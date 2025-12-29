TrendCompass ALMA - MT5 Marktbeschreibung (Englisch)

TrendCompass ALMA ist ein hochpräziser Trendindikator, der die Sanftheit von ALMA, die Volatilitätseinsicht von Bollinger Bands und die dynamische Bandbreite von ATR-Kanälen kombiniert.

Er zeigt sofort die Trendrichtung und -stärke durch ein sauberes, 5-stufiges Farbsystem.

5-Farben-Trendvisualisierung

Ultra-glatter ALMA-Kern mit reduziertem Rauschen

Erkennung von BB-Kompression/Expansion

Dynamische ATR-Bänder für echte Marktspanne

Voreinstellungen für Scalping, Intraday- und Swing-Trading

Wie der Name schon sagt, dient er als Kompass für Markttrends und hilft Ihnen, die Preisentwicklung klar zu erkennen.

Kostenlose Nutzung bis zum 31. Januar 2026.