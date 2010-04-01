FutureSight CCI

## 🚀 FutureSight CCI - Sehen Sie über den Trend hinaus


### Indikator-Übersicht


Der **FutureSight CCI** ist ein Oszillator der nächsten Generation, der den traditionellen CCI auf die nächste Stufe hebt.

Er vereint alles, was Trader brauchen, in einem leistungsstarken Tool: Trenderkennung, Cross-Signale, Bollinger Bands, Alarme und CSV-Protokollierung.


In Verbindung mit dem **Seconds-Bar Chart Generator** erhalten Sie die volle Kontrolle über das ultrakurzfristige Kursgeschehen.

Für Scalping und binäre Optionen wird die **Geschwindigkeit und Präzision beim "Lesen der Zukunft" dramatisch verbessert**.


---


### ✨ Hauptmerkmale


- **Erweiterter CCI**: Zeichnet gleichzeitig drei benutzerdefinierte Linien, die vom Standard-CCI abgeleitet sind

- **Trendlabel-Anzeige**: Zeigt die Steigung in Echtzeit in der rechten unteren Ecke an (ein- und ausschaltbar)

- **Kreuzpfeil-Zeichnung**: Visualisiert Chart-Pfeile, wenn MA2 MA3/MA5 kreuzt

- Bollinger Bänder**: Zeigt die mittleren, oberen und unteren Bänder zusammen an.

- **Alarm-Funktion**: Spielt akustische Benachrichtigungen ab, wenn Schwellenwerte überschritten werden

- **Log-Ausgabe**: Speichert CSV bei Bar-Close, nützlich für Tests oder automatisierte Handelsintegration

- **ADX/DI-Unterstützung**: Optionale Aufzeichnung von Trendstärkewerten

- Sekunden-Bar-Chart-Generator inbegriffen**: Kommt mit einem Lizenzschlüssel als Bonus


---


### 🎯 Empfohlen für


- Händler, die die Trendstärke sofort erfassen wollen

- Diejenigen, die eine visuelle Cross-Signal-Erkennung bevorzugen

- Benutzer, die eine CSV-Ausgabe für Backtesting, Verifizierung oder externe Integration benötigen

- Scalper oder Händler von binären Optionen, die ultrakurzfristige Handelsindikatoren suchen

- Jeder, der Sekunden-Bar-Charts mit prädiktiver Präzision kombinieren möchte, um die Zukunft in Echtzeit zu erfassen**


Wenn Sie Sekunden-Bar-Charts verwenden möchten, laden Sie bitte Seconds Chart Generator SimpleVer separat herunter und geben Sie den Schlüssel ein, den Sie in den Einstellungen erhalten haben.

Empfohlene Produkte
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indikatoren
Der Trend Detect Indikator kombiniert die Eigenschaften von Trendindikatoren und Oszillatoren. Dieser Indikator ist ein praktisches Instrument zur Erkennung kurzfristiger Marktzyklen und zur Identifizierung von überkauften und überverkauften Niveaus. Eine Long-Position kann eröffnet werden, wenn der Indikator beginnt, den überverkauften Bereich zu verlassen und das Nullniveau von unten durchbricht. Eine Short-Position kann eröffnet werden, wenn der Indikator beginnt, den überkauften Bereich zu
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indikatoren
ATREND: Funktionsweise und Anwendung Wie es funktioniert The " ATREND " indicator for the MT5 platform is designed to provide traders with robust buy and sell signals by utilizing a combination of technical analysis methodologies. This indicator primarily leverages the Average True Range (ATR) for volatility measurement, alongside trend detection algorithms to identify potential market movements. Leave a massage after purchase and receive a special bonus gift. Hauptmerkmale: ⦁ Dynamische Tre
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Dieser Indikator findet AB = CD-Retracement-Muster. Das AB = CD-Retracement-Muster ist eine 4-Punkte-Preisstruktur, bei der das anfängliche Preissegment teilweise zurückverfolgt wird, gefolgt von einer Bewegung mit gleichem Abstand vom Abschluss des Pullbacks, und die Basis für alle harmonischen Muster ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Anpassbare Mustergrößen Anpassbare AC- und BD-Verhältnisse Anpassbare Pausenzeiten Anpassbare Linien,
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
WaveTrend Oscillator Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indikatoren
Einführung Der Wave Trend Oscillator Indicator für MT5 ist einer der bekanntesten Indikatoren auf dem Markt, der Händlern hilft, gute Einstiegspunkte in den Markt zu finden. Wie jeder andere MetaTrader 5-Indikator kann er sowohl gute als auch schlechte Signale erzeugen, aber die Anzahl der korrekten Kauf-/Verkaufssignale ist deutlich höher als die der schwachen Signale. Dies macht ihn zu einem leistungsstarken Instrument zur Verbesserung Ihrer Devisenhandelsstrategie , egal ob Sie Anfänger oder
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indikatoren
Max-Min-Delta-Indikator - Analyse des Marktvolumen-Ungleichgewichts Gewinnen Sie mit der Delta-Analyse tiefere Einblicke in das Ungleichgewicht des Marktvolumens Was ist der Max-Min-Delta-Indikator? Der Max-Min-Delta-Indikator ist ein leistungsstarkes Instrument zur Analyse des Marktvolumens, das die maximalen und minimalen Delta-Werte mithilfe eines Histogramms visuell darstellt. Er hilft Händlern, Marktstärke, Schwäche, Absorption und aggressive Kauf-/Verkaufsaktivitäten präzise zu erkennen. H
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indikatoren
Indikator zur Bestimmung von Flat und Trend. Wenn der Preis unter einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Verkaufszone. Beim Kauf dieser Version des Indikators, MT4-Version für ein echtes und ein Demo-Konto - als Geschenk (zum Erhalten, schreiben Sie mir eine private Nachricht)! Wenn der Preis über einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Kaufzone. MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Wenn der P
Visual Momentum Wave Sync Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visual Momentum Wave Sync: Meistern Sie das Marktmomentum mit unübertroffener Klarheit Entschlüsseln Sie den Marktrhythmus und handeln Sie mit Zuversicht für nur $30! Haben Sie genug von verrauschten Indikatoren, die Ihre Charts überladen und widersprüchliche Signale liefern? Fällt es Ihnen schwer, das Marktmomentum genau einzuschätzen und wahrscheinliche Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren? Der Visual Momentum Wave Sync-Indikator ist das ultimative Werkzeug zur Lösung dieser Probl
Bollinger Flipper indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
Einführung des Bollinger Flipper Indikators - Ihr ultimativer Handelsvorteil ! Sind Sie es leid, Ihre Ein- und Ausstiege zu hinterfragen? Der Bollinger Flipper Indikator ist hier, um das Spiel zu Ihren Gunsten zu drehen. Mit der Kraft von Bollinger Bändern + Level 3 Power System + ZigZag Fractals wurde dieses fortschrittliche Tool entwickelt, um hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufssignale mit Präzision zu erkennen. SONDERBONUS (GÜLTIG BIS JUNI 2026)- UNSER TÄGLICHER SCALPER EA für BTCUSD u
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indikatoren
Einführung in den manuellen Backtesting-Indikator auf MQL5 Die MetaTrader-Plattform bietet ein hervorragendes Backtesting-Tool zur Bewertung von Expert Advisors (EAs). Wenn es jedoch um das manuelle Backtesting einer Strategie geht, um ihre Effektivität zu bewerten, hat dieses Tool einige Einschränkungen: Sie können im Backtesting-Modus keine Zonen oder Trendlinien manuell zeichnen. Sie können die Zeitrahmen nicht wechseln, um die zeitliche Ausrichtung zu überprüfen. Wenn meine Strategie zum Bei
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Riko-Trend-Indikator ist eine revolutionäre Lösung für den Trendhandel und das Filtern von Trends mit allen wichtigen Funktionen eines Trend-Tools in einem einzigen Tool! Der Riko Trend Indikator ist gut für jeden Händler, geeignet für jeden Händler für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Riko-Trend-Indikator ist ein technisches Analyseins
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der MT5-Indikator Trenddauerprognose wurde entwickelt, um die wahrscheinliche Dauer eines Aufwärts- oder Abwärtstrends abzuschätzen. Unter Verwendung eines gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) zur Erkennung von Richtungsänderungen verfolgt er die Dauer jedes historischen Trends und berechnet einen Durchschnitt, um vorherzusagen, wie lange der aktuelle Trend statistisch gesehen wahrscheinlich anhalten wird. Dadurch können Händler sowohl die Trendstärke in Echtzeit als auch potenzielle Erschöpfung
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT5
Vasiliy Sokolov
Indikatoren
MetaCOT 2 ist ein Satz von Indikatoren und spezialisierten Dienstprogrammen für die Analyse der Berichte der U.S. Commodity Futures Trading Commission. Dank der von der Kommission herausgegebenen Berichte ist es möglich, den Umfang und die Richtung der Positionen der wichtigsten Marktteilnehmer zu analysieren, was die Genauigkeit der langfristigen Preisvorhersage auf ein neues, höherwertiges Niveau bringt, das den meisten Händlern nicht zugänglich ist. Diese Indikatoren, die mit der Fundamentala
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indikatoren
Der Swing-High-Low- und Fibonacci-Retracement-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug, mit dem sich wichtige Kursniveaus und potenzielle Umkehrzonen auf dem Markt identifizieren lassen. Er erkennt automatisch die jüngsten Swing-Hochs und Swing-Tiefs auf dem Chart und überlagert die Fibonacci-Retracement-Levels auf der Grundlage dieser Punkte. Dieser Indikator hilft Händlern: Visualisierung der Marktstruktur durch Hervorhebung der letzten Schwungpunkte. Identifizierung von
Trend and Flat and Volatility MT5
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator bestimmt den Marktzustand: Trend oder Flat. Der Marktzustand wird unter Berücksichtigung der Volatilität bestimmt. Der Flat (Handelskorridor) wird in Gelb angezeigt. Die grüne Farbe zeigt den Aufwärtstrend an. Die rote Farbe zeigt den Abwärtstrend an. Die Höhe des Labels entspricht der Volatilität im Markt. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet . Einstellungen History_Size - die Menge der Historie für die Berechnung. Period_Candles - die Anzahl der Kerzen für die Berechnung des
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Antique Trend Indicator ist eine revolutionäre Trendhandels- und Filterlösung mit allen wichtigen Funktionen eines Trendtools in einem einzigen Tool! Der Antique Trend Indikator ist gut für jeden Trader, geeignet für jeden Trader sowohl für Forex und binäre Optionen. Es gibt keine Notwendigkeit, irgendetwas zu konfigurieren, alles wurde durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während Flats und Trends. Der Antique Trend-Indikator ist ein Instrument für die tech
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Patterns Explorer for Triangle Wedge Trend Channel
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Indikatoren
Muster-Explorer für Dreiecksmuster wie symmetrisches Dreieck, asymmetrisches Dreieck oder rechtwinkliges Dreieck, Keilmuster wie steigender Keil oder fallender Keil, Expansionsmuster und Trendkanal Dieser Indikator untersucht sowohl historische Muster als auch aktuelle Muster. Er ist der beste Indikator für diejenigen, die versuchen, Zeit zu sparen, indem sie Trendlinien oder Dreiecke manuell zeichnen und dies für die automatische Analyse der Darstellung der besten Muster im Diagramm verwenden
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indikatoren
Dieser Handelsindikator ist nicht nachzeichnend, nicht umzeichnend und nicht verzögernd, was ihn zur idealen Wahl sowohl für den manuellen als auch den automatisierten Handel macht. Es handelt sich um ein Price-Action-basiertes System, das die Preisstärke und das Momentum nutzt, um Händlern einen echten Vorteil auf dem Markt zu verschaffen. Mit fortschrittlichen Filtertechniken zur Eliminierung von Rauschen und falschen Signalen erhöht es die Handelsgenauigkeit und das Potenzial. Durch die Kom
Supply demand zoning
Oluwatosin Isaac Omotayo
Indikatoren
Nach der Bildung eines Neuen Strukturhochs wird der Markt zurückgehen und ein höheres Tief bilden. Wenn diese Bewegung auftritt, wird dieses NSH nun zu einem Bereich der Struktur, der als Widerstand bezeichnet wird . Wenn der Kurs von den neu gebildeten höheren Tiefs nach oben drängt, wird dieses Widerstandsniveau zum letzten Widerstand für die Verkäufer, um die Käufer von einer Rallye abzuhalten. WENN das Widerstandsniveau nicht durchbrochen werden kann, DANN ist es wahrscheinlich, dass wir en
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
Indikatoren
Erweiterte Ideen des beliebten MACD-Indikators: Er erkennt und zeigt klassische und umgekehrte Divergenzen an (zwei Methoden zur Erkennung von Divergenzen). Er verwendet unterschiedliche Farben, um einen Aufwärts- und einen Abwärtstrend zu markieren. Zwei Methoden zur Bestimmung eines Trends: а) Der MACD überschreitet die 0-Marke (klassisches Signal); б) Der MACD kreuzt seinen eigenen Durchschnitt (frühes Signal). Es handelt sich um einen Multi-Zeitrahmen-Indikator: Er kann MACD-Daten aus andere
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator generiert Frühsignale auf der Grundlage von ADX-Messdaten in Kombination mit Elementen von Preismustern. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Sie sehen dasselbe in der Historie und in Echtzeit. Zur besseren visuellen Wahrnehmung werden die Signale als Pfeile angezeigt (um das Diagramm nicht zu überladen). Merkmale Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Indikator auf zwei Zeitrahmen arbeitet. Zum Beispiel: M30 - der
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indikatoren
Trend Trading ist ein Indikator, der so weit wie möglich von den Markttrends profitiert, indem er Pullbacks und Breakouts zeitlich festlegt. Sie findet Handelsmöglichkeiten, indem sie analysiert, was der Preis während etablierter Trends tut. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Handeln Sie mit Zuversicht und Effizienz an den Finanzmärkten Profitieren Sie von etablierten Trends, ohne ins Wanken zu geraten Profitable Pullbacks, Ausbrüche und vorze
Crash dynamic scalping indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
Erschließen Sie profitable Kauf-Setups mit dem DC Dynamic Scalping Indicator für Crash , der speziell für konsistentes Scalping und kleines Kontowachstum entwickelt wurde. Dieser von Experten entwickelte, nicht nachmalende Indikator erkennt optimale Kaufsignale für Crash-Indizes und stellt dank des eingebauten dynamischen Trendfilters sicher, dass Sie mit dem Trend synchronisiert sind. Eine saubere blaue Hintergrundvorlage ist ebenfalls enthalten und sorgt für ein nahtloses Charting und visuelle
Professional Double Top and Bottom Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indikatoren
PROFESSIONELLER DOPPEL-TOP/BOTTOM-MUSTER-SCANNER Das ultimative Reversal Trading System für Forex & Crypto Trader TRANSFORMIEREN SIE IHREN HANDEL MIT SOFORTIGER MUSTERERKENNUNG Sind Sie es leid, profitable Reversal-Setups zu verpassen? Sind Sie es leid, stundenlang auf Charts zu starren und zu versuchen, doppelte Tops und Bottoms zu erkennen? Sind Sie frustriert von falschen Ausbrüchen und verpassten Einstiegen? Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es ein professionelles Tool gibt, da
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
Indikatoren
Überblick Die Universal Trendline Breakout Strategy ist ein professioneller MetaTrader 5 Indikator, der präzise Trendlinienausbrüche erkennt und handelbar macht. Er identifiziert automatisch dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über Pivot-Analyse und zeichnet Trendlinien in Echtzeit. Hauptmerkmale Automatische Trendlinienerkennung über Pivot-Punkte Breakout-Logik für Unterstützungs- und Widerstandsdurchbrüche Anpassbare Farben, Linienbreite, maximale Linienanzahl und Verlängerung Au
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indikatoren
Ultimativer Boom- und Crash-Indikator Der ultimative Boom- und Crash-Indikator ist ein von Coetsee Digital entwickeltes, hochmodernes Tool zur Identifizierung potenzieller Spike-Gelegenheiten auf dem Markt. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die sich auf synthetische Deriv- und Weltrade-Märkte konzentrieren. Er ist optimiert, um ausschließlich auf den 3-Minuten- (M3), 5-Minuten- (M5), 15-Minuten- (M15), 30-Minuten- (M30) und 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) zu funktionieren und unterstützt
Advanced Stochastic Scalper MT5
Evgeny Belyaev
4.1 (10)
Indikatoren
Advanced Stochastic Scalper ist ein Oszillator mit dynamischen überkauften und überverkauften Niveaus, während diese Niveaus im Standard-Stochastic-Oszillator statisch sind und sich nicht ändern. Dadurch kann sich Advanced Stochastic Scalper an den sich ständig ändernden Markt anpassen. Wenn ein Kauf- oder Verkaufssignal erscheint, wird ein Pfeil auf dem Chart gezeichnet und eine Warnung ausgelöst, die es Ihnen ermöglicht, rechtzeitig eine Position zu eröffnen und nicht ständig an Ihrem PC zu si
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Weitere Produkte dieses Autors
Seconds Chart Generator FullVer
Kazutaka Okuno
Utilitys
MetaTrader 5 unterstützt standardmäßig nur Zeitrahmen von einer Minute oder höher. Ultrakurzfristige Charts, wie z.B. 1-Sekunden- oder 5-Sekunden-Zeitrahmen, sind in der Standardplattform nicht verfügbar. Seconds Chart Generator ist ein Utility-EA, der sekundenbasierte Charts in Echtzeit auf Basis von Tick-Daten generiert und es Händlern ermöglicht, ultrakurzfristige Kursbewegungen präzise zu beobachten. Hängen Sie ihn einfach an einen beliebigen Standard-Chart an, und er erstellt automatisch ei
TrendCompass ALMA
Kazutaka Okuno
Indikatoren
TrendCompass ALMA - MT5 Marktbeschreibung (Englisch) TrendCompass ALMA ist ein hochpräziser Trendindikator, der die Sanftheit von ALMA, die Volatilitätseinsicht von Bollinger Bands und die dynamische Bandbreite von ATR-Kanälen kombiniert. Er zeigt sofort die Trendrichtung und -stärke durch ein sauberes, 5-stufiges Farbsystem. 5-Farben-Trendvisualisierung Ultra-glatter ALMA-Kern mit reduziertem Rauschen Erkennung von BB-Kompression/Expansion Dynamische ATR-Bänder für echte Marktspanne Voreinstell
FREE
Seconds Chart Generator SimpleVer
Kazutaka Okuno
Utilitys
MT5 unterstützt von Haus aus nur minutenbasierte und höhere Zeitrahmen und bietet keine ultrakurzfristigen Charts wie 1-Sekunden- oder 5-Sekunden-Intervalle. Das Tool "Seconds Chart Generator SimpleVer" generiert aus Tick-Daten sekundenbasierte Charts in Echtzeit, die es Händlern ermöglichen, ultrakurzfristige Kursbewegungen präzise zu beobachten. Um das Tool zu nutzen, muss es nur an einen beliebigen Standard-Chart angehängt werden. Die generierten Sekundencharts werden automatisch als benutze
FREE
MultiTF Candle Delta Monitor
Kazutaka Okuno
Indikatoren
MultiTF-Kerzen-Delta-Monitor - Multi-Timeframe-Differenz-Panel (Visualisierung von Kerzenänderungen als numerische Werte) Überblick: Überwachen Sie Kerzenunterschiede über mehrere Zeitrahmen in einem kompakten numerischen Panel. Jede Zeile steht für einen Zeitrahmen, und jede Zelle zeigt die jüngste Close-to-Close-Differenz (Pips/Ticks). Blau = aufwärts, Rot = abwärts, Grau = keine Veränderung. Da es nur das Rendering von Beschriftungen verwendet, ist es leichtgewichtig und beeinträchtigt das
FREE
Multi Trendline Channel With Regression Bands
Kazutaka Okuno
5 (1)
Indikatoren
**"Multi Trendline Channel With Regression Bands" - Linearer Regressionskanal + Standardabweichungsband-Indikator (MT5)** Dieser Indikator stellt automatisch mehrperiodige lineare Regressionskanäle zusammen mit Standardabweichungsbändern dar und bietet Händlern sofortige Klarheit über Trendrichtung, Preisstreuung und wichtige Unterstützungs-/Widerstandszonen. Durch die Umwandlung komplexer Analysen in einfache, intuitive Visualisierungen bietet er diskretionären Händlern einen klaren Marktkont
FREE
FutureSight CCI Simple ver
Kazutaka Okuno
Indikatoren
## FutureSight CCI - Über den Tellerrand hinausschauen, vorausschauend handeln ### Was es ist FutureSight CCI ist ein Oszillator der nächsten Generation, der den klassischen CCI aufwertet. Er kombiniert Trenderkennung, Cross-Signale, Bollinger Bands, Alarme und Protokolle in einem leistungsstarken Tool. In Verbindung mit dem **Sekundenchart-Generator** gibt er Ihnen die totale Kontrolle über den ultrakurzfristigen Markt. Perfekt für Scalping und binäre Optionen, wo Geschwindigkeit und Präz
FREE
TrendScanner ALMA
Kazutaka Okuno
Indikatoren
TrendScanner ALMA - Ein leichtgewichtiger Trendbeobachter, der geräuschlos arbeitet TrendScanner ALMA überwacht unauffällig den Trendstatus der von Ihnen ausgewählten Symbole und Zeitrahmen und scannt in regelmäßigen Abständen, um subtile Verschiebungen zu erkennen und Sie zu benachrichtigen - ohne Ihren Chart zu überladen. Merkmale ALMA-basierte Trenderkennung Basierend auf dem Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) liefert dieser Scanner sanfte, reaktionsschnelle Trendsignale und filtert gl
FREE
TrendBoard ALMA
Kazutaka Okuno
Indikatoren
TrendBoard ALMA - Multi-Timeframe-Trends sofort auf einen Blick sehen TrendBoard ALMA ist ein leistungsstarkes und dennoch leichtgewichtiges Trendvisualisierungspanel, das den Trendstatus mehrerer Währungspaare über mehrere Zeitrahmen hinweg anzeigt - konzipiert für maximale Klarheit, Kontrolle und Entscheidungseffizienz. Merkmale ALMA-basierte Trenderkennung Basierend auf dem Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) liefert dieses Tool reibungslose und reaktionsschnelle Trendsignale und minimi
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension