## 🚀 FutureSight CCI - Sehen Sie über den Trend hinaus





### Indikator-Übersicht





Der **FutureSight CCI** ist ein Oszillator der nächsten Generation, der den traditionellen CCI auf die nächste Stufe hebt.

Er vereint alles, was Trader brauchen, in einem leistungsstarken Tool: Trenderkennung, Cross-Signale, Bollinger Bands, Alarme und CSV-Protokollierung.





In Verbindung mit dem **Seconds-Bar Chart Generator** erhalten Sie die volle Kontrolle über das ultrakurzfristige Kursgeschehen.

Für Scalping und binäre Optionen wird die **Geschwindigkeit und Präzision beim "Lesen der Zukunft" dramatisch verbessert**.





---





### ✨ Hauptmerkmale





- **Erweiterter CCI**: Zeichnet gleichzeitig drei benutzerdefinierte Linien, die vom Standard-CCI abgeleitet sind

- **Trendlabel-Anzeige**: Zeigt die Steigung in Echtzeit in der rechten unteren Ecke an (ein- und ausschaltbar)

- **Kreuzpfeil-Zeichnung**: Visualisiert Chart-Pfeile, wenn MA2 MA3/MA5 kreuzt

- Bollinger Bänder**: Zeigt die mittleren, oberen und unteren Bänder zusammen an.

- **Alarm-Funktion**: Spielt akustische Benachrichtigungen ab, wenn Schwellenwerte überschritten werden

- **Log-Ausgabe**: Speichert CSV bei Bar-Close, nützlich für Tests oder automatisierte Handelsintegration

- **ADX/DI-Unterstützung**: Optionale Aufzeichnung von Trendstärkewerten

- Sekunden-Bar-Chart-Generator inbegriffen**: Kommt mit einem Lizenzschlüssel als Bonus





---





### 🎯 Empfohlen für





- Händler, die die Trendstärke sofort erfassen wollen

- Diejenigen, die eine visuelle Cross-Signal-Erkennung bevorzugen

- Benutzer, die eine CSV-Ausgabe für Backtesting, Verifizierung oder externe Integration benötigen

- Scalper oder Händler von binären Optionen, die ultrakurzfristige Handelsindikatoren suchen

- Jeder, der Sekunden-Bar-Charts mit prädiktiver Präzision kombinieren möchte, um die Zukunft in Echtzeit zu erfassen**





Wenn Sie Sekunden-Bar-Charts verwenden möchten, laden Sie bitte Seconds Chart Generator SimpleVer separat herunter und geben Sie den Schlüssel ein, den Sie in den Einstellungen erhalten haben.