SecModeCCI ist Teil der SecMode Series , einer neuen Generation von Indikatoren, die entwickelt wurden, um die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-/Sekunden-Ebene aufzuzeigen - ein Detailgrad, den traditionelle 1-Minuten-Indikatoren nicht erfassen können. Während Standardindikatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeCCI eine proprietäre Second-Level-Engine, um: Aktualisieru
FREE
SecModeStoch
Kazutaka Okuno
Indikatoren
【SecMode Series】SecModeStoch - Hochauflösender Tick-basierter stochastischer Oszillator Übersicht SecModeStoch ist Teil der SecMode Series , einer neuen Generation von Indikatoren, die die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-/Sekunden-Ebene aufzeigen - eine Detailgenauigkeit, die traditionelle 1-Minuten-Indikatoren nicht erfassen können. Während Standard-Stochastik-Oszillatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeStoch eine proprietäre Second-Level-Engine, um
FREE
SecModeADX
Kazutaka Okuno
Indikatoren
【SecMode Series】SecModeADX - Hochauflösender Tick-basierter ADX-Indikator Übersicht SecModeADX ist Teil der SecMode Series , einer neuen Generation von Indikatoren, die die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-Sekunden-Ebene aufzeigen - ein Detailgrad, den herkömmliche 1-Minuten-Indikatoren nicht erfassen können. Während Standardindikatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeADX eine proprietäre Second-Level-Engine, um: Aktualisierung bis zu 60 Mal pro Minut
FREE
SecModeCMO
Kazutaka Okuno
Indikatoren
【SecMode Serie】SecModeCMO - Hochauflösender Tick-basierter CMO-Indikator Übersicht SecModeCMO ist Teil der SecMode Series , einer neuen Generation von Indikatoren, die die Mikrostruktur des Preisgeschehens auf Tick-Sekunden-Ebene aufzeigen - ein Detailgrad, den traditionelle 1-Minuten-Indikatoren nicht erfassen können. Während Standardindikatoren nur einmal pro Minute aktualisiert werden, verwendet SecModeCMO eine proprietäre Second-Level-Engine, um: Aktualisierung bis zu 60 Mal pro Minut
FREE
FutureSight CCI
Kazutaka Okuno
Indikatoren
## FutureSight CCI - Sehen Sie über den Trend hinaus ### Indikator-Übersicht Der **FutureSight CCI** ist ein Oszillator der nächsten Generation, der den traditionellen CCI auf die nächste Stufe hebt. Er vereint alles, was Trader brauchen, in einem leistungsstarken Tool: Trenderkennung, Cross-Signale, Bollinger Bands, Alarme und CSV-Protokollierung. In Verbindung mit dem **Seconds-Bar Chart Generator** erhalten Sie die volle Kontrolle über das ultrakurzfristige Kursgeschehen. Für Scalping
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension