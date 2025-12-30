TrendBoard ALMA
- Indikatoren
- Kazutaka Okuno
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 30 Dezember 2025
🧾 TrendBoard ALMA - Multi-Timeframe-Trends sofort auf einen Blick sehen
TrendBoard ALMA ist ein leistungsstarkes und dennoch leichtgewichtiges Trendvisualisierungspanel, das den Trendstatus mehrerer Währungspaare über mehrere Zeitrahmen hinweg anzeigt - konzipiert für maximale Klarheit, Kontrolle und Entscheidungseffizienz.
🌟 Merkmale
-
ALMA-basierte Trenderkennung Basierend auf dem Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) liefert dieses Tool reibungslose und reaktionsschnelle Trendsignale und minimiert gleichzeitig das Marktrauschen.
-
5-stufige Trendvisualisierung TrendBoard beschränkt sich nicht nur auf Aufwärts-, Abwärts- und Kursspannen, sondern hebt auch Trendumkehrungen und -übergänge hervor. Mit intuitiven Symbolen und blinkenden Indikatoren können Sie sofort erkennen, wenn sich der Markt verändert.
-
Multi-Timeframe × Multi-Symbol-Raster Kombinieren Sie beliebige Symbole und Timeframes, die zu Ihrer Strategie passen. Beispiel: EURUSD, USDJPY, GBPUSD × M5, M15, H1, H4, D1
-
Chartstart mit einem Klick + automatische Indikatoreinstellung Klicken Sie auf eine beliebige Zelle, um sofort einen neuen Chart für dieses Symbol und diesen Zeitrahmen zu öffnen. Bis zu drei vorkonfigurierte Indikatoren werden automatisch angewendet - so sind Sie in Sekundenschnelle bereit für die Analyse.
-
Geringes Gewicht und geräuschloses Design Minimale Zeichnung, keine unnötigen Warnungen oder Protokolle. Einfach "sehen, klicken und handeln" - keine Ablenkung, kein Durcheinander.
🎯 Perfekt für Händler, die:
-
Multi-Symbol, Multi-Timeframe Trends auf einen Blick überwachen wollen
-
Trendumkehrungen und Übergänge sofort erkennen möchten
-
Charts am liebsten direkt von einem visuellen Panel aus starten möchten
-
die reibungslose Reaktionsfähigkeit der ALMA-basierten Trenderkennung zu schätzen wissen
-
Sie möchten, dass ihre Lieblingsindikatoren zur schnelleren Analyse automatisch auf neue Charts geladen werden
-
Verwenden Sie die Software zusammen mit TrendScanner ALMA oder TrendCompass ALMA für einen vollständigen visuellen und alarmgestützten Trend-Workflow
🔗 Funktioniert hervorragend mit: TrendCompass ALMA
🆓 Kostenlose Nutzung bis 31. Januar 2026