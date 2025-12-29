TrendCompass ALMA
- Indikatoren
- Kazutaka Okuno
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 29 Dezember 2025
TrendCompass ALMA - MT5 Marktbeschreibung (Englisch)
TrendCompass ALMA ist ein hochpräziser Trendindikator, der die Sanftheit von ALMA, die Volatilitätseinsicht von Bollinger Bands und die dynamische Bandbreite von ATR-Kanälen kombiniert.
Er zeigt sofort die Trendrichtung und -stärke durch ein sauberes, 5-stufiges Farbsystem.
- 5-Farben-Trendvisualisierung
- Ultra-glatter ALMA-Kern mit reduziertem Rauschen
- Erkennung von BB-Kompression/Expansion
- Dynamische ATR-Bänder für echte Marktspanne
- Voreinstellungen für Scalping, Intraday- und Swing-Trading
Wie der Name schon sagt, dient er als Kompass für Markttrends und hilft Ihnen, die Preisentwicklung klar zu erkennen.
Kostenlose Nutzung bis zum 31. Januar 2026.