TrendCompass ALMA

TrendCompass ALMA - MT5 Marktbeschreibung (Englisch)

TrendCompass ALMA ist ein hochpräziser Trendindikator, der die Sanftheit von ALMA, die Volatilitätseinsicht von Bollinger Bands und die dynamische Bandbreite von ATR-Kanälen kombiniert.
Er zeigt sofort die Trendrichtung und -stärke durch ein sauberes, 5-stufiges Farbsystem.

  • 5-Farben-Trendvisualisierung
  • Ultra-glatter ALMA-Kern mit reduziertem Rauschen
  • Erkennung von BB-Kompression/Expansion
  • Dynamische ATR-Bänder für echte Marktspanne
  • Voreinstellungen für Scalping, Intraday- und Swing-Trading

Wie der Name schon sagt, dient er als Kompass für Markttrends und hilft Ihnen, die Preisentwicklung klar zu erkennen.

Kostenlose Nutzung bis zum 31. Januar 2026.

Empfohlene Produkte
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (4)
Indikatoren
John Bollinger schuf diesen Indikator im Jahr 2010 als eine Möglichkeit, den ursprünglichen Indikator (Bollinger Bands) auf eine "technischere" Weise zu lesen, die als Oszillator dargestellt wird. Der typische Bereich der Bollinger Bands %B ist 0 - 0,5 - 1,0, wobei "0" das untere Band, "0,5" das mittlere Band und "1" das obere Band darstellt. Die Linie auf dem Indikator stellt die Schlusskurse dar. So einfach ist das. EINSTELLUNGEN Zeitraum der Bollinger-Bänder-Analyse Standardabweichung Multip
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indikatoren
Entwicklung der vorherigen Version des Indikators ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - modifizierter Standard-ZigZag-Indikator mit zusätzlichen Informationen über die Wellenlänge in Punkten, Ebenen und verschiedenen Warnungslogiken Allgemeine Verbesserungen: Code-Anpassung für MetaTrader 5 Optimierte Arbeit mit grafischen Objekten Neuigkeiten: Horizontale Ebenen an Extremwerten Auswahl des Ebenentyps: horizontal/Strahlen/Segmente Filter für liquide Ebenen (nicht vom Preis durchbrochen) Puffer
FREE
AdaptiveBollingerBandsMt5
Francis Dube
3 (1)
Indikatoren
Bollinger Bands Der technische Indikator (BB) ist den Umschlägen ähnlich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Bänder der Envelopes in einem festen Abstand (%) vom gleitenden Durchschnitt eingezeichnet werden, während die Bollinger Bänder eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen davon entfernt eingezeichnet werden. Die Standardabweichung ist ein Maß für die Volatilität, daher passen sich die Bollinger Bänder den Marktbedingungen an. Wenn die Märkte volatiler werden, verbreitern
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experten
Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
FREE
Fibonacci Moving Averages
Brendan Jonathan Stoyanowski-campbell
2 (1)
Indikatoren
ÜBERBLICK Die gleitenden Fibonacci-Durchschnitte sind ein Toolkit, mit dem der Benutzer verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten auf der Grundlage von Fibonacci-Zahlen konfigurieren kann. Gleitende Durchschnitte werden verwendet, um kurz- und langfristige Unterstützungen und Widerstände zu visualisieren, die als Signal dafür verwendet werden können, wo der Preis weitergehen oder zurückgehen könnte. Gleitende Durchschnitte sind ein einfaches, aber leistungsfähiges Instrument, das Händl
FREE
ZigZag based on ATR and Fibo retracement
Petr Nosek
Indikatoren
Beschreibung Die Grundlage dieses Indikators ist ein ZigZag-Algorithmus, der auf ATR und Fibo-Retracement basiert. Dieser Indikator ist nicht redrawing in dem Sinne, dass die letzte Schulter des ZigZag direkt nach dem Auftreten der entsprechenden Bedingungen auf dem Markt gebildet wird. Die Schulter ändert ihre Richtung danach nicht mehr (kann sich nur fortsetzen). Hinweis: Ein Indikator mit erweiterten Möglichkeiten ist ebenfalls verfügbar. Eingabeparameter des Indikators Die Eingabeparamete
FREE
Pivot Points On Custom Timeframe Indicator
Denis Kislicyn
Indikatoren
Überblick? Der Indikator **Pivot Points On Custom Timeframe** für MetaTrader 5 berechnet und zeigt traditionelle Pivot-Levels (P, S1-S3, R1-R3) basierend auf einem höheren Zeitrahmen Ihrer Wahl an, unabhängig vom Zeitrahmen des aktuellen Charts. Er wurde entwickelt, um Händlern dabei zu helfen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen mit Hilfe klassischer Pivot-Formeln zu identifizieren, die aus benutzerdefinierten Zeiträumen wie D1, W1, H4, etc. berechnet werden. Dieser Indikator kan
FREE
Asian Range BreakOut
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indikatoren
Vollständig anpassbar – Passen Sie den Indikator an Ihren persönlichen Handelsstil an, indem Sie Parameter wie Zeitrahmen, Farben, Linienstile und Risiko-Rendite-Einstellungen ändern. Visualisierung der Handelsniveaus – Zeichnet automatisch den Einstiegspreis, den Stop-Loss (SL) und das Take-Profit (TP) Level basierend auf Breakout-Bedingungen. Nahtlose Integration mit Expert Advisors (EAs) – Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre automatisierten Strategien, indem Sie zusätzliche Bes
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Stargogs Volatility Arrow
Lorenzo Edward Beukes
Indikatoren
Dies ist der Stargogs Volatilitätspfeil V1 Yeahhh!!! Dieser Pfeil basiert auf Trend, Unterstützung und Nachfrage und basiert auf EMA's. Sie können die Parameter oder Einstellungen nach Belieben ändern. Senden Sie mir eine Nachricht für das System, das am besten mit diesem Indikator funktioniert (inklusive: Template, und andere Indikatoren). Dieser Indikator funktioniert mit allen Währungspaaren, allen Volatilitätsindizes, allen Indizes, Boom & Crash Indizes, Gold und NASDAQ. Funktioniert auf all
FREE
MACD two line four color For MT5
Kaijun Wang
4.57 (23)
Indikatoren
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO MACD называется скользящей средней конвергенции и расхождения, которая создается на основе дво
FREE
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indikatoren
Unverzichtbar für Trader: Tools und Indikatoren Waves automatisch berechnen Indikatoren, Kanal Trend Handel Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanal Berechnung , MT4 Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanalberechnung , MT5 Lokales Trading Kopieren Einfaches und schnelles Kopieren, MT4 Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 Lokales Trading-Kopieren für DEMO Einfaches und schnelles Kopieren , MT4 DEMO Einfaches und schnelles Kopieren , MT5 DEMO Der homöopathische Indikator w
FREE
Tracing ContractBlock
Joakim Samuel
Indikatoren
KLICKEN SIE HIER, UM UNSERER WHATSAPP-GRUPPE BEIZUTRETEN. Dieser Handelsindikator identifiziert und zeichnet automatisch Kontraktblöcke ein, d.h. wesentliche Zonen, die durch bedeutende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus gekennzeichnet sind. Dieses leistungsstarke Tool bietet Händlern eine klare und intuitive Visualisierung von kritischen Marktpunkten, an denen die Kurse wahrscheinlich abprallen oder umkehren werden. Die Kontraktblöcke, die durch unterschiedliche farbige Rechtecke dargeste
FREE
TTM Squeeze MT5
Tinashe Ndarimani
4.75 (4)
Indikatoren
Überblick Der TTM-Squeeze-Indikator hilft bei der Identifizierung von Phasen geringer Volatilität (Squeeze), die häufig Kursausbrüchen vorausgehen. Er verwendet Bollinger Bänder (BB) und Keltner-Kanäle (KC), um festzustellen, wann sich der Markt "windet" und bereit ist, sich zu bewegen. Leitfaden zur Konfiguration Volatilitätseinstellungen Der Indikator verwendet Bollinger Bänder, um die Marktvolatilität zu messen. Wenn sich die BBs innerhalb der Keltner-Kanäle befinden, wird ein Squeeze erkannt
FREE
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (7)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximieren Sie Ihren Handelsvorteil mit Follow Line MT5 mit Scanner, einem fortschrittlichen, auf Volatilität basierenden Indikator, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde. Dieses Tool kombiniert die Kraft der Bollinger Bänder mit anpassbaren Einstellungen und bietet präzise Einblick
FREE
Gold Levels MTF MT5
Sergei Linskii
5 (7)
Indikatoren
Gold Levels MTF - Dies ist ein ausgezeichneter technischer Indikator für Aktien. Der Algorithmus des Indikators analysiert die Preisbewegung des Vermögenswerts und zeigt die Preisniveaus der Unterstützung und des Widerstands in allen Zeitrahmen (TF) an, indem er die auf der Gann-Theorie basierende Murray-Methode verwendet. Der Indikator zeigt überkaufte und überverkaufte Bereiche an und gibt so einen Hinweis auf mögliche Umkehrpunkte und gleichzeitig einen Eindruck von der Stärke des aktuellen T
FREE
Colored Dynamic Momentum Index DMI
Flavio Javier Jarabeck
5 (4)
Indikatoren
Wenn Sie ein Fan des RSI-Indikators sind (oder waren), werden Sie den Dynamic Momentum Index-Indikator von Tushar Chande lieben, der, einfach ausgedrückt, ein dynamischer RSI mit variabler Länge ist, also leistungsfähiger. Der DMI-Indikator verwendet intern eine variable Anzahl von Balken für seine Berechnungen und berücksichtigt dabei die Volatilitätsniveaus des aktuellen Marktes, den Sie analysieren. Auf diese Weise verwendet der DMI-Indikator mehr Balken, wenn die Volatilität abnimmt, und wen
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Moving Average Band
Daniel Eduardo San Martin
5 (1)
Indikatoren
Suchen Sie nach einer effektiveren Methode, um Unterstützung und Widerstand zu erkennen und Trends zu bewerten? Moving Average Band wandelt den gleitenden Durchschnitt in ein Band um, das sich dynamisch an die Marktvolatilität anpasst und eine realistischere Sicht auf die Kursbewegungen bietet. Was ist das? ️ Moving Average Band ist ein Tool, das den gleitenden Durchschnitt als dynamisches Band darstellt. ️ Es passt die Breite des Bandes automatisch an die Marktvolatilität an. Was bietet es mi
FREE
Cart Indicator MT5
Akira Egashira
Indikatoren
Dies ist ein Regressionsbaum-Indikator für MT4/MT5. Dieser Indikator klassifiziert Knoten auf der Zeitperiode, so dass die Abweichung kleiner wird, und zeigt Regressionslinie und Kanal für jeden Knoten an. Es ist kostenlos! Beigefügte CartDemo.ex4 und CartDemo.ex5 ist eine Demo-Version und hat folgende Einschränkungen: Kann keine HighSpeed-Methode verwenden (Standardmethode ist RandomForest) Maximale Anzahl der Balken ist 260 (Erhöhung von 200) Es gibt kein Ablaufdatum und kann viele Male gest
FREE
Best Wave
Vladimir Gotsulenko
3.5 (4)
Indikatoren
Der Indikator des Trends (flach) mit einem Preiskanal. Handeln Kaufen - der Kurs hat die zentrale Linie nach oben überschritten (die Kerze hat oberhalb der Linie geschlossen) und der Kanal ist horizontal (gelbe Linie) oder nach oben gerichtet (grüne Linie). Erreichen Sie den Break-Even, wenn der Kurs den gegenüberliegenden Rand des Kanals erreicht. Schließen Sie die Positionen, wenn sich die Bedingungen für den Verkauf ergeben. Verkaufen - der Kurs hat die zentrale Linie nach unten gekreuzt (di
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (Open-Close-Differenz) angezeigt werden. Dank VisualVol werden Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
FREE
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indikatoren
Raymond Cloudy Day Indikator für MT5 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 5 (MT5). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber d
FREE
ACI Bollinger Bands
Marat Sultanov
4 (3)
Indikatoren
Sind Sie es leid, die Einstellungen der Indikatoren zu ändern und dabei wertvolle Zeit zu verlieren? Müde von der Unsicherheit bezüglich ihrer Effizienz? Haben Sie Angst vor der Ungewissheit bezüglich ihrer Rentabilität? Dann ist der Indikator ACI (automatisch kalibrierbarer Indikator) genau das Richtige für Sie. Wenn Sie ihn starten, können Sie diese drei Probleme ganz einfach lösen, indem Sie nur auf eine einzige Schaltfläche "Kalibrieren" klicken. Um die höchste Effizienz zu erreichen, sollte
FREE
Modified Bollinger Bands
Gennadiy Stanilevych
Indikatoren
Der Standard-Bollinger-Band-Indikator wurde durch die Integration zusätzlicher Indikationen des Standardabweichungsindikators (StdDev) verbessert, der einen zusätzlichen Filter zur Bestätigung von Handelssignalen bietet. Darüber hinaus zeigt die Farbe der Linien des Indikators den Beginn eines Trends, seine Entwicklung und Erschöpfung an. Dieser Indikator verfügt über einen Signalblock, der den Händler über den Beginn eines Trends auf jedem Zeitrahmen informiert, dem er zugeordnet ist. Einstell
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indikatoren
IMI-Indikator (Intraday Momentum Index) Beschreibung Der IMI-Indikator (Intraday Momentum Index) ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, mit dem sich die Stärke des Momentums und potenzielle Umschwünge auf dem Markt ermitteln lassen. Dieser Indikator quantifiziert das Verhältnis zwischen Gewinnen und Verlusten über einen bestimmten Zeitraum und hilft Händlern, die aktuelle Marktdynamik zu beurteilen. Merkmale Oszilliert zwischen 0 und 100, wodurch die Marktbedingungen leicht zu i
FREE
Renko indicator MainChart For MT5
Kaijun Wang
3.65 (17)
Indikatoren
Unverzichtbar für Händler: Tools und Indikatoren Waves automatisch berechnen Indikatoren, Kanal Trend Handel Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanal Berechnung , MT4 Perfekte Trend-Welle automatische Berechnung Kanalberechnung , MT5 Lokales Trading Kopieren Einfaches und schnelles Kopieren, MT4 Einfaches und schnelles Kopieren, MT5 Lokales Trading-Kopieren für DEMO Einfaches und schnelles Kopieren , MT4 DEMO Einfaches und schnelles Kopieren , MT5 DEMO 砖图 Renko PRO->>> Die Anzeige
FREE
UPD1 X00 Levels MT5
Vitaliy Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator zeigt   runde Level   auf dem Chart an. Sie werden auch   psychologische , Bank- oder Major Player Level genannt. Auf diesen Niveaus gibt es einen echten Kampf zwischen Bullen und Bären, die Anhäufung vieler Orders, was zu einer erhöhten Volatilität führt. Der Indikator passt sich   automatisch   an jedes Instrument und jeden Zeitrahmen an. Wenn das   Level 80   durchbrochen und dann getestet ist,   kaufen wir . Wenn   Level 20   durchbrochen und dann getestet wird,   verkaufen wi
FREE
APCT Chart Pattern
Mthandeni Mnyandu
Indikatoren
APICT Chart Patterns - Erkennung von Trendlinien und Mustern für MT5 Verbessern Sie Ihre technische Analyse mit dem APICT Chart Patterns Indikator - ein fortschrittliches Tool zur automatischen Erkennung von Mustern und Trendlinien im MetaTrader 5. Hauptmerkmale Automatische Erkennung von Mustern: Identifiziert über 10 klassische Chartmuster, einschließlich Wimpel, Keile, Kanäle und doppelte Tops/Bottoms. Trendlinien in Echtzeit: Zeichnet Unterstützungs- und Widerstandslinien mit Hilfe intellig
FREE
RSI Divergence MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me In den dynamischen Finanzmärkten ist die Identifizierung von Trendwende-Signalen für effektives Trading unerlässlich. Der RSI Divergence Scanner ist darauf ausgelegt, Ihnen dabei zu helfen, RSI-Divergenzsignale über verschiedene Währungspaare und Zeitrahmen hinweg genau und effizient zu
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Weitere Produkte dieses Autors
Seconds Chart Generator FullVer
Kazutaka Okuno
Utilitys
MetaTrader 5 unterstützt standardmäßig nur Zeitrahmen von einer Minute oder höher. Ultrakurzfristige Charts, wie z.B. 1-Sekunden- oder 5-Sekunden-Zeitrahmen, sind in der Standardplattform nicht verfügbar. Seconds Chart Generator ist ein Utility-EA, der sekundenbasierte Charts in Echtzeit auf Basis von Tick-Daten generiert und es Händlern ermöglicht, ultrakurzfristige Kursbewegungen präzise zu beobachten. Hängen Sie ihn einfach an einen beliebigen Standard-Chart an, und er erstellt automatisch ei
Seconds Chart Generator SimpleVer
Kazutaka Okuno
Utilitys
MT5 unterstützt von Haus aus nur minutenbasierte und höhere Zeitrahmen und bietet keine ultrakurzfristigen Charts wie 1-Sekunden- oder 5-Sekunden-Intervalle. Das Tool "Seconds Chart Generator SimpleVer" generiert aus Tick-Daten sekundenbasierte Charts in Echtzeit, die es Händlern ermöglichen, ultrakurzfristige Kursbewegungen präzise zu beobachten. Um das Tool zu nutzen, muss es nur an einen beliebigen Standard-Chart angehängt werden. Die generierten Sekundencharts werden automatisch als benutze
FREE
MultiTF Candle Delta Monitor
Kazutaka Okuno
Indikatoren
MultiTF-Kerzen-Delta-Monitor - Multi-Timeframe-Differenz-Panel (Visualisierung von Kerzenänderungen als numerische Werte) Überblick: Überwachen Sie Kerzenunterschiede über mehrere Zeitrahmen in einem kompakten numerischen Panel. Jede Zeile steht für einen Zeitrahmen, und jede Zelle zeigt die jüngste Close-to-Close-Differenz (Pips/Ticks). Blau = aufwärts, Rot = abwärts, Grau = keine Veränderung. Da es nur das Rendering von Beschriftungen verwendet, ist es leichtgewichtig und beeinträchtigt das
FREE
Multi Trendline Channel With Regression Bands
Kazutaka Okuno
5 (1)
Indikatoren
**"Multi Trendline Channel With Regression Bands" - Linearer Regressionskanal + Standardabweichungsband-Indikator (MT5)** Dieser Indikator stellt automatisch mehrperiodige lineare Regressionskanäle zusammen mit Standardabweichungsbändern dar und bietet Händlern sofortige Klarheit über Trendrichtung, Preisstreuung und wichtige Unterstützungs-/Widerstandszonen. Durch die Umwandlung komplexer Analysen in einfache, intuitive Visualisierungen bietet er diskretionären Händlern einen klaren Marktkont
FREE
FutureSight CCI Simple ver
Kazutaka Okuno
Indikatoren
## FutureSight CCI - Über den Tellerrand hinausschauen, vorausschauend handeln ### Was es ist FutureSight CCI ist ein Oszillator der nächsten Generation, der den klassischen CCI aufwertet. Er kombiniert Trenderkennung, Cross-Signale, Bollinger Bands, Alarme und Protokolle in einem leistungsstarken Tool. In Verbindung mit dem **Sekundenchart-Generator** gibt er Ihnen die totale Kontrolle über den ultrakurzfristigen Markt. Perfekt für Scalping und binäre Optionen, wo Geschwindigkeit und Präz
FREE
TrendScanner ALMA
Kazutaka Okuno
Indikatoren
TrendScanner ALMA - Ein leichtgewichtiger Trendbeobachter, der geräuschlos arbeitet TrendScanner ALMA überwacht unauffällig den Trendstatus der von Ihnen ausgewählten Symbole und Zeitrahmen und scannt in regelmäßigen Abständen, um subtile Verschiebungen zu erkennen und Sie zu benachrichtigen - ohne Ihren Chart zu überladen. Merkmale ALMA-basierte Trenderkennung Basierend auf dem Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) liefert dieser Scanner sanfte, reaktionsschnelle Trendsignale und filtert gl
FREE
FutureSight CCI
Kazutaka Okuno
Indikatoren
## FutureSight CCI - Sehen Sie über den Trend hinaus ### Indikator-Übersicht Der **FutureSight CCI** ist ein Oszillator der nächsten Generation, der den traditionellen CCI auf die nächste Stufe hebt. Er vereint alles, was Trader brauchen, in einem leistungsstarken Tool: Trenderkennung, Cross-Signale, Bollinger Bands, Alarme und CSV-Protokollierung. In Verbindung mit dem **Seconds-Bar Chart Generator** erhalten Sie die volle Kontrolle über das ultrakurzfristige Kursgeschehen. Für Scalping
TrendBoard ALMA
Kazutaka Okuno
Indikatoren
TrendBoard ALMA - Multi-Timeframe-Trends sofort auf einen Blick sehen TrendBoard ALMA ist ein leistungsstarkes und dennoch leichtgewichtiges Trendvisualisierungspanel, das den Trendstatus mehrerer Währungspaare über mehrere Zeitrahmen hinweg anzeigt - konzipiert für maximale Klarheit, Kontrolle und Entscheidungseffizienz. Merkmale ALMA-basierte Trenderkennung Basierend auf dem Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) liefert dieses Tool reibungslose und reaktionsschnelle Trendsignale und minimi
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension