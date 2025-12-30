TrendBoard ALMA

🧾 TrendBoard ALMA - Multi-Timeframe-Trends sofort auf einen Blick sehen

TrendBoard ALMA ist ein leistungsstarkes und dennoch leichtgewichtiges Trendvisualisierungspanel, das den Trendstatus mehrerer Währungspaare über mehrere Zeitrahmen hinweg anzeigt - konzipiert für maximale Klarheit, Kontrolle und Entscheidungseffizienz.

🌟 Merkmale

  • ALMA-basierte Trenderkennung Basierend auf dem Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) liefert dieses Tool reibungslose und reaktionsschnelle Trendsignale und minimiert gleichzeitig das Marktrauschen.

  • 5-stufige Trendvisualisierung TrendBoard beschränkt sich nicht nur auf Aufwärts-, Abwärts- und Kursspannen, sondern hebt auch Trendumkehrungen und -übergänge hervor. Mit intuitiven Symbolen und blinkenden Indikatoren können Sie sofort erkennen, wenn sich der Markt verändert.

  • Multi-Timeframe × Multi-Symbol-Raster Kombinieren Sie beliebige Symbole und Timeframes, die zu Ihrer Strategie passen. Beispiel: EURUSD, USDJPY, GBPUSD × M5, M15, H1, H4, D1

  • Chartstart mit einem Klick + automatische Indikatoreinstellung Klicken Sie auf eine beliebige Zelle, um sofort einen neuen Chart für dieses Symbol und diesen Zeitrahmen zu öffnen. Bis zu drei vorkonfigurierte Indikatoren werden automatisch angewendet - so sind Sie in Sekundenschnelle bereit für die Analyse.

  • Geringes Gewicht und geräuschloses Design Minimale Zeichnung, keine unnötigen Warnungen oder Protokolle. Einfach "sehen, klicken und handeln" - keine Ablenkung, kein Durcheinander.

🎯 Perfekt für Händler, die:

  • Multi-Symbol, Multi-Timeframe Trends auf einen Blick überwachen wollen

  • Trendumkehrungen und Übergänge sofort erkennen möchten

  • Charts am liebsten direkt von einem visuellen Panel aus starten möchten

  • die reibungslose Reaktionsfähigkeit der ALMA-basierten Trenderkennung zu schätzen wissen

  • Sie möchten, dass ihre Lieblingsindikatoren zur schnelleren Analyse automatisch auf neue Charts geladen werden

  • Verwenden Sie die Software zusammen mit TrendScanner ALMA oder TrendCompass ALMA für einen vollständigen visuellen und alarmgestützten Trend-Workflow

🔗 Funktioniert hervorragend mit: TrendCompass ALMA

🆓 Kostenlose Nutzung bis 31. Januar 2026


Weitere Produkte dieses Autors
Seconds Chart Generator FullVer
Kazutaka Okuno
Utilitys
MetaTrader 5 unterstützt standardmäßig nur Zeitrahmen von einer Minute oder höher. Ultrakurzfristige Charts, wie z.B. 1-Sekunden- oder 5-Sekunden-Zeitrahmen, sind in der Standardplattform nicht verfügbar. Seconds Chart Generator ist ein Utility-EA, der sekundenbasierte Charts in Echtzeit auf Basis von Tick-Daten generiert und es Händlern ermöglicht, ultrakurzfristige Kursbewegungen präzise zu beobachten. Hängen Sie ihn einfach an einen beliebigen Standard-Chart an, und er erstellt automatisch ei
TrendCompass ALMA
Kazutaka Okuno
Indikatoren
TrendCompass ALMA - MT5 Marktbeschreibung (Englisch) TrendCompass ALMA ist ein hochpräziser Trendindikator, der die Sanftheit von ALMA, die Volatilitätseinsicht von Bollinger Bands und die dynamische Bandbreite von ATR-Kanälen kombiniert. Er zeigt sofort die Trendrichtung und -stärke durch ein sauberes, 5-stufiges Farbsystem. 5-Farben-Trendvisualisierung Ultra-glatter ALMA-Kern mit reduziertem Rauschen Erkennung von BB-Kompression/Expansion Dynamische ATR-Bänder für echte Marktspanne Voreinstell
FREE
Seconds Chart Generator SimpleVer
Kazutaka Okuno
Utilitys
MT5 unterstützt von Haus aus nur minutenbasierte und höhere Zeitrahmen und bietet keine ultrakurzfristigen Charts wie 1-Sekunden- oder 5-Sekunden-Intervalle. Das Tool "Seconds Chart Generator SimpleVer" generiert aus Tick-Daten sekundenbasierte Charts in Echtzeit, die es Händlern ermöglichen, ultrakurzfristige Kursbewegungen präzise zu beobachten. Um das Tool zu nutzen, muss es nur an einen beliebigen Standard-Chart angehängt werden. Die generierten Sekundencharts werden automatisch als benutze
FREE
MultiTF Candle Delta Monitor
Kazutaka Okuno
Indikatoren
MultiTF-Kerzen-Delta-Monitor - Multi-Timeframe-Differenz-Panel (Visualisierung von Kerzenänderungen als numerische Werte) Überblick: Überwachen Sie Kerzenunterschiede über mehrere Zeitrahmen in einem kompakten numerischen Panel. Jede Zeile steht für einen Zeitrahmen, und jede Zelle zeigt die jüngste Close-to-Close-Differenz (Pips/Ticks). Blau = aufwärts, Rot = abwärts, Grau = keine Veränderung. Da es nur das Rendering von Beschriftungen verwendet, ist es leichtgewichtig und beeinträchtigt das
FREE
Multi Trendline Channel With Regression Bands
Kazutaka Okuno
5 (1)
Indikatoren
**"Multi Trendline Channel With Regression Bands" - Linearer Regressionskanal + Standardabweichungsband-Indikator (MT5)** Dieser Indikator stellt automatisch mehrperiodige lineare Regressionskanäle zusammen mit Standardabweichungsbändern dar und bietet Händlern sofortige Klarheit über Trendrichtung, Preisstreuung und wichtige Unterstützungs-/Widerstandszonen. Durch die Umwandlung komplexer Analysen in einfache, intuitive Visualisierungen bietet er diskretionären Händlern einen klaren Marktkont
FREE
FutureSight CCI Simple ver
Kazutaka Okuno
Indikatoren
## FutureSight CCI - Über den Tellerrand hinausschauen, vorausschauend handeln ### Was es ist FutureSight CCI ist ein Oszillator der nächsten Generation, der den klassischen CCI aufwertet. Er kombiniert Trenderkennung, Cross-Signale, Bollinger Bands, Alarme und Protokolle in einem leistungsstarken Tool. In Verbindung mit dem **Sekundenchart-Generator** gibt er Ihnen die totale Kontrolle über den ultrakurzfristigen Markt. Perfekt für Scalping und binäre Optionen, wo Geschwindigkeit und Präz
FREE
TrendScanner ALMA
Kazutaka Okuno
Indikatoren
TrendScanner ALMA - Ein leichtgewichtiger Trendbeobachter, der geräuschlos arbeitet TrendScanner ALMA überwacht unauffällig den Trendstatus der von Ihnen ausgewählten Symbole und Zeitrahmen und scannt in regelmäßigen Abständen, um subtile Verschiebungen zu erkennen und Sie zu benachrichtigen - ohne Ihren Chart zu überladen. Merkmale ALMA-basierte Trenderkennung Basierend auf dem Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) liefert dieser Scanner sanfte, reaktionsschnelle Trendsignale und filtert gl
FREE
FutureSight CCI
Kazutaka Okuno
Indikatoren
## FutureSight CCI - Sehen Sie über den Trend hinaus ### Indikator-Übersicht Der **FutureSight CCI** ist ein Oszillator der nächsten Generation, der den traditionellen CCI auf die nächste Stufe hebt. Er vereint alles, was Trader brauchen, in einem leistungsstarken Tool: Trenderkennung, Cross-Signale, Bollinger Bands, Alarme und CSV-Protokollierung. In Verbindung mit dem **Seconds-Bar Chart Generator** erhalten Sie die volle Kontrolle über das ultrakurzfristige Kursgeschehen. Für Scalping
FREE
