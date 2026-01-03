SecScaleMultiSymbol Viewer

🌐 Visor multisímbolo SecScale

Precisión basada en segundos × Visión multiactivo × Una interfaz de usuario de negociación independiente

Vea el verdadero impulso del mercado a través de cualquier activo - al instante.

¿Qué es el visor multisímbolo SecScale?

SecScale es un indicador de próxima generación diseñado para comparar FX, cripto, índices y CFD en una sola escala unificada - algo que los indicadores tradicionales simplemente no pueden hacer.

Un motor basado en segundos captura micro-movimientos en tiempo real (en M1)

La acción del precio se normaliza en una escala limpia de 0-100

Se muestran simultáneamente hasta 22 símbolos

La interfaz de usuario se ejecuta como una capa visual totalmente independiente, que no se ve afectada por los colores del gráfico o las velas.

Se comporta menos como un "indicador MetaTrader" y más como una aplicación de trading dedicada que se ejecuta dentro de su gráfico.

Características principales

1️⃣ Seconds Engine (CSecondsEngine) - Verdadera precisión en tiempo real

Historial independiente basado en segundos para cada símbolo

Modo de segundos disponible exclusivamente en M1

Soporta suavizado ALMA / TMA / EMA / SMA

Captura la microestructura y los cambios de volatilidad con una precisión excepcional

2️⃣ Escala móvil de 0-100 - Con el comportamiento del precio en bruto preservado

A diferencia de los típicos medidores de fuerza de divisas (CSI) que se basan en un pesado procesamiento de fórmulas,

SecScale mantiene intacta la personalidad bruta de cada mercado.

✔ Preserva la "pegajosidad", los estallidos de volatilidad y el comportamiento único de los precios.

✔ Sin suavización artificial del carácter del mercado

✔ Pura acción del precio, normalizada para su comparación

Utilizando las últimas 200 barras (personalizables), SecScale extrae el rango alto/bajo local y mapea el precio actual en una escala 0-100 limpia.

Ya sea

BTCUSD

USDJPY

NAS100

...todos los activos son directamente comparables.

3️⃣ Sub-Window Modo de pantalla completa - Un espacio de trabajo visual dedicado

Para ofrecer una interfaz de usuario limpia y moderna, SecScale:

Reduce el gráfico principal a 1px

Amplía la subventana a un lienzo a pantalla completa

Esto significa

Sin interferencias de fondo

Sin velas

Sin cuadrícula

Sin desorden

Sólo una capa de visualización pura, hecha a medida.

4️⃣ Soporte Multi-Asset (Hasta 22 Símbolos)

12 pares de FX predefinidos

10 ranuras personalizables

FX, cripto, índices, CFDs - todos soportados

Todos se muestran simultáneamente con asignación automática de colores

5️⃣ Modos de interfaz de usuario de doble etiqueta

✔ Modo de seguimiento de línea

Las etiquetas siguen el último valor de cada línea.

✔ Modo de lista a la derecha

Limpio, organizado y perfecto para la comparación rápida de la fuerza.

6️⃣ Resaltado interactivo - Haga clic para enfatizar.

Haga clic en una etiqueta → grosor de línea alterna (1 ↔ 3)

Modo flash → el símbolo seleccionado parpadea durante 5 segundos

Ideal para aislar rápidamente un símbolo durante el análisis.

🧩 Perfecto para los operadores que desean...

Una visión clara y en tiempo real de la fuerza de múltiples activos

FX y crypto mostrados en la misma escala

Una interfaz de usuario limpia y moderna que no lucha contra el gráfico

Una herramienta que se siente más como una aplicación que un indicador





🆓 Uso gratuito hasta el 31 de enero de 2026

