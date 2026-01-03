SecScaleMultiSymbol Viewer

🌐 Visor multisímbolo SecScale

Precisión basada en segundos × Visión multiactivo × Una interfaz de usuario de negociación independiente

Vea el verdadero impulso del mercado a través de cualquier activo - al instante.

¿Qué es el visor multisímbolo SecScale?

SecScale es un indicador de próxima generación diseñado para comparar FX, cripto, índices y CFD en una sola escala unificada - algo que los indicadores tradicionales simplemente no pueden hacer.

  • Un motor basado en segundos captura micro-movimientos en tiempo real (en M1)
  • La acción del precio se normaliza en una escala limpia de 0-100
  • Se muestran simultáneamente hasta 22 símbolos
  • La interfaz de usuario se ejecuta como una capa visual totalmente independiente, que no se ve afectada por los colores del gráfico o las velas.

Se comporta menos como un "indicador MetaTrader" y más como una aplicación de trading dedicada que se ejecuta dentro de su gráfico.

Características principales

1️⃣ Seconds Engine (CSecondsEngine) - Verdadera precisión en tiempo real

  • Historial independiente basado en segundos para cada símbolo
  • Modo de segundos disponible exclusivamente en M1
  • Soporta suavizado ALMA / TMA / EMA / SMA
  • Captura la microestructura y los cambios de volatilidad con una precisión excepcional

2️⃣ Escala móvil de 0-100 - Con el comportamiento del precio en bruto preservado

A diferencia de los típicos medidores de fuerza de divisas (CSI) que se basan en un pesado procesamiento de fórmulas,
SecScale mantiene intacta la personalidad bruta de cada mercado.

✔ Preserva la "pegajosidad", los estallidos de volatilidad y el comportamiento único de los precios.

✔ Sin suavización artificial del carácter del mercado

✔ Pura acción del precio, normalizada para su comparación

Utilizando las últimas 200 barras (personalizables), SecScale extrae el rango alto/bajo local y mapea el precio actual en una escala 0-100 limpia.

Ya sea

  • BTCUSD
  • USDJPY
  • NAS100

...todos los activos son directamente comparables.

3️⃣ Sub-Window Modo de pantalla completa - Un espacio de trabajo visual dedicado

Para ofrecer una interfaz de usuario limpia y moderna, SecScale:

  • Reduce el gráfico principal a 1px
  • Amplía la subventana a un lienzo a pantalla completa

Esto significa

  • Sin interferencias de fondo
  • Sin velas
  • Sin cuadrícula
  • Sin desorden

Sólo una capa de visualización pura, hecha a medida.

4️⃣ Soporte Multi-Asset (Hasta 22 Símbolos)

  • 12 pares de FX predefinidos
  • 10 ranuras personalizables
  • FX, cripto, índices, CFDs - todos soportados
  • Todos se muestran simultáneamente con asignación automática de colores

5️⃣ Modos de interfaz de usuario de doble etiqueta

Modo de seguimiento de línea

Las etiquetas siguen el último valor de cada línea.

Modo de lista a la derecha

Limpio, organizado y perfecto para la comparación rápida de la fuerza.

6️⃣ Resaltado interactivo - Haga clic para enfatizar.

  • Haga clic en una etiqueta → grosor de línea alterna (1 ↔ 3)
  • Modo flash → el símbolo seleccionado parpadea durante 5 segundos

Ideal para aislar rápidamente un símbolo durante el análisis.

🧩 Perfecto para los operadores que desean...

  • Una visión clara y en tiempo real de la fuerza de múltiples activos
  • FX y crypto mostrados en la misma escala
  • Una interfaz de usuario limpia y moderna que no lucha contra el gráfico
  • Una herramienta que se siente más como una aplicación que un indicador


🆓 Uso gratuito hasta el 31 de enero de 2026

Otros productos de este autor
TrendCompass ALMA
Kazutaka Okuno
Indicadores
TrendCompass ALMA - MT5 Descripción del Mercado (Español) TrendCompass ALMA es un indicador de tendencia de alta precisión que combina la suavidad de ALMA, el conocimiento de la volatilidad de las Bandas de Bollinger y el rango dinámico de los canales ATR. Revela instantáneamente la dirección y la fuerza de la tendencia a través de un sistema de color limpio de 5 niveles. Visualización de la pendiente en 5 colores Núcleo ALMA ultrasuave con ruido reducido Detección de compresión/expansión de BB
FREE
Seconds Chart Generator FullVer
Kazutaka Okuno
Utilidades
Por defecto, MetaTrader 5 sólo admite plazos de un minuto o superiores. Los gráficos a muy corto plazo, como los de 1 segundo o 5 segundos, no están disponibles en la plataforma estándar. Seconds Chart Generator es una utilidad EA diseñada para generar gráficos basados en segundos en tiempo real utilizando datos de ticks, lo que permite a los operadores observar con precisión los movimientos de precios a muy corto plazo. Simplemente conéctelo a cualquier gráfico estándar y creará automáticamente
Seconds Chart Generator SimpleVer
Kazutaka Okuno
Utilidades
MT5 sólo admite de forma nativa gráficos basados en minutos y plazos superiores, y no proporciona gráficos de plazos ultracortos, como intervalos de 1 segundo o 5 segundos. La herramienta "Seconds Chart Generator SimpleVer" genera gráficos en tiempo real basados en segundos a partir de datos de ticks, lo que permite a los operadores observar con precisión los movimientos de precios a muy corto plazo. Basta con conectarla a cualquier gráfico estándar para empezar a utilizarla. Los gráficos de se
FREE
TrendScanner ALMA
Kazutaka Okuno
Indicadores
TrendScanner ALMA - Un observador de tendencias ligero que funciona en silencio TrendScanner ALMA monitorea silenciosamente el estado de la tendencia de sus símbolos y plazos seleccionados, escaneando a intervalos regulares para detectar cambios sutiles y notificarle-sin saturar su gráfico. Características Detección de tendencias basada en ALMA Basado en la media móvil de Arnaud Legoux (ALMA), este escáner emite señales de tendencia suaves y sensibles a la vez que filtra el ruido del mercado.
FREE
Multi Trendline Channel With Regression Bands
Kazutaka Okuno
5 (1)
Indicadores
**"Multi Trendline Channel With Regression Bands" - Canal de Regresión Lineal + Indicador de Banda de Desviación Estándar (MT5)** Este indicador traza automáticamente canales de regresión lineal multiperiodo junto con bandas de desviación estándar, ofreciendo a los operadores claridad instantánea sobre la dirección de la tendencia, la dispersión de precios y las zonas clave de soporte/resistencia. Al convertir un análisis complejo en imágenes sencillas e intuitivas, proporciona a los operadore
FREE
TrendBoard ALMA
Kazutaka Okuno
Indicadores
TrendBoard ALMA - Vea al instante las tendencias de múltiples marcos temporales de un vistazo TrendBoard ALMA es un potente pero ligero panel de visualización de tendencias que muestra el estado de la tendencia de múltiples pares de divisas a través de múltiples marcos de tiempo-diseñado para una máxima claridad, control y eficiencia en la toma de decisiones. Características Detección de tendencias basada en ALMA Basada en la media móvil de Arnaud Legoux (ALMA), esta herramienta proporciona s
FREE
FutureSight CCI Simple ver
Kazutaka Okuno
Indicadores
## FutureSight CCI - Ver más allá, operar por delante ### Qué es FutureSight CCI es un oscilador de nueva generación que actualiza el clásico CCI. Combina la detección de tendencias, señales cruzadas, Bandas de Bollinger, alertas y registros en una poderosa herramienta. Combinado con el **generador de gráficos de segundos**, le ofrece un control total del mercado a muy corto plazo. Perfecto para scalping y opciones binarias donde la velocidad y la precisión son lo más importante. --- ###
FREE
MultiTF Candle Delta Monitor
Kazutaka Okuno
Indicadores
Monitor Delta de Velas MultiTF - Panel de Diferencias Multi-Timeframe (Visualización de los cambios en las velas como valores numéricos) Visión general: Supervise las diferencias de las velas en múltiples marcos temporales en un panel numérico compacto. Cada fila representa un marco temporal, y cada celda muestra la diferencia reciente entre cierres (pips/ticks). Azul = al alza, Rojo = a la baja, Gris = sin cambios. Dado que sólo utiliza el renderizado de etiquetas, es ligero y no interfiere c
FREE
SecModeRSI
Kazutaka Okuno
Indicadores
【SecMode Series】SecModeRSI - Optimizado para los mercados mundiales Visión general SecModeRSI forma parte de la serie SecMode , un conjunto de indicadores de nueva generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto simplemente no pueden captar. Mientras que los indicadores estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeRSI utiliza un motor patentado de segundo nivel
FREE
SecModeCCI
Kazutaka Okuno
Indicadores
【SecMode Series】SecModeCCI - Indicador CCI de alta resolución basado en ticks. Visión general SecModeCCI forma parte de la serie SecMode , un conjunto de indicadores de nueva generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto no pueden captar. Mientras que los indicadores estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeCCI utiliza un motor patentado de segundo nivel
FREE
SecModeStoch
Kazutaka Okuno
Indicadores
【SecMode Series】SecModeStoch - Oscilador estocástico de alta resolución basado en ticks. Visión general SecModeStoch es parte de la serie SecMode , un conjunto de indicadores de próxima generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto no pueden capturar. Mientras que los osciladores estocásticos estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeStoch utiliza un motor
FREE
SecModeADX
Kazutaka Okuno
Indicadores
【SecMode Series】SecModeADX - Indicador ADX de alta resolución basado en ticks. Visión general SecModeADX forma parte de la serie SecMode , un conjunto de indicadores de nueva generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto no pueden capturar. Mientras que los indicadores estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeADX utiliza un motor patentado de segundo nive
FREE
SecModeCMO
Kazutaka Okuno
Indicadores
【SecMode Series】SecModeCMO - Indicador CMO de alta resolución basado en ticks. Visión general SecModeCMO forma parte de la serie SecMode , un conjunto de indicadores de nueva generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto no pueden captar. Mientras que los indicadores estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeCMO utiliza un motor patentado de segundo nivel
FREE
FutureSight CCI
Kazutaka Okuno
Indicadores
## FutureSight CCI - Ver más allá de la tendencia ### Visión general del indicador **FutureSight CCI** es un oscilador de nueva generación que lleva el CCI tradicional al siguiente nivel. Combina todo lo que los operadores necesitan en una potente herramienta: detección de tendencias, señales cruzadas, bandas de Bollinger, alertas y registro CSV. Cuando se combina con el **Generador de Gráficos de Segundos de Barra**, se obtiene un control total sobre la acción del precio a muy corto plaz
FREE
