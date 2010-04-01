FutureSight CCI
- Indikatoren
- Kazutaka Okuno
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
## 🚀 FutureSight CCI - Sehen Sie über den Trend hinaus
### Indikator-Übersicht
Der **FutureSight CCI** ist ein Oszillator der nächsten Generation, der den traditionellen CCI auf die nächste Stufe hebt.
Er vereint alles, was Trader brauchen, in einem leistungsstarken Tool: Trenderkennung, Cross-Signale, Bollinger Bands, Alarme und CSV-Protokollierung.
In Verbindung mit dem **Seconds-Bar Chart Generator** erhalten Sie die volle Kontrolle über das ultrakurzfristige Kursgeschehen.
Für Scalping und binäre Optionen wird die **Geschwindigkeit und Präzision beim "Lesen der Zukunft" dramatisch verbessert**.
---
### ✨ Hauptmerkmale
- **Erweiterter CCI**: Zeichnet gleichzeitig drei benutzerdefinierte Linien, die vom Standard-CCI abgeleitet sind
- **Trendlabel-Anzeige**: Zeigt die Steigung in Echtzeit in der rechten unteren Ecke an (ein- und ausschaltbar)
- **Kreuzpfeil-Zeichnung**: Visualisiert Chart-Pfeile, wenn MA2 MA3/MA5 kreuzt
- Bollinger Bänder**: Zeigt die mittleren, oberen und unteren Bänder zusammen an.
- **Alarm-Funktion**: Spielt akustische Benachrichtigungen ab, wenn Schwellenwerte überschritten werden
- **Log-Ausgabe**: Speichert CSV bei Bar-Close, nützlich für Tests oder automatisierte Handelsintegration
- **ADX/DI-Unterstützung**: Optionale Aufzeichnung von Trendstärkewerten
- Sekunden-Bar-Chart-Generator inbegriffen**: Kommt mit einem Lizenzschlüssel als Bonus
---
### 🎯 Empfohlen für
- Händler, die die Trendstärke sofort erfassen wollen
- Diejenigen, die eine visuelle Cross-Signal-Erkennung bevorzugen
- Benutzer, die eine CSV-Ausgabe für Backtesting, Verifizierung oder externe Integration benötigen
- Scalper oder Händler von binären Optionen, die ultrakurzfristige Handelsindikatoren suchen
- Jeder, der Sekunden-Bar-Charts mit prädiktiver Präzision kombinieren möchte, um die Zukunft in Echtzeit zu erfassen**
Wenn Sie Sekunden-Bar-Charts verwenden möchten, laden Sie bitte Seconds Chart Generator SimpleVer separat herunter und geben Sie den Schlüssel ein, den Sie in den Einstellungen erhalten haben.