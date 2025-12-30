TrendScanner ALMA

🧾 TrendScanner ALMA - Ein leichtgewichtiger Trendbeobachter, der geräuschlos arbeitet

TrendScanner ALMA überwacht unauffällig den Trendstatus der von Ihnen ausgewählten Symbole und Zeitrahmen und scannt in regelmäßigen Abständen, um subtile Verschiebungen zu erkennen und Sie zu benachrichtigen - ohne Ihren Chart zu überladen.

🌟 Merkmale

  • ALMA-basierte Trenderkennung Basierend auf dem Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) liefert dieser Scanner sanfte, reaktionsschnelle Trendsignale und filtert gleichzeitig das Marktrauschen heraus.

  • Geräuschlose Überwachung von Trendänderungen Erkennt nicht nur Aufwärts- und Abwärtstrends sowie Handelsspannen, sondern auch Umkehrungen und Übergänge. Schalten Sie je nach Ihrem Handelsstil zwischen Bar-Close-Modus und Echtzeit-Erkennung um.

  • Batch-Scanning über Symbole und Zeitrahmen hinweg Frei konfigurierbare Kombination von Symbolen und Zeitrahmen. Beispiel: EURUSD H1, USDJPY M15, GBPUSD H4 - passen Sie es an Ihre Strategie an.

  • Alarmfokussiert, Zero Drawing Wenn ein Trendwechsel erkannt wird, löst der Scanner Alarme, Benachrichtigungen oder Protokolle aus. Kein visuelles Durcheinander - nur die Informationen, die Sie benötigen, werden übersichtlich dargestellt.

  • Geringes Gewicht und leises Design Kein Zeichnen von Diagrammen, keine unnötigen Geräusche. Das Gerät ist so konzipiert, dass es "beobachtet, ohne gesehen zu werden", so dass es Ihnen nicht im Weg ist, während Sie informiert bleiben.

🎯 Perfekt für Trader, die:

  • Trendänderungen leise und zuverlässig erkennen möchten

  • mehrere Symbole und Zeitrahmen gleichzeitig überwachen müssen

  • Alarme erhalten möchten, ohne ihre Charts zu überladen

  • die reibungslose Reaktionsfähigkeit der ALMA-basierten Trendlogik zu schätzen wissen

  • Verwenden Sie es zusammen mit TrendBoard ALMA oderTrendCompass ALMA für einen kompletten visuellen + alarm-basierten Trend-Workflow

🆓 Kostenlose Nutzung bis 31. Januar 2026


