SecScaleMultiSymbol Viewer
- Indicadores
- Kazutaka Okuno
- Versión: 1.0
🌐 Visor multisímbolo SecScale
Precisión basada en segundos × Visión multiactivo × Una interfaz de usuario de negociación independiente
Vea el verdadero impulso del mercado a través de cualquier activo - al instante.
¿Qué es el visor multisímbolo SecScale?
SecScale es un indicador de próxima generación diseñado para comparar FX, cripto, índices y CFD en una sola escala unificada - algo que los indicadores tradicionales simplemente no pueden hacer.
- Un motor basado en segundos captura micro-movimientos en tiempo real (en M1)
- La acción del precio se normaliza en una escala limpia de 0-100
- Se muestran simultáneamente hasta 22 símbolos
- La interfaz de usuario se ejecuta como una capa visual totalmente independiente, que no se ve afectada por los colores del gráfico o las velas.
Se comporta menos como un "indicador MetaTrader" y más como una aplicación de trading dedicada que se ejecuta dentro de su gráfico.
Características principales
1️⃣ Seconds Engine (CSecondsEngine) - Verdadera precisión en tiempo real
- Historial independiente basado en segundos para cada símbolo
- Modo de segundos disponible exclusivamente en M1
- Soporta suavizado ALMA / TMA / EMA / SMA
- Captura la microestructura y los cambios de volatilidad con una precisión excepcional
2️⃣ Escala móvil de 0-100 - Con el comportamiento del precio en bruto preservado
A diferencia de los típicos medidores de fuerza de divisas (CSI) que se basan en un pesado procesamiento de fórmulas,
SecScale mantiene intacta la personalidad bruta de cada mercado.
✔ Preserva la "pegajosidad", los estallidos de volatilidad y el comportamiento único de los precios.
✔ Sin suavización artificial del carácter del mercado
✔ Pura acción del precio, normalizada para su comparación
Utilizando las últimas 200 barras (personalizables), SecScale extrae el rango alto/bajo local y mapea el precio actual en una escala 0-100 limpia.
Ya sea
- BTCUSD
- USDJPY
- NAS100
...todos los activos son directamente comparables.
3️⃣ Sub-Window Modo de pantalla completa - Un espacio de trabajo visual dedicado
Para ofrecer una interfaz de usuario limpia y moderna, SecScale:
- Reduce el gráfico principal a 1px
- Amplía la subventana a un lienzo a pantalla completa
Esto significa
- Sin interferencias de fondo
- Sin velas
- Sin cuadrícula
- Sin desorden
Sólo una capa de visualización pura, hecha a medida.
4️⃣ Soporte Multi-Asset (Hasta 22 Símbolos)
- 12 pares de FX predefinidos
- 10 ranuras personalizables
- FX, cripto, índices, CFDs - todos soportados
- Todos se muestran simultáneamente con asignación automática de colores
5️⃣ Modos de interfaz de usuario de doble etiqueta
✔ Modo de seguimiento de línea
Las etiquetas siguen el último valor de cada línea.
✔ Modo de lista a la derecha
Limpio, organizado y perfecto para la comparación rápida de la fuerza.
6️⃣ Resaltado interactivo - Haga clic para enfatizar.
- Haga clic en una etiqueta → grosor de línea alterna (1 ↔ 3)
- Modo flash → el símbolo seleccionado parpadea durante 5 segundos
Ideal para aislar rápidamente un símbolo durante el análisis.
🧩 Perfecto para los operadores que desean...
- Una visión clara y en tiempo real de la fuerza de múltiples activos
- FX y crypto mostrados en la misma escala
- Una interfaz de usuario limpia y moderna que no lucha contra el gráfico
- Una herramienta que se siente más como una aplicación que un indicador
🆓 Uso gratuito hasta el 31 de enero de 2026