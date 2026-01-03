SecScaleMultiSymbol Viewer
- Indikatoren
- Kazutaka Okuno
- Version: 1.0
🌐 SecScale Multi-Symbol-Viewer
Sekundengenaue Präzision × Multi-Asset Insight × Eine eigenständige Handelsoberfläche
Sehen Sie das wahre Momentum des Marktes für jedes Asset - sofort.
🔥 Was ist SecScale Multi-Symbol Viewer?
SecScale ist ein Indikator der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Devisen, Kryptowährungen, Indizes und CFDs auf einer einzigen, einheitlichen Skala zu vergleichen - etwas, das traditionelle Indikatoren einfach nicht können.
- Eine sekundenbasierte Engine erfasst Mikrobewegungen in Echtzeit (auf M1)
- Der Kursverlauf wird in einer klaren 0-100-Skala normalisiert
- Bis zu 22 Symbole werden gleichzeitig angezeigt
- Die Benutzeroberfläche läuft als völlig unabhängige visuelle Ebene, unbeeinflusst von Chartfarben oder Kerzen
Es verhält sich weniger wie ein "MetaTrader-Indikator" und mehr wie eine eigene Trading-App, die in Ihrem Chart läuft.
🚀 Hauptmerkmale
1️⃣ Seconds Engine (CSecondsEngine) - Echte Echtzeit-Präzision
- Unabhängige sekundenbasierte Historie für jedes Symbol
- Sekundenmodus exklusiv auf M1 verfügbar
- Unterstützt ALMA / TMA / EMA / SMA-Glättung
- Erfasst Mikrostruktur und Volatilitätsverschiebungen mit außergewöhnlicher Genauigkeit
2️⃣ 0-100 Rollierende Skala - mit Erhaltung des Rohpreisverhaltens
Im Gegensatz zu typischen Währungsstärkemessgeräten (CSI), die sich auf eine umfangreiche Formelverarbeitung stützen, bleibt bei
SecScale die rohe Persönlichkeit eines jeden Marktes erhalten.
✔ Bewahrt "Klebrigkeit", Volatilitätsausbrüche und einzigartiges Preisverhalten
✔ Keine künstliche Glättung des Marktcharakters
✔ Reine Preisaktion, normalisiert für den Vergleich
Unter Verwendung der letzten 200 Balken (anpassbar) extrahiert SecScale die lokale Hoch-/Tiefspanne und bildet den aktuellen Preis in einer sauberen 0-100-Skala ab.
Ob es sich um:
- BTCUSD
- USDJPY
- NAS100
...jedes Asset wird direkt vergleichbar.
3️⃣ Sub-Window Vollbildmodus - Ein eigener visueller Arbeitsbereich
Um eine saubere, moderne Benutzeroberfläche zu schaffen, verkleinert SecScale:
- Verkleinert den Hauptchart auf 1px
- Erweitert das Unterfenster zu einer bildschirmfüllenden Arbeitsfläche
Das bedeutet:
- Keine Hintergrundstörung
- Keine Kerzen
- Kein Raster
- Keine Unordnung
Nur eine reine, zweckbestimmte Visualisierungsebene.
4️⃣ Multi-Asset-Unterstützung (bis zu 22 Symbole)
- 12 voreingestellte FX-Paare
- 10 anpassbare Slots
- FX, Krypto, Indizes, CFDs - alle werden unterstützt
- Alle werden gleichzeitig mit automatischer Farbzuweisung angezeigt
5️⃣ Dual Label UI-Modi
✔ Zeilenverfolgungsmodus
Die Etiketten verfolgen den letzten Wert jeder Zeile.
✔ Rechtsseitiger Listenmodus
Übersichtlich, organisiert und perfekt für den schnellen Vergleich von Stärken.
6️⃣ Interaktive Hervorhebung - Klicken zum Hervorheben
- Klicken Sie auf ein Etikett → die Linienstärke wechselt (1 ↔ 3)
- Blitzmodus → ausgewähltes Symbol blinkt 5 Sekunden lang
Ideal zum schnellen Isolieren eines Symbols während der Analyse.
🧩 Perfekt für Trader, die...
- Eine klare Echtzeit-Ansicht der Multi-Asset-Stärke
- FX und Kryptowährungen auf der gleichen Skala angezeigt werden
- Eine saubere, moderne Benutzeroberfläche, die nicht mit dem Chart kämpft
- Ein Tool, das sich eher wie eine App als ein Indikator anfühlt
🆓 Kostenlose Nutzung bis zum 31. Januar 2026