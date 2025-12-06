Price Edge
- Indikatoren
- Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
- Version: 1.0
Im Trading kann eine einzige Sekunde den Unterschied zwischen einem profitablen Trade und einer verpassten Gelegenheit ausmachen.
Mit Price Edge auf MetaTrader 5 (MT5) werden Sie keinen Tick mehr verpassen.
Price Edge ist nicht nur ein Indikator – es ist Ihr Trading-Vorteil.
Es liefert Echtzeit-Preisaktualisierungen, sodass Ihre Entscheidungen stets präzise, schnell und selbstbewusst sind.
🚀 Warum Price Edge wählen
✅ Live Price Indicator MT5 – sehen Sie den Bid-Preis sofort
✅ Echtzeit-Preis für MetaTrader 5 mit ultraschneller Aktualisierung
✅ Vollständig anpassbares Design für Ihren Trading-Stil
✅ Leichtgewichtig – verlangsamt Ihre Plattform nicht
✅ Präzise bis auf jede Dezimalstelle, ideal für Forex, Gold, Krypto und Indizes
✅ Perfekt für Scalping, Day Trading und kurze Timeframes
🧠 Weil Menschen auf Klarheit reagieren…
Price Edge zeigt den Preis so, wie er wirklich ist:
-
Klar
-
Präzise
-
Immer sichtbar
-
Ohne Verzögerung
-
Ohne Ablenkung
-
Ohne Schätzungen
Preis klar sehen → Klar denken → Selbstbewusst entscheiden → Profitabel traden
⚡ Kontrolle über den Markt übernehmen
Wie oft haben Sie:
-
Zu spät eingestiegen, weil der Preis sich zu schnell bewegte?
-
Aus Angst ausgestiegen, weil Sie den Echtzeit-Preis nicht gesehen haben?
-
Potenzielle Gewinne aufgrund von Plattformverzögerungen verloren?
Mit Price Edge sehen Sie den Preis in Echtzeit bevor der Markt reagiert und erhalten den Vorteil, den jeder Trader benötigt.
🎯 Perfekt für jeden Trader:
-
Forex MT5 Indikator
-
Gold & Rohstoffe
-
Krypto Trading Indicator MT5
-
Indizes
-
Scalping & Day Trading
-
Anfänger & Profis
